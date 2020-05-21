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    Первый раз в первый класс. Клопп рад возобновлению тренировок

    Главный тренер «Ливерпуля» начал готовить команду к доигровке сезона

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    По словам главного тренера Юргена Клоппа, возвращение «Ливерпуля» к бесконтактным тренировкам было похоже на «первый день в школе», пишет BBC.
    Лидеры английской Премьер-лиги 20 мая работали небольшими группами на тренировочной базе в Мелвуде впервые после приостановки сезона из-за коронавируса.

    Чемпионат Англии планируют возобновить в июне. В первенстве, приостановленном 13 марта, осталось сыграть 92 матча.

    «Я проснулся раньше обычного, а потом понял, что сегодня первый день. По ощущениям — как первый день в школе. В школу я пошел 46 лет назад, но чувства похожие. Я снова надел экипировку — но не просто так, а потому что еду на тренировку», — сказал Клопп в интервью клубному сайту.

    Ослабление правительственных ограничений позволило футболистам тренироваться в небольших группах, тем более что ранее все 20 клубов единогласно согласились возобновить занятия, следуя рекомендациям специального протокола.

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    • Тренировки в группах из не более пяти человек должны длиться не более 75 минут для каждого футболиста. Социальное дистанцирование должно соблюдаться.

    «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу, имея 25-очковый перевес за девять туров до завершения чемпионата. Ему нужно всего лишь одержать две победы, чтобы официально оформить чемпионство.

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    Лига ранее назвала 12 июня возможным днем возобновления сезона, но теперь возникли опасения, что дата будет смещена.

    Клопп заявил, что он «действительно счастлив» снова увидеть своих игроков и что все они были в «хорошем настроении» и «хорошей форме».

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    • «Мы точно не знаем, сколько у нас есть времени, но мы начали готовиться к оставшейся части старого сезона и даже к следующему сезону, ведь я не думаю, что между ними будет большой перерыв. Для нас этот период — предсезонка. Пока непонятно, сколько еще мы будем жить без хотя бы товарищеских матчей. Может быть, мы сможем организовать товарищеский матч внутри команды, когда нам позволят, но в любом случае эта предсезонка не будет похожей на остальные», — сказал Клопп.

    Немецкий специалист отметил, что он рад, что его подопечные «отдыхали» в течение девяти недель в закрытом режиме, а не две-три недели, как это бывает обычно.

    Однако он добавил: «Конечно, сложно отдыхать, когда происходящее в мире вызывает беспокойство. В обычном отпуске можно было лучше расслабиться».

    Защитник Эдриан Мариаппа и два сотрудника «Уотфорда», а также помощник главного тренера «Бернли» Иан Воан входят в число шести людей, сдавших положительные тесты на коронавирус в Премьер-лиге.

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    • В общей сложности проверку прошли 748 игроков и сотрудников клубов. Подобные меры будут проводиться дважды в неделю в рамках мер по возвращению к тренировкам.

    Официальные протоколы, отправленные игрокам и тренерам на прошлой неделе, гласят, что угловые флаги, мячи, конусы, стойки ворот и даже игровые поверхности будут дезинфицироваться после каждой тренировки.

    Клопп заявил, что протоколы «великолепны» и что он чувствовал, что его команда тренируется в «очень безопасном месте».

    Тренировка «Ливерпуля»

    Он добавил: «Надеюсь, что все мы получим хорошие новости, ведь это будет означать, что ситуация движется в правильном направлении для всей страны, а затем и для лиги».

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