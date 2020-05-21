Первый раз в первый класс. Клопп рад возобновлению тренировок

Лидеры английской Премьер-лиги 20 мая работали небольшими группами на тренировочной базе в Мелвуде впервые после приостановки сезона из-за коронавируса.

Чемпионат Англии планируют возобновить в июне. В первенстве, приостановленном 13 марта, осталось сыграть 92 матча.

«Я проснулся раньше обычного, а потом понял, что сегодня первый день. По ощущениям — как первый день в школе. В школу я пошел 46 лет назад, но чувства похожие. Я снова надел экипировку — но не просто так, а потому что еду на тренировку», — сказал Клопп в интервью клубному сайту.

Morning, Reds 👋

The boss and Pep are back at Melwood 😃 pic.twitter.com/xHvl8LeF9L — Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) May 20, 2020

Ослабление правительственных ограничений позволило футболистам тренироваться в небольших группах, тем более что ранее все 20 клубов единогласно согласились возобновить занятия, следуя рекомендациям специального протокола.

Тренировки в группах из не более пяти человек должны длиться не более 75 минут для каждого футболиста. Социальное дистанцирование должно соблюдаться.

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу, имея 25-очковый перевес за девять туров до завершения чемпионата. Ему нужно всего лишь одержать две победы, чтобы официально оформить чемпионство.

Лига ранее назвала 12 июня возможным днем возобновления сезона, но теперь возникли опасения, что дата будет смещена.

Клопп заявил, что он «действительно счастлив» снова увидеть своих игроков и что все они были в «хорошем настроении» и «хорошей форме».

«Мы точно не знаем, сколько у нас есть времени, но мы начали готовиться к оставшейся части старого сезона и даже к следующему сезону, ведь я не думаю, что между ними будет большой перерыв. Для нас этот период — предсезонка. Пока непонятно, сколько еще мы будем жить без хотя бы товарищеских матчей. Может быть, мы сможем организовать товарищеский матч внутри команды, когда нам позволят, но в любом случае эта предсезонка не будет похожей на остальные», — сказал Клопп.

Немецкий специалист отметил, что он рад, что его подопечные «отдыхали» в течение девяти недель в закрытом режиме, а не две-три недели, как это бывает обычно.

Однако он добавил: «Конечно, сложно отдыхать, когда происходящее в мире вызывает беспокойство. В обычном отпуске можно было лучше расслабиться».

Защитник Эдриан Мариаппа и два сотрудника «Уотфорда», а также помощник главного тренера «Бернли» Иан Воан входят в число шести людей, сдавших положительные тесты на коронавирус в Премьер-лиге.

В общей сложности проверку прошли 748 игроков и сотрудников клубов. Подобные меры будут проводиться дважды в неделю в рамках мер по возвращению к тренировкам.

Официальные протоколы, отправленные игрокам и тренерам на прошлой неделе, гласят, что угловые флаги, мячи, конусы, стойки ворот и даже игровые поверхности будут дезинфицироваться после каждой тренировки.

Клопп заявил, что протоколы «великолепны» и что он чувствовал, что его команда тренируется в «очень безопасном месте».

Тренировка «Ливерпуля»

Он добавил: «Надеюсь, что все мы получим хорошие новости, ведь это будет означать, что ситуация движется в правильном направлении для всей страны, а затем и для лиги».

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