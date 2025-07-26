ЦСКА привозит талант из Аргентины. Чем Лионель Верде приглянулся «армейцам»?

«Армейский» клуб после трансфера Матеуса Алвеса продолжает усиливать линию полузащиты. ЦСКА и аргентинский «Унион» согласовали аренду до конца сезона-2025/26 центрального полузащитника Лионеля Верде. Детали арендного соглашения и характеристика 20-летнего новичка красно-синих — в материале LiveSport.Ru.

Аренда не гарантия полноценного трансфера

Московский ЦСКА проводит летнее трансферное окно далеко не самым активным образом. Из подписаний у «армейцев» значится лишь Матеус Алвес. Но это только пока. В самое ближайшее время состав команды Фабио Челестини пополнит ещё один латиноамериканский футболист.

По информации как российских, так и аргентинских журналистов, ЦСКА договорился с «Унионом» из города Санта-Фе о бесплатной аренде 20-летнего полузащитника Лионеля Верде. Молодой аргентинец переходит в московский клуб на период до лета 2026 года. За этот год футболист получит от «армейцев» оклад в размере 300 тысяч евро.

Красно-синие, в свою очередь, после завершения сезона будут иметь возможность выкупить 80% прав на Верде у «Униона» за 4 млн евро. Опций, которые бы в обязательном порядке активировались при соблюдении определенных условий, нет. Так что Верде так же, как и Гуарирапа, может вернуться в клуб-правообладатель.

Впервые об интересе ЦСКА к игроку «Униона» стало известно в конце июня. Верде попал в поле зрение «армейцев» как один из вариантов для усиления полузащиты, которая этим летом заметным образом прохудилась.

Потери ЦСКА среди полузащитников летом 2025 года: Миралем Пьянич, Рифат Жемалетдинов, Кристиян Бистрович — с ними не продлили контракт;

Родриго Вильягра — минимум до осени выбыл из-за повреждения;

Аббосбек Файзуллаев будет продан в «Истамбул Башакшехир»;

Михаил Мухин будет отдан в аренду в «Сочи».

Так что одного Алвеса москвичам явно будет маловато.

Лионель из Аргентины под номером 10

Лионель Себастьян Верде родился 18 октября 2004 года в городе Санта-Фе на северо-востоке Аргентины. В возрасте 4-х лет начал заниматься футболом в академии местного клуба «Унион», а после выпуска из нее играл за команду во всех молодёжных дивизионах.

Лионель Верде x.com/clubaunion

В июне 2023 года новым главным тренером «Униона» стал Кили Гонсалес, который столкнулся с недостатком футболистов в команде. Поэтому 18-летний Верде был включен в заявку основной команды на чемпионат, привлекался к тренировкам и в нескольких матчах включался в число запасных.

Лионель зимой 2024 года принял участие в предсезонном сборе «Униона», где, видимо, окончательно убедил тренерский штаб. И 13 февраля состоялся его дебют на профессиональном уровне — вышел на замену во втором тайме в выездном матче против «Годой Крус де Мендоса» (0:0). Через считанные дни Верде подписал свой первый профессиональный контракт на срок до конца 2026 года. А после первого сезона среди взрослых в январе 2025 года его соглашение с «Унионом» было пролонгировано на один год — до конца 2027 года.

За последние полтора года полузащитник так и не завоевал себе место в стартовом составе «Униона», но при этом стал одним из главных запасных. В общей сложности он принял участие в 34 матчах, из которых только 6 начал на поле. Т. е. тренеры выпускали Лионеля по ходу игры с целью усиления игры 28 раз, что материализовалось в 4 забитых гола.

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Верде может играть как под нападающим, так и классическим центральным полузащитником. Но по большей части он занимал место правого центрального полузащитника в расстановке 5-3-2.

Не являясь высокорослым футболистом (178 см), Лионель имеет низкий центр тяжести и крепкий корпус. Эти физические данные вместе с уверенной игрой обеими ногами обеспечивает высокую подвижность, благодаря чему он может разрывать оборонительные линии соперника и добавлять остроты в атаку.

Верде не боится ответственности. Это, например, показал мартовский матч с «Химнасией», который мог стать для «Униона» восьмым с начала сезона без победы. Но хавбек вышел на замену и через 6 минут забил гол, который стал первым для команды за 440 минут, а также оказался единственным и, соответственно, победным.

Лионель Верде x.com/clubaunion

Многое о его личности говорит то, что он носит номер 10. Кили Гонсалес предложил ему этот номер, и игрок не раздумывая согласился.

Верде отличается хорошим контролем мяча, высоким процентом точных передач (80,6%) и неплохим видением поля. Наличие этих качеств дает основание для применения Верде в роли плеймейкера. Но будучи креативным игроком, он вынужден больше рисковать, поэтому нередко допускает ошибки (например, отдает неточные / перехваченные передачи и наносит дальние удары не в створ / заблокированные). В то же время Верде играет дисциплинировано (у него в пассиве за карьеру пока только одна жёлтая карточка), хотя и успешно совершает большое количество отборов.

Причины оформления сделки

Верде в ЦСКА будет претендовать на ту же роль, которую сейчас при схемах 4-3-3 или 4-4-2 отводят игрокам сборной России — Облякову и Кисляку. Поэтому стоит ждать, что Верде, по крайней мере, в ближайшее время в московском клубе будет доверена привычная роль «джокера» — запасного, который во второй тайме должен добавить атакующего потенциала команде.

Что касается «Униона», то расстаться со своим талантливым воспитанником его вынудило экономическое давление. Главный тренер Маделон не хотел терять Верде, поскольку он считался самым перспективным игроком из тех, кто прошёл через молодёжную команду. Хавбек, выходя на замену, мог бы сыграть решающую роль в наборе очков и решении турнирных задач.

Это парень, от которого много ожидают. Он играет очень хорошо. Он здравомыслящий, может выйти на поле в упорных матчах, когда соперник уже устал, и изменить ход игры. главный тренер «Униона» Леонардо Маделон

В то же время «Унион» может выручить 4 млн евро за игрока, чья рыночная стоимость составляет 600 тыс. евро. Тем самым, этот трансфер может стать второй в истории клуба самой дорогой продажей футболиста. Полученные деньги поспособствуют укреплению финансового положения «Униона», а в дальнейшем могут быть использованы для приобретения других игроков. Но если даже ЦСКА не воспользуется правом на выкуп, то в расположение аргентинской команды вернётся всё ещё молодой и перспективный футболист, но уже после года выступления заграницей.

Лионель Верде x.com/clubaunion

Кроме того, трансферный рынок в Аргентине закрылся 24 июля. Но у «Униона» благодаря отъезду Верде в ЦСКА будет возможность до 31 августа внести в заявку на сезон еще одного игрока.

Да и для самого футболиста переход наверняка пойдёт на пользу. Он как-то заявил, что «всегда нужно совершенствоваться», и выступление в ближайшем сезоне в РПЛ — в более конкурентной среде — при должном отношении к футболу должен привести к прогрессу. Осталось, подтвердить это на деле.