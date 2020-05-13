Стамбульское шоу с пятью голами. О том, как «Галатасарай» вернулся в игру с «Реалом» в 2001-м

В Лиге чемпионов сезона 2000/2001 «Галатасарай» и «Реал» встретились между собой в четвертьфинале, где забивали друг другу пачками

Положение команд на первом этапе

Мадридской командой второй полноценный сезон управлял Висенте Дель Боске. В сезоне 2000/2001 «Реал» попал в первый групповой раунд ЛЧ. В квартете A «королевский клуб» сражался за верх турнирной таблицы со «Спартаком», «Байером» и лиссабонским «Спортингом».

На данном этапе еврокубковой кампании у «Реала» трудностей не возникло. С четырьмя победами, одной ничьей и одним неудачным матчем «бланкос» заняли первое место с 13 баллами. К слову, единственное поражение тогда мадридцы потерпели от «Спартака» в последнем туре со счетом 0:1.

«Галатасарай» перед началом сезона сменил тренера. Фатих Терим уступил свой пост Мирче Луческу, с которым турецкая команда выступила еще и в третьем квалификационном раунде. Тогда по сумме двух матчей коллектив из Стамбула в напряженной дуэли разобрался с «Санкт-Галленом» — 4:3.

После этого желто-красные заняли второе место в Группе D. Лидерскую позицию они уступили «Штурму», отстав на два очка. А вот с третьим местом, на котором расположился «Рейнджерс», у «Галатасарая» было равенство по набранным баллам — 8. Проскочить дальше турецкому коллективу удалось по дополнительным показателям. Четвертую позицию с 7 очками занял «Монако». В общем, в этом квартете подопечным Луческу было сложно, но в следующий раунд они все же прошли.

Второй раунд оказался полегче

В новой группе мадридцы заняли первое место, оставив позади «Лидс», «Андерлехт» и «Лацио». Команда Дель Боске опять набрала 13 очков, завоевав 4 победы.

«Галатасарай» во втором раунде оказался в Группе B с «Депортиво», «Миланом» и ПСЖ. В этом квартете турецкая команда выглядела здорово. Ей удалось сыграть вничью и победить «Милан», а также по разу одолеть «Депор» и «Пари Сен-Жермен». Вместе с сенсацией квартета «Депортиво» «Галатасарай» вышел из группы, имея 10 очков. Клуб из Ла-Коруньи опередил желто-красных по лучшей разнице мячей.

«Галатасарай» недавно обыгрывал «Реал»

Когда стало известно о том, что «Галатасарай» и «Реал» в очном противостоянии разыграют путевку в полуфинал, нельзя было не вспомнить о старте сезона 2000/2001. В тот момент эти команды сразились друг с другом за Суперкубок УЕФА. 25 августа 2000-го года турецкий клуб на стадионе «Луи II» в «Монако» вырвал у мадридцев победу благодаря золотому голу Жардела на 103-й минуте — 2:1.

Безусловно, этот крутой подвиг отложился в памяти стамбульской команды, поэтому в 1/4 Лиги чемпионов она была намерена повторить успех. На четвертьфинальный поединок, который состоялся 3 апреля 2001-го, Мирча Луческу придумал для своих подопечных расстановку 4-2-3-1. Единственным форвардом в этой схеме был Жардел. Бразилец классно вписался в команду, жаль только, что в ее составе он надолго не задержался.

Висенте Дель Боске расставил своих по схеме 4-4-2. Тогда состав у «Реала» был бомбический. В центре со старта вышли Фигу, Эльгера, Макелеле и Макманаман. Впереди играли Рауль и Фернандо Морьентес. Такая обойма футболистов могла прихлопнуть любого соперника, но для этого необходимо было ответственно относиться к своим матчам, что испанскому гранду удавалось далеко не всегда.

Планы хозяев разрушили мадридцы

На первую четвертьфинальную игру небольшой стадиончик в Стамбуле «Али Сами Ен» вместил на своих трибунах 22 тысячи болельщиков. На входе этой арены была надпись «Добро пожаловать в ад», однако со стартовым свистком Пьерлуиджи Коллины ад начался для «Галатасарая».

Команды старались активнее действовать в нападении еще с самого начала поединка. «Галатасарай» пытался проверить Касильяса неприлично дальними выстрелами, однако ни одного опасного удара в его створ не прилетело. У «Реала» же мяч ходил лучше, но с хорошими шансами впереди была проблема. Казалось, будто «королевский клуб» играет нехотя. И стоит только футболистам в белом включиться, у ворот соперника могло бы стать горячо.

«Галатасарай» — «Реал». ЛЧ 2000/2001

На 33-й минуте мадридцы все же забили. Сперва хозяева сфолили на Фигу на правом фланге. «Реал» не стал продолжать атаку и предпочел штрафной. Сам португалец взялся навешивать со стандарта. Его подачу замкнул Иван Эльгера, прицельно пробив головой. «Королевский клуб» повел, 1:0.

Несмотря на пропущенный гол, «Галатасарай» не отказался от игры впереди. Но класс есть класс, на 42-й минуте «Реал» разыграл красивую атаку, в ходе которой Рауль выполнил скидку на Макелеле, француз сумел войти в штрафную и плотно пробил в дальний угол. Вратарю Клаудио Таффарелу пришлось второй раз вынимать из сетки. Мадридцы отправились в раздевалку в хорошем расположении духа, 2:0 в их пользу.

«Галатасарай» вернулся в игру

Любая команда, которая горит в несколько мячей до перерыва, желает быстрее забить в ответ после отдыха. Вот и «Галатасарай» в самом начале второго тайма активничал в нападении. Пару раз турки сыграли впереди неудачно, а третий оказался для них счастливым.

Коллектив Мирчи Луческу прорвался в штрафную площадь «Реала» и попытался организовать стопроцентную возможность для взятия ворот. Но серия отскоков от скопления игроков и фол Макелеле на Хасане Шаше все изменили. Коллина назначил пенальти, который успешно реализовал Умит Давала. Его точный удар позволил «львам» сократить отставание.

Принялись вытаскивать матч

Казалось бы, пропущенный гол должен был взбудоражить «Реал», но гости почему-то вообще выключились из атаки. «Сливочные» предпочли играть на удержание, а турецкий клуб не сдавался и наращивал темп. Мадридцам удалось продержаться до 67-й минуты, после чего счет стал равным.

В голевой атаке Фатих Акьель сумел войти в штрафную через правый фланг, после чего с края идеально выкатил мяч под удар Хасану Шашу. Нападающий воспользовался этим шансом максимально эффективно, попав в цель. Икер свою команду не выручил.

Второй гол снес крышу турецкой команде, которая снова оборонялась определенный отрезок, а затем полетела забивать третий гол. Поймав мадридцев на ошибке, Фатих Акьель получил мяч от партнера и промчался по правому флангу. Игрок выбрал нужный момент для подачи и навесил на Жардела. Марио головой пробил в угол, 3:2 на 75-й минуте.

С этим счетом и закончилась встреча в Стамбуле. «Реал» явно недооценил соперника и поплатился за свою игру в энергосберегающем режиме. Вот только крутое представление в Турции свелось на ноль в Мадриде. Там уже «королевский клуб» всухую расправился с «Галатасараем» 3:0, благодаря чему прошел в полуфинал. 0