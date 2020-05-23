Есть ли жизнь за пределами АПЛ? Как коронавирус влияет на клубы и игроков из низших дивизионов

На этих выходных должны были состояться финал Кубка Англии, а также финал плей-офф Чемпионшипа — возможно, самые дорогие матчи в клубном футболе. Но вместо этого только пустота.

И если те, кто находится на вершине пищевой цепочки футбола, могут пережить финансовые последствия пандемии коронавируса, то клубы и футболисты из Английской футбольной лиги (EFL) и ниже готовятся к очень серьезным изменениям как в спортивной составляющей, так и в вопросе средств к существованию.

Игроки «живут от зарплаты до зарплаты»

В конце июня примерно у 1400 игроков из Английской футбольной лиги завершатся контракты с клубами. Также существует вероятность, что болельщикам, которые для голодающих клубов являются основным источником дохода, не разрешат посещать матчи до следующего года.

«Я не могу представить, как клубы предлагают контракты игрокам в это время. Многие футболисты могут быть просто потеряны для игры, что будет настоящим позором», — сказал BBC Radio 5 Live полузащитник Алекс Родман, который выступает за «Бристоль Роверс» в Лиге 1.

Алекс Родман bristolrovers.co.uk

«Это ужасная ситуация для футболистов. Для того, чтобы прокормить свои семьи, им придется задуматься о том, чтобы пойти и, возможно, найти другую работу, при том, что в последние шесть, восемь или даже десять лет они не знали ничего, кроме футбола. Однако это беспрецедентное время, и я уверен, что есть много других людей в стране, которые находятся в аналогичном положении», — отметил Родман.

Обеспокоенность Родмана разделяет доктор Роб Уилсон, эксперт по спортивному финансированию в Университете Шеффилд-Халлам. Он считает, что «многие футболисты» бросят футбол.

«Мы увидим, как уменьшатся ростеры команд, а также более популярной станет система арендных соглашений, особенно для клубов низших лиг», — сказал Уилсон BBC Sport. Он считает, что это «поможет перераспределить таланты», однако приведет к «депрессии» на трансферном рынке.

«Даже если клубы смогут позволить себе платить большие суммы за игроков, общественное восприятие будет настолько плохим, что они попытаются избежать этого. Конечно, это приведет к общему снижению цен на трансферном рынке, и клубы должны использовать это в своих интересах при переговорах с игроками касательно новых контрактов. Так что любой, кто столкнется с продлением контракта, вероятно, будет рассматривать снижение суммы, прописанной в нем», — добавил он.

Когда большинство людей думает о профессиональном футболе в Англии, то внимание обращается на АПЛ, где футболисты зарабатывают в среднем более трех миллионов фунтов в год. И это, возможно, создает ощущение, что финансовые последствия коронавируса никак не отразятся на футболистах. Но Родман, который представляет «Роверс» в профсоюзе Профессиональной ассоциации футболистов, рисует совсем другую картину, когда речь идет о третьем и четвертом по силе дивизионах.

«Многие игроки в "Бристоль Роверс" сказали, что столкнулись с серьезной моральной дилеммой. Стоит ли возвращаться на поле, потому что в финансовом плане вам необходимо содержать свою семью и платить ипотеку или же вам следует остаться дома, потому что вам стоит позаботиться о здоровье и благополучии вашей семьи? Футболисты из Лиги 1 и Лиги 2, вероятно, полагаются на свою зарплату в клубах каждый месяц — они живут от зарплаты до зарплаты, и не могут пропустить одну, две или три выплаты», — сказал Родман.

Кертис Дэвис из «Дерби», Даррен Пратли из «Чарльтона» и Адам Клэйтон «Мидлсбро» относятся к числу тех игроков из Чемпионшипа, которые выразили озабоченность по поводу здоровья и безопасности после возобновления футбола. В то же время в АПЛ Трой Дини и Н'Голо Канте решили не тренироваться из-за опасений подхватить коронавирус.

EFL уже предложила ввести потолок зарплат для команд из третьего и четвертого по силе дивизионов со следующего сезона. Кроме того, клубы могут проголосовать за ограничение количества игроков в составе до 20 человек.

Полузащитник «Мэнсфилда» Нил Бишоп — один из тех, кого клуб отпускает этим летом. В 38 лет и с предложением отстаться в футболе он признает, что многим игрокам тяжелее, чем ему, но не знает, что пандемия может означать для его сверстников.

Нил Бишоп nottstv.com

«Я, наверное, рад, что сейчас нахожусь именно на этой стадии моей карьеры, а не начальном или среднем уровне. Потому что сейчас я просто не вижу денег в футболе», — сказал он BBC East Midlands Today.

«Этим детом ситуация будет следующей — клубы будут говорить игрокам: "Мы хотим вас подписать, вот предложение — принимайте его или отказывайтесь". И десять футболистов, которые играют на той же позиции, что и вы, будут готовы получить меньше денег только для того, чтобы остаться в составе команды из Лиги 1 или Лиги 2. Мне не нравится быть таким пессимистом, но я думаю, что футбол в лигах ниже Чемпионшипа будет менять очень сильно и долго».

Пандемия ухудшила и без того безрадостную ситуацию

Прошло больше десяти недель с тех пор, как в Лиге 1 и Лиге 2 в последний раз играли в футбол. Эти два турнира в значительной степени зависят от доходов от проведения матчей. А это значит, что клубы провели как минимум 73 финансово бесплодных дня.

В АПЛ, если в обозримом будущем турнир не возобновится, под угрозой находятся миллиарды фунтов от телевизионного дохода. Но элитный дивизион сможет выжить, даже если матчи будут проходить без болельщиков, так как они будут транслироваться на весь мир, тогда как клубам из низших лиг обязательно нужны фанаты на трибунах.

Клуб «Лутон Тайн», который находится под угрозой вылета из Чемпионшипа, хорошо знаком с финансовыми проблемами. В период с 1999 по 2007 годы он переживал самые тяжелые времена и трижды вводил так называемую «администрацию» — юридическую процедуру для клубов, испытывающих серьезные финансовые трудности и находящихся не в состоянии заплатить долги, которая позволяет спасти клуб.

Главный тренер «Лутона» Грэм Джонс в апреле стал первым тренером в EFL, который оставил свой пост, чтобы сократить расходы клуба во время пандемии.

«Сейчас это гораздо серьезней, чем тогда», — сказал исполнительный директор «Лутона» Гэри Свит, сравнивая влияние пандемии с введением «администрации» в 2002 году, а также финансовые проблемы клуба в сезоне 2007-2008.

Гэри Свит globallookpress.com

«Футбол не может прожить целый год без болельщиков — это проблема для всей игры, а не только для "Лутона". Если вернуться к нашим трудным периодам, то в конце концов, если бы нам не удалось вернуться к финансовой стабильности, то кто-то купил бы клуб. Но сейчас нет очереди из людей, которые желают приобрести футбольные клубы», — сказал Свит.

Эксперт по финансовым вопросам доктор Уилсон говорит, что пандемия «является самой большой проблемой профессионального футбола в стране».

После того, как «Бери» был исключен из Лиги 1 из-за финансовых проблем прошлым летом, «Болтон» едва избежал ликвидации клуба, а сразу в нескольких клубах зарплата не выплачивается вовремя, экономические проблемы в низших лигах лишь усилились из-за вспышки коронавируса.

«Хотя мы не можем контролировать то, что происходит сейчас, вся эта ситуация пролила свет на хрупкость финансового положения футбола. Мне все время задают один и тот же вопрос — почему все так плохо, и как оно дошло до этой стадии? Правда в том, что все было плохо на протяжении десяти лет. Если клубы кормятся с чьей-то руки, то они не смогут существовать, когда эту руку отрежут», — сказал Уилсон.

«Эксетер», принадлежаший фанатам, спасли продажи игроков

На прошлой неделе клубы Лиги 2 голосованием приняли решение о том, чтобы досрочно завершить сезон 2019-2020.

«Эксетер» занимает четвертое место в таблице и теперь готовится участвовать в плей-офф за последнее место в повышении в классе. Это обойдется клубу примерно в 400 тысяч фунтов, так как игроки и персонал клуба вернутся из отпусков по правительственной программе, а также всем им будет необходимо провести тестирование на коронавирус.

Но «Эксетер» сможет позволить себе играть дальше. Поблагодарить нужно благоразумие фанатов, которым принадлежит клуб после финансового краха в 2003 году.

«Потребовалось 10-15 лет, чтобы добиться прочного финансового положения. Сейчас оно наиболее прочно с тех пор, как клуб перешел во фладение фанатов. Они были очень осмотрительны в вопросе того, как должны быть потрачены деньги, потому что у них не было права на ошибку», — сказал BBC Sport председатель «Эксетера» Джулиан Тагг.

«Правда заключается в том, что страдать будут все, включая нас. Это очень сложная ситуация, но, возможно, мы были в несколько лучшем положении, чтобы помочь самим себе. Я знаю, что есть ряд клубов, у которых были проблемы с выплатой зарплаты еще до этой ситуации, не говоря уже о нынешнем положении. Я удивлен, что никто до сих пор не разорился», — добавил он.

Академия «Эксетера» за последние годы выпустила Итана Ампаду, Олли Уоткинса и Мэтта Граймса, впоследствии заработав несколько миллионов на их трансферах (около 7 миллионов на продаже трех игроков, согласно данным Transfemarkt). Это, безусловно, помогло команде накопить финансовые резервы.

Итан Ампаду globallookpress.com

«Академия была важной частью того, над чем мы усердно работали. Когда мы зарабатывали хорошие деньги, искушение состояло в том, чтобы сразу же потратить их, но мы не делали этого. Мы старались быть осмотрительными касательно тех сумм, которые мы вкладываем и тех сумм, которые мы экономим. Теперь у нас есть резервы, которые можно израсходовать», — сказал Тагг.

Карантин в Лиге 1

«Эксетер» может гордиться той прибылью, которая теперь держит их на плаву. Они могли бы позволить себе продолжение сезона. Однако сезон окончен, и теперь поднимается вопрос автоматического повышения в классе.

«Было бы неправльно настаивать на продолжении сезона, даже если мы считали, что сможем финишировать на тех позициях, которые повысят нас в классе. Очень сложно добиться единства в лиге, потому что среди владельцев клубов есть очень предприимчивые люди с четко очерченными целями. Футбол — сложная игра, и есть люди, которые вложили в нее деньги. Поэтому было важно думать о футболе в целом, а не об отдельных клубах», — говорит Тагг.

В Лиге 1 дебаты о том, как закончить сезон, продолжаются. И команды разделились во мнениях.

Так, председатель «Бертон Альбион» Бен Робинсон, команда которого занимает двенадцатое место при девяти оставшихся играх, сказал, что голосование клубов в Лиге 2 было «невероятным».

Робинсон BBC Radio 5 подчеркнул, что попытка вновь сыграть в этом сезоне грозит существованию клуба: «Я не хочу, чтобы мы провели девять игр и потратили 140 тысяч фунтов на тесты, при том, что нам придется также совершать обязательные расходы в ближайшие месяцы и мы не знаем, когда начнется следующий сезон. И что еще важнее — когда футбол начнется, сможем ли получать доход от болельщиков и владельцев абонементов? В финансовом отношении продолжать сезон — это самоубийство. Для меня есть только один приемлемый вариант — аннулировать сезон».

Игроки «Бертон Альбион» globallookpress.com

Переговоры в Лиге 1 на прошлой неделе зашли в тупик после того, как миниму шесть клубов, включая «Сандерленд», «Портсмут» и «Ипсвич Таун», заявили, что хотят продолжить сезон.

Робинсон считает, что клубы преследуют «корыстные цели», а финансовый эксперт, доктор Уилсон называет это «личными интересами».

«Возобновление сезона несомненно будет угрожать финансовой ситуации в ряде клубов этого дивизиона. Они вряд ли смогут позволить себе проверять игроков на наличие коронавируса, не говоря уже о выплате зарплаты. Есть пара больших клубов, которая пытается все диктовать, когда при этом есть еще 23 команды, за которыми нужно внимательно следить», — сказал Уилсон.

Фанаты помогают клубам

Когда клубы Второй лиги на прошлой неделе согласились завершить сезон, им пришлось столкнуться с серьезной статьей расходов — возмещением денег болельшикам за игры, которые не состоятся.

Однако клубы, в том числе такие, как «Эксетер», которые принадлежат фанатам, узнали, что некоторые болельщики рады помочь и рады видеть, что те деньги, которые они потратили, сейчас направлены на то, чтобы помочь командами пережить экономические последствия пандемии.

«Некоторые уже заявили, что не хотят, чтобы им возвращали деньги. Они хотят, что средства пошли на помощь клубу. Но мы также были осторожны и убедились, что у нас нет фанатов, которым этот жест может причинить какие-либо трудности. Если же кто-то счастлив помочь, то это здорово, потому что это помогает клубу, который не получает никакой прибыли», — сказал председатель «Эксетера» Тагг.

Для фанатов команды Второй лиги «Порт Вейл» вероятность того, что большая часть сезона 2020-2021 будет сыграна за закрытыми дверями, не стала помехой для покупки абонементов на следующий сезон. С начала карантина было уже куплено около 200 аобнементов, а с учетом прошлых покупок их уже около 900.

Малкольм Херст из клуба фанатов «Порт Вейл» сказал, что обновление абонемента было «способом поблагодарить» владельцев Кэрол и Кевина Шанахана, которые забрали клуб у Нормана Смурсвэйта — владельца, который грозил ввести клуб в «администрацию» в 2019 году.

«Мы в долгу перед Кэрол и Кевином за то, что они пришли в этот клуб, преобразовали его и дали нам надежду. Не думаю, что до этого у нас были какие-то надежды на будущее этого клуба. Мы готовы доверять им, так как они заслужили это даже за короткий период времени. Они поддерживают клуб собственными средствами в этот период, так что мы хотим показать, что фаны благодарны им», — сказал Херст.

Он также отметил, что работа, которую клуб и его владельцы проделали во время кризиса в области здравоохранения путем предоставления тысяч продовольственных посылок для нуждающихся семей, также нашла отклик у фанов.

«Если вам удастся создать положительный настрой вокруг клуба, то фанаты отплатят за это. Просто фантастически видеть клуб, который я поддерживаю 45 лет, помогающим другим», — говорит Херст.

Для «Лутона», который играет в Чемпионшипе впервые за 12 лет, сезонные абонементы помогают удерживать клуб на плаву.

«У нас очень нестабильная ситуация. И если бы не наши фанаты, члены исполнительного комитета и спонсоры, все было бы гораздо хуже. Нас поддерживают фаны, которые по-прежнему готовы покупать абонементы на следующий сезон. Эти люди очень много значат для нас, потому что в конечном итоге это их клуб. И тот факт, что мы являемся его владельцами, на самом деле не имеет значения. Они не могут наслаждаться футболлом, но по-прежнему отдают нам свои деньги в трудные времена», — сказал гендиректор Свит BBC Three Counties Radio.

Какой есть выход?

Все начиналось с сокращения зарплаты, а также с серьезным внедрением правительственной схемы сохранения рабочих мест. Однако стали очевидны долгосрочные последствия пандемии, и теперь клубы из низших лиг пытаются проявлять инициативу и придумывать инновационные способы для поддержания финансовых потоков.

Даже председатель EFL Рик Пэрри признал, что лиге нужна была «правильная перезагрузка после коронавируса».

Использование стадионов в качестве локаций для свадеб или для проведения конференций и концертов — это нефутбольные мероприятия, которые приносили деньги в прошлом. Но социальное дистанцирование означает, что даже возвращение этой части дохода займет время.

Спортивная инвестиционная компания Tifosy, основанная экс-нападающим «Челси» и сборной Италии Джанлукой Виалли, а также бывшим инвестиционным банкиром Фасто Дзанеттоном, раньше помогала клубам, в том числе «Норвичу» и «Портсмуту», зарабатывать деньги, а в этом сезоне курировала частичную продажу клуба «Стивенидж».

Несмотря на пандемию, Дзанеттон говорит, что компания, которая также предлагает консультативные услуги, по-прежнему работает для того, чтобы помогать клубам генерировать средства.

«Вся бизнес-модель футбола и спорта в целом зависит от игр. Но у вас есть фиксированная базовая стоимость — зарплата игрока — которая чрезвычайно высока. Поэтому в случае непредвиденных ситуаций вы будете обнажены. Очень трудно застраховаться от этого», — говорит он.

«С точки зрения привлечения капитала наша платформа может позволить клубам привлекать деньги от инвесторов, которые являются поклонниками клуба или близки этом клубу. Я думаю, что рынки капитала и банки после кризиса не будут мотивированы давать деньги футбольным клубам — они уже не делали это направо-налево раньше», — отмечает Дзанеттон.

Тридцать клубов — от Лиги 2 до восьмого по силе дивизиона — сделали доступными покупку пакетов билетов на следующий сезон, а также собирают деньги для оплаты счетов посредством краундфандинга.

В целом фанаты потратили на это 300 тысяч фунтов стерлингов. При этом некоторые клубы еще и отдают часть денег на благотворительность.

На прошлой неделе капитан сборной Англии Гарри Кейн получил разрешение от Федерации футбола Англии стать титульным спонсором на футболках «Лейтон Ориент» — клуба, в котором он дебютировал во взрослом футболе в 2011 году. Он выкупил рекламное пространство для благих целей.

Гарри Кейн twitter.com/leytonorientfc

Этот шаг может открыть двери для других топ-игроков, которые могли бы последовать примеру Кейна в ближайшие месяцы, демонстрируя поддержку клубам низшей лиги, которые близки их сердцу, если компании, возможно, не желают заключать соглашения о спонсорстве на футболках.

Фаны «Ориента» также пожертвовали 40 тысяч фунтов клубу Лиги 2, чтобы поддержать его. Но, пожалуй, самая креативная идея для получения дохода принадлежит «Давентри Таун» из восьмого по силе дивизиона. Клуб покажет новые и классические фильмы на своем стадионе, используя экран 9 на 7 метров. Люди будут смотреть фильмы из своих автомобилей, слушая звук по радио. Собранные деньги будут использованы для поддержания молодежной и первой команд клуба. 0