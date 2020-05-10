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    За несколько лет до финала в Мюнхене. О противостоянии «Юве» и «Боруссии» Д в Кубке УЕФА

    Чемпионат Германии через неделю должен возобновить сезон. Но до того времени вспомним о еврокубковых играх одного из представителей Бундеслиги

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    В 1995-м году «Ювентус» и дортмундская «Боруссия» встретились в сражении за финал, в котором они выдали голевое шоу.

    К полуфиналу с первого раунда

    В 1994-м году новый президент «Ювентуса» пригласил на работу в свой проект тренера Марчелло Липпи. В первый же сезон под его крылом «Старая синьора» стала чемпионом Италии, а на евроарене туринская команда участвовала в Кубке УЕФА, где изначально считалась одним из фаворитов турнира.

    Стартовал «Юве» во втором по престижности европейском соревновании мощно. По сумме двух встреч итальянский гранд разбил ЦСКА София — 8:1.

    Дортмундской «Боруссией» уже четвертый год руководил Оттмар Хитцфельд. В сезоне 1994/95 его коллектив стал чемпионом Германии, а в Кубке УЕФА команде хватило силенок до полуфинала. Но начали «шмели», разумеется, с первого раунда, в котором они переиграли шотландский клуб «Мотеруэлл» 3:0.

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    • На следующей стадии «Ювентус» одолел португальский «Маритиму» — 3:1, а представители Германии справились со «Слованом» Братислава — 4:2.

    Третий раунд превратился для «Старой синьоры» в легкую пробежку, в ходе которой она разгромила команду «Адмира Ваккер» — 5:2. А вот «Боруссии» Д нужно было попотеть, чтобы пройти «Депортиво». Судьба противостояния с «СуперДепором» решилась в дополнительное время, где дортмундцы и оказались сильнее. В четвертьфинале ничего сверхъестественного и героического не произошло, туринцы прихлопнули «Айнтрахт» — 4:1, «Боруссия» обошлась минимальным превосходством над «Лацио» — 2:1.

    Вечер результативной перестрелки

    Среди четырех сильнейших в Кубке УЕФА сезона 1994/1995 оказалось по паре немецких и итальянских представителей. В одной битве сошлись «Байер» и «Парма», где тоже голов хватало, а в другой — «Юве» и «Боруссия» Д. Последним двум как раз и предрекали победу в турнире.

    На календаре 4 апреля 1995-го года. Туринская команда покинула свой город и отправилась в Милан, где на «Джузеппе Меацца» она планировала разобраться с дортмундцами.

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    • На полуфинальный поединок с «Боруссией» Марчелло Липпи выстроил тактическую схему 4-3-1-2. Двумя форвардами при этой расстановке были Джанлука Виалли и Фабрицио Раванелли, а под нападающими в тот вечер выступал Роберто Баджо.

    Оттмар Хитцфельд также продумал все как следует и решил, что подходящей на игру с туринцами будет тактика с тремя центральными защитниками и пятью футболистами в середине. В атаке же все надежды возлагались на Карла-Хайнца Ридле и Ларса Риккена.

    Дортмундцы вынудили «Юве» отыгрываться

    Наступил момент начала большой игры. На стадионе в Милане собралось около 80 тысяч фанатов. Французский судья Марк Батта, которому предстоял огромный объем работы, в строго назначенное время дал стартовый свисток.

    Игра на «Джузеппе Меацца» началась бодренько. В таких матчах, безусловно, важно хорошо начать, чтобы в дальнейшем завладеть игровым преимуществом, а затем и лидерством в счете. Голы в обсуждаемом поединке не заставили себя долго ждать. Уже на 8-й минуте «Боруссия» Д ошеломила туринскую публику, забив первой.

    «Ювентус» — «Боруссия» Д. Кубок УЕФА 1994/1995

    Черно-желтые на ровном месте придумали классную атаку. Сперва подопечные Хитцфельда возились с мячом в центральной зоне, после чего Маттиас Заммер выполнил отличный длинный перевод на Ройтера. Штефан пронесся несколько метров с мячом, вбежал в штрафную площадь и принял неоднозначное решение. Игрок захотел ударить с острого угла. Немецкий футболист не прогадал и направил мяч точно под дальнюю штангу. Быстрый гол позволил выйти гостям вперед.

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    • Такой резвый старт вынудил «Старую синьору» катать мяч и искать подступы к воротам дортмундцев, чтобы отыграться. На 27-й минуте у «Юве» это получилось удачно. После дальнего выстрела Баджо мяч попал в перекладину и предательски отскочил в штрафную. Раванелли пытался завладеть им, чтобы добить, но был сбит Мартином Кре. За этот фол Батта по делу назначил пенальти, а Баджо с точки расстроил голкипера «Боруссии». С ничейным результатом клубы доиграли первый тайм и ушли на перерыв.

    Еще один красивый гол гостей

    Во второй половине встречи также было весело. Опасностей хватало, а забитых мячей — нет. Безголевая беготня продлилась 25 минут. На 71-й же минуте гости еще раз вышли вперед. В этой результативной атаке дортмундцы снова положили красоту в ворота Перуцци.

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    • В ходе быстрого продвижения Кнут Райнхардт отпасовал в центр на Андреаса Меллера. Полузащитник «шмелей» подработал мяч и через секунду всандалил его из-за пределов штрафной в верхний угол ворот. Такой сильный и точный выстрел вытащить было сложно. «Боруссия» Д опять повела.

    Судьбоносное спасение хозяев

    В двухматчевом противостоянии большие клубы бьются до последнего. Разумеется, второй пропущенный не был приговором для «Ювентуса», однако в Милане им не помешало бы вколотить ответку. Марчелло Липпи бросает в бой новые силы. Сперва он выпустил Дель Пьеро, а чуть позже Анджело Ди Ливио.

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    Итальянский полузащитник вышел на 80-й минуте. Через 8 минут он внес свое имя в протокол матча благодаря результативной передаче на Юргена Колера. Навес с левой ноги от Ди Ливио не сумели перехватить игроки в черно-желтом. Мяч достался Колеру. У защитника «Ювентуса» было достаточно времени, чтобы обработать круглого и пробить точно в цель.

    Первая встреча так и завершилась со счетом 2:2. Этот важный гол на 88-й минуте позволил «Ювентусу» сыграть увереннее во втором поединке, где «Старая синьора» оказалась сильнее «Боруссии» Д, определив участника финала еще в первом тайме. 0

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