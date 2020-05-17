Рангник может возродить «Милан» ценой его идентичности

«Милан» по-прежнему не может вернуться на былые позиции и ведет переговоры с Ральфом Рангником по поводу его назначения главным тренером команды. Разбираемся, что происходит с клубом.

«Милан» уже восемь лет переживает хаос

Даже глобальная чрезвычайная ситуация в области здравоохранения не смогла смягчить безумие в «Милане». Только прошлым летом управляющая клубом инвестфирма Elliott Management поддержала экс-менеджеров Звонимира Бобана и Паоло Мальдини в том, чтобы вернуть «россонери» к величию.

Менее чем через год пара собирается отправиться в учебники истории гранда кальчо во второй раз. Вместо этого человеку, не имеющему официальных связей с красной половиной Сан-Сиро, разрешили предпринимать шаги, и при этом без информирования своих коллег по правлению клуба.

Приход Ивана Газидиса на пост генерального директора в декабре 2018 года, казалось, не только подтвердил приверженность Elliott Management «россонери», но и должен был сигнализировать о столь необходимой смене направления.

Управление клубом Сильвио Берлускони характеризовалось значительными расходами и успехом до 2012 года, когда все это было заменено сокращением расходов и хаосом. Летом 2017 года к власти пришел китайский бизнесмен Ли Юнхун, прибегнувший не к сокращению расходов, а к хаосу.

Газидис призван вывести «Милан» из хаоса

Газидис наверняка считался безопасным функционером, ведь целые 10 лет был исполнительным директором лондонского «Арсенала», при котором там состоялся переходной период и уход многолетнего рулевого команды Арсена Венгера.

Все это время он сохранял «Канониров» конкурентоспособными с выходом в Лигу чемпионов и тремя завоеванными Кубками Англии в четырех сезонах. До этого он был ключевой фигурой в развитии МЛС, кульминацией которого стал исторический трансфер Дэвида Бекхэма в «Лос-Анджелес Гэлакси».

Его переезду в «Милан» предшествовали возвращение Мальдини и Леонардо в качестве директоров, которые получили полный контроль над делами «россонери», вместе с тренером и бывшим партнером по команде Дженнаро Гаттузо.

Но затем начали появляться трещины. В январе 2019 года бразилец был занят попытками организовать подписания Златана Ибрагимовича и Сеска Фабрегаса. Первоначально Elliott был за, поддерживая функционера в его убеждении, что для возрождения коллектива необходимы состоявшиеся игроки.

Газидис не поладил с легендами клуба

Это было до тех пор, пока Газидис не наложил вето на обе сделки, предпочитая, чтобы его спортивный директор приобрел более молодых Кшиштофа Пентека и Лукаса Пакету. Пять месяцев спустя, недовольный недостатком средств на трансферы, Леонардо покинул «Сан-Сиро», а Мальдини был назначен на новосозданную должность технического директора, где рядом с ним работали Рики Массара и экс-партнер по команде Бобан, который был нанят в качестве главного футбольного директора. Перед трио была поставлена ​​задача снизить возраст состава и размер зарплаты, обеспечивая при этом прогресс на поле.

Тем не менее, их выбор в пользу Марко Джампаоло в качестве тренера имел неприятные последствия, и он был уволен уже после семи матчей в этом сезоне. Мальдини и Бобан обратились к Стефано Пьоли, заключив с ним контракт до 2021 года, но у Газидиса и Elliott были другие идеи.

Пока Пьоли пытался исправить плохие результаты команды, они за кулисами вели переговоры с Ральфом Рангником, планируя поручить президенту «РБ Лейпцига» полную власть над тренерской работой и селекцией. Хорват обвинил генерального директора в нанесении ему удара в спину, но его уволили, прежде чем он смог что-то предпринять.

Впоследствии уволенный функционер заявил, что его коллеги договорились о назначении Рангника еще в декабре. «Я желаю ему только удачи, но они должны хотя бы рассказать мне об этом. Я заслуживаю того, чтобы меня проинформировали об этой инициативе», — отмечал он.

Газидис кулуарно вел переговоры с Рангником

Спекуляции начали циркулировать вокруг позиций Мальдини в клубе, ведь Газидис явно их подорвал, но «Милан» предпочел промолчать по поводу будущего легендарного экс-защитника.

Вместо этого экс-функционер «Арсенала» выразил «полную поддержку» Пьоли, не отрицая, что он разговаривал с Рангником, пока немец открыто не подтвердил, что ему поступало предложение из «Милана» перед пандемией. И все это, пока у него еще был контракт с «РБ Лейпцигом».

На прошлой неделе Рангник публично заявил, что готов принять на себя полномочия не только Пьоли, но и спортивного директора Массары, а также Мальдини. Для последнего этого было достаточно, потому он выразил свое разочарование по поводу «неуважения», которое есть со стороны другой части руководства, но он направил его не на того человека.

Рангник, по крайней мере, честен. Он никого не подсиживал, получил предложение несколько месяцев назад, но переговоры на самом деле никогда не прекращались. То, что Пьоли и даже Мальдини не знали об этом, не касается немца, ведь вина лежит полностью на Газидису.

История с Рангником вредит идентичности «Милану»

«Милан», конечно, не единственный, когда речь идет об отсутствии прозрачности в отношении к своим тренерам. Лучано Спаллетти пережил аналогичный опыт во второй половине прошлого сезона, когда правление «Интера» публично поддержало экс-наставника «Зенита», но без стеснения предлагал миллионы Антонио Конте за его спиной.

Наконец, еще в конце весны было объявлено, что «нерадзурри» назначили бывшего менеджера «Ювентуса» — спустя всего день после того, как они уволили Спаллетти. Рангник — тот тренер, который способен возродить «Милан», но его предстоящий приезд может иметь разрушительные последствия.

Газидису следует отдать должное за его усилия в том, чтобы сделать клуб более современным и самодостаточным, но в то же время он подрывает идентичность «россонери», превращая их в не что иное, как в очередную корпоративную машину. Если он так относится к легендам, то на что надеются фанаты? 0