Коронавирус убивает преимущество домашнего поля

Футбол без зрителей потерял энергетику

Вот так выглядит футбол в обозримом будущем. Никаких рукопожатий, плевков или фанатов. Мячи обливают дезинфицирующим средством перед началом матча.

Игроки на замене в масках сидят на трибунах, дистанцируясь друг от друга. Обязательные проверки температуры для немногих счастливчиков, допущенных на стадионы. Игра закрыта и продезинфицирована, как будто в разгар научного эксперимента. Все, чего не хватает — это защитных костюмов.

Но, наблюдая за возвращением Бундеслиги, возникло смутное ощущение чего-то другого: само действо не было таким же, как раньше, без скандирования, свиста и аплодисментов болельщиков. В соцсетях некоторые отметили, что эти матчи были больше похожи на предсезонные товарищеские встречи — будучи медленнее и менее интенсивными.

Другие — такие как главный тренер «Боруссии» Дортмунд Люсьен Фавр, намекнули, что отсутствие атмосферы нарушило привычное равновесие. «Нет шума, вы создаете момент, выполняете лучший пас, гол и... ничего. Это очень, очень странно. Мы очень скучаем по нашим фанатам. Это был просто совсем другой матч».

Футболисты становятся осторожнее

Но насколько действительно отличается футбол за закрытыми дверями? Это дорога в неизвестность.

Конечно, шести поединков Бундеслиги вряд ли достаточно, чтобы прийти к каким-либо выводам. Тем не менее, показатели Opta показывают некоторые интригующие различия в субботних матчах по сравнению с теми, что были до карантина, включая меньшее количество единоборств между игроками (в среднем 60,7 за игру по сравнении с 71 до того, как лига была приостановлена).

Также было меньше касаний в штрафной соперника (в среднем 35,5 против 44,9 до перерыва) и больше передач в каждой игре в среднем (940 по сравнению с 906), что, возможно, намекает на то, что футболисты действовали осторожнее.

Отсутствие зрителей влияет и на арбитров

Больше матчей — и данные по игрокам — должны дать более ясную картину в ближайшие месяцы. Но, несмотря на это, в статистике Opta есть еще один интересный элемент, связанный с арбитрам, который наверняка сохранится.

В 224 поединках Бундеслиги в этом сезоне до карантина судьи зафиксировали на 151 фол больше против гостевых команд и раздали им на 62 желтых карточки больше. Однако в минувшую субботу это несоответствие исчезло. Теперь немного больше фолов и желтых карточек в среднем оказалось в пассиве хозяев.

Мы должны это ожидать. Как отмечает Игнасио Паласиос-Уэрта, который был в совете директоров «Атлетика» Бильбао с 2011 по 2018 годы, а также профессор управления, экономики и стратегии в Лондонской школе экономики, арбитры бессознательно находятся под влиянием толпы.

Чем больше фанатов, тем более предвзяты судьи

Он и его коллеги-ученые были первыми, кто изучал, как на судей влияет социальное давление на примере добавленного времени в матчах Примеры. Поразительно, но они обнаружили, что, когда хозяева поля выигрывали с разницей в один гол, рефери добавляли 30 процентов меньше минут, чем в среднем.

Однако, если хозяева поля проигрывали с разницей в один мяч, арбитр давал им на 35 процентов больше времени, чем в среднем за игру. Более того, чем больше зрителей на трибунах, тем более предвзятыми становятся судьи в отношении гостей.

Там было что-то еще. Когда гости забивали по завершении основных 90 минут, добавленное время увеличивалось на 15 процентов, чем когда забивали хозяева. Другими словами, судьи быстрее заканчивали игру, если забивали хозяева, что давало гостям меньше времени для ответа, чем если бы забивали последние.

В Испании две команды особенно выигрывают от судейской предвзятости — «Барселона» и «Реал». Хотя, как сухо отмечает Паласиос-Уэрта, «большинству болельщиков не потребуется эконометрическая регрессия, что это подтвердить».

На арбитров влияет шум на трибунах

В последующем исследовании рассматривалось то, что произошло в Серии А в 2007 году после того, как несколько итальянских клубов были вынуждены играть без зрителей после смерти полицейского в сицилийском дерби между «Катаньей» и «Палермо». Опять же результаты были значительными.

Авторы обнаружили, что типичное домашнее преимущество с точки зрения фолов, желтых карточек и удалений, предъявленных гостям, резко сократилось. И что один и тот же судья вел себя совершенно по-разному, когда обслуживал матч одних и тех же команд на одном и том же стадионе, если не было болельщиков на трибунах.

Примечательно, однако, что исследователи также обнаружили, что «нет никаких признаков того, что игроки испытывает разное влияние в поединках со зрителями и без них».

В другом интересном исследовании было изучено, как 40 квалифицированных арбитров оценили 47 инцидентов в матче «Ливерпуль — Лестер». Половина смотрела с шумом фанатов, а другая группа наблюдала за происходящим без звука. Те, кто смотрел отснятый материал с шумом, зафиксировали значительно меньше фолов (15,5 процента) против хозяев по сравнению с теми, кто смотрел игру в тишине.

Командам-гостям станет легче побеждать

Психологи называют это влияние соответствием. И вы можете видеть, как это происходит. Если 70 тысяч фанатов будут кричать на вас, если вы примете решение против их команды, это заставляет рефери подсознательно поддерживать эту толпу.

Поэтому неудивительно, что видеодоказательства помогли уменьшить преимущество хозяев. Например, до того, как НФЛ ввела мгновенные повторы, домашние команды выигрывали 59,6 процента матчей. После этого данный показатель упал до 55,6 процента. В прошлом сезоне он упал до 51,7 процента — самой низкой отметки с 1972 года.

Между тем, в пяти ведущих футбольных лигах Европы преимущество хозяев упало с 49 процентов до 45 процентов — вероятно, из-за комбинации нескольких факторов в виде лучших судей, видеоповторов и меньшего количества враждебно настроенной толпы.

Кто знает, до какой цифры упадет этот показатель, если спорт будет вынужден продолжаться за закрытыми дверями, пока не будет найдена вакцина? В любом случае, мы все будем частью нежелательного практического эксперимента, посвященного тому, насколько в обозримом будущем странным будет футбол без фанатов — на поле и за его пределами. 0