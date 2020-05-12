50 человек и объятия после голов. На Фарерские острова вернулся футбол

В последний раз «КИ Клаксвик» и «Б36 Торсхавн» встречались в октябре прошлого года, и в том матче решалась судьба титула Премьер-лиги. Ту игру посетило рекордное количество болельщиков — 6 тысяч человек, а это около 11,5% населения Фарерских островов.

В субботу эти команды встретились вновь, но на стадион пустили не больше 50 человек, включая 22 игроков на поле. Вот так футбол возвращается в Европе — на скалистом архипелаге, расположенном между Шотландией и Исландией.

Правительство объявило, что Фарерские острова полностью очистились от коронавируса. В общей сложности положительные тесты на вирус сдали 187 жителей государства. Последний случай был зафиксирован еще 22 апреля. Было несколько случаев госпитализации, но не было ни одного летального исхода. Теперь все выздоровели.

«Нам, как нации, удалось добиться того, что сделали немногие другие страны. Как общество, мы должны гордиться тем, чего достигли. Скоро мы вернемся к нормальной повседневной жизни настолько, насколько это возможно в этих ненормальных обстоятельствах», — заявил премьер-министр Бардур Стейг Нильсен в своем заявлении.

12 марта на Фарерских островах были приняты меры по борьбе с распространением коронавируса, официально названные не «карантином», а «замедлением распространения». 9 апреля было объявлено об ослаблении ограничений, включая возвращение спорта по выходным «в контролируемых условиях».

В октябре прошлого года «КИ Клаксвик» разгромил «Б36 Торсхавн» на выезде со счетом 3:0 и завоевал чемпионский титул. В прошлую субботу все было по-другому — уже «Б36 Торсхавн» выиграл со счетом 2:0 в Клаксвике.

Фрагмент матча instagram.com/b36torshavn

На стадионе не было никого, кто мог бы разделить с командой этот успех, а игроки забыли о необходимости социального дистанцирования, когда за 8 минут до окончания игры Себастьян Пингель ударом головой открыл счет в матче. Игроки побежали обниматься друг с другом, как делали это до пандемии. На последней минуте Мейнхард Олсен провел еще один мяч.

«Это было странно. Я не знал, куда бежать. Сначала я направился к угловому флажку, но внезапно вспомнил, что фанатов нет, поэтому я просто закричал настолько громко, насколько мог», — сказал Пингель, отец которого Фрэнк Пингель играл за «Ньюкасл» в сезоне 1988-89.

«КИ Клаксвик» — команда, имеющая наибольшую поддержку на Фарерских островах. Она регулярно собирает на стадионе тысячи людей.

«Я просто пытался сконцентрироваться на игре и приободрять своих товарищей по команде, как и в любом другом матче. Но разница все же огромная. Нам не хватало наших фанатов. Обычно благодаря им у нас есть преимущество, и надеюсь, они смогут вернуться на трибуны в ближайшее время», — сказал капитан команды Йоаннес Бьярталид.

Тишина на арене прерывалась другими способами. Например, когда Дени Павловича из «КИ» ударил локтем по лицу Михал Пржибильский, после чего первый застонал, упав на газон. Также было слышно каждое слово, которое выкрикивали тренеры команд Миккьял Томассен («КИ») и Якуп Борг («Торсхавн»).

«Конечно, можно услышать громкие крики тренеров, но по ходу матча вы просто концентрируетесь на игре и забываете обо всем, что вас окружает», — сказал Бьярталид.

При сильном ветре, а также низкой температуре чемпионат Фарерских островов официально стартовал за два часа до этой игры в Рунавике, где встречались «НСИ Рунавик» и старейший клуб страны «Тверойри».

Фигуры болельщиков на арене «НСИ Рунавик» facebook.com/nsirunavikfc

Через восемь минут после начала матча Арон Кнудсен из «НСИ» стал автором первого гола после остановки европейского сезона, а его команда в итоге выиграла со счетом 3:1. Отец футболиста Йенс Мартин Кнудсен был известным вратарем, который выступал за фарерскую сборную, когда в 1990 году она потрясла весь мир, выиграв свой первый официальный матч (1:0 над Австрией).

Даже в высшем дивизионе Фарерских островов большинство команд играют на открытых полях, и отсутствие стен может приводить к определенным трудностям, если речь заходит об игре «за закрытыми дверями».

«Мы предпочитаем называть это игрой без зрителей, потому что нет дверей, которые можно было бы закрыть», — говорит Виргар Гидбро, генеральный секретарь местной Футбольной ассоциации.

Матч между «АБ Аргир» и «Викингуром» The Guardian

Были некоторые опасения, что фанаты могут собраться вокруг стадиона «КИ» или в домах с видом на поле, но очень немногие не послушались совета держаться подальше.

«Местные жители приняли правила и отговаривали людей собираться вокруг поля», — сказал руководитель «КИ» Таммас Лервиг.

Вместо этого болельщики следили за матчами по радио, телевидению и в интернете. Плюсом в возвращении первыми стало то, что за субботними матчами по телевизору следили в Норвегии, Швеции и Дании. 0