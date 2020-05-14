FIFA 21. Что известно об игре прямо сейчас

FIFA давно удалось установить монополию на рынке, но в прошлом году в PES сделали «ход конем» и приобрели эксклюзивные права на «Ювентус», из-за чего EA Sports были вынуждены удалить официальные логотип и название клуба из своей игры. Кроме того, ходят слухи, что франшизу ждут большие перемены.
Шумиха вокруг Ultimate Team продолжается. Это самый популярный режим в игре FIFA, но его обвиняют в том, что покупка паков с игроками — это своеобразная форма азартных игр, которая доступна для несовершеннолетних геймеров. В Бельгии режим UT вовсе оказался под запретом.
Здесь собраны главные вопросы, а также ответы относительно очередной версии симулятора.
Когда состоится выход FIFA 21?
Предыдущие три версии игры выходили в последнюю пятницу сентября. В этот раз релиз должен состояться в пятницу, 25 сентября. Однако футбол прямо сейчас остановлен из-за пандемии. Повлияет ли коронавирус на планы EA Sports?
К сожалению, похоже, что COVID-19 затронет и самую продаваемую футбольную франшизу. В конце концов, как они смогут воспроизвести сезон-2020/21, если он не начнется осенью?
Пока мы не слышали ничего конкретного от разработчиков, но велика вероятность, что до конца года игра не появится в магазинах.
Когда выйдет демоверсия FIFA 21?
Демоверсия обычно выпускается за две-три недели до самой игры, поэтому мы обычно ждем ее от EA в начале сентября. Опять же, это, вероятно, будет в значительной степени зависеть от того, как скоро футбольный сезон будет возобновлен. Советуем не ждать пробную версию уже в начале осени.
Кто будет на обложке игры?
Лицом FIFA 20 вместо Криштиану Роналду стал новичок мадридского «Реала» Эден Азар. Однако в дебютном сезоне за «сливочных» бельгиец имел проблем с травмами и игровой формой. Полагаем, что EA будет искать альтернативу.
Когда PES приобрел права на «Ювентус», стало понятно, что FIFA 21 не вернется к варианту с Роналду. И вряд ли это будет Месси, поскольку «Барселона» — партнер компании Konami, создающей PES.
Осмелимся предположить, что это будет кто-то из великолепного «Ливерпуля», штурмующего вершину АПЛ, а также выигравшего Лигу чемпионов в прошлом сезоне. Садио Мане или Мохаммед Салах — достойные претенденты. А еще есть Вирджил ван Дейк, который также достиг статуса суперзвезды. Другая возможность для EA — договориться с Килианом Мбаппе из ПСЖ.
Среди фанатов франшизы уже сейчас проводится опрос, кто должен оказаться на обложке, но там постарались азиатские болельщики — лидерами являются Сон Хын Мин (38%) из «Тоттенхэма» и У Лэй (37%) из «Эспаньола».
Как выход приставок PS5 и Xbox Series X повлияет на игру?
Учитывая, что новые консоли от Sony и Microsoft поступят в продажу не ранье конца ноября, FIFA 21 должна быть выпущена в обычном формате для PS4 и Xbox One, а затем переиздана на новых приставках с улучшенной графикой до Рождества.
Будет ли специальный выпуск игры, посвященный Евро-2020?
Исторически сложилось, что к чемпионатам мира и Европы выходили отдельные игры от FIFA, но во время последних розыгрышей турниров этого не произошло.
Konami, в свою очередь, приобрела права на Евро-2016 и выпустила дополнительный загружаемый контент для PES. У них также есть права на следующий турнир, который, скорее всего, состоится следующим летом. Про EA этого сказать нельзя.
Как изменится игра?
Cражение EA Sports и Konami продолжается. FIFA уже была лишена прав использовать лого и название «Ювентуса», который стал называться «Пьемонте Кальчо».
Но куда более серьезный вопрос — графика игры. Критики и геймеры в целом согласны с тем, что геймплей у PES смотрится намного лучше. Будет интересно узнать, сможет ли FIFA 21 достойно смотреться на фоне главного конкурента в визуальном плане. Для этого будет использована новейшая система 3D-сканирования игроков, которые станут максимально реалистичными. Правда, произойдет это уже после выпуска игры на консоли нового поколения.
Режим Volta получит обновления?
Режим Volta стал главной новинкой FIFA 20 — это «возвращение к истокам», а точнее — появление уличного футбола с командами по несколько человек и элементами футзала. Скорее всего, в новой версии игры FIFA Street станет еще ярче, прибавится площадок и сюжетного смысла.
Что изменится в Ultimate Team?
Главный вопрос заключается в том, будет ли EA Sports менять главный элемент данного режима — покупка футболистов за реальные деньги.
Разработчики отвечали всем критикам с обвинениями по поводу выкачки денег из детей, что у них есть возможность получать бесплатные паки и ждать в них звезд футбола.
Да, бесплатные паки может и удержали некоторых игроков от траты обильных сумм денег, но тебе все равно выпадут Гранит Джака или Трой Дини, а в соперниках часто оказываются звезды футбола, которых купили за донаты.
Что в действительности нужно FIFA 21, так это более справедливая система организации матчей. Пользователи должны получать в соперники команды своего уровня, а не те, которые невозможно обыграть по той причине, что ты не залил в игру свои доллары.
Будет ли VAR в FIFA 21?
Система видеоповторов до сих пор не использовалась в симуляторе по той причине, что VAR регулярно вызывает множество дебатов и скандалов. В настоящее время нет никаких доказательств того, что видеоассистент рефери появится в FIFA 21. Посмотрим, как разработчики смогут выдержать тонкую грань между весельем и реализмом в игре. 0