FIFA 21. Что известно об игре прямо сейчас

Выход FIFA 21 является крайне важным событием, учитывая, что он должен состояться примерно в одно время с новыми приставками от PlayStation и Xbox. Пандемия коронавируса скажется на финансовых перспективах симулятора, однако от этого интерес фанатов серии меньше не становится.

FIFA давно удалось установить монополию на рынке, но в прошлом году в PES сделали «ход конем» и приобрели эксклюзивные права на «Ювентус», из-за чего EA Sports были вынуждены удалить официальные логотип и название клуба из своей игры. Кроме того, ходят слухи, что франшизу ждут большие перемены.

Шумиха вокруг Ultimate Team продолжается. Это самый популярный режим в игре FIFA, но его обвиняют в том, что покупка паков с игроками — это своеобразная форма азартных игр, которая доступна для несовершеннолетних геймеров. В Бельгии режим UT вовсе оказался под запретом.

Здесь собраны главные вопросы, а также ответы относительно очередной версии симулятора.

Когда состоится выход FIFA 21?

Предыдущие три версии игры выходили в последнюю пятницу сентября. В этот раз релиз должен состояться в пятницу, 25 сентября. Однако футбол прямо сейчас остановлен из-за пандемии. Повлияет ли коронавирус на планы EA Sports?

К сожалению, похоже, что COVID-19 затронет и самую продаваемую футбольную франшизу. В конце концов, как они смогут воспроизвести сезон-2020/21, если он не начнется осенью?

Пока мы не слышали ничего конкретного от разработчиков, но велика вероятность, что до конца года игра не появится в магазинах.

Когда выйдет демоверсия FIFA 21?

Демоверсия обычно выпускается за две-три недели до самой игры, поэтому мы обычно ждем ее от EA в начале сентября. Опять же, это, вероятно, будет в значительной степени зависеть от того, как скоро футбольный сезон будет возобновлен. Советуем не ждать пробную версию уже в начале осени.

Кто будет на обложке игры?

Азар на обложке не задержится game.co.uk

Лицом FIFA 20 вместо Криштиану Роналду стал новичок мадридского «Реала» Эден Азар. Однако в дебютном сезоне за «сливочных» бельгиец имел проблем с травмами и игровой формой. Полагаем, что EA будет искать альтернативу.

Когда PES приобрел права на «Ювентус», стало понятно, что FIFA 21 не вернется к варианту с Роналду. И вряд ли это будет Месси, поскольку «Барселона» — партнер компании Konami, создающей PES.

Осмелимся предположить, что это будет кто-то из великолепного «Ливерпуля», штурмующего вершину АПЛ, а также выигравшего Лигу чемпионов в прошлом сезоне. Садио Мане или Мохаммед Салах — достойные претенденты. А еще есть Вирджил ван Дейк, который также достиг статуса суперзвезды. Другая возможность для EA — договориться с Килианом Мбаппе из ПСЖ.

Среди фанатов франшизы уже сейчас проводится опрос, кто должен оказаться на обложке, но там постарались азиатские болельщики — лидерами являются Сон Хын Мин (38%) из «Тоттенхэма» и У Лэй (37%) из «Эспаньола».

Как выход приставок PS5 и Xbox Series X повлияет на игру?

Учитывая, что новые консоли от Sony и Microsoft поступят в продажу не ранье конца ноября, FIFA 21 должна быть выпущена в обычном формате для PS4 и Xbox One, а затем переиздана на новых приставках с улучшенной графикой до Рождества.

Будет ли специальный выпуск игры, посвященный Евро-2020?

Исторически сложилось, что к чемпионатам мира и Европы выходили отдельные игры от FIFA, но во время последних розыгрышей турниров этого не произошло.

Konami, в свою очередь, приобрела права на Евро-2016 и выпустила дополнительный загружаемый контент для PES. У них также есть права на следующий турнир, который, скорее всего, состоится следующим летом. Про EA этого сказать нельзя.

Как изменится игра?

«Ювентуса» в FIFA уже нет game.co.uk

Cражение EA Sports и Konami продолжается. FIFA уже была лишена прав использовать лого и название «Ювентуса», который стал называться «Пьемонте Кальчо».

Но куда более серьезный вопрос — графика игры. Критики и геймеры в целом согласны с тем, что геймплей у PES смотрится намного лучше. Будет интересно узнать, сможет ли FIFA 21 достойно смотреться на фоне главного конкурента в визуальном плане. Для этого будет использована новейшая система 3D-сканирования игроков, которые станут максимально реалистичными. Правда, произойдет это уже после выпуска игры на консоли нового поколения.

Режим Volta получит обновления?

Режим уличного футбола стал главной новинкой прошлой версии игры ea.com

Режим Volta стал главной новинкой FIFA 20 — это «возвращение к истокам», а точнее — появление уличного футбола с командами по несколько человек и элементами футзала. Скорее всего, в новой версии игры FIFA Street станет еще ярче, прибавится площадок и сюжетного смысла.

Что изменится в Ultimate Team?

Главный вопрос заключается в том, будет ли EA Sports менять главный элемент данного режима — покупка футболистов за реальные деньги.

Разработчики отвечали всем критикам с обвинениями по поводу выкачки денег из детей, что у них есть возможность получать бесплатные паки и ждать в них звезд футбола.

Да, бесплатные паки может и удержали некоторых игроков от траты обильных сумм денег, но тебе все равно выпадут Гранит Джака или Трой Дини, а в соперниках часто оказываются звезды футбола, которых купили за донаты.

Что в действительности нужно FIFA 21, так это более справедливая система организации матчей. Пользователи должны получать в соперники команды своего уровня, а не те, которые невозможно обыграть по той причине, что ты не залил в игру свои доллары.

Будет ли VAR в FIFA 21?

Система VAR вызывает споры даже в настоящем футболе Sky Sports

Система видеоповторов до сих пор не использовалась в симуляторе по той причине, что VAR регулярно вызывает множество дебатов и скандалов. В настоящее время нет никаких доказательств того, что видеоассистент рефери появится в FIFA 21. Посмотрим, как разработчики смогут выдержать тонкую грань между весельем и реализмом в игре. 0