Надежда на авось. Будет ли доигран чемпионат России?

Условия УЕФА
Во вторник, 17 марта, УЕФА из-за мировой пандемии коронавируса перенес Евро-2020 на год, а Российская Премьер-лига приостановила футбол в стране — сначала до 10 апреля.
Приостановлены были Кубок России, РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. В апреле паузу продлили до 31 мая. Чем дальше, тем яснее становилось, что остановка футбольного сезона затянется еще дольше.
В результате в конце апреля и начале мая клубы первенств ФНЛ и ПФЛ приняли решение завершить сезон досрочно (что не обрадовало некоторых участников турниров).
Теперь это решение должен утвердить исполком РФС, который состоится
Определиться с тем, когда и как будут возобновлены национальные чемпионаты, и проинформировать УЕФА об этом решении национальные федерации должны до
Согласно директиве УЕФА, до
Вскоре после этого крайнего срока намечен старт нового российского сезона и отбор в следующий розыгрыш еврокубков.
Три решения для РПЛ
В конце апреля наметились и три основных варианта завершения сезона РПЛ: доигровка чемпионата, начиная с 21 или 28 июня, и досрочное завершение.
Командам осталось сыграть по 8 туров. На текущий момент лидером РПЛ является питерский «Зенит», в победе которого мало кто сомневался и до паузы.
Дополнительной проблемой при составлении календаря стал Кубок России, где осталось провести четвертьфинальные и полуфинальные матча, а также финал.
В итоге судьбу кубкового турнира отдали на волю РФС — возможно он не будет доигран, а прямая путевка в Лигу Европы отойдет команде, занявшей четвертое место в РПЛ.
Российский футбол начал всерьез готовиться к возобновлению РПЛ в конце июня.
Основные положения, согласно утечкам документа в СМИ: делегация команды на игру 25 человек — 18 игроков, 3 тренера, врач, массажист и 2 члена персонала на выбор клуба.
Всего внутри стадиона могут находиться не более 200 человек. Помимо 50 человек от двух команд, это судьи, врачи, комментаторы, журналисты и другие люди, работающие на игре.
Тестировать игроков на коронавирус будут не только на тренировках, но и перед матчами.
Футболиста, у которого будет выявлен COVID-19, изолируют и не допустят до игры. При этом в медицинском протоколе нет положения о снятии команды с матча из-за положительного результата на коронавирус у одного или двух игроков.
Если же таких футболистов будет несколько, то решение о проведении будет приниматься организаторами соревнований в индивидуальном порядке.
Доигровка под угрозой
Однако, за неполные две недели мая ситуация начала меняться и вовсе не в пользу возобновления футбольного сезона.
Стало ясно, что пандемия коронавирусной инфекции не только не собирается сбавлять темп, но даже еще не вышла на свой пик.
За 12 мая в 84 регионах России выявили 10900 новых случаев заражения коронавирусом. Страна вышла на второе место в мире по числу выявленных случаев заражения.
С начала пандемии и по 12 мая коронавирусную инфекцию обнаружили у 232243 человек в России. Умерло, по официальным данным, 2116 инфицированных.
После завершения майских праздников правительство России завершило единый период нерабочих дней для всей страны и для экономики, а также начало поэтапное смягчение ограничений, отданное на откуп региональным властям.
При этом, особо было отмечено, что на данный момент в России запрещены все массовые мероприятия, и учитывая эпидемиологическую ситуацию, когда этот запрет будет снят — неясно. Предварительная дата —
В свете этого в СМИ появилась информация о том, что решение по доигровке сезона РПЛ, вероятно, не будет принято на заседании исполкома РФС 15 мая.
Несмотря на желание РПЛ и РФС продолжить чемпионат, решение зависит от региональных властей, что усложнит организацию матчей.
При этом московские клубы, скорее всего, не смогут играть в столице, где удар пандемии стал самым сильным и где введены самые строгие ограничительные меры.
Досрочное завершение?
Более того, ранее в СМИ появилась информация, что с высокой долей вероятности 15 мая на исполкоме РФС с учетом мнения большинства клубов будет принято решение о досрочном завершении сезона-2019/20 в РПЛ.
Таким образом, «Зенит» (1-е место) и «Локомотив» (2-е) получат прямые путевки в Лигу чемпионов, «Краснодар» (3-е) примет участие в квалификационном турнире ЛЧ, стартовав с 3-го раунда, в группу Лиги Европы сразу попадет «Ростов» (4-е), ЦСКА (5-е) начнет выступления с 3-го отборочного раунда, а «Динамо» (6-е) — со 2-го.
Тянуть до последнего
Тем не менее, предполагаем, что РФС и РПЛ постараются оттянуть принятие неприятного решения как минимум до крайнего срока, установленного УЕФА — 25 мая. Возможно за это время ситуация изменится к лучшему, чем черт не шутит.
Объявление сезона досрочно завершенным влечет за собой целый
1. Есть официальный указ или распоряжение, запрещающее проведение внутренних соревнований до даты, которая позволила бы своевременно завершить текущий сезон до начала нового сезона (фактически это условие относится к Голландии, там матчи профессиональных клубов запрещены до 1 сентября).
2. Возникают непреодолимые экономические проблем, которые делают завершение сезона невозможным, потому что это может поставить под угрозу долгосрочную финансовую стабильность внутренних турниров и/или клубов.
Кроме того, возникнут
Спонсоры явно не планировали платить серьезные деньги за неполноценный сезон, и могут попытаться вернуть или не доплатить определенную сумму.
РПЛ получает от телевидения около 1,7 млрд рублей — в среднем 56,7 млн рублей за тур. При досрочном завершении турнира клубы потеряют 453,4 млн рублей суммарно.
Также РПЛ ввела платную подписку для иностранной аудитории на платформе YouTube, и понесе убытки в виде недополученной прибыли.
И, наконец, вполне вероятны
Как это бывает — можно наблюдать на пример французской Лиги 1, где «Лион» намерен судиться с лигой из-за досрочного завершения турнира, оставившего его без еврокубков.
И даже если оставить за бортом споры о легитимности чемпионства «Зенита», дальше плотность таблица слишком велика, чтобы избежать конфликтов.
Почему в Лигу чемпионов должен напрямую выходить «Локо» , а не «Краснодар»? А какие клубы должны покинуть чемпионат? «Ахмат» и «Крылья Советов»?
Но ведь у них были бы реальные шансы сохранить свое место в РПЛ, если бы сезон был доигран.
Готов ли Российский футбольный союз решать все эти проблемы, или постарается оттянуть принятие решений еще на какой-то срок, надеясь на чудесное спасение? Увидим в ближайшие несколько дней. 0