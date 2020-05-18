Трансферный дайджест. 12-18 мая

Лерой Сане
«Манчестер Сити», полузащитник, 24 года
Переход полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане в «Баварию» близок к осуществлению.
Мюнхенцы согласовали с игроком условия 5-летнего контракта, сообщает Get German Football News со ссылкой на Sport Bild.
Теперь же «Баварии» предстоит договориться с «Манчестер Сити». Немецкий клуб предлагает за Сане 40 млн евро, однако «Сити» хочет получить как минимум 50 млн евро, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на kicker.
По информации Goal, если стороны не смогут договориться, не исключен вариант, при котором Сане отработает контракт с «Ман Сити» до конца и уйдет как свободный агент летом 2021 года.
Наш прогноз: «Бавария»
Рауль Хименес
«Вулверхэмптон», форвард, 29 лет
Форвард «Вулверхэмптона» Рауль Хименес попал в сферу интересов очередного топ-клуба.
По данным издания The Times, на 29-летнего игрока сборной Мексики претендует туринский «Ювентус».
«Вулверхэмптон» готов продать Хименеса, но гораздо дороже 38 млн евро. Именно столько «волки» заплатили за нападающего год назад «Бенфике».
Напомним, что в зимнее трансферное окно переговоры по трансферу игрока вел «Манчестер Юнайтед», а весной издание Don Balon сообщило, что Хименес попал на радары «Реала» и «Атлетико».
В текущем сезоне АПЛ Хименес провёл за «Вулверхэмптон» 29 матчей, отметившись 13 забитыми мячами и 6 голевыми передачами.
Наш прогноз: «Вулверхэмптон»
Лоренцо Пеллегрини
«Рома», полузащитник, 23 года
Полузащитник «Ромы» и сборной Италии Лоренцо Пеллегрини входит в сферу интересов английского «Эвертона» и французского «Пари Сен-Жермен».
Оба клуба готовы заплатить за 23-летнего игрока сборной Италии отступные в размере 30 млн евро двумя траншами по 15 млн, сообщает журналист Николо Скира.
Ранее стало известно, что эта опция будет действовать с 1 по 30 июля 2020 года. Сумму можно выплачивать в течение двух лет.
Как сообщает Sky Sport Italia, в приглашении итальянца в ПСЖ заинтересован спортивный директор парижан Леонардо, хорошо знающий его качества.
В нынешнем сезоне Пеллегрини провел 18 матчей в Серии А, отметившись одним голом и девятью результативными передачами.
Наш прогноз: «Рома»
Николо Дзаньоло
«Рома», полузащитник, 20 лет
Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло может покинуть римский клуб из-за финансовых проблем «волков».
По информации Il Tempo, 20-летний полузащитник входит в сферу интересов «Ливерпуля», хотя главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп и не считает его приоритетной покупкой.
Как сообщает Corriere dello Sport, долги римлян по итогам предыдущего квартала достигли 278,5 млн евро, и, учитывая неопределенность с покупкой клуба бизнесменом Дэном Фридкином, одним из вариантов сокращения задолженности и убытков является продажа ключевых игроков, в число которых входит и Дзаньоло.
Ранее сообщалось, что итальянцем также интересуется «Ювентус», готовый включить хавбека Федерико Бернардески в сделку.
Дзаньоло восстанавливается после травмы крестообразной связки, полученной в январе. До кризиса, вызванного пандемией коронавируса, игрок оценивался в 80 миллионов евро.
Наш прогноз: «Ювентус»
Серджино Дест
«Аякс», полузащитник, 19 лет
«Барселона» проявляет интерес к защитнику «Аякса» Серджино Десту, сообщает Diario Sport.
«Блауграна» регулярно получала отчеты о выступлениях 19-летнего игрока. Представители испанского клуба также несколько раз просматривали американца.
«Барселона» уже контактировала с «Аяксом» о возможном трансфере Деста. Сумма сделки оценивается в 20 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что сам игрок готов перейти в «Барселону». Дестом также интересуется «Бавария».
В голландской передаче Veronica Inside сообщили, что шансы на переход 19-летнего футболиста в испанский клуб «очень высокие».
Отмечается, что Дест, вероятно, откажется от трансфера в «Баварию» ради «Барселоны». Мюнхенцы проявляли интерес к игроку еще зимой.
В минувшем сезоне чемпионата Нидерландов Дест провел 20 матчей и сделал 4 голевые передачи.
Наш прогноз: «Аякс»
Кайо Жорже
«Сантос», форвард, 18 лет
Нападающий «Сантоса» Кайо Жорже попал в сферу интересов нескольких итальянских топ-клубов.
Вслед за «Ювентусом» 18-летнего бразильца захотел приобрести «Милан», сообщает журналист Николо Скира.
Ранее туринский клуб предлагал за Кайо Жорже 18 млн евро, тогда как «Сантос» требует 30 млн.
Наш прогноз: «Сантос»
Мараш Кумбула
«Верона», защитник, 20 лет
Центральный защитник «Вероны» Мараш Кумбула по окончании сезона может сменить клуб.
Переговоры миланского «Интера» с 20-летним игроком сборной Албании находятся на продвинутой стадии, утверждает журналист Николо Скира.
На Кумбулу также претендуют «Эвертон» и лондонский «Тоттенхэм». Зимой защитника просматривали скауты «Боруссии». Ранее защитник отклонил предложение «Наполи», который хотел подписать футболиста летом.
Сообщалось, что «Верона» оценивает Кумбулу в 30 млн евро. Его контракт рассчитан до июня 2022 года.
Наш прогноз: «Интер» 0