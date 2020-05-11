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    Когда нет дела до призового места. Об игре «Интера» и «Юве» в Серии А 2004-го года

    На днях представители футбольных клубов Италии обсудят возможные пути к возобновлению чемпионата. Но пока этого не произошло, вспоминаем об играх Серии А прошлого

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    «Интер» — «Ювентус». Серия А 2003/2004
    «Интер» — «Ювентус». Серия А 2003/2004
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    Встреча между «Интером» и «Ювентусом» на «Джузеппе Меацца», безусловно, отложилась в памяти болельщиков «нерадзурри», как одно из ярких зрелищ команды в сезоне 2003/04.

    Не очень позитивные расклады сил

    В сезоне 2003/2004 «Интер» и «Ювентус» первый раз встретились между собой в чемпионате в рамках 11 тура. 29 ноября 2003-го года миланский коллектив под руководством Альберто Дзаккерони в Турине обыграл «Старую синьору» со счетом 3:1.

    Эта победа позволила «нерадзурри» закрепиться на четвертой позиции в таблице, но важнее всего было то, что «Юве» потерял первую строчку, уступив ее «Милану». В развернувшейся гонке за скудетто данный поворот окажется одним из ключевых.

    В дальнейшем туринская команда с Марчелло Липпи во главе большую часть сезона будет лишь замыкать тройку сильнейших, в то время как «Интер» помотается по середине турнирной таблицы, но в итоге закончит четвертым.

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    • Перед началом голевого парада на «Джузеппе Меацца» черно-синие шли шестыми. «Ювентус» на тот момент занимал вторую позицию, но разрыв между лидером «Миланом» составлял 9 очков. Тогда команда Карло Анчелотти находилась в хорошей форме и практически обеспечила себе чемпионство.

    Матч для решения локальных задач

    Упомянутый футбольный сезон был единственным для Альберто Дзаккерони в составе «Интера». До этого специалист поработал год в «Лацио», а в 2006-м он перебрался в «Торино». Тренерская карьера в составе «нерадзурри» не задалась. На момент второй встречи с «Юве» его коллектив боролся за попадание в топ-4, что обеспечивало бы «Интеру» путевку в 3-й квалификационный раунд ЛЧ.

    Подопечные Марчелло Липпи, несмотря на блестящие выступления «Милана», не теряли оптимизм касательно отыгрыша 9 очков разницы за 7 туров до конца чемпионата. Но по факту они бились с «Ромой» за 2-е место, благодаря которому можно было попасть на групповой этап Лиги чемпионов напрямую, без лишних отборочных циклов.

    Терять очки в очном противостоянии — значит топить себя в финальной части сезона, усложняя себе жизнь. Поэтому 28-й игровой день, впрочем как и последующие туры, был крайне важен для принципиальных оппонентов.

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    • Календарь Серии А вырвал очередную страницу с прошедшими играми и открыл для любителей футбола новый тур под номером 28. «Джузеппе Меацца» был готов принять своих болельщиков, которые окажут хозяевам максимальную поддержку в непростой игре. Великая арена собрала 72 тысячи фанатов, а судья Пьерлуиджи Коллина, дождавшись 20:30, дал стартовый свисток.

    Тайм, в котором забивал лишь «Интер»

    С центра поля начал «Ювентус», действовавший по схеме 4-4-2. «Интер», игравший по расстановке 3-4-1-2, со своим скоплением футболистов в середине пошел в прессинг. На первых минутах матча хозяева решили взять инициативу под свой контроль. Вот они и вскрыли оборону туринцев на 6-й минуте.

    На подступах к штрафной гостей миланские ребята разыграли симпатичную трехходовку, которая началась с передачи Кристиана Вьери на Станковича. Деян не пожадничал и отдал пас на Обафеми Мартинса. Нигериец не сплоховал, он с близкого расстояния прошил ворота Буффона и помчал делать сальтухи. Это была действительно красивая атака, которая вывела «Интер» вперед.

    «Интер» — «Ювентус». Серия А 2003/2004

    Первый гол на «Джузеппе Меацца» немного приспал игру. До второго гола пришлось подождать почти 20 минут. И случился этот забитый мяч с позволения самих хозяев. «Ювентус» неплохо рванул в атаку, в результате которой Мауро Каморанези получил хороший пас на ход в штрафную, а затем с правого края пытался прострелить в середину. Защищать своих прибежал Кили Гонсалес. Однако аргентинец не просчитал возможную угрозу и направил мяч головой в свои ворота. Стараниями полузащитника «бьянконери» сравняли, 1:1.

    Ничейный результат взбудоражил соперников. Теперь они играли активнее и намеревались превратить контроль мяча в какую-нибудь опасную атаку. Неплохо продвигались вперед обе команды, но сделать это более удачно сумел «Интер» под занавес тайма.

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    • Джанлука Дзамбротта в собственной штрафной сбил Станковича. Всевидящий Пьерлуиджи Коллина для перестраховки посоветовался с помощниками и назначил пенальти. 11-метровый хладнокровно исполнил Кристиан. Вьери. Нападающий сделал внушительный разбег и пробил на силу по центру. Джиджи полетел в угол, лишив себя шансов на сейв, 2:1. «Интер» ушел на перерыв в качестве лидирующей команды.

    Второй тайм без обороны

    Спустя две минуты после выхода из подтрибунки хозяева кладут в ворота Буффона третий мяч. На сей раз угроза пришла с корнера. После подачи с флажка Кордоба головой сделал скидку на Станковича. Это действие заставило защиту «Юве» впасть в ступор. А сам Деян с метра пробил в ближний. Теперь «Интер» выигрывает с разницей в два.

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    Негативный сценарий заставил коллектив Липпи поразмыслить о собственном наступлении. «Ювентус» как мог придумывал опасности впереди, однако реальных угроз было мало. «Интер» все контролировал, а на 62-й минуте и вовсе получил численное преимущество. Вторую желтую в матче схлопотал Паоло Монтеро, потому Коллина попросил игрока покинуть поле.

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    • Удаление морально добило туринцев, которые почти весь остаток матча провели у своих ворот. Будь «интеристы» чуть расторопнее и ответственнее к моментам, смогли бы разбить «Старую синьору» с крупным счетом. Но в игре зрители часто видели Буффона, который оказался чуть ли не единственным, кому еще было дело до поединка.

    На 90-й минуте Марко Ди Вайо, воспользовавшись хорошей подачей «Ювентуса» со штрафного, забил головой и сократил разрыв в счете. На большее гостей не хватило, было уже поздно. Финальный свисток Пьерлуиджи Коллины зафиксировал победу «Интера» в поединке против извечных оппонентов — 3:2. После этого тура «Юве» опустился на третье место, где и остался до конца сезона. «Интер» пока был на шестом, поэтому им еще пришлось повоевать за путевку в Лигу чемпионом. 0

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