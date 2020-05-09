Пасы пяткой, комбинации, голы и транжирство. О ярком матче Германии и Бельгии на ЧМ-1994

На чемпионате мира 1994-го года Германия и Бельгия встретились между собой на стадии 1/8 финала и устроили шоу.

Немецкая машина на пути к 1/8

Чемпионат мира 1994-го года закинул сборную Германию в Группу C, в которой она билась за высокие места с Испанией, Южной Кореей и Боливией. Для немецкой машины такой квартет не представлял большой угрозы. За три матча на групповой стадии команда, которую к великим подвигам тащил тренер Берти Фогтс, сумела дважды победить и раз сыграть вничью.

Та самая ничья была зафиксирована в матче с Испанией — 1:1. До этого немцы минимально одолели Боливию — 1:0, а в последней встрече перед плей-офф сборная Германии удержала победу в противостоянии с Южной Кореей — 3:2. Такой мощный ход на чемпионате мира, который проводился в США, позволил «бундестим» занять вершину турнирной таблицы Группы C.

Запутанный сценарий в группе Бельгии

Бельгийской компании, руководил которой Поль ван Химст, в соперники по Группе F достались сборные Нидерландов, Саудовской Аравии и Марокко. В те годы эта команда не была такой грозной силой с кучей суперзвезд, как сейчас, поэтому со своими оппонентами она сражалась на равных.

Дебютный матч на ЧМ-1994 Бельгия выиграла, забив один гол в противостоянии с Марокко — 1:0, после чего «красные дьяволы» минимально победили голландцев. В третьей встрече они со счетом 0:1 влетели Саудовской Аравии. Ситуация в группе сложилась так, что три команды имели по 6 баллов. Единственным потерпевшим с нулем очков выступил коллектив из Северной Африки.

По второстепенным показателям Бельгия вынуждена была опуститься на предпоследнюю позицию, из-за чего она оказалась в сравнительной группе третьих мест. Там команда Ван Химста была второй. Это и позволило сборной проскочить в 1/8 финала.

Трагедия в день матча, случившаяся вне поля

Германия и Бельгия сошлись в схватке за четвертьфинал 2 июля 1994-го года. Их матч проходил на стадионе «Солджер Филд» в Чикаго. Ближе к полудню американский мегаполис подготавливался к футбольному действу двух европейских команд. На поединок 1/8 финала приехали посмотреть 60 тысяч болельщиков.

Настала пора матча. Команды и судьи вышли из подтрибунки, но на определенный период болельщицкий антураж превратился в тревожную тишину. Причина тому — минута молчания.

Как раз 2 июля общественность узнала о смерти колумбийского защитника Андреса Эскобара. Игрок сборной Колумбии был убит на родине, куда он с командой вернулся после вылета из турнира. На тот момент новость взбудоражила всех неравнодушных. По этому делу сразу же начали вести расследование. Перед игрой Германии и Бельгии память о 27-летнем футболисте почтили все, кто посетил стадион.

Трешка за десять минут

В 12:00 по местному рефери Курт Ретлисбергер стартовым свистком официально открыл праздник голов. Первый забитый мяч публика увидела уже на 5-й минуте. Вперед вышли немцы, которые минутой ранее заработали стандарт.

После подачи в штрафную площадь бельгийцы пытались вынести мяч, а «бундестим» в итоге удачно сыграла в отборе. Лотар Маттеус здорово прочитал эпизод, в котором соперники намеревались сделать офсайд. Капитан Германии поймал их на противоходе и вырезал точный пас на Руди Феллера. Нападающий прокинул себе мяч головой, а затем переиграл голкипера в ближнем бою, 1:0.

Германия — Бельгия. Чемпионат мира 1994

Не успели немцы порадоваться своему превосходству в счете, как хладнокровные бельгийцы установили равенство на 7-й минуте. И снова стандарт в помощь. После подачи Энцо Шифо в штрафную Феллер, забивший первый гол, не сумел вынести мяч и попал в Юргена Колера, от него круглый отскочил к Жоржу Грюну, который с близкого расстояния уже расстреливал рамку Бодо Иллгнера. На табло 1:1.

Огненное начало имело продолжение на 10-й минуте. Немцы отобрали мяч у игроков Бельгии. Это позволило Феллеру обыграться в стенку с Юргеном Клинсманном. Через несколько секунд Руди смог максимально приблизиться к штрафной площади и оставил мяч под удар Юргену. Клинсманн выстрелил низом в дальний угол. Коллектив Ван Химста завозился в середине поля, за что и был наказан красивой атакой Германии. 2:1.

Поутихло с голами, но не с моментами

Сценарий с очередным пропущенным голом снова обязывал Бельгию идти вперед. Подопечные Ван Химста принялись создавать моменты. Пожалуй, самым активным в составе игроков в красном был Йосип Вебер. Нападающий действовал так, как обязывает позиция. Футболист Бельгии всегда был на острие и больше остальных угрожал воротам немцев. Одни шансы он портил сам, другие сводил на ноль голкипер Иллгнер.

Коллектив Берти Фогтса делал ставку на контратаки. Эти контрвыпады также были опасными, однако бельгийцы выглядели интереснее. В таком ключе матч шел до 39-й минуты, пока сборная Германии не удвоила преимущество.

Все началось с фола Филиппа Альбера на Феллере на правом фланге. Защитник Бельгии схлопотал желтую, немцы выполнили штрафной. После навеса Хесслера со стандарта Юрген Клинсманн опасно пробил головой в дальний угол, но Мишель Прюдомм сделал сейв, а Германия заработала угловой.

Кросс с флажка исполнил Томас Хесслер. Его точную передачу замкнул неудержимый по ходу тайма Феллер. Мяч полетел в угол, 3:1. Активность Руди в нападении позволила Германии повести уже с солидным гандикапом.

Позднее зажигание для камбэка

После перерыва встреча продолжилась под тотальным доминированием сборной Германии. Команда Берти Фогтса как хотела разрывала защитную линию Бельгии и создала уйму шикарных возможностей. Вот только излишний кураж мешал немцам забить четвертый. Они транжирили свои жирные моменты, делая из вратаря Прюдомма героя на ленточке.

Сама же Бельгия не представляла во втором тайме реальной угрозы для «бундестим». Свой гол «красные дьяволы» забили с позволения соперников на 90-й минуте. Франки Ван дер Эльст вывел защитника Филиппа Альбера на ударную позицию. Игрок в красном сумел проскочить пару футболистов немецкой сборной, а затем проткнул мяч в направлении дальней штанги.

За несколько минут до конца поединка мысли о спасении стали актуальнее. Но бельгийцы так и не сумели создать что-то толковое впереди. На 94-й минуте швейцарский судья Ретлисбергер дал финальный свисток, который зафиксировал победу Германии со счетом 3:2. Уставшие игроки повалились на холодный, истоптанный газон. Они могли позволить себе порадоваться собственному успеху. В тот вечер немцы показали красивый футбол. Жаль только, что в дальнейшем он не помог «бундестим» пройти Болгарию в 1/4. 0