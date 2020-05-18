Скромняги придушили королей. На ЧМ-1998 Бразилии пришлось выгрызать путевку в 1/2

В одном из матчей четвертьфинала ЧМ-1998 Дания помотала нервы бразильской команде, но все равно не смогла выстоять.

Человек-легенда у руля бразильцев

Сборную Бразилии в 1998-м году вел за собой без преувеличения национальный герой страны Марио Загалло. Будучи игроком, парень по прозвищу «Муравей» выиграл два чемпионата мира и даже забивал шведам в финале далекого 1958. А будучи тренером, мужчина, которого начали называть «Старый волк», выиграл с Бразилией мундиаль 1970-го, завоевал золото на Кубке конфедераций, а также дважды выходил в финал Кубка Америки.

Под его крылом сильная по составу Бразилия считалась одним из главных претендентов на трофей во Франции. Околофутбольные разговоры избранные начали подтверждать делом в Группе A, в которой они оказались вместе с Норвегией, Марокко и Шотландией.

Впервые игроки в желто-синем вышли на французские поля 10 июня. В тот вечер они обыграли Шотландию — 2:1. Через неделю «избранные» прихлопнули Марокко — 3:0 и за тур до конца обеспечили себе путевку в плей-офф. К третьей встрече они подошли спустя рукава. Забив первыми на 78-й минуте, подопечные Загалло пропустили от норвежцев два в ответ с 83-й по 89-ю. Можно сказать, Бразилия подарила очки Норвегии, которая в итоге попала в 1/8 со второй позиции.

Датчане начали средне

Сборную Дании под чуткой опекой Бу Юханссона занесло в один квартет с Францией, ЮАР и Саудовской Аравией. Тренер «алой армии» не считался каким-то именитым специалистом. Его достижения, в сравнении с будущим соперником по четвертьфиналу, были гораздо скромнее. Но при нем датчане сумели занять второе место в Группе C, где также выступали будущие триумфаторы турнира. За три игры Дания забила три гола и столько же пропустила. В этом плане команда шла ровно.

Начала ЧМ-1998 «алая армия» с победы над Саудовской Аравией — 1:0, после чего сыграла вничью с представителями Африки — 1:1. В матче с французами защита Дании дала слабину и пропустила дважды — 2:1. Набрав 4 очка, коллектив Юханссона опередил ЮАР на 2 пункта и заслуженно вошел в список 16 сильнейших сборных планеты.

Убедительные результаты в 1/8

Первое испытание в раунде на вылет Бразилия прошла очень легко. На «Парк де Пренс» желто-зеленые разгромили Чили — 4:1. По два гола забили Сезар Сампайо и Роналдо.

В игре Дании и Нигерии также никакой интриги не было. К 12-й минуте датчане выигрывали с разницей в два, а на 59-й минуте избавили себя от напряга, забив третий. Сама же встреча закончилась со счетом 4:1.

Вечер четвертьфинального шоу

Первая игра в рамках 1/4 состоялась 3 июля 1998-го года в 16:30. На «Стад де Франс» 77 тысяч фанатов увидели нули за 120 минут в поединке между Италией и Францией. Судьба противостояния решилась по пенальти в пользу хозяев чемпионата.

К счастью, еще один четвертьфинальный матч 3 июля с лихвой компенсировал голевую засуху. Игра Бразилии и Дании прошла на стадионе «Божуар» в Нанте. Город уже находился в предвкушении бразильской магии на своей родной земле. Арену «Божуар» начали заполнять толпы фанатов. В итоге на трибунах собралось чуть больше 35 тысяч поклонников с разных уголков планеты. Судить эту встречу доверили египетскому арбитру Гамалю Аль-Хандуру, который в 21:00 начал игру.

Тактические чудеса Бразилии и простота датчан

Опытный участник великих матчей Марио Загалло посчитал, что максимально эффективно его звездные подопечные будут действовать по схеме 4-2-2-2. Три цепочки из двух звеньев в середине и одного в нападении позволили его команде свободно перемещаться в атаке, часто меняясь друг с другом впереди.

Команда Дании, выступавшая по расстановке 4-4-2, была более предсказуемой, а футболисты — более привязанными к позициям. В игре с теми, в составе коих что ни спортсмен, то большой мастер и чудо-технарь, не до тактических изысков. Результат — вот приоритет для сборной, которую до поединка заклеймили, как слабейшую часть противостояния двух.

Раскатали «избранных» за две минуты

Со старта поединка забитых голов долго ждать не пришлось, так как уже на второй минуте взятие ворот праздновали представители Старого Света. Все началось с того, что нападающий Петер Меллер красиво промчал по левому флангу, уйдя от Жуниора Байано. Но рядом с углом штрафной площади датчанин был сбит капитаном бразильцев Дунгой. Это фол, судья фиксирует нарушение.

Бразилия — Дания. ЧМ-1998

Хитрые парни в красно-белом не стали дожидаться, пока все приплетутся на подачу. Они без свистка разыграли стандарт, в ходе которого Бриан Лаудруп получил проникающий пас в штрафную, после чего выкатил мяч под удар Мартину Йоргенсену. Тот не мог запороть такой шикарный шанс и направил мяч в ближний угол. Вот так Дания очертила свои серьезные амбиции на данный поединок, 1:0.

Камбэк в течение получаса

Спустя 9 минут желто-синие восстановили паритет. В голевом эпизоде оборона сборной Дании сформировала космических масштабов дыру между линиями в середине, что позволило Роналдо в самом центре поля отпасовать на ход Бебето. Против Бразилии так действовать запрещено, форвард вышел на ударную позицию и технически направил мяч в уголок аккуратным касанием, 1:1.

На 27-й минуте подопечные Марио Загалло еще раз поймали датчан на грубой ошибке. На сей раз Томас Хельвег в попытках перейти свою половину обрезался, позволив Дунге завладеть мячом. Дальше мяч под контроль взял Роналдо. «Зубастик» пробежал ближе к штрафной, а затем вывел на ударную позицию Ривалдо. Тот в ближнем бою переиграл Шмейхеля. Меньше чем за 30 минут обиженная из-за стандарта Бразилия обеспечила себе преимущество, 2:1.

После того как все в матче стало на свои места и фаворит превосходил андердога, игра подуспокоилась. Под самый занавес первого тайма датчане атаковали активнее, но до перерыва соперники больше не пропускали.

Осмелевшие датчане не собирались сдаваться

В большом матче против одного из самых грозных соперников любого чемпионата мира команда Бу Юханссона играла не очень хорошо, но зато была смелой и бегала с огнем в глазах. Так просто сливаться «алая армия» не желала.

В первом тайме Дания привезла два гола в свои ворота, а на 50-й минуте второй половины встречи начудила уже Бразилия. Сначала она еще раз позволила соперникам быстро разыграть стандарт на левом фланге.

Да, расстояние от ворот в этот раз было внушительным, но с мгновенного розыгрыша началась атака, в ходе которой Мартин Йоргенсен получил мяч в середине, наткнулся на футболистов Бразилии, из-за чего круглый срикошетил в направлении правого фланга штрафной площади. Роберто Карлос в прыжке попытался перехватить этот мяч, но махнул мимо. Мяч достался Бриану Лаудрупу, который после минимальной обработки с нескольких метров сильно ударил в ближнюю девять. Нападающий и сам не ожидал подобного подарка, но в итоге распорядился возможностью шикарно, 2:2.

Андердоги все же проиграли

К сожалению, подопечные Юханссона к часу игры так и не запомнили, что против бразильцев нужно активно действовать в центре, иначе те накажут. Так случилось и на 60-й минуте. Очередная пустота в середине оказалась отличным поводом для паса Дунги на ход Ривалдо.

Ривалдо, получив мяч, пробежал метр-другой к штрафной, после чего из-за ее пределов пробил на технику впритирку с дальней штангой. Петер Шмейхель, конечно, приложил максимум усилий для спасения, но дотянуться до мяча не сумел. «Избранные» во второй раз повели в счете.

Разумеется, после пропущенного гола Дания не опустила руки. Лаудруп и его партнеры по команде сумели создать несколько идеальных моментов у ворот Таффарела. Один раз желто-синих даже каркас рамки выручил. В итоге результативная битва в Нанте закончилась победой Бразилии 3:2, а датчане красиво попрощались с чемпионатом мира 1998-го года. 0