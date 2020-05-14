Легенду променяли на ноунейма. Семин вновь уходит из «Локо»

Как и ожидалось, московский «Локомотив» не стал предлагать Юрию Семину новый контракт, поэтому легендарный наставник уходит из клуба. Его преемником станет малоизвестный сербский специалист Марко Николич. Мы решили узнать, как на это событие отреагировали СМИ.

Семина заменили на 40-летнего ноунейма

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев считает, что с Юрием Семиным поступили несправедливо, отказавшись от его услуг без заслуженных почестей.

«Легенду "красно-зеленых", имя-отчество которого распевается на каждом матче, вышвыривают из его родного дома, как нашкодившего котенка. Не с почестями, когда ресурс исчерпан и у команды наметился очевидный регресс. Не со всем "респектом и уважухой", назначив какого-нибудь сподвижника, вроде Олега Пашинина. Или, на худой конец, авторитетнейшего специалиста. Нет, Палыча убирают по итогам какой-то аппаратной возни, а на его место назначают 40-летнего ноунейма.

Я ничего не имею против Николича, мне о нем рассказывали только хорошее. И в других условиях назначение серба могло бы даже стать интересным шагом. Но только не в нынешних.

Тем больше ярости будет у фанатов "Локомотива". Это в РЖД можно любого начальника снять с должности — никто не заметит. А уж за публичные шпильки в адрес руководителя (как в случае, к примеру, с покупкой Мурило) — святое дело. В футболе все чуть иначе. Там есть еще и болельщики, которые считают себя не последними участниками жизни команды. Они заполонили клубные соцсети гневными сообщениями, все организованные сообщества подписали заявление в поддержку Семина. Подчеркнуто корректное по отношению к руководству. И что? На мнение откровенно наплевали.

Дмитрий Лоськов Тренер «Локомотива» Я ничего не знаю. Останусь ли я в клубе? Я не принимаю решения, я сижу на карантине и ни с кем не общаюсь. Предлагали ли мне остаться? Не знаю ничего, ни с кем не связывался, все читаю из новостей.

Что ж, это война. И счастье для боссов, что в ближайшее время не будет матчей со зрителями. Но не сомневаюсь — свою позицию трибуны выскажут громко и четко. Мало не покажется», — убежден Алексеев.

Невыполненные задачи

Журналист «Чемпионата» Андрей Панков попытался разобраться в причинах ухода Юрия Семина и пришел к выводу, что тренер мог не сойтись характером с некоторыми руководителями и футболистами.

«Перед началом сезона перед командой были поставлены две главные задачи: попадание в пятёрку по итогам чемпионата России и выход в евровесну. Со второй задачей Сёмин не справился: "Локомотив" занял четвёртое место в группе Лиги чемпионов с "Байером", "Ювентусом" и "Атлетико". Это стало первым поводом для гендиректора клуба Василия Кикнадзе и совета директоров, чтобы задуматься о смене тренера.

Вторая причина — невзрачная игра осенью и серия из 10 матчей, в которых была одержана всего одна победа над "Тамбовом" (3:2). В эту серию вошли два разгромных поражения: от "Спартака" (0:3) и от "Арсенала" (0:4).

Третий повод не продлевать контракт с Сёминым — его характер и желание влиять на трансферную политику. Зимой он отверг все варианты по нападающему, которые ему предложил селекционный отдел, и настаивал на одном варианте — камерунце Бассогоге. Также Сёмин лично заблокировал трансфер Алексея Миранчука в "Милан" в последние дни зимнего трансферного окна.

Ещё один повод — тренировки Юрия Павловича, в которых делается большой упор на физику и которыми довольны далеко не все футболисты. Это стало одной из основных причин, из-за которой Смолов уехал в "Сельту". Футболист и тренер просто не сработались. К примеру, во время зимнего сбора главный Сёмин дал игрокам силовую тренировку сразу на следующий день после контрольного матча.

Дмитрий Булыкин Советник генерального директора «Локомотива» Знаю, что много факторов повлияло на то, чтобы сменился тренер. Были задачи, которые не были решены. Повторюсь, много факторов повлияло на это решение, не только результаты. А как получится у Николича, нужно подождать — только время покажет. Невозможно предугадать, как все будет развиваться. Сейчас очень сложная ситуация — «Локомотиву» нужно удержать второе место, которое дает путевку в Лигу чемпионов. Это сложная задача, тем более сейчас, когда сезон был прерван из-за коронавируса.

Уход Сёмина мог быть ещё более сенсационным. Существовала вероятность, что он покинет команду ещё во время зимних сборов. Тренера тогда оставил гендиректор РЖД Олег Белозёров, сказав, что все вопросы по будущему Сёмина будут решены в конце сезона», — напоминает Панков.

Все и всем давно доказал

Автор «Советского спорта» Дмитрий Кузнецов удивился тому, что Юрий Семин первым не заявил об уходе, тем более что единомышленников у него в руководстве было мало.

«Во всей этой истории мне не совсем была понятна позиция самого Юрия Палыча. Он уже все и всем давно доказал. Все выиграл в своей стране, а в Европе нашему футболу никакие победы в обозримом будущем не грозят. Это было видно по еврокубковой осени-2019. Всех денег не заработаешь, тем более что Семин обеспечил себе безбедную старость давно. Конечно, когда чувствуешь силы и желание работать дальше, обидно уходить. Но куда обиднее, как мне кажется, было продолжать работать бок о бок с людьми, которые с радостью воспринимали бы любую твою осечку.

Почему Семин не ушел сам? Возможно, ждал золотого парашюта, который клуб, судя по всему, готов ему предоставить. Теперь уже бывшему тренеру предложили перейти на место свадебного генерала, покупая его лояльность и предлагая остаться в качестве почетного главного тренера с соответствующей зарплатой и "социальным пакетом". А еще призывая его дать добро на то, чтобы назвать именем Семина "Академию ФК Локомотив".

Если бы все это исходило от людей, которые шли с Палычем в единой команде единомышленников, это была бы одна история. В "Локо"-2020 у Семина, увы, была совершенно другая. А потому не будет удивительным, если Палыч возьмет, да и пошлет на фиг их "социальный пакет". По мне, так лучше уйти красиво. Наплевав на закулисные интриги и тех людей, кто не способен вписать свое имя в историю большого клуба. В отличие от человека, который на все времена стал главным локомотивом своей родной команды.

Ольга Смородская Бывший президент «Локомотива» У Семина заканчивался контракт. Сразу было ясно, что «Локомотив» ищет нового тренера. Семин мог уйти красиво, но он не захотел. Он ждал, когда примут решение за него. Ну и вот, приняли. Меня это не удивило. Что касается дальнейшей роли Семина в клубе, то я плохо себе представляю для него какой-то пост. Он хорошо делает тренерскую работу, а всю остальную работу он не очень любит. Николич? Знаете, я тоже, как и многие, очень мало чего знаю о нем. Не знаю, почему «Локомотив» остановил свой выбор на нем. Всегда трудно начинать карьеру в новом клубе и, тем более в новой стране. Но, может тот факт, что болельщиков не будет на трибунах первое время, облегчит ему вхождение в должность. Плюс неясно, как он прилетит. Сейчас же российское воздушное пространство закрыто.

Вот только время сейчас дюже тяжелое. В такое "парашютами" не разбрасываются», — считает Кузнецов.

Война с Кикнадзе

Денис Смирнов в своем блоге на sports.ru рассказал о том, как Юрий Семин конфликтовал с генеральным директором клуба Василием Кикнадзе.

«Летом-2019 Семину вообще не очень помогали с трансферами. Клуб не купил опорника, о котором тренер мечтал после ухода Тарасова и Денисова, и не нашел замену Фернандешу. Семин ожидал Романа Еременко, но клуб внезапно (и без участия Семина) установил новое правило. "Совет директоров принял определенное решение. Мы рассматриваем игроков до 25 лет, край — до 27. У нас одна из самых возрастных команд лиги, поэтому взяли курс на омоложение состава", — рассказал председатель совета директоров "Локо" Анатолий Мещеряков.

С суперкороткой скамейкой "Локомотив" провел кошмарные ноябрь-декабрь (одна победа в десяти матчах), и Семину пришлось искать игроков в "Казанке".

На несколько месяцев война Семина и Кикнадзе стихла. Кикнадзе словно изучил предыдущие схватки тренера и выбрал противоположную тактику: он не нападает первым, а дожидается ошибки, чтобы перевести борьбу в партер (то есть — в совет директоров). И такой момент настал. Летом перед Семиным поставили две задачи — евровесна и место в топ-5 РПЛ, и первая уже провалена.

В марте Кикнадзе намекнул, что в клубе ищут замену Семину: "Решение, кто будет главным тренером, принимает не генеральный директор, а совет директоров. Он рассмотрит нескольких кандидатов, включая, конечно же, и Юрия Палыча".

Анатолий Мещеряков Председатель совета директоров «Локомотива» Семин — легенда и тот, с кем клуб завоевал практически все награды. Оглядываясь назад и воздавая должное всему, что сделано, мы все-таки должны смотреть вперед. Совет директоров учитывал много организационных, экономических, технических и временных факторов при принятии данного решения. Без сомнения, сегодня мы должны быть честными перед собой и отдавать себе отчет в том, что впереди всех ждут очень тяжелые времена. Мы, конечно, хотели бы, чтобы все жили в идеальном мире, где, как по Салтыкову-Щедрину, булки на деревьях растут, а люди питаются святым духом, но этого не будет. То, что сейчас происходит в мире, та экономическая ситуация, которую мы наблюдаем в связи с коронавирусом, без сомнения, не пройдет мимо футбола. Нужно понимать, что время дойных коров закончилось. Сейчас нам придется вытягивать максимальный результат из того, что имеем и рассчитывать, прежде всего, на внутренние ресурсы. И чем быстрее мы сможем это сделать и снимем розовые очки, тем эффективнее мы будем действовать в этих тяжелых условиях. Поэтому мы посчитали, что сейчас клуб и команда находятся на пороге нового этапа своего развития и сложившаяся ситуация располагает к принятию данного решения — к смене главного тренера и приглашению нового специалиста.

Видимо, Семина отвергли, и "Локо" выбрал преемника — серба Марко Николича», — пишет Смирнов.

Семин — это и есть «Локомотив»

Игорь Рабинер в своем материале для «Спорт-Экспресса» не стал скрывать своего положительного отношения к Юрию Семину.

«Семин — не просто символ, лицо, лучший тренер в истории "Локомотива". Он и есть "Локомотив". У него — три золота за 24 сезона. Без него — ни одного за 57.

У него — шесть Кубков страны. Всего их у "Локо" всех времен — 10, причем еще при одном, под руководством Анатолия Бышовца, он был президентом клуба. Оба выхода в финал, когда "Локомотив" проиграл, тоже случились при Семине.

У него — пять серебряных медалей (не считая нынешнего сезона) из клубных шести и все три Суперкубка.

Хотя какие только супертренеры ни руководили "железнодорожниками" — Гавриил Качалин, Борис Аркадьев, Николай Морозов, Константин Бесков, Михаил Якушин, Александр Севидов, Анатолий Бышовец. То есть люди, которые взяли единственный в нашей истории Евро (Качалин), обе Олимпиады (Качалин и Бышовец), единственное же четвертое место на ЧМ-66 (Морозов). Финалист Евро и Кубка кубков Бесков. "Локомотив" возглавляли люди, которые с другими командами выиграли 21 чемпионат СССР.

Причем, если Бесков с Якушиным мелькнули в клубе на несколько месяцев, то Качалин с Аркадьевым и Морозовым на троих проработали 15 лет! А выигрывал золото национального первенства только Семин. И не с одним звездным поколением футболистов, а с разницей между первым и последним в 16 лет.

Это снимает с повестки дня возникший у кого-то тезис, что Семин мог побеждать только в тандеме с президентом Валерием Филатовым. Да, "Локомотив" в том виде, в котором мы его сейчас знаем, построили они вдвоем. Но к нынешнему периоду с чемпионством, двумя Кубками и Суперкубком Валерий Николаевич никакого отношения не имеет. Как и к золоту киевского "Динамо". К слову, ни один тренер, кроме Семина, не побеждал в чемпионатах и России, и Украины. Хотя работали и тут, и там многие.

Впрочем, не только трофеями ценен Юрий Палыч. А 99 процентами болельщиков "красно-зеленых", которые появились именно при нем и благодаря ему. Вадим Евсеев, росший в локомотивской школе, рассказывал, что на первую команду в те времена ходило по 200-300 человек, в основном родственники игроков. О том, что "Локомотив" тогда называли "пятым колесом в телеге московского футбола", знают все. До Семина он был никому не нужен и не интересен.

Дмитрий Тарасов Полузащитник «Рубина» Сказались личные отношения Кикнадзе и Семина. В данной ситуации это неправильный ход. Команда идет на втором месте, ничего не закончилось. Зачем убирать тренера, который дает результат? Николичу будет тяжело переплюнуть Палыча. Если он покажет результат хуже, то это решение вызовет еще больше вопросов. Надо было дать Семину доработать хотя бы до зимы. Мне грустно, что он уходит. Юрий Палыч — легенда, болельщикам будет жалко. Но решение принято, надо смотреть в будущее. Палычу только удачи. Думаю, он не сможет жить без футбола, еще поработает в нем. Недавно с ним созванивался, поздравлял с днем рождения. Он был в хорошем настроении.

А теперь при Семине после Смородской не то чтобы прямо в разы, но существенно поднимается посещаемость (хотя и работе Ильи Геркуса в этом направлении надо отдать должное), и с секторов повсюду уже много лет несется: "Юрий Палыч, оле-оле-оле!". И это будет продолжаться. С Николичем или с кем-то другим — не важно», — подчеркивает Рабинер. 0