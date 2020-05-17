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    Рангник может возродить «Милан» ценой его идентичности

    Выйдут ли «россонери» из затянувшегося кризиса?

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    Ральф Рангник
    Ральф Рангник
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    «Милан» по-прежнему не может вернуться на былые позиции и ведет переговоры с Ральфом Рангником по поводу его назначения главным тренером команды. Разбираемся, что происходит с клубом.

    «Милан» уже восемь лет переживает хаос

    Даже глобальная чрезвычайная ситуация в области здравоохранения не смогла смягчить безумие в «Милане». Только прошлым летом управляющая клубом инвестфирма Elliott Management поддержала экс-менеджеров Звонимира Бобана и Паоло Мальдини в том, чтобы вернуть «россонери» к величию.

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    • Менее чем через год пара собирается отправиться в учебники истории гранда кальчо во второй раз. Вместо этого человеку, не имеющему официальных связей с красной половиной Сан-Сиро, разрешили предпринимать шаги, и при этом без информирования своих коллег по правлению клуба.

    Приход Ивана Газидиса на пост генерального директора в декабре 2018 года, казалось, не только подтвердил приверженность Elliott Management «россонери», но и должен был сигнализировать о столь необходимой смене направления.

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    Управление клубом Сильвио Берлускони характеризовалось значительными расходами и успехом до 2012 года, когда все это было заменено сокращением расходов и хаосом. Летом 2017 года к власти пришел китайский бизнесмен Ли Юнхун, прибегнувший не к сокращению расходов, а к хаосу.

    Газидис призван вывести «Милан» из хаоса

    Газидис наверняка считался безопасным функционером, ведь целые 10 лет был исполнительным директором лондонского «Арсенала», при котором там состоялся переходной период и уход многолетнего рулевого команды Арсена Венгера.

    Все это время он сохранял «Канониров» конкурентоспособными с выходом в Лигу чемпионов и тремя завоеванными Кубками Англии в четырех сезонах. До этого он был ключевой фигурой в развитии МЛС, кульминацией которого стал исторический трансфер Дэвида Бекхэма в «Лос-Анджелес Гэлакси».

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    • Его переезду в «Милан» предшествовали возвращение Мальдини и Леонардо в качестве директоров, которые получили полный контроль над делами «россонери», вместе с тренером и бывшим партнером по команде Дженнаро Гаттузо.

    Но затем начали появляться трещины. В январе 2019 года бразилец был занят попытками организовать подписания Златана Ибрагимовича и Сеска Фабрегаса. Первоначально Elliott был за, поддерживая функционера в его убеждении, что для возрождения коллектива необходимы состоявшиеся игроки.

    Газидис не поладил с легендами клуба

    Это было до тех пор, пока Газидис не наложил вето на обе сделки, предпочитая, чтобы его спортивный директор приобрел более молодых Кшиштофа Пентека и Лукаса Пакету. Пять месяцев спустя, недовольный недостатком средств на трансферы, Леонардо покинул «Сан-Сиро», а Мальдини был назначен на новосозданную должность технического директора, где рядом с ним работали Рики Массара и экс-партнер по команде Бобан, который был нанят в качестве главного футбольного директора. Перед трио была поставлена ​​задача снизить возраст состава и размер зарплаты, обеспечивая при этом прогресс на поле.

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    • Тем не менее, их выбор в пользу Марко Джампаоло в качестве тренера имел неприятные последствия, и он был уволен уже после семи матчей в этом сезоне. Мальдини и Бобан обратились к Стефано Пьоли, заключив с ним контракт до 2021 года, но у Газидиса и Elliott были другие идеи.

    Пока Пьоли пытался исправить плохие результаты команды, они за кулисами вели переговоры с Ральфом Рангником, планируя поручить президенту «РБ Лейпцига» полную власть над тренерской работой и селекцией. Хорват обвинил генерального директора в нанесении ему удара в спину, но его уволили, прежде чем он смог что-то предпринять.

    Впоследствии уволенный функционер заявил, что его коллеги договорились о назначении Рангника еще в декабре. «Я желаю ему только удачи, но они должны хотя бы рассказать мне об этом. Я заслуживаю того, чтобы меня проинформировали об этой инициативе», — отмечал он.

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    • Газидис кулуарно вел переговоры с Рангником

    Спекуляции начали циркулировать вокруг позиций Мальдини в клубе, ведь Газидис явно их подорвал, но «Милан» предпочел промолчать по поводу будущего легендарного экс-защитника.

    Вместо этого экс-функционер «Арсенала» выразил «полную поддержку» Пьоли, не отрицая, что он разговаривал с Рангником, пока немец открыто не подтвердил, что ему поступало предложение из «Милана» перед пандемией. И все это, пока у него еще был контракт с «РБ Лейпцигом».

    На прошлой неделе Рангник публично заявил, что готов принять на себя полномочия не только Пьоли, но и спортивного директора Массары, а также Мальдини. Для последнего этого было достаточно, потому он выразил свое разочарование по поводу «неуважения», которое есть со стороны другой части руководства, но он направил его не на того человека.

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    • Рангник, по крайней мере, честен. Он никого не подсиживал, получил предложение несколько месяцев назад, но переговоры на самом деле никогда не прекращались. То, что Пьоли и даже Мальдини не знали об этом, не касается немца, ведь вина лежит полностью на Газидису.

    История с Рангником вредит идентичности «Милану»

    «Милан», конечно, не единственный, когда речь идет об отсутствии прозрачности в отношении к своим тренерам. Лучано Спаллетти пережил аналогичный опыт во второй половине прошлого сезона, когда правление «Интера» публично поддержало экс-наставника «Зенита», но без стеснения предлагал миллионы Антонио Конте за его спиной.

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    • Наконец, еще в конце весны было объявлено, что «нерадзурри» назначили бывшего менеджера «Ювентуса» — спустя всего день после того, как они уволили Спаллетти. Рангник — тот тренер, который способен возродить «Милан», но его предстоящий приезд может иметь разрушительные последствия.

    Газидису следует отдать должное за его усилия в том, чтобы сделать клуб более современным и самодостаточным, но в то же время он подрывает идентичность «россонери», превращая их в не что иное, как в очередную корпоративную машину. Если он так относится к легендам, то на что надеются фанаты? 0

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