Преуспеет ли Анчелотти в «Эвертоне»?

Прошло 25 лет с тех пор, как «Эвертон» в предыдущий раз выигрывал трофей. Разбираемся, как сможет ли команда снова стать успешной под руководством Карло Анчелотти.

«Эвертон» заразился пессимизмом за 25 лет

20 мая 1995 года клуб победил «Манчестер Юнайтед» 1:0 в финале Кубка Англии. Поэтому сейчас он может отмечать печальную дату — серебряную годовщину без серебряных посудин.

«Ириски» вернулись на «Уэмбли» всего на один кубковый финал с того времени — в 2009 году. Луи Саа забил в ворота «Челси» спустя всего 25 секунд после начала игры — это был самый быстрый гол в финале Кубка Англии. Мерсисайдцы проиграли со счетом 1:2, и, возможно, им удалось бы завоевать трофей, если бы не столь ранний гол.

Пессимизм и ощущение, что «все должно пойти не так» устоялись в «Эвертоне» за все эти годы. И полузащитник Леон Осман чувствовал боль едва ли не больше, чем большинство в команде в тот день, поскольку он находится в клубе с детства. В возрасте 14 лет он подписал с ним школьный контракт за несколько дней до финала 1995 года.

Конечно, попадание в Лигу чемпионов — как это было при Дэвиде Мойесе в 2005 году — станет гигантским шагом вперед и восстановит клуб на европейской футбольной карте, но нельзя поставить четвертое место в музей трофеев.

Итак, почему награды ускользнули от клуба в эпоху, когда «Лестер» выиграл АПЛ с командой, собранной за чуть более 50 миллионов фунтов, а «Уиган», «Суонси» и «Портсмут» выиграли Кубок Англии или Лиги?

«Эвертону» не хватало финансовой мощи

«Если бы дело было просто в одной причине, я уверен, что это было бы понятно, и можно было изменить», — заявил недавно Леон Осман. «В прошлом клуб имел проблемы с поступлением денег, ведь они боролся за выживание в течение многих лет, а не на вершине таблицы, и со всем этим пришло отсутствие веры. Мы прошли в полуфинал и финал Кубка Англии, но нам просто не хватало настоящей веры, чтобы выиграть первый трофей».

«Быть эвертонцем и видеть, как "Ливерпуль" выигрывает трофеи — трудно, зная, что я был одним из тех, кто мог что-то с этим сделать и по какой-то причине не смог этого сделать. Вы чувствуете бремя, чувствуете разочарование, и я надеюсь, что следующее поколение игроков сможет принести трофей на "Гудисон Парк"".

Теперь у 'Ирисок' теперь есть деньги благодаря финансовому потенциалу их основного акционера-миллиардера Фархада Мошири. С момента его прихода в 2016 году он потратил около 450 млн фунтов на футболистов, и, тем не менее, в течение трех полных сезонов 'Эвертон' не финишировал выше чем на восьмом месте в Премьер-лиге и выиграл всего четыре кубковых противостояния, не продвигаясь дальше четвертого раунда.

Но действительно ли дело в деньгах?

Нефарт и психология — корень неудач 'Эвертона'

Как ни банально, но порой мерсисайдцам не везло. Так, до финала Кубка Англии 2009 года 'Портсмут' играл в решающем матче турнира против 'Кардиффа', тогда как им в соперники достался 'Челси'. Команде удалось выйти в полуфинал кубка страны 2012 года, им снова попался представитель топ-4 — 'Ливерпуль', равно как и в полуфинале 2016 года, когда ее обыграл 'МЮ', причем на последних минутах матча.

Тем не менее, часто игроки клуба были врагом сами себе, не выдерживая психологически. Так, в январе текущего года они уступили в том же турнире своим заклятым землякам, которые играли чуть ли не молодежным составом. Более того, 'Ириски' уже 20 лет не могут выиграть у них в их логове — 'Энфилде'.

Это поражение было всего через несколько недель после назначения нового менеджера, который призван вернуть хорошие времена на 'Гудисон Парк'. В то время, когда 'Эвертон' занимал 16-е место в таблице, назначение Карло Анчелотти было расценено как большой поворот.

Опытный итальянец — специалист по завоеванию трофеев, выиграв их в пяти разных странах, включая и Англию, где выиграть и чемпионат, и кубок, а также взяв три Лиги чемпионов. Но тот ли это человек, который способен вернуть улыбку Фортуны мерсисайдцам?

Анчелотти имеет нужные качества для успеха

Это будет невероятно сложно, но вряд ли 'Ириски' смогут назначить кого-то более именитого, нежели Анчелотти. Он знает, как создать хороший коллектив, не терпит заурядных и глупых людей рядом, а также вызывает уважение, но ему совершенно точно нужно немало времени для построения команды.

В определенной степени специалист напоминает Джо Ройла, под руководством которого 'Эвертон' выиграл Кубока Англии в 1995 году в финале против 'МЮ' — он так же спокоен в принятии своих решений. Итальянец отлично подойдет молодым игрокам команды. Он был успешен как на поле, так и вне его в больших клубах, а его репутация превосходна, поэтому пользуется уважением подопечных с первого дня работы.

Если в эру коронавируса и жизни после него клуб сможет много и успешно тратить, рано или поздно 'Ириски' смогут выиграть трофей. 0