С 0:3 к сенсации. О том, как Вальтер Пандиани разнес ПСЖ в 2001-м году

Вспоминаем о еврокубковом сезоне 2000/2001, где скромный клуб из Ла-Коруньи навел шороху

Первый этап пройден успешно

В сезоне 1999/2000 «Депортиво» под руководством баскского специалиста Хавьера Ируреты сотворил нечто невероятное для современной истории. Он сумел стать чемпионом Испании, опередив «Барсу» и «Валенсию» на 5 очков. Такой крутой поворот обеспечил бело-голубым прямую путевку в Лигу чемпионов на следующий розыгрыш этого турнира.

В принципе, с группой «Депору» повезло. В квартете E команда из Ла-Коруньи оказалась вместе с «Панатинаикосом», «Гамбургом» и «Ювентусом». Как ни странно, туринская команда в этой компании была самой слабой и финишировала последней. А вот представители Испании выглядели здорово и закончили этап на первой позиции с десятью очками.

ПСЖ в 2000-м году возглавил Луис Фернандес. Но с этим наставником парижане не представляли из себя элиту французского футбола и были обыкновенным середняком турнирной таблицы Лиги 1.

На евроарене «Пари Сен-Жермен» в Группе F занял второе место. За путевку в следующий раунд красно-синие пободались с «Баварией», «Русенборгом» и «Хельсингборгом». Десять набранных очков в шести матчах позволили ПСЖ продолжить участие в ЛЧ.

Совсем разные дороги в Группе B

Во втором групповом этапе «Депортиво» и ПСЖ присоединились к «Милану» и «Галатасараю». Всех ждали еще 6 игр перед попаданием в плей-офф. После первого тура испанский клуб возглавил таблицу, хлопнув на выезде ПСЖ — 3:1. Два других соперника разошлись миром — 2:2.

Второй поединок между «Депором» и парижанами состоялся в рамках 5-го тура. 7 марта 2001-го года небольшой, но уютный стадион «Риасор» собрал в своей чаше 20 тысяч фанатов. Они верили в успех команды, которая за пару лет преобразилась в лучшую сторону. Перед игрой с ПСЖ «Депортиво» в Группе B имел шесть баллов. Столько же пунктов было у «Милана». «Галатасарай» шел первым с 7 очками, а «Пари Сен-Жермен» плелся позади с двумя.

От пятого тура зависела судьба дальнейшего еврокубкового сезона для четырех клубов. Поединок на «Риасор» был запланирован на 20:45. Ровно в назначенное время швейцарец Урс Майер дал стартовый свисток.

Одни владели преимуществом, а другие — счетом

Первые полчаса «Депор» был прекрасен. Подопечные Хавьера Ируреты взяли игру под контроль и с самого начала принялись создавать шикарные моменты. Иногда им в этом помогли сами парижане, шансы хозяева имели прекрасные. Правда, распоряжались собственными возможностями футболисты в бело-голубом безалаберно. Они загубили несколько идеальных атак и были наказаны ПСЖ в первом же серьезном наступлении французов.

На 29-й минуте к атаке «Пари Сен-Жермен» подключился Джимми Алжерино. Защитник сделал навес в штрафную, но вратарь Хосе Франсиско Молина кулаком вынес мяч подальше. Тогда на подборе оказался Джей-Джей Окоча, который решил сходу пробить по воротам. Нигериец попал в дальний угол. Пара футболистов «Депортиво» не смогла отразить угрозу, поэтому хозяевам пришлось вынимать из сетки.

«Депортиво» — ПСЖ. ЛЧ 2000/2001

После забитого гола команда Луиса Фернандеса осмелела. Ей удалось организовать несколько неплохих атак, благодаря чему общая картина матча выровнялась. «Депортиво» отвечал своими подступами, но превосходства у них больше не было.

На 43-й минуте оборона испанцев облажалась, из-за чего парижане забили второй. На этот раз своим мастерством блеснул Лоран Лерой. Нападающий оказался с мячом у левой бровки, затем прокинул круглого между ног Донато и приблизился к штрафной. Там он навозил еще пару игроков и ударил в дальний угол, перекинув вратаря.

Разгром «Депортиво» и методика тренера

Испанская команда ушла на перерыв понурой. Наставник Ирурета вынужден был что-то менять. Специалист включил в себе классного психолога. Сперва в раздевалке тренер просто молчал. Как он пояснил позже, это нужно было сделать для того, чтобы футболисты занялись самоанализом и поняли, что они делают не так. Через пять минут Ирурета уже активно рассказывал своим парням план по спасению.

Второй тайм бело-голубые снова начали мощно. За десять минут «Депор» создал моментов, коих хватило бы даже на пару голов, но в итоге они не забили ни одного. А вот ПСЖ на 55-й минуте идеально воспользовался своим очередным шансом. Джимми Алжерино со своей половины поля помчал в контратаку. Пробежав несколько десятков метров, он отпасовал на Лорана Лероя, который находился один рядом с вратарской. Форвард удачно замкнул прострел и сделал счет разгромным — 3:0.

Казалось, на этом можно закончить. К 55-й минуте «Депортиво» горел на своем поле всухую. Однако пропущенный гол разбудил зверя в Вальтере Пандиани, который вышел на замену после перерыва. «Решение тренера выпустить меня на поле оказалось ключевым» — так после матча скажет сам игрок, уничтоживший ПСЖ, но до камбэка было еще далеко.

Перевернули игру и вынесли гостей

Первые шаги к выздоровлению захандрившие игроки «Депортиво» сделали на 57-й минуте. В их первой голевой атаке все разыгралось до красоты просто. С правого фланга Мануэль Пабло выполнил кросс в штрафную, а головой этот навес замкнул Пандиани. Счет стал 3:1, но никто толком не радовался.

На 60-й минуте бело-голубые отквитали еще один мяч. И снова ничего сверхъестественного хозяевам не потребовалось. Заработав угловой, Джалминья выполнил хорошую подачу в штрафную. Диего Тристан замкнул пас головой и сделал счет 3:2. В глазах игроков «Депортиво» вновь был виден блеск, а «Риасор» распирало от восторга.

Поймав кураж, бело-голубые полетели забивать третий. Коллектив Ируреты продолжил угрожать воротам Лионеля Летизи, однако пока мяч не летел в цель. Наступила 76-я минута. С левого фланга атаки последовала отличная подача на Макая. Рой головой сделал скидку на Пандиани, а тот направил мяч в ворота. За 15 минут до конца «Депортиво» отыгрывает три гола — 3:3. Стадион гудит от переизбытка эмоций, а сами футболисты испанского клуба решились идти за тремя очками.

Ребята в бело-голубом проявили характер и добились своего на 84-й минуте. «Депортиво» вновь забил головой после подачи с углового. С правого флажка навесил Джалминья, а Пандиани ввинтил головой под перекладину. На табло горело 4:3 в пользу хозяев. На стадионе творилось сумасшествие, да и сами игроки понимали, какими крутыми они были во втором тайме.

Такая книжная развязка морально убила парижский клуб, который упустил победу и три балла. Результат 4:3 оставил ПСЖ с нулем набранных очков. В итоге в группе красно-синие закончили последними, а «Депортиво» вышел в плей-офф с позиции лидера. 0