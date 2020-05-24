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    Преуспеет ли Анчелотти в «Эвертоне»?

    Клуб 25 лет не выигрывает трофеи

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    Карло Анчелотти
    Карло Анчелотти
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    Прошло 25 лет с тех пор, как «Эвертон» в предыдущий раз выигрывал трофей. Разбираемся, как сможет ли команда снова стать успешной под руководством Карло Анчелотти.

    «Эвертон» заразился пессимизмом за 25 лет

    20 мая 1995 года клуб победил «Манчестер Юнайтед» 1:0 в финале Кубка Англии. Поэтому сейчас он может отмечать печальную дату — серебряную годовщину без серебряных посудин.

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    • «Ириски» вернулись на «Уэмбли» всего на один кубковый финал с того времени — в 2009 году. Луи Саа забил в ворота «Челси» спустя всего 25 секунд после начала игры — это был самый быстрый гол в финале Кубка Англии. Мерсисайдцы проиграли со счетом 1:2, и, возможно, им удалось бы завоевать трофей, если бы не столь ранний гол.

    Пессимизм и ощущение, что «все должно пойти не так» устоялись в «Эвертоне» за все эти годы. И полузащитник Леон Осман чувствовал боль едва ли не больше, чем большинство в команде в тот день, поскольку он находится в клубе с детства. В возрасте 14 лет он подписал с ним школьный контракт за несколько дней до финала 1995 года.

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    Конечно, попадание в Лигу чемпионов — как это было при Дэвиде Мойесе в 2005 году — станет гигантским шагом вперед и восстановит клуб на европейской футбольной карте, но нельзя поставить четвертое место в музей трофеев.

    Итак, почему награды ускользнули от клуба в эпоху, когда «Лестер» выиграл АПЛ с командой, собранной за чуть более 50 миллионов фунтов, а «Уиган», «Суонси» и «Портсмут» выиграли Кубок Англии или Лиги?

    «Эвертону» не хватало финансовой мощи

    «Если бы дело было просто в одной причине, я уверен, что это было бы понятно, и можно было изменить», — заявил недавно Леон Осман. «В прошлом клуб имел проблемы с поступлением денег, ведь они боролся за выживание в течение многих лет, а не на вершине таблицы, и со всем этим пришло отсутствие веры. Мы прошли в полуфинал и финал Кубка Англии, но нам просто не хватало настоящей веры, чтобы выиграть первый трофей».

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    • «Быть эвертонцем и видеть, как "Ливерпуль" выигрывает трофеи — трудно, зная, что я был одним из тех, кто мог что-то с этим сделать и по какой-то причине не смог этого сделать. Вы чувствуете бремя, чувствуете разочарование, и я надеюсь, что следующее поколение игроков сможет принести трофей на "Гудисон Парк"".

    Теперь у 'Ирисок' теперь есть деньги благодаря финансовому потенциалу их основного акционера-миллиардера Фархада Мошири. С момента его прихода в 2016 году он потратил около 450 млн фунтов на футболистов, и, тем не менее, в течение трех полных сезонов 'Эвертон' не финишировал выше чем на восьмом месте в Премьер-лиге и выиграл всего четыре кубковых противостояния, не продвигаясь дальше четвертого раунда.

    Но действительно ли дело в деньгах?

    Нефарт и психология — корень неудач 'Эвертона'

    Как ни банально, но порой мерсисайдцам не везло. Так, до финала Кубка Англии 2009 года 'Портсмут' играл в решающем матче турнира против 'Кардиффа', тогда как им в соперники достался 'Челси'. Команде удалось выйти в полуфинал кубка страны 2012 года, им снова попался представитель топ-4 — 'Ливерпуль', равно как и в полуфинале 2016 года, когда ее обыграл 'МЮ', причем на последних минутах матча.

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    • Тем не менее, часто игроки клуба были врагом сами себе, не выдерживая психологически. Так, в январе текущего года они уступили в том же турнире своим заклятым землякам, которые играли чуть ли не молодежным составом. Более того, 'Ириски' уже 20 лет не могут выиграть у них в их логове — 'Энфилде'.

    Это поражение было всего через несколько недель после назначения нового менеджера, который призван вернуть хорошие времена на 'Гудисон Парк'. В то время, когда 'Эвертон' занимал 16-е место в таблице, назначение Карло Анчелотти было расценено как большой поворот.

    Опытный итальянец — специалист по завоеванию трофеев, выиграв их в пяти разных странах, включая и Англию, где выиграть и чемпионат, и кубок, а также взяв три Лиги чемпионов. Но тот ли это человек, который способен вернуть улыбку Фортуны мерсисайдцам?

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    • Анчелотти имеет нужные качества для успеха

    Это будет невероятно сложно, но вряд ли 'Ириски' смогут назначить кого-то более именитого, нежели Анчелотти. Он знает, как создать хороший коллектив, не терпит заурядных и глупых людей рядом, а также вызывает уважение, но ему совершенно точно нужно немало времени для построения команды.

    В определенной степени специалист напоминает Джо Ройла, под руководством которого 'Эвертон' выиграл Кубока Англии в 1995 году в финале против 'МЮ' — он так же спокоен в принятии своих решений. Итальянец отлично подойдет молодым игрокам команды. Он был успешен как на поле, так и вне его в больших клубах, а его репутация превосходна, поэтому пользуется уважением подопечных с первого дня работы.

    Если в эру коронавируса и жизни после него клуб сможет много и успешно тратить, рано или поздно 'Ириски' смогут выиграть трофей. 0

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