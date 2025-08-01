У ЦСКА будет свой Лусиано. «Армейцы» в Аргентине нашли замену Келлвену

В скором времени ЦСКА совершит два разнонаправленных трансфера. Проданным в «Палмейрас» окажется 24-летний бразильский правый защитник Келлвен. Ему на замену «армейцы» приобретают у аргентинского «Банфилда» 21-летнего Рамиро Ди Лусиано. Раскроем подробности двух сделок и ближе познакомимся с новобранцем московского клуба.

ЦСКА меняет бразильца на аргентинца

ЦСКА продолжает заниматься комплектованием состава команды на ближайшие несколько месяцев. И «армейцы» договорились о том, чтобы закрыть позицию правого защитника.

После двух лет выступлений в Москве клуб покидает правый защитник Келлвен. Бразильцу более удобно действовать латералем, чем с краю в схеме с четырьмя защитниками. Поэтому 24-летний игрок еще зимой потерял место в составе ЦСКА — справа в обороне стал выходить Милан Гайич.

Более того, контракт с сербским футболистом в это межсезонье был продлён на два года. В этих условиях Келлвен утвердился в своем желании покинуть российский клуб. Благо для ЦСКА, что защитника захотел подписать «Палмейрас». Топ-клуб чемпионата Бразилии предложил выкупить 85% прав на футболиста за 7 млн евро.

«Армейцы», купившие Келлвена 2 года назад за 4,5 млн евро, приняли предложение бразильцев. Помимо выше указанных причин, в ЦСКА решились расстаться с футболистом, потому что уже нашли ему замену в лице защитника аргентинского «Банфилда» Рамиро Ди Лусиано. По последним данным, сумма компенсации за переход 80% прав на 21-летнего аргентинца составляет 1,3 млн евро, а контракт с ним будет заключен на четыре года.

Рамиро Ди Лусиано, будучи одним из перспективных воспитанников молодежной академии «Банфилда», вошел в число игроков, чья продажа — одна из целей клуба в это трансферное окно. Аргентинская команда находится в тяжелом финансовом положении, поэтому трансферы на выход рассматриваются как главные источники средств как для погашения задолженности, так и для удовлетворения текущих потребностей.

Рамиро Ди Лусиано x.com/cab_oficial

ЦСКА был не единственным клубом, который нацелился на подписание Ди Лусиано. В частности, сообщалось об интересе со стороны «Эстудиантес де Ла-Плата». Но несколько месяцев переговоров привело москвичей к успеху: 21-летний аргентинец станет игроком именно российского клуба.

Дебют в пандемию, один сезон опыта

Рамиро Себастьян Ди Лусиано родился 21 января 2004 года в Банфилде, пригороде аргентинской столицы Буэнос-Айрес. С 10-летнего возраста занимается футболом в академии местного клуба, где ему сразу отвели место для игры в обороне.

Первый профессиональный контракт, рассчитанный на срок до декабря 2024 года, Ди Лусиано заключил с «Банфилдом» 3 марта 2021 года. Спустя всего месяц в возрасте 17 лет состоялся дебют защитника на взрослом уровне. Тогда в дело вмешалась пандемия COVID-19, с которой столкнулась аргентинская команда: 20 игроков основного состава выбыли из строя из-за положительного результата теста на коронавирус. Поэтому тренеры вызвали для участия в матчах Кубка лиги несколько молодых игроков резервной команды.

Ди Лусиано уже тогда отличала отменная физическая форма, благодаря которой он принял участие в двух матчах: 6 апреля — все 90 минут против «Эстудиантес ЛП» (2:2), и 11 апреля — 70 минут против «Росарио» (1:3). В этих играх футболист не совершал результативных действий, но и предупреждений не получал.

Следующие 3,5 года Ди Лусиано продолжал выступать за резервную команду — его участие с основой ограничивалось только предсезонными сборами и тренировками. Возвращение защитника на поле в составе главной команды «Банфилда» состоялось 2 сентября 2024 года. К этому времени 20-летний футболист уже давно выделялся в резерве и приобрел большой опыт выступления: 87 матчей, в 81 из которых вышел в стартовом составе.

В «Банфилде» травму получил основной на тот момент правый защитник команды Гильермо Энрике, и главный тренер Густаво Мунуа доверился Ди Лусиано, выпустив его на матч с «Институто де Кордова» сразу в стартовом составе. Молодой игрок воспользовался предоставленным шансом и затем продемонстрировал такую же незаменимость, как и в дубле.

Рамиро Ди Лусиано x.com/cab_oficial

К сегодняшнему дню за минувшие 11 месяцев Ди Лусиано стал главным игроком правого фланга обороны «Банфилда»: он принял участие в 32 матчах, 29 из которых он начинал на поле с первых минут, отдав 3 голевые передачи и получив 5 желтых карточек. Благодаря этому выступлению рыночная стоимость 21-летнего футболиста возросла до 1,2 млн евро (четвёртое место в команде). А последняя пролонгация соглашения между игроком и клубом состоялось в декабре 2022 г. — сейчас он рассчитан на срок до конца 2026 года.

Ди Лусиано полезен в атаке, но пока останется в запасе

Выступая на позиции правого защитника, Ди Лусиано не раз показывал, что владеет рядом важных атакующих качеств.

Ключевые игровые качества Рамиро Ди Лусиано: высокая скорость;

способность открываться для партнёров, забегая за спину соперников;

нанесение ударов и создание иных голевых моментов.

При этом для игры на втором этаже защитник с ростом 170 см точно не подойдёт. В целом, Рамиро на данный момент считается одним из самых перспективных игроков «Банфилда». А его ориентиром на позиции флангового защитника является бывший капитан сборной Аргентины и итальянского «Интера» Хавьер Санетти.

Хавьер Санетти globallookpress.com

Я довольно атакующий игрок; мне нравится идти в атаку. Иногда я не получаю мяч, но поскольку я люблю атаковать, мне приходится защищаться. Рамиро Ди Лусиано — о том, как себя характеризует на поле

Таким образом, 21-летний аргентинец является заменой тоже ориентированного на игру в нападении Келлвена, т. е. латераля. Но нельзя упускать из внимания, что Ди Лусиано на взрослом уровне провёл лишь один сезон. Поэтому, скорее всего, тренерский штаб Фабио Челестини отведёт для него роль сменщика Гайича, что, впрочем, не должно мешать фланговому защитнику повышать свой уровень мастерства и выбивать себе место в составе ЦСКА.