Трансферный дайджест. 5 — 11 мая

Миралем Пьянич

«Ювентус», полузащитник, 30 лет

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич по окончании сезона может перейти в «Барселону».

30-летний босниец согласовал с каталонским клубом 4-летний контракт, сообщает Sport.es со ссылкой на итальянские источники.

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Теперь договориться о трансфере должны «Барселона» и «Ювентус». Ранее стало известно, что туринский клуб оценивает Пьянича в 60 млн евро.

По данным издания Diario Sport Пьянич отказал «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ», получив предложение от «Барселоны».

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Ранее сообщалось, что босниец может перейти в «Барселону» в обмен на Артура. Однако каталонцы не намерены менять бразильца без доплаты. По данным Goal.com в сделку может быть включен защитник «бьянконери» Маттиа Де Шильо.

В январе 27-летний итальянец был близок к переходу в «ПСЖ», но в итоге трансфер сорвался. Велика вероятность, что он все же покинет «Юве» летом.

По данным Diario Sport в рамках обмена на Пьянича в Турин переедут защитник Жан-Клер Тодибо, играющий сейчас за «Шальке» на правах аренды, и еще один футболист сине-гранатовых.

«Барселона» уже устно договорилась с 30-летним боснийским хавбеком и ждет, когда «Ювентус» выберет подходящих для обмена игроков. Туринцы уже отказались от включения в сделку хавбеков Артуро Видаля и Ивана Ракитича.

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Соглашение Пьянича с «Юве» рассчитано до 2023 года. 30-летний хавбек выходил на поле в 22 играх Серии А, отметился 3 мячами и сделал 4 ассиста.

Наш прогноз: «Барселона»

Ирвинг Лосано

«Наполи», полузащитник, 24 года

Ирвинг Лосано globallookpress.com

Полузащитник «Наполи» Ирвинг Лосано может продолжить карьеру в Англии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

В услугах 24-летнего мексиканца заинтересован тренер «Эвертона» Карло Анчелотти, при котором игрок был куплен итальянским клубом.

Однако президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис не готов расстаться с Лосано уже после первого сезона в команде, поскольку за футболиста сборной Мексики было выплачено 50 млн евро с учетом трансферной стоимости и комиссионных.

Лосано покинет клуб из Неаполя лишь в случае действительно выгодного предложения.

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Ранее сообщалось, что «Наполи» может продать Лосано ради покупки форварда «Зенита» Сердара Азмуна. Клубу нужно освободить место для игрока без паспорта Евросоюза.

В 16 матчах Серии А Лосано забил 2 гола и отдал результативный 1 пас.

Наш прогноз: «Наполи»

Аксель Дисаси

«Реймс», защитник, 22 года

Аксель Дисаси globallookpress.com

Центральный защитник «Реймса» Аксель Дисаси по окончании сезона может продолжить карьеру в Ла Лиге.

По данным издания Marca, 22-летнего бывшего игрока молодежной сборной Франции с конголезскими корнями захотела приобрести «Севилья».

Ранее появилась информация, что «Арсенал» ведет переговоры о трансфере игрока и готов подписать с ним 5-летний контракт.

«Реймс» отказался продать Дисаси «Арсеналу» в декабре, но готов отпустить его летом, поскольку в июне 2021 года защитник может стать свободным агентом.

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Трансфер Дисаси оценивается в 15 млн фунтов.

Наш прогноз: «Арсенал»

Карлос Винисиус

«Бенфика», нападающий, 25 лет

Карлос Винисиус globallookpress.com

Форвард «Бенфики» Карлос Винисиус может продолжить карьеру в Англии, сообщает Record.

По данным издания и ряда других португальских медиа, к нему проявляет интерес «Манчестер Юнайтед». Впрочем, манкунианцы пока не направляли «Бенфике» формального предложения.

Лиссабонцы хотели бы сохранить бразильского футболиста. Также отмечается, что за ним следит «Ливерпуль» — мерсисайдцы присылали скаутов, понаблюдать за игрой форварда.

Винисиус забил 15 голов в текущем сезоне чемпионата Португалии и лидирует в гонке бомбардиров. В его контракте прописаны отступные в размере 100 млн евро.

Наш прогноз: «Бенфика»

Кристоффер Айер

«Селтик», защитник, 22 года

Кристоффер Айер globallookpress.com

Итальянский «Милан» претендует на центрального защитника «Селтика» Кристоффера Айера.

Переговоры исполнительного директора «Милана» Ивана Газидиса с агентами 22-летнего игрока сборной Норвегии находятся на продвинутой стадии, сообщает журналист Николо Скира.

Ранее сообщалось, что защитником «Селтика» интересуются английские «Арсенал» и «Лестер». Срок контракта Айера с шотландским клубом истекает в мае 2022 года.

В августе 2019-го защитника пытался приобрести «Зенит».

Наш прогноз: «Селтик»

Мойзе Кин

«Эвертон», нападающий, 20 лет

Мойзе Кин globallookpress.com

Нападающий «Эвертона» Мойзе Кин может вернуться в Италию, информирует журналист Николо Скира.

По данным источника, «Рома» и агент футболиста Мино Райола ведут переговоры о переходе игрока.

Нападающий хочет выступить на чемпионате Европы в составе сборной Италии и поэтому хочет вернуться в Серию А.

Как сообщает Calciomercato, «Рома» и «Эвертон» могут обменяться футболистами: Кин отправится в римский клуб, а вингер Джастин Клюйверт — в стан «ирисок».

Также «Рома» рассматривает вариант с двухлетней арендой итальянца с правом выкупа.

Отметим, что «Эвертон» будет не прочь расстаться с игроком, который угодил в скандал, устроив дома вечеринку с девушками на фоне режима самоизоляции, введенного в связи с пандемией коронавируса.

«Ириски» выступили с заявлением, осуждающим игрока и оштрафовали его на 100 тысяч фунтов, а фанаты остались очень недовольны поведением игрока, сравнивая его с Марио Балотелли.

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В текущем сезоне 20-летний итальянец забил за «Эвертон» 1 гол за 22 матча АПЛ.

Наш прогноз: «Рома»

Давид Алаба

«Бавария», защитник, 27 лет

Защитник «Баварии» Давид Алаба может продолжить карьеру в Италии, сообщает Sport1.

По данным издания, 27-летним австрийцем интересуется «Интер». В игроке заинтересован лично главный тренер «нерадзурри» Антонио Конте, который следил за игрой Алабы с момента работы в «Челси».

Ранее появилась информация, что Алаба не обсуждает с «Баварией» новый контракт. Причин тому несколько. Во-первых, Пини Захави, новый агент игрока, не может добраться до Мюнхена из-за пандемии коронавируса, поскольку границы Германии закрыты.

Во-вторых, откладывая переговоры, представители Алабы рассчитывают надавить на «Баварию» с целью получить более выгодное предложение.

При этом в продлении контракта с 27-летним австрийцем лично заинтересован главный тренер мюнхенцев Ханс-Дитер Флик, считающий защитника важнейшим звеном обороны.

Контракт Алабы с «Баварией» рассчитан до 2021 года. В нынешнем сезоне Алаба провел 20 матчей в Бундеслиге и забил 1 гол.

Наш прогноз: «Бавария» 0