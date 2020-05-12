С 0:3 к сенсации. О том, как Вальтер Пандиани разнес ПСЖ в 2001-м году

Первый этап пройден успешно
В сезоне 1999/2000 «Депортиво» под руководством баскского специалиста Хавьера Ируреты сотворил нечто невероятное для современной истории. Он сумел стать чемпионом Испании, опередив «Барсу» и «Валенсию» на 5 очков. Такой крутой поворот обеспечил бело-голубым прямую путевку в Лигу чемпионов на следующий розыгрыш этого турнира.
В принципе, с группой «Депору» повезло. В квартете E команда из Ла-Коруньи оказалась вместе с «Панатинаикосом», «Гамбургом» и «Ювентусом». Как ни странно, туринская команда в этой компании была самой слабой и финишировала последней. А вот представители Испании выглядели здорово и закончили этап на первой позиции с десятью очками.
ПСЖ в 2000-м году возглавил Луис Фернандес. Но с этим наставником парижане не представляли из себя элиту французского футбола и были обыкновенным середняком турнирной таблицы Лиги 1.
На евроарене «Пари Сен-Жермен» в Группе F занял второе место. За путевку в следующий раунд красно-синие пободались с «Баварией», «Русенборгом» и «Хельсингборгом». Десять набранных очков в шести матчах позволили ПСЖ продолжить участие в ЛЧ.
Совсем разные дороги в Группе B
Во втором групповом этапе «Депортиво» и ПСЖ присоединились к «Милану» и «Галатасараю». Всех ждали еще 6 игр перед попаданием в плей-офф. После первого тура испанский клуб возглавил таблицу, хлопнув на выезде ПСЖ — 3:1. Два других соперника разошлись миром — 2:2.
Второй поединок между «Депором» и парижанами состоялся в рамках 5-го тура. 7 марта 2001-го года небольшой, но уютный стадион «Риасор» собрал в своей чаше 20 тысяч фанатов. Они верили в успех команды, которая за пару лет преобразилась в лучшую сторону. Перед игрой с ПСЖ «Депортиво» в Группе B имел шесть баллов. Столько же пунктов было у «Милана». «Галатасарай» шел первым с 7 очками, а «Пари Сен-Жермен» плелся позади с двумя.
От пятого тура зависела судьба дальнейшего еврокубкового сезона для четырех клубов. Поединок на «Риасор» был запланирован на 20:45. Ровно в назначенное время швейцарец Урс Майер дал стартовый свисток.
Одни владели преимуществом, а другие — счетом
Первые полчаса «Депор» был прекрасен. Подопечные Хавьера Ируреты взяли игру под контроль и с самого начала принялись создавать шикарные моменты. Иногда им в этом помогли сами парижане, шансы хозяева имели прекрасные. Правда, распоряжались собственными возможностями футболисты в бело-голубом безалаберно. Они загубили несколько идеальных атак и были наказаны ПСЖ в первом же серьезном наступлении французов.
На 29-й минуте к атаке «Пари Сен-Жермен» подключился Джимми Алжерино. Защитник сделал навес в штрафную, но вратарь Хосе Франсиско Молина кулаком вынес мяч подальше. Тогда на подборе оказался Джей-Джей Окоча, который решил сходу пробить по воротам. Нигериец попал в дальний угол. Пара футболистов «Депортиво» не смогла отразить угрозу, поэтому хозяевам пришлось вынимать из сетки.
После забитого гола команда Луиса Фернандеса осмелела. Ей удалось организовать несколько неплохих атак, благодаря чему общая картина матча выровнялась. «Депортиво» отвечал своими подступами, но превосходства у них больше не было.
На 43-й минуте оборона испанцев облажалась, из-за чего парижане забили второй. На этот раз своим мастерством блеснул Лоран Лерой. Нападающий оказался с мячом у левой бровки, затем прокинул круглого между ног Донато и приблизился к штрафной. Там он навозил еще пару игроков и ударил в дальний угол, перекинув вратаря.
Разгром «Депортиво» и методика тренера
Испанская команда ушла на перерыв понурой. Наставник Ирурета вынужден был что-то менять. Специалист включил в себе классного психолога. Сперва в раздевалке тренер просто молчал. Как он пояснил позже, это нужно было сделать для того, чтобы футболисты занялись самоанализом и поняли, что они делают не так. Через пять минут Ирурета уже активно рассказывал своим парням план по спасению.
Второй тайм бело-голубые снова начали мощно. За десять минут «Депор» создал моментов, коих хватило бы даже на пару голов, но в итоге они не забили ни одного. А вот ПСЖ на 55-й минуте идеально воспользовался своим очередным шансом. Джимми Алжерино со своей половины поля помчал в контратаку. Пробежав несколько десятков метров, он отпасовал на Лорана Лероя, который находился один рядом с вратарской. Форвард удачно замкнул прострел и сделал счет разгромным — 3:0.
Казалось, на этом можно закончить. К 55-й минуте «Депортиво» горел на своем поле всухую. Однако пропущенный гол разбудил зверя в Вальтере Пандиани, который вышел на замену после перерыва. «Решение тренера выпустить меня на поле оказалось ключевым» — так после матча скажет сам игрок, уничтоживший ПСЖ, но до камбэка было еще далеко.
Перевернули игру и вынесли гостей
Первые шаги к выздоровлению захандрившие игроки «Депортиво» сделали на 57-й минуте. В их первой голевой атаке все разыгралось до красоты просто. С правого фланга Мануэль Пабло выполнил кросс в штрафную, а головой этот навес замкнул Пандиани. Счет стал 3:1, но никто толком не радовался.
На 60-й минуте бело-голубые отквитали еще один мяч. И снова ничего сверхъестественного хозяевам не потребовалось. Заработав угловой, Джалминья выполнил хорошую подачу в штрафную. Диего Тристан замкнул пас головой и сделал счет 3:2. В глазах игроков «Депортиво» вновь был виден блеск, а «Риасор» распирало от восторга.
Поймав кураж, бело-голубые полетели забивать третий. Коллектив Ируреты продолжил угрожать воротам Лионеля Летизи, однако пока мяч не летел в цель. Наступила 76-я минута. С левого фланга атаки последовала отличная подача на Макая. Рой головой сделал скидку на Пандиани, а тот направил мяч в ворота. За 15 минут до конца «Депортиво» отыгрывает три гола — 3:3. Стадион гудит от переизбытка эмоций, а сами футболисты испанского клуба решились идти за тремя очками.
Ребята в бело-голубом проявили характер и добились своего на 84-й минуте. «Депортиво» вновь забил головой после подачи с углового. С правого флажка навесил Джалминья, а Пандиани ввинтил головой под перекладину. На табло горело 4:3 в пользу хозяев. На стадионе творилось сумасшествие, да и сами игроки понимали, какими крутыми они были во втором тайме.
Такая книжная развязка морально убила парижский клуб, который упустил победу и три балла. Результат 4:3 оставил ПСЖ с нулем набранных очков. В итоге в группе красно-синие закончили последними, а «Депортиво» вышел в плей-офф с позиции лидера. 0