Надежда на авось. Будет ли доигран чемпионат России?

Большинство спортивных турниров во всем миру приостановлено из-за глобальной пандемии коронавируса, но их возобновление не за горами. Начался чемпионат Кореи, на подходе Бундеслига, в Италии тренируются. А что в России?

Условия УЕФА

Во вторник, 17 марта, УЕФА из-за мировой пандемии коронавируса перенес Евро-2020 на год, а Российская Премьер-лига приостановила футбол в стране — сначала до 10 апреля.

Приостановлены были Кубок России, РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. В апреле паузу продлили до 31 мая. Чем дальше, тем яснее становилось, что остановка футбольного сезона затянется еще дольше.

В результате в конце апреля и начале мая клубы первенств ФНЛ и ПФЛ приняли решение завершить сезон досрочно (что не обрадовало некоторых участников турниров).

Теперь это решение должен утвердить исполком РФС, который состоится 15 мая и на котором будет обсуждаться дальнейшая судьба сезона РПЛ.

Определиться с тем, когда и как будут возобновлены национальные чемпионаты, и проинформировать УЕФА об этом решении национальные федерации должны до 25 мая .

Всё о футболе России

Согласно директиве УЕФА, до 3 августа нужно определить участников еврокубков сезона 2020/21 и проинформировать Союз европейский футбольных ассоциаций.

Вскоре после этого крайнего срока намечен старт нового российского сезона и отбор в следующий розыгрыш еврокубков.

Три решения для РПЛ

В конце апреля наметились и три основных варианта завершения сезона РПЛ: доигровка чемпионата, начиная с 21 или 28 июня, и досрочное завершение.

Командам осталось сыграть по 8 туров. На текущий момент лидером РПЛ является питерский «Зенит», в победе которого мало кто сомневался и до паузы.

Дополнительной проблемой при составлении календаря стал Кубок России, где осталось провести четвертьфинальные и полуфинальные матча, а также финал.

В итоге судьбу кубкового турнира отдали на волю РФС — возможно он не будет доигран, а прямая путевка в Лигу Европы отойдет команде, занявшей четвертое место в РПЛ.

Российский футбол начал всерьез готовиться к возобновлению РПЛ в конце июня.

Александр Алаев Генеральный секретарь РФС Позиция РФС даже не обсуждается: мы все настроены, что футбол должен вернуться. И как можно быстрее. Честно говоря, мне непонятны разговоры, когда мы ищем причины, сложности… Сегодня та самая ситуация, когда все футбольные власти, менеджмент лиг и клубов должны сделать все, чтобы вернуть футбол. Мы прекрасно понимаем, что есть ситуации, которые регулируются государственными органами, и последнее слово в любом случае за ними. Но мы сами должны сделать все необходимое, использовать все шансы, чтобы вернуть футбол.

РПЛ и РФС составили медицинский протокол COVID , ориентируясь на опыт Бундеслиги и Швейцарской лиги. Теперь им нужно согласовать документ с Роспотребнадзором и правительством.

Основные положения, согласно утечкам документа в СМИ: делегация команды на игру 25 человек — 18 игроков, 3 тренера, врач, массажист и 2 члена персонала на выбор клуба.

Всего внутри стадиона могут находиться не более 200 человек. Помимо 50 человек от двух команд, это судьи, врачи, комментаторы, журналисты и другие люди, работающие на игре.

Клубам пора привыкать играть без болельщиков globallookpress.com

Тестировать игроков на коронавирус будут не только на тренировках, но и перед матчами.

Футболиста, у которого будет выявлен COVID-19, изолируют и не допустят до игры. При этом в медицинском протоколе нет положения о снятии команды с матча из-за положительного результата на коронавирус у одного или двух игроков.

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Если же таких футболистов будет несколько, то решение о проведении будет приниматься организаторами соревнований в индивидуальном порядке.

Доигровка под угрозой

Однако, за неполные две недели мая ситуация начала меняться и вовсе не в пользу возобновления футбольного сезона.

Стало ясно, что пандемия коронавирусной инфекции не только не собирается сбавлять темп, но даже еще не вышла на свой пик.

За 12 мая в 84 регионах России выявили 10900 новых случаев заражения коронавирусом. Страна вышла на второе место в мире по числу выявленных случаев заражения.

С начала пандемии и по 12 мая коронавирусную инфекцию обнаружили у 232243 человек в России. Умерло, по официальным данным, 2116 инфицированных.

После завершения майских праздников правительство России завершило единый период нерабочих дней для всей страны и для экономики, а также начало поэтапное смягчение ограничений, отданное на откуп региональным властям.

При этом, особо было отмечено, что на данный момент в России запрещены все массовые мероприятия, и учитывая эпидемиологическую ситуацию, когда этот запрет будет снят — неясно. Предварительная дата — 23 июня .

В свете этого в СМИ появилась информация о том, что решение по доигровке сезона РПЛ, вероятно, не будет принято на заседании исполкома РФС 15 мая.

Несмотря на желание РПЛ и РФС продолжить чемпионат, решение зависит от региональных властей, что усложнит организацию матчей.

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При этом московские клубы, скорее всего, не смогут играть в столице, где удар пандемии стал самым сильным и где введены самые строгие ограничительные меры.

Досрочное завершение?

Более того, ранее в СМИ появилась информация, что с высокой долей вероятности 15 мая на исполкоме РФС с учетом мнения большинства клубов будет принято решение о досрочном завершении сезона-2019/20 в РПЛ.

Если ситуация не позволит возобновить чемпионат, и органы государственной власти примут соответствующие решения, то признаем первенства состоявшимися. Закрепляем все места без вылета двух последних команд в ФНЛ. Таким образом, следующий сезон в РПЛ пройдет с 18 командами. Если «Ротор» и «Химки» пройдут лицензирование, они пополнят высшую лигу. «Зенит» объявляется чемпионом, в еврокубки команды выходят в соответствии с занятыми местами. Из-за плотного календаря нам придется отказаться от проведения на один сезон Кубка России. Путевка в Лигу Европы обладателя Кубка России перейдет команде, которая займет четвертое место в РПЛ Александр Алаев

Таким образом, «Зенит» (1-е место) и «Локомотив» (2-е) получат прямые путевки в Лигу чемпионов, «Краснодар» (3-е) примет участие в квалификационном турнире ЛЧ, стартовав с 3-го раунда, в группу Лиги Европы сразу попадет «Ростов» (4-е), ЦСКА (5-е) начнет выступления с 3-го отборочного раунда, а «Динамо» (6-е) — со 2-го.

Тянуть до последнего

Тем не менее, предполагаем, что РФС и РПЛ постараются оттянуть принятие неприятного решения как минимум до крайнего срока, установленного УЕФА — 25 мая. Возможно за это время ситуация изменится к лучшему, чем черт не шутит.

Объявление сезона досрочно завершенным влечет за собой целый ряд проблем, в том числе и с УЕФА , который будет считать обоснованным досрочное завершение чемпионатов в двух случаях:

1. Есть официальный указ или распоряжение, запрещающее проведение внутренних соревнований до даты, которая позволила бы своевременно завершить текущий сезон до начала нового сезона (фактически это условие относится к Голландии, там матчи профессиональных клубов запрещены до 1 сентября).

2. Возникают непреодолимые экономические проблем, которые делают завершение сезона невозможным, потому что это может поставить под угрозу долгосрочную финансовую стабильность внутренних турниров и/или клубов.

Последний матч РПЛ, на котором были болельщики globallookpress.com

Кроме того, возникнут проблемы со спонсорами — в перерыве чемпионата РПЛ подписала новый титульный контракт с «Тинькофф». Также у лиги есть действующие контракты с текущими спонсорами, то же касается и клубов.

Спонсоры явно не планировали платить серьезные деньги за неполноценный сезон, и могут попытаться вернуть или не доплатить определенную сумму.

Телевизионные контракты в России не такие огромные, как в АПЛ и прочих топ-лигах, но тем не менее это серьезные деньги.

РПЛ получает от телевидения около 1,7 млрд рублей — в среднем 56,7 млн рублей за тур. При досрочном завершении турнира клубы потеряют 453,4 млн рублей суммарно.

Также РПЛ ввела платную подписку для иностранной аудитории на платформе YouTube, и понесе убытки в виде недополученной прибыли.

И, наконец, вполне вероятны юридические споры с клубами , ставящие под удар целостность турнира.

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Как это бывает — можно наблюдать на пример французской Лиги 1, где «Лион» намерен судиться с лигой из-за досрочного завершения турнира, оставившего его без еврокубков.

И даже если оставить за бортом споры о легитимности чемпионства «Зенита», дальше плотность таблица слишком велика, чтобы избежать конфликтов.

Почему в Лигу чемпионов должен напрямую выходить «Локо» , а не «Краснодар»? А какие клубы должны покинуть чемпионат? «Ахмат» и «Крылья Советов»?

Но ведь у них были бы реальные шансы сохранить свое место в РПЛ, если бы сезон был доигран.

Готов ли Российский футбольный союз решать все эти проблемы, или постарается оттянуть принятие решений еще на какой-то срок, надеясь на чудесное спасение? Увидим в ближайшие несколько дней. 0