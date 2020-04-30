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    Дискуссии, драма и великий Зидан. Как Франция прошла Испанию на Евро-2000

    В прежнем мире мы бы уже чаще говорили о грядущем Евро-2020, но реалии таковы, что пока мы лишь можем вспоминать о великих играх этого турнира в прошлом

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    Юрий Джоркаефф
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    Еще раз переживем эмоции четвертьфинального матча между сборными Испании и Франции на Евро-2000.

    Испанцы отвоевали первое место

    В период с 1998-го по 2002-й год испанскую команду к великим подвигам вел за собой тренер Хосе Антонио Камачо. На чемпионате Европы 2000-го его коллектив начал весьма недурно. В Группе C «Фурия Роха» смогла закончить стартовый этап первой с 6 набранными очками.

    Испанцы обошли команду Югославии на 2 пункта, потерпев одно поражение в ходе этой кампании. Причем влетели подопечные Камачо в первом же матче с Норвегией.

    Пришлось попотеть испанцам и в последней игре с Югославией. 21 июня 2000-го года «Фурия Роха» устроила настоящую перестрелку с уже несуществующей командой, забив два гола на 92-й и 95-й минутах, благодаря чему она и выгрызла победу со счетом 4:3. Напряг на групповом этапе закончился, испанцы проявили характер и завершили данный отрезок на вершине.

    Схожая дорога к списку восьми сильнейших

    В 1998-м году сборная Франции выиграла домашний чемпионат мира. Окрыленные международным успехом подопечные Роже Лемерра надеялись продолжить свой путь победителей и в менее масштабном турнире.

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    • В Группе D «трехцветные» бодались за плей-офф с Нидерландами, Чехией и Данией. Франция, как и Испания, набрала 6 очков, что позволило ей попасть в 1/4. Но команда Лемерра финишировала второй, уступив лидерство голландцам, которые выиграли все матчи группы.

    Достойная четвертьфинала афиша

    Если смотреть на другие пары стадии 1/4, в которых между собой встретились Португалия с Турцией, Нидерланды с Югославией и Италия с Румынией, то, бесспорно, самой крутой игрой в этой компашке считалась вывеска Испания — Франция.

    Составы двух сильных сборных переполняли футболисты мирового класса. Наблюдать за технарями вроде Зидана, Рауля, Джоркаеффа, Гвардиолы, Анри и остальных было не только огромным наслаждением, а и честью, особенно для тех, кому посчастливилось достать билетик на поединок 25 июня, который состоялся на «Ян Брейдел» в Брюгге.

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    • В большом матче больших команд цена ошибки могла быть непоправимой, потому тренеры за короткие сроки пересматривали свои заметки и выбирали лучшие варианты стартовых составов и тактических схем на грядущую игру.

    Изучив грозного соперника, Хосе Антонио Камачо придумал для своей команды расстановку 4-1-3-2, где Альфонсо и Раулю доверили миссию разбить оборону французов и разрушить ее цели, связанные с выходом дальше. А Лемерр выставил своих по схеме 4-2-3-1 с Анри в роли центрфорварда и массовым скоплением мастеров атаки в середине.

    Не тайм, а загляденье

    Как только Пьерлуиджи Коллина дал стартовый свисток, а Франция начала с центра, Испания предпочла действовать вторым номером, наблюдая за тем, как соперники будут вести себя в нападении. Впереди у коллектива Лемерра немалая часть атак проходила через Зидана. Зинедин в очередном большом поединке подтверждал негласный статус одного из главных футбольных волшебников планеты.

    Испания — Франция. Евро-2000

    По ходу всего первого тайма французам без особого труда удавалось проходить среднюю линию испанцев, в то время как у самих футболистов центра в белой форме на уровне ДНК была заложена отличная игра в этой зоне. И данной способностью Франция умело пользовалась, предотвращая большую часть соперников прорваться вперед через середину.

    Тем временем Зизу продолжал ослеплять публику своими выдумками в нападении, однако шансы, созданные им для партнеров, в гол не трансформировались. На 28-й минуте он и сам мог забить гол, но не попал по мячу. А на 32-й минуте Зидан получил возможность расчехлить свою пушку со штрафного, назначенного за фол Арансабаля на Джоркаеффе. Зинедин подошел к мячу, сделал разбег и попал в дальний от вратаря верхний угол. Сантьяго Каньисарес летел за этим мячом как мог, но что тут предпринять еще, когда стандарт исполнил один из лучших в своем деле. Франция повела, 1:0.

    Игра на ответных курсах

    Неприятный расклад вынудил испанцев бежать в поисках гола. «Фурия Роха» атаковала в силу своих возможностей, но французы играли слаженно.

    Один из немногочисленных сбоев механизма Лемерра случился на 38-й минуте. Лилиан Тюрам в своей штрафной въехал по ногам Педро Мунитису. Колина разобрался как надо и назначил пенальти. 11-метровый удар реализовал Гаиска Мендьета, перехитрив Фабьена Бартеза. После пропущенного гола вратарь схватил мяч и со всей злости влепил по круглому. Психический стресс слегка был снят, но на счет это никак не повлияло, 1:1.

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    • Через шесть минут Франция опять повела. У игроков «трехцветных» получилась красивая атака через центр после обрезки испанцев при передаче вперед. В ходе своего наступления Виейра продрался сквозь насыщенную оборону соперников и отдал отличный пас на Джоркаеффа. Юрий вышел на ударную позицию, после чего нанес плотный удар в ближний угол, к чему голкипер оказался не очень-то и готов.

    Голов не было, но накала хватало

    Во второй половине встречи опасных моментов и спортивной красоты поубавилось, в то время как нарушений и остановок стало больше. Недовольными таким раскладом были французы, считавшие, что они сильнее страдают от решений Коллины. Но этот мужчина со свистком своим пронзительным взглядом давал понять, что все пререкания с ним бесполезны.

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    В таком ключе второй тайм подходил к завершению пока на 88-й минуте стадион чуть не взорвался от того, что произошло на поле. В штрафной площади Франции испанцы пытались найти возможность для удара, а защита «трехцветных» переусердствовала с оборонительными действиями. В итоге Бартез зацепил руками Абелардо, это железная точка.

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    • Пенальти доверили пробили 22-летнему Раулю, который не сумел совладать с нервами и направил мяч в увлекательный рейс в сторону верхних трибун. Это был самый железный шанс испанцев сравнять счет, но не они им не воспользовались. Рауль за два дня до своего дня рождения лишил себя незабываемого подарка, а его сборная в итоге попрощалась с турниром. Финальный свисток зафиксировал победу Франции — 2:1. 0

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