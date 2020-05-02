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    Сезон ФНЛ еще можно спасти. Лучший выход — мини-турнир

    Реакция спортивных СМИ на досрочное завершение сезона в ФНЛ

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    Сезон ФНЛ завершен досрочно
    Сезон ФНЛ завершен досрочно
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    17 клубов ФНЛ выступили за досрочное завершение сезона из-за пандемии коронавируса COVID-19. Теперь это решение должен утвердить исполком РФС. Однако, есть и недовольные.

    Разочарованное «Торпедо»

    Корреспондентка «Чемпионата» Полина Куимова объясняет, почему первенство ФНЛ было решено досрочно закончить.

    «17 клубов ФНЛ выступили за досрочное завершение сезона — теперь это решение должен утвердить исполком РФС. В том, что это произойдёт, нет никакого сомнения: пару дней назад генеральный секретарь союза Александр Алаев сам сказал, что возобновлять чемпионат нецелесообразно. Президент ФНЛ Игорь Ефремов был с ним солидарен.

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    • Если кто-то забыл, как выглядит турнирная таблица ФНЛ, — она здесь. По плотности в верхней четвёрке видно — всё в распределении двух заветных путёвок в РПЛ могло быть по-другому. Выиграй, допустим, "Торпедо" последний свой матч у аутсайдера — ивановского "Текстильщика" — и оно выходило бы в элитный дивизион. В этой связи всем понятна степень разочарования поклонников этой команды.

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    Ефремов говорил, что возобновить сезон не получится раньше 21 июня, а это значит, что за месяц (УЕФА дал указание доиграть чемпионаты до 3 августа) нужно будет провести 11 туров. При этом необходимо учесть медицинские требования, построить более или менее комфортную логистику в таких условиях, а также значительно потратиться. Президент ФНЛ отметил, что в такие сжатые сроки и с дополнительными негативными факторами возобновление сезона противоречит здравому смыслу».

  • Сергей Игнашевич
  • Главный тренер «Торпедо»
  • Доигрывать необходимо. Фиксировать сегодняшнюю таблицу ФНЛ несправедливо. Если мы в футболе говорим о спортивном принципе. Осталось сыграть небольшое количество матчей, и все самое интересное еще впереди. Например, «Ротор» еще не был ни в Хабаровске, ни во Владивостоке. Формат обсуждаем. В сложившейся ситуации можно сыграть даже мини-турнир с участием четырех-шести команд за выход в РПЛ. Если РПЛ возобновляет турнир, почему мы нет? Логично, что либо все заканчивают чемпионат, либо все доигрывают. Думаю, в этой ситуации в первую очередь глава ФНЛ Игорь Ефремов должен предложить выход, соблюдающий спортивный принцип. Именно для этого он и поставлен на столь важный пост. В противном случае эта должность должна быть автономной. Глава ФНЛ в таком случае просто не нужен

    • Против завершения только трое

    Автор Rusfootball.info Роман Гуськов удивляется тому, что команды с дна таблицы ФНЛ не стали протестовать против досрочного завершения турнира.

    «Только "Чертаново", "Торпедо", и "Нефтехимик" (занимают 3-5 места) проголосовали против окончания сезона.

    Они же подняли вопрос об увеличении сроков доигровки турнира, но, учитывая синхронизацию с РПЛ по клубам, этот вариант признан невозможным (в ФНЛ надо успеть сыграть аж 11 туров). И это ясно, но вот о мини-турнире между борцами за повышение в классе такого не скажешь. Тем не менее, и эту идею задвинули.

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    • "В ходе нашего сегодняшнего общения, и в СМИ в последние дни обсуждались разные варианты, включая дополнительные матчи или целый мини-турнир. Подавляющее большинство клубов ФНЛ считает подобную идею нереализуемой и в конечном итоге не решающей вопрос сохранения спортивного принципа, который на самом деле затрагивает не 2-3 клуба, а все 20", — цитирует президента ФНЛ Игоря Ефремова "СЭ".

    Теперь решение клубов ФНЛ должен утвердить исполком РФС. Учитывая недавнее заявления генсека организации Александра Алаева о нецелесообразности продолжения первенств ФНЛ и ПФЛ, не остается сомнений, что никаких мини-турниров мы не увидим.

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    Любопытно, что за завершение сезона выступили все, кроме клубов с 3-5 места, даже вылетающие (по регламенту их 5). Но, похоже, никто как обычно и не вылетит.

    "Армавира" и "Луча" в следующем сезоне не будет — минус два. Из РПЛ в случае завершения сезона никто не спустится — ещё минус два. Выходит, остаётся лишь одно вылетающее место. Последней идёт "Мордовия", но нет никаких гарантий, что кого-нибудь ещё не расформируют или что все будут готовы пойти из ПФЛ на повышение. Скорее таких команд будет штуки три, поэтому даже в случае доигрывания сезона в РПЛ из ФНЛ может никто не вылететь. Хоть тут ничего нового, коронавирусного».

  • Игорь Осинькин
  • Главный тренер «Чертаново»
  • Конечно, мы против досрочного прекращения сезона. Если бы «Ротор» и «Химки» поменять местами с «Торпедо» и нашей академией, то они тоже бы не согласились с таким решением, — сказал Осинькин. — У нас одинаковое количество очков с «Химками», и мы не проходим только по дополнительным показателям. Очень обидно получается: у нас уникальный проект, мы играем исключительно своими воспитанниками, молодыми российскими футболистами. Мы проделали огромный путь и не по своей вине лишились шанса подняться выше. Если уж доиграть второй круг невозможно, хотелось бы принять участие в стыковых матчах в соответствии с регламентом. Таблица еще может поменяться из-за снятия «Армавира». Мы еще с ними не играли во втором круге. Торпедовцы проиграли свои матчи с «Армавиром». Если сезон возобновится, и «Армавир» с «Лучом» реально снимутся, а не доиграют вторыми составами, значит и «Торпедо» получит преимущество.

    • Лазейка в элиту для «Торпедо»

    Футбольный инсайдер и телеведущий Нобель Арустамян в своем телеграм-канале обратил внимание на юридическую коллизию, которую породило снятие «Армавира».

    «Сезон в ФНЛ официально завершен, чемпионат доигран не будут, текущие результаты зафиксируют. Удивляет одно: все дружно решили, что Ротор и Химки, лидеры таблицы после 27 туров, автоматически выходят в РПЛ.

    Хотя все не так просто. Остаются нюансы — юридические и спортивные.

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    • Начнем с первых. В положение может вмешаться Армавир, давно объявивший о снятии с первенства и уже отправивший все бумаги в лигу. Вот, что гласит регламент ФНЛ:

    "Если команда, добровольно выбывшая или исключенная из первенства, сыграла 50% и более матчей первенства, то только во всех матчах второго круга, в том числе в уже сыгранных матчах второго круга, этой команде засчитываются поражения со счетом 0:3, а всем командам-соперницам засчитываются победы со счетом 3:0".

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    Во втором круге Армавир уже сыграл с Торпедо (и победил 2:1), но еще не сыграл с Ротором и Химками. По всему выходит, что торпедовцам должна быть присуждена победа 3:0 — да, матч проведен, но Армавир формально снялся до остановки сезона. Получается, после того, как Армавир отправил все бумаги в ФНЛ (15 апреля), таблица должна быть обновлена. Почему-то этого пока не происходит.

    Значит, Торпедо закончит сезон не с 53, а с 56 очками. Столько же сейчас у Ротора — и этого точно хватит для выхода в РПЛ: у Химок только 54.

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    • Сергей Игнашевич уже выражал возмущение досрочным завершением сезона: Ротор еще не ездил ни во Владивосток, ни в Хабаровск, ни в Москву к Торпедо. Не факт, что кто-то вообще вспомнит про снятие Армавира с чемпионата — могут сказать, что "сняться" пришлось всем.

    Итог зависит от тонкостей регламента (в нем часто находятся лазейки) и решения лиги (она сейчас очень немногословна). Мне просто странно, что до нюанса, который может повлиять на таблицу, никто не обращает внимания. А сама ФНЛ игнорирует тему.

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    Спортивный аспект касается Чертаново. Клуб лишь по дополнительным показателям уступает Химкам и в любом случае не согласен с текущей таблицей и ситуацией. Возможно, Чертаново будет настаивать на мини-турнире с участием четырех клубов за выход в премьер-лигу. Правда, где и когда его проводить?»

  • Роман Асхабадзе
  • Генеральный директор воронежского «Факела»
  • Три клуба предложили сдвинуть срок окончания чемпионата. Это неприемлемо, потому что новый чемпионат мы, возможно, не начнем вовсе, так как не уложимся в сроки, установленные нормами УЕФА по прохождению лицензирования, по заявочным листам, по датам начала сезона. Меня удивили комментарии некоторых клубов сразу после совещания, в которых говорилось, что они были категорически против досрочного завершения, высказывались только за доигровку чемпионата. Это не совсем корректно по отношению к коллегам, участвовавшим в конференции, так как все голосовали за невозможность доигровки в указанные сроки. Важно отметить, что сейчас идет разговор о целостности лиги, обо всех клубах без исключения, чтобы все они смогли остаться, чтобы всех можно было спасти. Важный нюанс. Доигровка чемпионата в предлагаемые сроки приведет к тому, что на клубы лягут очень большие расходы, которые не были предусмотрены ранее, и многие не смогут их потянут.

    • Пришло время юристов

    Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский считает, что у «Торпедо» есть шансы добиться пересмотра итогов ФНЛ.

    «Итоги сезона в ФНЛ совсем не так однозначны, как многим того хочется. Не знаю, когда в последний раз имели реальный шанс себя проявить юристы московского "Торпедо", но вот сейчас такая возможность точно есть.

    В любом случае, итоги сезона в ФНЛ ещё не утверждены. И решающим здесь будет голос Российского Футбольного Союза. Определяющим будет исполком РФС, который пройдёт 15 мая в режиме онлайн.

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    • На исполкоме совершенно точно будут разбираться регламентные и юридические казусы. Но хочется, чтобы главенствовал все-таки спортивный принцип. Уверен, в сложившейся ситуации лучшим решением был бы мини-турнир для группы лидеров и группы аутсайдеров. Без зрителей. Возможно, даже в одном городе. Это было бы правильно и честно. Надеюсь, такую возможность в РФС рассмотрят. Уверен, с медицинской точки зрения можно сделать многое, чтобы участники процесса были в безопасности.

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    А кто не хочет — может не участвовать, конечно. Это я, в частности, про "Луч", который, в отличие от "Армавира" документы о снятии в лигу не подавал. Ведь если бы официально снялся "Луч", "Торпедо" в сводной таблице по средним очкам ушло бы на первое место. Ведь "Лучу" во 2 круге московский клуб тоже умудрился проиграть. Но это снова о казусах регламента. Не хочется в них упираться. Тем более, ещё есть возможность вернуться к спортивному принципу и позволить клубам сыграть летом мини-турнир».

  • Сергей Юран
  • Главный тренер «Химок»
  • Это правильное решение руководства лиги. Все прекрасно понимают ситуацию в стране. Смысл доигрывать? Нужно думать о здоровье людей. Полностью поддерживаю это решение. Надеюсь, «Химки» пройдут лицензирование в РПЛ, этот вопрос будет обсуждаться руководством области, клуба, генеральным директором, у нас хорошие шансы на это

    • Лучший выход — мини-турнир

    Заместитель шефа отдела футбола «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев считает, что справедливее было бы завершить сезон в ФНЛ мини-турниром лидеров первенства.

    «А для чего это "Чайке", "Нижнему Новгороду", курскому "Авангарду", "Томи" или "Енисею"? Устраивать сейчас гонку с турами через два дня на третий с риском получения травм, с сумасшедшей логистикой, чтобы в начале августа, не успев перевести дух и провести нормальную селекцию, тут же начать новое первенство? Конечно, это никому не нужно.

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  • 30/04/2020

    • Кроме "Торпедо", "Чертаново" и "Нефтехимика", которые как раз голосовали за продолжение сезона. Вот за них, конечно, крайне обидно. Рубка в верхней части таблицы шла знатная. Автозаводцы, скажем, долго лидировали, а из первой двойки впервые выбыли лишь по итогам последнего сыгранного тура.

    Или "Чертаново". Команда, составленная исключительно из россиян (причем в основном, воспитанников собственной школы), имеет равное количество очков с "Химками". Естественно, в клубе негодуют, что не могут закончить начатое. Кто знает, появится ли еще такой реальный шанс выйти в высший дивизион?

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  • 30/04/2020

    • В общем, на мой взгляд, самым справедливым вариантом было бы устроить мини-турнир с участием первых пяти команд с учетом уже набранных очков.

    Почему пяти? Идущая шестой "Балтика" отстает от четвертой строчки на десять очков — слишком много. Да и руководители калининградцев выступали за фиксирование нынешних результатов».

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  • Я бы играл всегда. Но раз такая непростая ситуация, то сезон лучше закончить. В ФНЛ осталось больше туров, чем в РПЛ. Главное — определиться с теми, кто пойдет в премьер-лигу. В первом дивизионе тяжелая логистика, при этом не известно, когда откроют авиасообщение. Кроме того, в конце мая у многих игроков заканчиваются контракты — это приведет к неразберихе.

    • Единственный выход для ФНЛ

    Автор Sportbox.ru Сергей Ильёв считает мини-турнир лидеров единственным справедливым исходом сезона в ФНЛ.

    «Реально в гонке пять клубов — "Ротор", "Химки", "Чертаново", "Торпедо" и квартирующий в Саранске "Нефтехимик". Плюс, возможно, добавить "Шинник", который занимает 8-е место, но имеет столько же очков, сколько располагающиеся выше "СКА-Хабаровск" и "Балтика".

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  • 30/04/2020

    • Почему "Шинник"? Потому что ярославцы, как и "Химки", продолжают борьбу в Кубке России. Для них четвертьфинальный матч с "Уралом" — очень лакомое блюдо. В случае победы ярославцы выходят на "Химки", причем их тоже могут принять дома — будет жеребьевка. Шанс переписать историю! Александр Побегалов в нашей беседе категорично выразился за доигровку Кубка. Если руководство "Шинника" поддержит тренера, контракты футболистов придется продлевать по-любому — так пусть и сезон в ФНЛ продлят. Для игрового тонуса эти матчи волжанам будут полезны.

    Двухкруговой турнир по принципу "дома — в гостях" для шести команд, пожалуй, чересчур: учитывая сжатые сроки, можно загнать футболистов. Для пяти — самое то. Как раз 8 туров, столько же, сколько осталось в РПЛ. Если кубковые матчи перенесут на новый сезон, то "Шинник", конечно, пусть отдыхает. При наличии же ярославцев альтернативой станет проведение "пульки" в одном городе.

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  • 30/04/2020

    • Вариант? По-моему, не просто вариант, а единственный выход, чтобы волки были сыты.

    Судя по высказываниям главы ФНЛ Игоря Ефремова, он придерживается "политики партии", то есть РФС. Понять его можно. За завершение сезона — и подавляющее большинство клубов. Повторюсь, они правы. Но почему бы не применить дифференцированный подход? Пока есть надежда, что сезон можно спасти, считаю, неправильно лишать шанса ни шедшее к своей мечте 12 лет озорное "Чертаново", ни восставшее из пепла "Торпедо" с крепким фанатским объединением, ни сенсационный "Нефтехимик", для которого этот сезон — возможно, главная веха в истории». 0

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