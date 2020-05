Первый раз в первый класс. Клопп рад возобновлению тренировок

Лидеры английской Премьер-лиги 20 мая работали небольшими группами на тренировочной базе в Мелвуде впервые после приостановки сезона из-за коронавируса.

Чемпионат Англии планируют возобновить в июне. В первенстве, приостановленном 13 марта, осталось сыграть 92 матча.

«Я проснулся раньше обычного, а потом понял, что сегодня первый день. По ощущениям — как первый день в школе. В школу я пошел 46 лет назад, но чувства похожие. Я снова надел экипировку — но не просто так, а потому что еду на тренировку», — сказал Клопп в интервью клубному сайту.

Morning, Reds 👋

The boss and Pep are back at Melwood 😃 pic.twitter.com/xHvl8LeF9L