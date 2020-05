Дейвис — лучший левый защитник в мире. «Бавария» вновь оторвалась от конкурентов

За день до этого дортмундская «Боруссия» со счетом 4:0 разгромила «Шальке» в рурском дерби и приблизилась на минимальное расстояние к «Баварии», в то время как «Боруссия» из Менхенгладбаха тоже сохраняла давление на лидера после победы 3:1 над «Айнтрахтом».

Однако результативного пенальти Роберта Левандовски незадолго до перерыва и точного удара головой от Бенжамена Павара в концовке встречи оказалось достаточно для восстановления четырехочкового преимущества «Баварии» на вершине Бундеслиги. Вот как мюнхенская команда выполнила свою работу.

Прошло много времени с тех пор, как мюнхенская «Бавария» или какая-либо другая команда выходила на поле. Возникшая пауза позволила миру посмотреть нарезки лучших моментов с участием Алфонсо Дейвиса и назвать его одним из лучших левых защитников в мире.

Это большое давление для 19-летнего парня, тем более что перед воскресным матчем он провел всего 27 матчей в Бундеслиге. Тем не менее, Дейвис доказал, что карантин не сделал его более вялым. На самом деле он, казалось, получил дополнительный заряд энергии.

В первом тайме канадец, как правило, не жалел себя, выполнив наибольшее количество спринтерских рывков (20) среди всех игроков «Баварии» и продемонстрировав максимальную скорость 33,83 километра в час — лучший результат на поле. Во втором тайме он увеличил максимальную скорость до 34,98 километров в час и завершил матч с 36 спринтами. Даже Усэйну Болту пришлось бы постараться, чтобы не отставать от него.

I can confirm Alphonso Davies has been the fastest player on the pitch so far, clocking a top speed of 33.83km/h 🇨🇦🏃‍♂️

He's also made the joint-highest number of sprints (20) of any player on the pitch 💨#Bayern #BundesligaIsBack pic.twitter.com/hjWdCUw2LO