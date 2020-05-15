Футбол в Англии. Правительство открыло двери для возвращения футбола в июне

Министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобританиизаявил, что встреча с руководством Футбольной ассоциации, Премьер-лиги и Английской футбольной лиги принесла «прогрессивные планы».

Он добавил, что планы по возобновлению сезона должны «включать расширение доступа болельщиков к просмотру трансляций в прямом эфире».

Тем временем, один из видных английских врачей заявил, что любое возвращение будет «медленным» и «взвешенным».

Собрание Премьер-лиги для обсуждения «Проекта перезапуска» состоялось в понедельник, 11 мая. Лига надеется возобновить матчи 12 июня, закрыв при этом трибуны.

«Мы все договорились, что будем двигаться вперед только в том случае, если это будет безопасно и на первом месте будет стоять здоровье и благополучие игроков, тренеров и персонала», — сказал Доуден.

«Теперь футбольные власти должны договориться и доработать детали своих планов. Для достижения этих целей нужно иметь добрые намерения в отношении болельщиков, футбольного сообщества и нации в целом.

Правительство и наши медицинские эксперты будут продолжать давать рекомендации и оказывать поддержку до принятия окончательного решения, которое приведет эти планы в действие», — добавил он.

Доуден подчеркнул, что планы по возвращению должны «гарантировать, чтобы полученная выручка пошла на поддержку более широкой части футбольной семьи».

Следующая встреча клубов Премьер-лиги состоится 18 мая, когда лучшие игроки должны вернуться к групповым тренировкам по протоколам социального дистанцирования.

Футболисты до сих пор ограничивались индивидуальной работой, но главы клубов Премьер-лиги надеются, что на следующей неделе может начаться первый этап командных тренировок, который пройдет при строгом руководстве и будет иметь временное ограничение в 75 минут.

Британский врач Джонатан Ван-Там сказал: «Будут небольшие, тщательно взвешенные, пошаговые подходы, которые помогут увидеть, чего можно достичь в безопасных условиях. Первая задача — безопасно вернуться к тренировкам, следя за социальным дистанцированием. Нам нужно посмотреть, как все пройдет, прежде чем мы сможем даже думать о возвращении на поле для проведения полноценных матчей».

Следующая встреча состоится после выходных, когда Бундеслига станет первым крупным европейским чемпионатом, возобновившим свою деятельность.

Премьер-лига была приостановлена 13 марта из-за пандемии COVID-19, и большинству команд осталось провести по девять матчей.

У «Брайтона» в мае третий игрок сдал положительный тест на коронавирус, и главный тренер Грэм Поттер настороженно относится к возобновлению сезона.

«Мы на неизведанной территории. Это чрезвычайно сложная ситуация», — сказал он. — «Очень сложно будет играть через день. Общее желание всех клубов — провести сезон как можно ближе к формату. А ведь мы пока даже не знаем дату предполагаемого возвращения.

Мы проводим дезинфекцию на базе. Игроки без лишней необходимости не выходят из дома. Мы следим за безопасностью. Осталось увидеть, что будет с появлением контактов, когда футболисты соберутся в большие группы. Будем изучать ситуацию ежедневно».

Он добавил: «Конечно, есть опасения. Мы не держим ситуацию под контролем, и не все еще решено. У меня молодая семья. У родителей моей жены проблем со здоровьем. Все мы люди».

Между тем, Премьер-лига подтвердила, что клубы решили, что с игроками, чьи сделки истекают 30 июня, могут быть заключены краткосрочные контракты до завершения сезона. Клубы и футболисты теперь получат возможность до 23 июня согласовать продление соглашений.

Исполнительный директор Премьер-лиги Ричард Мастерс заявил, что принято решение «по возможности помочь командам завершить сезон тем же составом, что был у них до приостановки сезона».

В то же время шесть клубов Первой лиги объединились, чтобы выразить решимость завершить сезон досрочно.

Президент «Питерборо» Дарра Макэнтони выступил с соответствующим заявлением от имени «Поша», «Оксфорда», «Сандерленда», «Флитвуда», «Портсмута» и «Ипсвича».

Клубы Первой лиги должны встретиться с советом Английской футбольной лиги 15 мая, чтобы обсудить варианты завершения сезона.

Мнение журналиста BBC Дэна Роана

Тот факт, что правительство созвало три футбольных органа на встречу, говорит о многом. Министры хотят, чтобы во время кризиса все футбольные структуры действовали едино в интересах всей игры, и осознали, что государственная финансовая поддержка для спорта крайне маловероятна.

Премьер-лиге напомнили, что, если ее сезон возобновится в следующем месяце, она должна сделать все возможное, чтобы помочь всему массовому футболу, и обеспечить, чтобы при соблюдении всех спонсорских контрактов, как можно больше матчей транслировались в свободном доступе.

В связи с тем, что Премьер-лига лоббирует правительство, чтобы отказаться от идеи проведения матчей на нейтральных стадионах, министры теперь требуют чего-то взамен.

Знаменательно то, что, несмотря на сохраняющуюся обеспокоенность полиции о том, что болельщики будут массово собираться вне стадионов после возобновления матчей, правительство усилило свою поддержку рестарта сезона.

Но оно также предупредило, что матчи будут проходить только в том случае, если поэтапное возвращение к тренировкам пройдет по плану, и нужно понимать, что «Проект перезапуска» все еще висит на волоске. 0