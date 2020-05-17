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    «Лейпциг» потерял очки, Вернер не впечатлил

    «РБ Лейпциг» сыграл вничью в своем первом матче после возобновления Бундеслиги

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    Тимо Вернер
    Тимо Вернер
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    «РБ Лейпциг» ушел от поражения в домашнем матче против «Фрайбурга» — 1:1. Squawka.com анализирует исход этой встречи.
    На «Ред Булл» арене царила странная обстановка — там не было фанатов, которым пока нельзя посещать матчи, так как Германия только начинает оправляться от пандемии коронавируса.

    «Лейпциг» доминировал на протяжении большей части первого тайма и имел шансы, чтобы выйти вперед. Но в итоге это удалось «Фрайбургу», который открыл счет благодаря точному удару Мануэля Гульде после подачи с углового от Винценцо Грифо.

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    Гол в некоторой степени сковал «РБ Лейпциг» и предоставил «Фрайбургу» надежду довести дело до победы и расстроить хозяев поля. Но в итоге команда Юлиана Нагельсмана ушла от поражения после того, как Юссуф Поульсен нанес точный удар головой после навеса Кевина Кампля.

    «Фрайбург» имел шанс все-таки вырвать победу и стать первой командой в этой сезоне, которая обыграла «Лейпциг» дважды, но гол Робина Коха с близкого расстояния был отменен VAR из-за офсайда.

    Итоговый счет
    globallookpress.com

    Ключевые цифры

    — Свой гол «Фрайбург» забил своим первым же ударом по воротам в матче.

    — Это был первый гол Гульде в Бундеслиге за 511 дней и третий вообще (все они забиты на выезде).

    — «РБ Лейпциг» по ходу матча нанес 23 удара, однако лишь 8 пришлись в створ ворот.

    — «Фрайбург» напротив забил своим единственным ударом в створ из шести попыток.

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    • «Лейпциг» ждет борьба за топ-четверку

    До того, как Бундеслига была приостановлена, «РБ Лейпциг» рассматривался как команда, которая участвует в чемпионской гонке. После 25 туров они всего на 5 очков отставали от «Баварии» и лишь на 1 очко от идущей второй «Боруссии».

    Однако теперь безвыигрышная серия команды насчитывает три матча. «Лейпциг» сыграл вничью против «Байера», «Вольфсбурга» и теперь «Фрайбурга», и по итогам этого уик-энда команда может оказаться уже на 7 очков позади «Баварии». Кроме того, «Лейпциг» теперь на 3 очка отстает от «Боруссии».

    Игроки «Лейпцига»
    globallookpress.com

    Но, пожалуй, более пугающим для «Лейпцига» является то, что после этого тура они уже стали четвертыми, а теперь они еще и могут оказаться на расстоянии одного неудачного матча от вылета из топ-четверки, если «Байер» обыграет «Вердер» в понедельник.

    И в этой ситуации «Лейпциг» может винить только себя. Команда действовала слишком расточительно в матче против «Фрайбурга».

    Пять следующих матчей «Лейпцига»

    24 мая: «Майнц» — «РБ Лейпциг» (Бундеслига)
    27 мая: «РБ Лейпциг» — «Герта» Берлин (Бундеслига)
    01 июня: «Кельн» — «РБ Лейпциг» (Бундеслига)
    06 июня: «РБ Лейпциг» — «Падерборн» (Бундеслига)
    13 июня: «Хоффенхайм» против «РБ Лейпциг»

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    • «Фрайбург» сохраняет надежды на Лигу Европы

    Из-за позднего незасчитанного гола могло показаться, что «Фрайбург» завершил этот матч с привкусом горечи, но на самом деле они должны позитивно смотреть на этот результат.

    После этой ничьей и благодаря результатам конкурентов «Фрайбург» поднялся на седьмое место в турнирной таблице. Команда уступает всего 2 очка «Вольфсбургу», который занимает шестое место, дающее право попасть в Лигу Европы.

    Игроки «Фрайбурга»
    globallookpress.com

    Далее у «Фрайбурга» хороший календарь, и есть все предпосылки считать, что команда рассчитывать на 6 очков в ближайших двух турах против команд из нижней части таблицы.

    Эти 6 очков могут очень пригодится им с учетом дальнейшего непростого графика, который включает в себя и матч против «Вольфсбурга». Этот июньский поединок может стать битвой за Лигу Европы.

    Пять следующих матчей «Фрайбурга»

    23 мая: «Фрайбург» — «Вердер» (Бундеслига)
    26 мая: «Айнтрахт» Франкфурт — «Фрайбург» (Бундеслига)
    29 мая: «Фрайбург» — Байер« (Бундеслига)
    06 июня: "Фрайбург" — "Боруссия" Менхенгладбах (Бундеслига)
    13 июня: "Вольфсбург" — "Фрайбург" (Бундеслига)

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    • Игрок — в центре внимания: Тимо Вернер

    Возвращение Бундеслиги означало, что все взгляды снова прикованы к Тимо Вернеру. Немецкий нападающий, возглавляя атаку "РБ Лейпциг", разрывает Бундеслигу на части. Только Роберт Левандовски в этом сезоне забивает больше в чемпионате, чем Вернер.

    Как следствие успешных выступлений Вернера, слухи связывают его с переходом в "Ливерпуль". Более того, эти слухи подпитывает и сам футболист. "Можно предположить, что мой стиль игры подойдет им", — говорил форвард в феврале, комментируя потенциальный трансфер.

    Тимо Вернер в матче с «Фрайбургом»
    globallookpress.com

    Но в субботу Вернер, возможно, слишком сильно старался произвести впечатление на своих потенциальных покупателей, не сумев пробить крепкую оборону "Фрайбурга". Несмотря на то, что он доставлял оппонентам проблемы за счет своей скорости, Вернер зачастую принимал неверные решения — будь-то слишком долгая задержка перед ударом, попытка забить, когда нужно отдать пас или же передача не на того партнера.

    Один плохой матч — еще не конец света, особенно с учетом обстоятельств. Но Вернер наверняка приложит максимум усилий, чтобы вернуться к своей лучшей форме в следующей игре. 0

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