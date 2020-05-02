Сезон ФНЛ еще можно спасти. Лучший выход — мини-турнир

17 клубов ФНЛ выступили за досрочное завершение сезона из-за пандемии коронавируса COVID-19. Теперь это решение должен утвердить исполком РФС. Однако, есть и недовольные.

Разочарованное «Торпедо»

Корреспондентка «Чемпионата» Полина Куимова объясняет, почему первенство ФНЛ было решено досрочно закончить.

«17 клубов ФНЛ выступили за досрочное завершение сезона — теперь это решение должен утвердить исполком РФС. В том, что это произойдёт, нет никакого сомнения: пару дней назад генеральный секретарь союза Александр Алаев сам сказал, что возобновлять чемпионат нецелесообразно. Президент ФНЛ Игорь Ефремов был с ним солидарен.

Если кто-то забыл, как выглядит турнирная таблица ФНЛ, — она здесь. По плотности в верхней четвёрке видно — всё в распределении двух заветных путёвок в РПЛ могло быть по-другому. Выиграй, допустим, "Торпедо" последний свой матч у аутсайдера — ивановского "Текстильщика" — и оно выходило бы в элитный дивизион. В этой связи всем понятна степень разочарования поклонников этой команды.

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Ефремов говорил, что возобновить сезон не получится раньше 21 июня, а это значит, что за месяц (УЕФА дал указание доиграть чемпионаты до 3 августа) нужно будет провести 11 туров. При этом необходимо учесть медицинские требования, построить более или менее комфортную логистику в таких условиях, а также значительно потратиться. Президент ФНЛ отметил, что в такие сжатые сроки и с дополнительными негативными факторами возобновление сезона противоречит здравому смыслу».

Сергей Игнашевич Главный тренер «Торпедо» Доигрывать необходимо. Фиксировать сегодняшнюю таблицу ФНЛ несправедливо. Если мы в футболе говорим о спортивном принципе. Осталось сыграть небольшое количество матчей, и все самое интересное еще впереди. Например, «Ротор» еще не был ни в Хабаровске, ни во Владивостоке. Формат обсуждаем. В сложившейся ситуации можно сыграть даже мини-турнир с участием четырех-шести команд за выход в РПЛ. Если РПЛ возобновляет турнир, почему мы нет? Логично, что либо все заканчивают чемпионат, либо все доигрывают. Думаю, в этой ситуации в первую очередь глава ФНЛ Игорь Ефремов должен предложить выход, соблюдающий спортивный принцип. Именно для этого он и поставлен на столь важный пост. В противном случае эта должность должна быть автономной. Глава ФНЛ в таком случае просто не нужен

Против завершения только трое

Автор Rusfootball.info Роман Гуськов удивляется тому, что команды с дна таблицы ФНЛ не стали протестовать против досрочного завершения турнира.

«Только "Чертаново", "Торпедо", и "Нефтехимик" (занимают 3-5 места) проголосовали против окончания сезона.

Они же подняли вопрос об увеличении сроков доигровки турнира, но, учитывая синхронизацию с РПЛ по клубам, этот вариант признан невозможным (в ФНЛ надо успеть сыграть аж 11 туров). И это ясно, но вот о мини-турнире между борцами за повышение в классе такого не скажешь. Тем не менее, и эту идею задвинули.

"В ходе нашего сегодняшнего общения, и в СМИ в последние дни обсуждались разные варианты, включая дополнительные матчи или целый мини-турнир. Подавляющее большинство клубов ФНЛ считает подобную идею нереализуемой и в конечном итоге не решающей вопрос сохранения спортивного принципа, который на самом деле затрагивает не 2-3 клуба, а все 20", — цитирует президента ФНЛ Игоря Ефремова "СЭ".

Теперь решение клубов ФНЛ должен утвердить исполком РФС. Учитывая недавнее заявления генсека организации Александра Алаева о нецелесообразности продолжения первенств ФНЛ и ПФЛ, не остается сомнений, что никаких мини-турниров мы не увидим.

Любопытно, что за завершение сезона выступили все, кроме клубов с 3-5 места, даже вылетающие (по регламенту их 5). Но, похоже, никто как обычно и не вылетит.

"Армавира" и "Луча" в следующем сезоне не будет — минус два. Из РПЛ в случае завершения сезона никто не спустится — ещё минус два. Выходит, остаётся лишь одно вылетающее место. Последней идёт "Мордовия", но нет никаких гарантий, что кого-нибудь ещё не расформируют или что все будут готовы пойти из ПФЛ на повышение. Скорее таких команд будет штуки три, поэтому даже в случае доигрывания сезона в РПЛ из ФНЛ может никто не вылететь. Хоть тут ничего нового, коронавирусного».

Игорь Осинькин Главный тренер «Чертаново» Конечно, мы против досрочного прекращения сезона. Если бы «Ротор» и «Химки» поменять местами с «Торпедо» и нашей академией, то они тоже бы не согласились с таким решением, — сказал Осинькин. — У нас одинаковое количество очков с «Химками», и мы не проходим только по дополнительным показателям. Очень обидно получается: у нас уникальный проект, мы играем исключительно своими воспитанниками, молодыми российскими футболистами. Мы проделали огромный путь и не по своей вине лишились шанса подняться выше. Если уж доиграть второй круг невозможно, хотелось бы принять участие в стыковых матчах в соответствии с регламентом. Таблица еще может поменяться из-за снятия «Армавира». Мы еще с ними не играли во втором круге. Торпедовцы проиграли свои матчи с «Армавиром». Если сезон возобновится, и «Армавир» с «Лучом» реально снимутся, а не доиграют вторыми составами, значит и «Торпедо» получит преимущество.

Лазейка в элиту для «Торпедо»

Футбольный инсайдер и телеведущий Нобель Арустамян в своем телеграм-канале обратил внимание на юридическую коллизию, которую породило снятие «Армавира».

«Сезон в ФНЛ официально завершен, чемпионат доигран не будут, текущие результаты зафиксируют. Удивляет одно: все дружно решили, что Ротор и Химки, лидеры таблицы после 27 туров, автоматически выходят в РПЛ.

Хотя все не так просто. Остаются нюансы — юридические и спортивные.

Начнем с первых. В положение может вмешаться Армавир, давно объявивший о снятии с первенства и уже отправивший все бумаги в лигу. Вот, что гласит регламент ФНЛ:

"Если команда, добровольно выбывшая или исключенная из первенства, сыграла 50% и более матчей первенства, то только во всех матчах второго круга, в том числе в уже сыгранных матчах второго круга, этой команде засчитываются поражения со счетом 0:3, а всем командам-соперницам засчитываются победы со счетом 3:0".

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Во втором круге Армавир уже сыграл с Торпедо (и победил 2:1), но еще не сыграл с Ротором и Химками. По всему выходит, что торпедовцам должна быть присуждена победа 3:0 — да, матч проведен, но Армавир формально снялся до остановки сезона. Получается, после того, как Армавир отправил все бумаги в ФНЛ (15 апреля), таблица должна быть обновлена. Почему-то этого пока не происходит.

Значит, Торпедо закончит сезон не с 53, а с 56 очками. Столько же сейчас у Ротора — и этого точно хватит для выхода в РПЛ: у Химок только 54.

Сергей Игнашевич уже выражал возмущение досрочным завершением сезона: Ротор еще не ездил ни во Владивосток, ни в Хабаровск, ни в Москву к Торпедо. Не факт, что кто-то вообще вспомнит про снятие Армавира с чемпионата — могут сказать, что "сняться" пришлось всем.

Итог зависит от тонкостей регламента (в нем часто находятся лазейки) и решения лиги (она сейчас очень немногословна). Мне просто странно, что до нюанса, который может повлиять на таблицу, никто не обращает внимания. А сама ФНЛ игнорирует тему.

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Спортивный аспект касается Чертаново. Клуб лишь по дополнительным показателям уступает Химкам и в любом случае не согласен с текущей таблицей и ситуацией. Возможно, Чертаново будет настаивать на мини-турнире с участием четырех клубов за выход в премьер-лигу. Правда, где и когда его проводить?»

Роман Асхабадзе Генеральный директор воронежского «Факела» Три клуба предложили сдвинуть срок окончания чемпионата. Это неприемлемо, потому что новый чемпионат мы, возможно, не начнем вовсе, так как не уложимся в сроки, установленные нормами УЕФА по прохождению лицензирования, по заявочным листам, по датам начала сезона. Меня удивили комментарии некоторых клубов сразу после совещания, в которых говорилось, что они были категорически против досрочного завершения, высказывались только за доигровку чемпионата. Это не совсем корректно по отношению к коллегам, участвовавшим в конференции, так как все голосовали за невозможность доигровки в указанные сроки. Важно отметить, что сейчас идет разговор о целостности лиги, обо всех клубах без исключения, чтобы все они смогли остаться, чтобы всех можно было спасти. Важный нюанс. Доигровка чемпионата в предлагаемые сроки приведет к тому, что на клубы лягут очень большие расходы, которые не были предусмотрены ранее, и многие не смогут их потянут.

Пришло время юристов

Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский считает, что у «Торпедо» есть шансы добиться пересмотра итогов ФНЛ.

«Итоги сезона в ФНЛ совсем не так однозначны, как многим того хочется. Не знаю, когда в последний раз имели реальный шанс себя проявить юристы московского "Торпедо", но вот сейчас такая возможность точно есть.

В любом случае, итоги сезона в ФНЛ ещё не утверждены. И решающим здесь будет голос Российского Футбольного Союза. Определяющим будет исполком РФС, который пройдёт 15 мая в режиме онлайн.

На исполкоме совершенно точно будут разбираться регламентные и юридические казусы. Но хочется, чтобы главенствовал все-таки спортивный принцип. Уверен, в сложившейся ситуации лучшим решением был бы мини-турнир для группы лидеров и группы аутсайдеров. Без зрителей. Возможно, даже в одном городе. Это было бы правильно и честно. Надеюсь, такую возможность в РФС рассмотрят. Уверен, с медицинской точки зрения можно сделать многое, чтобы участники процесса были в безопасности.

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А кто не хочет — может не участвовать, конечно. Это я, в частности, про "Луч", который, в отличие от "Армавира" документы о снятии в лигу не подавал. Ведь если бы официально снялся "Луч", "Торпедо" в сводной таблице по средним очкам ушло бы на первое место. Ведь "Лучу" во 2 круге московский клуб тоже умудрился проиграть. Но это снова о казусах регламента. Не хочется в них упираться. Тем более, ещё есть возможность вернуться к спортивному принципу и позволить клубам сыграть летом мини-турнир».

Сергей Юран Главный тренер «Химок» Это правильное решение руководства лиги. Все прекрасно понимают ситуацию в стране. Смысл доигрывать? Нужно думать о здоровье людей. Полностью поддерживаю это решение. Надеюсь, «Химки» пройдут лицензирование в РПЛ, этот вопрос будет обсуждаться руководством области, клуба, генеральным директором, у нас хорошие шансы на это

Лучший выход — мини-турнир

Заместитель шефа отдела футбола «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев считает, что справедливее было бы завершить сезон в ФНЛ мини-турниром лидеров первенства.

«А для чего это "Чайке", "Нижнему Новгороду", курскому "Авангарду", "Томи" или "Енисею"? Устраивать сейчас гонку с турами через два дня на третий с риском получения травм, с сумасшедшей логистикой, чтобы в начале августа, не успев перевести дух и провести нормальную селекцию, тут же начать новое первенство? Конечно, это никому не нужно.

Кроме "Торпедо", "Чертаново" и "Нефтехимика", которые как раз голосовали за продолжение сезона. Вот за них, конечно, крайне обидно. Рубка в верхней части таблицы шла знатная. Автозаводцы, скажем, долго лидировали, а из первой двойки впервые выбыли лишь по итогам последнего сыгранного тура.

Или "Чертаново". Команда, составленная исключительно из россиян (причем в основном, воспитанников собственной школы), имеет равное количество очков с "Химками". Естественно, в клубе негодуют, что не могут закончить начатое. Кто знает, появится ли еще такой реальный шанс выйти в высший дивизион?

В общем, на мой взгляд, самым справедливым вариантом было бы устроить мини-турнир с участием первых пяти команд с учетом уже набранных очков.

Почему пяти? Идущая шестой "Балтика" отстает от четвертой строчки на десять очков — слишком много. Да и руководители калининградцев выступали за фиксирование нынешних результатов».

Андрей Чайка Владелец и президент «Чайки» Я бы играл всегда. Но раз такая непростая ситуация, то сезон лучше закончить. В ФНЛ осталось больше туров, чем в РПЛ. Главное — определиться с теми, кто пойдет в премьер-лигу. В первом дивизионе тяжелая логистика, при этом не известно, когда откроют авиасообщение. Кроме того, в конце мая у многих игроков заканчиваются контракты — это приведет к неразберихе.

Единственный выход для ФНЛ

Автор Sportbox.ru Сергей Ильёв считает мини-турнир лидеров единственным справедливым исходом сезона в ФНЛ.

«Реально в гонке пять клубов — "Ротор", "Химки", "Чертаново", "Торпедо" и квартирующий в Саранске "Нефтехимик". Плюс, возможно, добавить "Шинник", который занимает 8-е место, но имеет столько же очков, сколько располагающиеся выше "СКА-Хабаровск" и "Балтика".

Почему "Шинник"? Потому что ярославцы, как и "Химки", продолжают борьбу в Кубке России. Для них четвертьфинальный матч с "Уралом" — очень лакомое блюдо. В случае победы ярославцы выходят на "Химки", причем их тоже могут принять дома — будет жеребьевка. Шанс переписать историю! Александр Побегалов в нашей беседе категорично выразился за доигровку Кубка. Если руководство "Шинника" поддержит тренера, контракты футболистов придется продлевать по-любому — так пусть и сезон в ФНЛ продлят. Для игрового тонуса эти матчи волжанам будут полезны.

Двухкруговой турнир по принципу "дома — в гостях" для шести команд, пожалуй, чересчур: учитывая сжатые сроки, можно загнать футболистов. Для пяти — самое то. Как раз 8 туров, столько же, сколько осталось в РПЛ. Если кубковые матчи перенесут на новый сезон, то "Шинник", конечно, пусть отдыхает. При наличии же ярославцев альтернативой станет проведение "пульки" в одном городе.

Вариант? По-моему, не просто вариант, а единственный выход, чтобы волки были сыты.

Судя по высказываниям главы ФНЛ Игоря Ефремова, он придерживается "политики партии", то есть РФС. Понять его можно. За завершение сезона — и подавляющее большинство клубов. Повторюсь, они правы. Но почему бы не применить дифференцированный подход? Пока есть надежда, что сезон можно спасти, считаю, неправильно лишать шанса ни шедшее к своей мечте 12 лет озорное "Чертаново", ни восставшее из пепла "Торпедо" с крепким фанатским объединением, ни сенсационный "Нефтехимик", для которого этот сезон — возможно, главная веха в истории». 0