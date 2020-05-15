«Лестер», «Рубин» и другие. Как сенсационные чемпионы затем выступали в еврокубках?

Одна из главных жалоб в отношении современного футбола связана с предсказуемостью высших дивизионов. В Бундеслиге в последние годы доминируют «Бавария» и «Ювентус», которые выигрывают титулы на протяжении семи и восьми лет соответственно. Во Франции титул монополизировал ПСЖ, а в Испании («Реал» и «Барселона») и Англии (клубы «Большой шестерки») борьбу за титул ведут одни и те же команды.

Но это не значит, что громкие сенсации не случаются. Были команды, которые бросали вызов привычным грандам и, кроме экстаза в связи с завоеванием титула, в качестве награды также получали путевку в Лигу чемпионов.

«Блекбэрн Роверс» (1995)

«Блекбэрн», владельцем которого был промышленный магнат Джек Уокер, потратил много сил, чтобы бросить вызов «Манчестер Юнайтед» и выиграть титул АПЛ в 1995 году. Они пробились в Лигу чемпионов, но в шести матчах сумели одержать только одну победу при одной ничьей и заняли последнее место в группе с московским «Спартаком», «Легией» и «Русенборгом».

На тот момент в Лиге чемпионов участвовали только чемпионы своих стран, и вылет «Блекбэрна» означал, что АПЛ осталась без представителя в плей-офф, чего ни разу не было с тех пор.

Алан Ширер squawka.com

«Нант» (1995)

Жан-Клод Суодо изначально опасался, что его команда будет бороться за выживание в сезоне 1994-1995 и не сможет удержаться в элитном дивизионе. Но затем они удивили всех, в том числе и самих себя, выиграв титул Лиги 1, причем опередив второе место на 10 очков.

В следующем сезоне они сыграли в Лиге чемпионов и заняли второе место в группе после «Панатинаикоса», одержав две победы и трижды сыграв вничью. «Нанту» удалось обойти в таблице «Порту» и «Ольборг».

В четвертьфинале «Нант» встречался с лучшей командой группы В «Спартаком» и одержал победу по сумме двух встреч со счетом 4:2. Затем было грандиозное полуфинальное противостояние с «Ювентусом». «Старая Синьора» оказалась слишком крепким соперником для французской команды. Будущий победитель турнира «Ювентус» выиграл по сумме двух встреч со счетом 4:3, правда, во втором матче «Нанту» удалось одержать победу со счетом 3:2.

«Кайзерслаутерн» (1998)

За последние 25 лет «Кайзерслаутерну» пришлось пройти через настоящую мясорубку. В 1996 году команда вылетела из Бундеслиги. Но уже в следующем сезоне им удалось вернуться, а сразу после возвращения — выиграть чемпионский титул, на 2 очка опередив «Баварию».

В Европе они не были просто статистами. «Кайзерслаутерн» занял первое место в группе с «Бенфикой», ПСВ и ХИКом, после чего в плей-офф встретился с «Баварией». Четвертьфинал завершился поражением «Кайзерслаутерна» с общим счетом 0:6.

«Бавария» — «Кайзерслаутерн» globallookpress.com

Мечта закончилась, но остались воспоминания о том, что как один из старейших клубов Бундеслиги повысился в классе, чтобы выиграть чемпионский титул и сыграть в Лиге чемпионов. Эти воспоминания становятся еще более ценными, учитывая нынешнее положение «Кайзерслаутерна» в третьем по силе дивизионе.

«Генк» (1999)

Всего через 11 лет после слияния двух клубов «Генк» завоевал свой первый чемпионский титул, сумев побороть «Брюгге» и «Андерлехт», которые финишировали вторым и третьим соответственно.

Однако эта победа предоставила «Генку» место лишь в квалификационном раунде ЛЧ и добраться до группового этапа команде не удалось. Во втором раунде плей-офф «Генк» проиграл словенскому «Марибору».

«Депортиво» (2000)

Впервые в истории чемпионата Испании титул удалось выиграть команде из далекого северо-западного региона Галисии. Та команда «Депортиво», которая выиграла титул, была культовой. В составе были Рой Макай, Виктор Санчес и Джалминья. Они стали настоящей грозой для Европы после того, как подписали других известных игроков — например, Диего Тристана.

В Лиге чемпионов «Депортиво» удалось выиграть оба групповых этапа, набрав по 10 очков (сперва они опередили «Панатинаикос», «Гамбург» и «Ювентус», а затем «Галатасарай», «Милан» и ПСЖ). Однако в четвертьфинале «Депортиво» уступило «Лидсу» — 2:3 по сумме двух встреч.

«Боавишта» (2001)

«Боавишта» стала всего второй командой, которой удалось опередить «Большое трио» («Порту», «Бенфика», «Спортинг») в борьбе за чемпионство в Португалии. В 2001 году «Боавишта» стала чемпионом, всего на 1 очко опередив ближайшего преследователя. Они играли в смелый футбол и стремились выходить победителями из каждого единоборства на поле.

Как и «Депортиво», «Боавишта» столкнулась с форматом Лиги чемпионов с двумя групповыми этапами. На первом этапе они заняли второе место позади «Ливерпуля», опередив «Боруссию» Дортмунд и «Динамо» Киев. Но на втором групповом этапе «Боавишта» заняла лишь третье место.

Однако в этом не было ничего постыдного. «Боавишта» достойно завершила еврокампанию. Команда смогла одержать одну победу, дважды сыграть вничью и пропустила вперед «Манчестер Юнайтед» и «Баварию», обойдя при этом «Нант».

«Боавишта» — «Манчестер Юнайтед» squawka.com

«Рубин» (2008 и 2009)

Это была амбициозная попытка отметить 50-летие клуба, добившись успехов. Перед началом сезона Курбану Бердыеву позволили сделать ряд качественных трансферов. Его команда выиграла в семи стартовых турах чемпионата, после чего уже не оглядывалась назад, оставаясь на вершине таблицы РПЛ до конца сезона. В итоге «Рубин» выиграл свой первый титул чемпиона России.

Из-за разных схем проведения турниров (чемпионат России тогда проводился по системе «весна-осень») «Рубин» стартовал в Лиге чемпионов в сезоне 2009-2010, заняв третье место в группе после «Барселоны» и будущего победителя «Интера», но опередив киевское «Динамо».

«Рубин» — «Барселона» globallookpress.com

Они защитили чемпионский титул и вернулись в ЛЧ в сезоне 2010-2011, но добились в итоге того же результата — третье место в группе, которую выиграла «Барселона». Но на этот раз после «Копенгагена» и выше «Панатинаикоса». В обоих случаях они попадали в Лигу Европы. В 2010 году удалось дойти до 1/8 финала, а в 2011 году выбыли в 1/16 финала.

«Вольфсбург» (2009)

Феликса Магата часто подтрунивают за его средневековые методы тренировок. Но в 2009 году ему удалось привести «Вольфсбург» к чемпионству. Та команда была переполнена культовыми для Бундеслиги персонажами — такими, как Графите, Эдин Джеко и Звездан Мисимович.

В Лиге чемпионов они заняли третье место в одной группе с «Манчестер Юнайтед», ЦСКА и «Бешикташем». Затем в четвертьфинале Кубка УЕФА «Вольфсбург» уступил «Фулхэму» Роя Ходжсона после того, как прошел «Вильярреал» и «Рубин».

«АЗ Алкмаар» (2009)

Луи ван Гал после неудачных периодов в сборной Нидерландов и «Барселоне» восстановил свою репутацию в АЗ. После того, как он смог привести команду к чемпионскому титулу, он отправился в «Баварию».

На посту главного тренера АЗ ван Гала сменил Рональд Куман. Он продержался до декабря, прежде чем вместо него пришел Дик Адвокат. В Европе АЗ финишировал на последнем месте в своей группе ЛЧ, не выиграв ни одного матча в противостояниях с «Арсеналом», «Олимпиакосом» и «Стандардом».

«Бурсаспор» (2010)

Крупшейная сенсация в истории высшего дивизиона чемпионата Турции — «Бурсаспор» стал первой с 1984 года командой не из Стамбула, которая выиграла титул. Они опередили «Фенербахче», который финишировал вторым.

Тем не менее, в Лиге чемпионов их импульс иссяк. Они были раздавлены в группе с «Манчестер Юнайтед», «Валенсией» и «Рейнджерс». «Бурсаспор» проиграл пять матчей из шести, лишь с шотландским чемпионом сыграв вничью дома (1:1). В шести играх они забили лишь дважды.

«Бурсаспор» — «Валенсия» globallookpress.com

Но для турецких фанов все же была одна маленькая победа — сэр Алекс Фергюсон высоко оценил атмосферу на стадионе «Бурса Ататюрк», заявив, что там болеют громче, чем на стадионах «Галатасарая», «Фенербахче» и «Бешикташа».

«Твенте» (2010)

После сенсационной победы «АЗ Алкмаар» в 2010 году в следующем сезоне чемпионат Нидерландов впервые в истории выиграл «Твенте» под руководством Стива Макларена.

В Лиге чемпионов они финишировали третьими в своей группе после «Тоттенхэма» и «Интера», но выше «Вердера», и отправились в Лигу Европы. Там они прошли в четвертьфинал, обыграв «Рубин» и «Зенит», но затем уступили «Вильярреалу».

«Монпелье» (2012)

После того, как владельцами ПСЖ стали инвесторы из Катара, и парижский клуб стал покупать громкие имена за большие деньги, борьба за титул во Франции оказалась предрешенной. Тем не менее, в 2012 году титул завоевала команда, которая задействовала абсолютно противоположный подход. «Монпелье» не был ни большим клубом, ни богатым, однако каким-то образом им удалось взять титул. За собой ту команду вел Оливье Жиру.

Оливье Жиру globallookpress.com

Они опередили ближайшего преследователя на 3 очка, но после летних распродаж клуб не сумел успешно выступить в Лиге чемпионов. Они набрали всего 2 очка в группе с «Арсеналом», «Шальке» и «Олимпиакосом», финишировав последними. Еще одной солью на рану стало то, что Жиру противостоял им в футболке «Арсенала».

«Лестер» (2016)

Сезон 2015-2016 — возможно, самый легендарный в истории АПЛ. «Лестер», который в прошлом сезоне боролся за выживание, который рассматривался, как клуб, который может понизиться в классе, провел невероятный сезон, чтобы выиграть титул, опередив ставший вторым «Арсенал» на впечатляющие 10 очков.

Наградой стало место в первой корзине при жеребьевке ЛЧ 2016-2017. В итоге «Лестер» получил благоприятную группу («Порту», «Копенгаген», «Брюгге»), которую прошел, набрав 13 очков.

В первом матче 1/8 финала «Лестер» проиграл «Севилье» со счетом 1:2, после чего из клуба был уволен Клаудио Раньери, а его место на тренерском мостике занял Крейг Шекспир. «Лестер» выиграл во втором матче со счетом 2:0 и прошел в четвертьфинал. Но на этой стадии их путешествие в ЛЧ остановила другая испанская команда. «Лестер» не справился с крепкой обороной «Атлетико», уступив со счетом 1:2 по сумме двух встреч.

«Лестер» — «Атлетико» globallookpress.com

После того матча Диего Симеоне похвалил «лис», заявив, что это было «удовольствие» играть против команды, которая «сражалась до последнего». «Это была страстная игра, шансы в которой были у обеих команд», — отметил тренер.

ПАОК (2019)

С 1997 года «Олимпиакос» доминировал в Греции, выиграв титул 19 раз за последние 23 сезона. Но в сезоне 2018-2019 главным действующим лицом стала другая команда — ПАОК.

Сезоном ранее ПАОК стал вторым, уступив титул АЕКу, но в этот раз им удалось обойти на 5 очков «Олимпиакос» и выиграть свое третье чемпионство в истории. Еще более примечательно то, что они сделали это, не потерпев ни одного поражения в 30 играх. Они стали лишь второй командой в Греции, которой удалось подобное, после «Панатинаикоса» в сезоне 1963-1964.

Однако ПАОКу пришлось стартовать в ЛЧ с третьего квалификационного раунда. Они встретились с полуфиналистом прошлого розыгрыша ЛЧ «Аяксом». Это была близкая дуэль, ПАОК лидировал в обоих матчах, но все же уступил — 4:5.

ПАОК оказался в решающем раунде квалификации Лиги Европы, но там не смог пройти «Слован» из Братиславы — после ничьей 3:3 греческий клуб проиграл в гостях. 0