Трансферный дайджест. 12-18 мая

Лерой Сане

«Манчестер Сити», полузащитник, 24 года

Переход полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане в «Баварию» близок к осуществлению.

Мюнхенцы согласовали с игроком условия 5-летнего контракта, сообщает Get German Football News со ссылкой на Sport Bild.

Теперь же «Баварии» предстоит договориться с «Манчестер Сити». Немецкий клуб предлагает за Сане 40 млн евро, однако «Сити» хочет получить как минимум 50 млн евро, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на kicker.

По информации Goal, если стороны не смогут договориться, не исключен вариант, при котором Сане отработает контракт с «Ман Сити» до конца и уйдет как свободный агент летом 2021 года.

Наш прогноз: «Бавария»

Рауль Хименес

«Вулверхэмптон», форвард, 29 лет

Рауль Хименес globallookpress.com

Форвард «Вулверхэмптона» Рауль Хименес попал в сферу интересов очередного топ-клуба.

По данным издания The Times, на 29-летнего игрока сборной Мексики претендует туринский «Ювентус».

«Вулверхэмптон» готов продать Хименеса, но гораздо дороже 38 млн евро. Именно столько «волки» заплатили за нападающего год назад «Бенфике».

Напомним, что в зимнее трансферное окно переговоры по трансферу игрока вел «Манчестер Юнайтед», а весной издание Don Balon сообщило, что Хименес попал на радары «Реала» и «Атлетико».

Я узнаю о слухах через социальные сети. Меня уже отправляли в «Реал», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал»... Каждый день приходит новая команда, которая хочет подписать меня. Я должен быть спокоен. Если обо мне говорят, то это потому, что я все делаю хорошо. Хотел бы продолжить играть в Англии. Я счастлив, адаптирован к лиге и мне нравится идея остаться здесь. Если представить, что завтра поступит предложение от «Реала» или «Барселоны», очевидно, что такую ​​возможность нельзя упускать. Но если останусь здесь, то буду бороться за выход в Лигу чемпионов. Рауль Хименес

В текущем сезоне АПЛ Хименес провёл за «Вулверхэмптон» 29 матчей, отметившись 13 забитыми мячами и 6 голевыми передачами.

Наш прогноз: «Вулверхэмптон»

Лоренцо Пеллегрини

«Рома», полузащитник, 23 года

Лоренцо Пеллегрини globallookpress.com

Полузащитник «Ромы» и сборной Италии Лоренцо Пеллегрини входит в сферу интересов английского «Эвертона» и французского «Пари Сен-Жермен».

Оба клуба готовы заплатить за 23-летнего игрока сборной Италии отступные в размере 30 млн евро двумя траншами по 15 млн, сообщает журналист Николо Скира.

Ранее стало известно, что эта опция будет действовать с 1 по 30 июля 2020 года. Сумму можно выплачивать в течение двух лет.

Как сообщает Sky Sport Italia, в приглашении итальянца в ПСЖ заинтересован спортивный директор парижан Леонардо, хорошо знающий его качества.

Все футбольные трансферы

В нынешнем сезоне Пеллегрини провел 18 матчей в Серии А, отметившись одним голом и девятью результативными передачами.

Наш прогноз: «Рома»

Николо Дзаньоло

«Рома», полузащитник, 20 лет

Николо Дзаньоло globallookpress.com

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло может покинуть римский клуб из-за финансовых проблем «волков».

По информации Il Tempo, 20-летний полузащитник входит в сферу интересов «Ливерпуля», хотя главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп и не считает его приоритетной покупкой.

Как сообщает Corriere dello Sport, долги римлян по итогам предыдущего квартала достигли 278,5 млн евро, и, учитывая неопределенность с покупкой клуба бизнесменом Дэном Фридкином, одним из вариантов сокращения задолженности и убытков является продажа ключевых игроков, в число которых входит и Дзаньоло.

Ранее сообщалось, что итальянцем также интересуется «Ювентус», готовый включить хавбека Федерико Бернардески в сделку.

Дзаньоло восстанавливается после травмы крестообразной связки, полученной в январе. До кризиса, вызванного пандемией коронавируса, игрок оценивался в 80 миллионов евро.

Наш прогноз: «Ювентус»

Серджино Дест

«Аякс», полузащитник, 19 лет

Серджино Дест globallookpress.com

«Барселона» проявляет интерес к защитнику «Аякса» Серджино Десту, сообщает Diario Sport.

«Блауграна» регулярно получала отчеты о выступлениях 19-летнего игрока. Представители испанского клуба также несколько раз просматривали американца.

«Барселона» уже контактировала с «Аяксом» о возможном трансфере Деста. Сумма сделки оценивается в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что сам игрок готов перейти в «Барселону». Дестом также интересуется «Бавария».

В голландской передаче Veronica Inside сообщили, что шансы на переход 19-летнего футболиста в испанский клуб «очень высокие».

Отмечается, что Дест, вероятно, откажется от трансфера в «Баварию» ради «Барселоны». Мюнхенцы проявляли интерес к игроку еще зимой.

В минувшем сезоне чемпионата Нидерландов Дест провел 20 матчей и сделал 4 голевые передачи.

Наш прогноз: «Аякс»

Кайо Жорже

«Сантос», форвард, 18 лет

Кайо Жорже globallookpress.com

Нападающий «Сантоса» Кайо Жорже попал в сферу интересов нескольких итальянских топ-клубов.

Вслед за «Ювентусом» 18-летнего бразильца захотел приобрести «Милан», сообщает журналист Николо Скира.

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Ранее туринский клуб предлагал за Кайо Жорже 18 млн евро, тогда как «Сантос» требует 30 млн.

Жозе Перес Президент «Сантоса» Если не будет подходящего предложения, он останется у нас до конца сезона. «Ювентус» запрашивал информацию, но официальное предложение пока не делал. Я сказал им, что отступные составляют 75 миллионов евро, но мы открыты к переговорам. Мы обсуждали сумму, близкую к 30 миллионам, но не только с «Юве». Еще два итальянских клуба и один французский тоже очень активно интересуются Кайо.

Наш прогноз: «Сантос»

Мараш Кумбула

«Верона», защитник, 20 лет

Мараш Кумбула globallookpress.com

Центральный защитник «Вероны» Мараш Кумбула по окончании сезона может сменить клуб.

Переговоры миланского «Интера» с 20-летним игроком сборной Албании находятся на продвинутой стадии, утверждает журналист Николо Скира.

На Кумбулу также претендуют «Эвертон» и лондонский «Тоттенхэм». Зимой защитника просматривали скауты «Боруссии». Ранее защитник отклонил предложение «Наполи», который хотел подписать футболиста летом.

Сообщалось, что «Верона» оценивает Кумбулу в 30 млн евро. Его контракт рассчитан до июня 2022 года.

Наш прогноз: «Интер» 0