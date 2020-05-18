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    Дейвис — лучший левый защитник в мире. «Бавария» вновь оторвалась от конкурентов

    Мюнхенская команда одержала победу над «Унионом»

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    Роберт Левандовски
    Роберт Левандовски
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    Все надежды на то, что мюнхенская «Бавария» задеревенела во время вынужденной паузы, развеялись после ее победы над берлинским «Унионом» со счетом 2:0 в воскресенье, 17 мая, пишет обозреватель Squawka Крис Смит.
    За день до этого дортмундская «Боруссия» со счетом 4:0 разгромила «Шальке» в рурском дерби и приблизилась на минимальное расстояние к «Баварии», в то время как «Боруссия» из Менхенгладбаха тоже сохраняла давление на лидера после победы 3:1 над «Айнтрахтом».

    Однако результативного пенальти Роберта Левандовски незадолго до перерыва и точного удара головой от Бенжамена Павара в концовке встречи оказалось достаточно для восстановления четырехочкового преимущества «Баварии» на вершине Бундеслиги. Вот как мюнхенская команда выполнила свою работу.

    Алфонсо Дейвис не чувствует давления

    Прошло много времени с тех пор, как мюнхенская «Бавария» или какая-либо другая команда выходила на поле. Возникшая пауза позволила миру посмотреть нарезки лучших моментов с участием Алфонсо Дейвиса и назвать его одним из лучших левых защитников в мире.

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    • Это большое давление для 19-летнего парня, тем более что перед воскресным матчем он провел всего 27 матчей в Бундеслиге. Тем не менее, Дейвис доказал, что карантин не сделал его более вялым. На самом деле он, казалось, получил дополнительный заряд энергии.

    В первом тайме канадец, как правило, не жалел себя, выполнив наибольшее количество спринтерских рывков (20) среди всех игроков «Баварии» и продемонстрировав максимальную скорость 33,83 километра в час — лучший результат на поле. Во втором тайме он увеличил максимальную скорость до 34,98 километров в час и завершил матч с 36 спринтами. Даже Усэйну Болту пришлось бы постараться, чтобы не отставать от него.

    Однако Дейвис полагался не только на феноменальную скорость. Молодой канадец был превосходен как в обороне, так и в атаке.

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    Выдвигаясь вперед, Дейвис становился угрозой для соперника, постоянно используя свою скорость, чтобы оказаться за спинами защитников «Униона». При этом он не боялся действовать один на один с Кристофером Триммелем или Флорианом Хюбнером.

    Дейвис завершил матч с четырьмя попытками дриблинга, два из которых успешно выполнил, и в общей сложности сделал три ключевых паза — ни один игрок не сделал больше. Более того, он был близок к тому, чтобы записать на свой счет четвертую результативную передачу в сезоне — как тут не вспомнить момент, который на 79-й минуте упустил Серж Гнабри.

    Игровая карта Алфонсо Дейвиса
    squawka.com

    Конечно, время от времени «Унион» пытался использовать слишком агрессивную игру Дейвиса, находя дополнительное пространство на левом фланге «Баварии». Тем не менее, все мы хорошо знаем о способностях экс-игрока «Ванкувера». В течение 90 минут Дейвис пять раз возвращал утраченный мяч, а также сделал два перехвата. Его спринт, прервавший атаку «Униона» на 87-й минуте, стал блестящей иллюстрацией как его скорости, так и феноменальных физических резервов.

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    • Несомненно, в игре Дейвиса еще есть аспекты, которые требуют доработки. Например, способность сделать своевременный пас после успешного прохода, когда он, как правило, постоянно идет на дриблинг. Тем не менее, это характерный признак для любого подростка, и если он будет продолжать в том же духе, то никто не будет оспаривать статус лучшего левого защитника в мире. Неплохо для переделанного вингера!

    Левандовски продолжает забивать

    Продолжительный перерыв позволил Роберту Левандовски еще больше поработать над своим внешним видом. В этом сезоне футболист сборной Польше и так находился в невероятной форме, а в воскресенье, вернувшись на поле, он был не просто мотивированным. Нет, он был абсолютно неудержим.

    Левандовски мастерски забил свой пенальти на 40-й минуте, записав на свой счет уже 26-й гол в текущей Бундеслиге. Форвард проводит уже пятый сезон подряд, забивая 40 или более мячей во всех турнирах.

    Более того, он с легкостью уходил от защитников «Униона», будь то путем физического сражения, воздушной дуэли или с использованием финтов.

    Левандовски, кажется стал еще лучше, и это действительно настораживает.

    «Унион» лишился своего дня славы

    В обычных условиях выезд в Берлин на встречу с «Унионом» вряд ли мог 100-процентно гарантировать «Баварии» победу, ведь фанаты «железных», как известно, умеют взбодрить свою команду за счет прекрасной атмосферы на стадионе «Ан дер Альтен Ферстерай».

    Тем не менее, раз уж Бундеслига вернулась при закрытых трибунах, фанатам «Униона» было отказано в посещении стадиона во время главного матча сезона.

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    • Первые 10 игровых минут «Унион» глубоко окопался и обороне и проявил слишком большое уважение к «Баварии», просто позволяя действующим чемпионам диктовать игру и двигаться вперед, используя агрессивную схему 2-4-4. Проще говоря, домашняя команда была растоптана.

    Было ли это результатом отсутствия фанатов на стадионе? Трудно ответить на этот вопрос. И все же, невозможно не отнестись с сочувствием к группе фанатов, которая создала этот клуб с нуля.

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