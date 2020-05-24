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    Блеск Мюллера и кризис «Айнтрахта». «Бавария» остается на высоте

    Мюнхенцы разбили «Айнтрахт» и продолжают лидировать в Бундеслиге

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    Томас Мюллер
    Томас Мюллер
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    «Бавария» одержала крупную победу над «Айнтрахтом» в домашнем матче 27-го тура немецкой Бундеслиги со счетом 5:2. Итоги минувшей игры подвел автор Squawka Мохамед Моаллим.

    Мюллер переживает очередную молодость

    Команда Ханса-Дитера Флика к 47-й минуте сделала счет 3:0 и, казалось бы, похоронила всякую интригу. Однако гости после перерыва совершили молниеносный почти камбэк благодаря дублю Мартина Хинтереггера за три минуты (52, 55). Когда начало казаться, что мюнхенцы могут упустить шестую подряд победу в чемпионате, они показали чемпионский характер. Игроки «Баварии» помнили, что впереди их ждет битва с дортмундской «Боруссией», поэтому отступать сейчас некуда.

    Никто так не олицетворял стремление «Баварии» победить в этой игре, как кумир болельщиков Томас Мюллер. Всего несколько месяцев назад казалось, что история форварда в этой команде подошла к концу, когда Нико Ковач списал его со счетов. Однако Мюллер — не из тех, кто сломается в такой ситуации. Он заново обрел себя, что демонстрирует сейчас своей игрой.

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    • Этот сезон — уже самый плодотворный для форварда в творческом планы. После того, как тогда еще «Бавария» Нико Ковача уступила во Франкфурте со счетом 1:5, что стоило тренеру работы, а затем Мюллер создал не менее 12 голов в 16 матчах. Ассист в минувшей игре Леону Горецке увеличил этот показатель для Мюллера до 17 — на одну передачу больше, чем у Джейдона Санчо. Томасу осталось сделать четыре ассиста, чтобы повторить рекорд Кевина Де Брюйне за один сезон.

    «Бавария» одержала шестую победу подряд
    globallookpress.com

    Это подтверждает тот факт, что Мюллер играет ключевую роль в нынешней «Баварии», постоянно помогая своим партнерам, хотя он сделал себе имя, в первую очередь, забитыми голами. Нападающий стал одним из шести футболистов, который забил более ста голов за мюнхенский клуб. Незадолго до перерыва он достиг отметки 196 мячей во всех турнирах. Нынешняя игра Мюллера — яркое напоминание про его универсальность, которую очень ценят в клубе. «Айнтрахт» не нашел способ его остановить.

    Мюллер совершил не менее 56 проходов — лучший показатель в составе «Баварии». Также он создал два шанса, один из которых привел к голу. Это идеальное сочетание навыков и выносливости. Его понимание игры и постоянное движение в заключительной трети поля дают огромное преимущество «Баварии».

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    • Гол Мюллера в ворота «Айнтрахта» не мог забить никто другой, кроме него самого. Это был абсолютно типичный мяч для него. Тогда казалось, что все для гостей кончено, но Мартин Хинтереггер оформил невероятный дубль при счете 0:3. Однако далее последовал четвертый гол «Баварии» от Алфонсо Дейвиса. Забавно, что точку поставил Хинтереггер, который стал автором автогола и, таким образом, не по своей воле оформил курьезный хет-трик — два гола в ворота соперника и один — в свои собственные.

    Франкфурту тяжело после потери ведущих форвардов

    Хинтереггер забил два гола в чужие и один — в свои ворота
    globallookpress.com

    Для «Айнтрахта» это поражение — показатель, как все изменилось за последний год. 12 месяцев назад клуб из Франкфурта играл в полуфинале Лиги Европы с «Челси», но сейчас клуб испытывает трудности. Менеджер Ади Хюттер был вынужден отпустить Луку Йовича, Себастьяна Алле и Анте Ребича. Это трио забило 67% всех голов команды в прошлом сезоне.

    В этом сезоне «Айнтрахт» находится во второй половине таблицы и испытывает серьезные трудности. «Орлы» забили 41 гол — на один больше, чем Йович, Алле и Ребич в прошлом розыгрыше Бундеслиги.

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    • Очень немногие верили, что гости покинут Мюнхен с ничьей или победой, но команда все равно боролась до последнего. Тем не менее, пока что их форварды Андре Силва, Мият Гачинович и Филип Костич не могут заявить о себе в полной мере.

    Этого не скажешь о «Баварии» и Мюллере, которые должны чувствовать себя действительно уверенно, приближаясь к битве с Дортмундом. Победа над «Боруссией» приблизит команду к очередному титулу. 0

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