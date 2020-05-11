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    Топ-10 матчей сезона Бундеслиги на сегодня

    Что запомнилось на момент остановки сезона?

    Футбол Бундеслига Футбол Германии Айнтрахт Франкфурт Аугсбург Бавария Байер Боруссия Д Вердер РБ Лейпциг Майнц Унион Берлин Шальке 04 Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
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    16 мая Будеслига планирует возобновить сезон, прерванный из-за пандемии коронавируса. Называем 10 лучших поединков по итогам 25 сыгранных туров на сегодня.

    «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд 4:0 (11 тур)

    Ханси Флик не мог просить о более спокойном дебюте в качестве временно исполняющего обязанности наставника «Баварии», хотя в действительности этот день принадлежал Роберту Левандовски.

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    • Нападающий сборной Польши оформил дубль в дуэли с бывшим клубом, став первым игроком в истории Бундеслиги, забившим гол в каждом из первых 11 туров сезона. Первым найти сеть в 11 последовательных матчах топ-полета; и первым достиг 16 голов после 11 игровых дней и первым достиг отметки 16 голов после 11 туров.

    «Аугсбург» — «Боруссия» Дортмунд 3:5 (18 тур)

    Если дебют Флика был хорош, то Эрлинга Холанда — просто запредельным. 19-летний футболист появился на поле со скамейки запасных, чтобы оформить хет-трик за 17 минут, тогда как «Дортмунд» отыгрался в матче против «Аугсбурга» в драматичной схватке.

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    Забив три гола из трех ударов, норвежец переписал историю, став вторым самым молодым бомбардиром Бундеслиги и первым дебютантом, вышедшим на поле по ходу матча в дивизионе, который забил трижды в одной игре.

    «Байер» — «Боруссия» Дортмунд 4:3 (21 тур)

    В 21-м туре не было недостатка в голах на «Бай Арене», несмотря на первый «сухой» поединок Холанда в Бундеслиге. Тогда как бывший полузащитник «Байера» Эмре Джан забил важный мяч за «Боруссию», когда та отыгралась от пропущенного мяча и повёла 2:1 до того, как Кевин Фолланд сравнял счет. Рафаэл Геррейру, казалось, вырвал победу для гостей, однако хозяева смогли найти в себе силы забить еще дважды благодаря Бэйли и Ларсу Бендеру.

    «Боруссия» Дортмунд — «РБ Лейпциг» 3:3 (16 тур)

    «Байер», должно быть, изучил повороты остросюжетного триллера «Дортмунда» против «РБ Лейпцига». «Шмели» вели 2:0 против на тот момент лидера турнирной таблицы после голов Юлиана Вайгля и эффектного мяча Юлиана Брандта, но были застигнуты врасплох в течение шести минут второго тайма дублем Тимо Вернера. Джейдон Санчо провел свой седьмой гол в семи поединках и тем самым вновь вывел хозяев вперед, но затем на помощь «Быкам» пришел Патрик Шик.

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    • «Айнтрахт» — «Бавария» 5:1 (10 тур)

    Если бы только выезд «Баварии» к «Айнтрахту» был бы столь же упорным, Нико Ковач все еще мог бы работать во главе мюнхенской команды. Удаление Джерома Боатенга на девятой минуте открыли дорогу для разгрома гостей, который возглавили Филип Костич и компания.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Рекордный 14-й гол Левандовски в 10 матчах был простой сноской игры, поскольку Ковач, который сделал себе имя как раз во Франкфурте, лишился работы за свое самое тяжелое поражение в качестве тренера коллектива Бундеслиги.

    «Бавария» — «Вердер» 6:1 (15 тур)

    В преддверии зимних каникул «Бавария» устроила свой личный сеанс жестокого наказания для соперника. «Вердер» грозился огорчить чемпиона, когда Милот Рашица открыл счет почти на исходе получаса игры, но вскоре обнаружил, что действующие чемпионы фактически оказались за рулем катка.

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    «РБ Лейпциг» — «Шальке» 1:3 (6 тур)

    Кульминация сезона Амина Харита на сегодня пришлась на 6-й тур. Футболист сборной Марокко забил один мяч и отметился еще одним ассистом, тогда как «Шальке» показал свой рецепт доминирующего выступления на контратаках.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Валлийский тинейджер Рабби Матондо был также в ударе своим первым голом в рамках Бундеслиги. Это было первое поражение Юлиана Нагельсманна в Бундеслиге как рулевого восточногерманского коллектива.

    «Унион» Берлин — «Боруссия» Дортмунд 3:1 (3 тур)

    История другого рода была сотворена менее чем месяцем ранее в немецкой столице. Мало кто верил в «Унион Берлин» перед его встречей с «Дортмундом», но случилось неожиданное.

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    • Арендованный у «Магдебурга» полузащитник Мариус Бюльтер забил два мяча, между которыми своим взятием ворот отличился Пако Алькасер, чем открыл свой голевой зачет еще во 2-м туре Бундеслиги в ничейной игре против «Аугсбурга». Тем самым он принес первую в истории клуба победу в Бундеслиге.

    «Бавария» — «Байер» 1:2 (13 тур)

    Еще один шоковый матч состоялся в 13-м туре на «Альянц Арене», когда туда отправился «Байер». «Бавария» провела безупречный старт под руководством Флика, выиграв четыре из четырех матчей с общим счетом 16-0, но футбольные Боги сговорились против нее, вместо чего перешла на сторону вратаря гостей Лукаша Градецки.

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    • Финский голкипер совершил невероятные 10 сэйвов, в то время, как Бэйли принес победу «Аптекарям». Позже первый номер леверкузенцев позже признавался, что он играл только с одним «хорошим глазом», потеряв одну из своих контактных линз ранее по ходу матча.

    «РБ Лейпциг» — «Майнц» 8:0 (10 тур)

    В этом матче «РБ Лейпцигу» не нужна была удача в игре против «Майнца». Подопечные Нагельсманна вела 5:0 еще к перерыву, благодаря чему была на пути крупнейшей победы в Бундеслиге, где Вернер в итоге забил три мяча. Он также записал в свой актив хет-трик из результативных пасов, став лишь третьим игроком в истории Бундеслиги, который приложил руку сразу к шести голам в одном поединке с тех пор, как чемпионат Германии начал учитывать эти показатели в сезоне 1992/1993. 0

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