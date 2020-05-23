Pura Vida. Как Коста-Рика вернула футбол наравне с Германией

«Позитивный сигнал всему миру»

Элитный чемпионат отметил рестарт при пустых трибунах. Во вторник, 19 мая, состоялся матч, в котором «Гуадалупе» обыграл «Лимон» со счетом 1:0. Прошло чуть более двух месяцев с тех пор, как сезон Клаусуры был приостановлен после 15 туров из-за пандемии коронавируса.

Календарь пересмотрен и будет включать в себя семь туров регулярного сезона, которые будут проходить и в середине недели, и на выходных. Затем последует плей-офф и Гранд-финал, который будет состоять из двух поединков 28 июня и 1 июля.

«Возвращением на поле мы хотим послать позитивный сигнал не только нашему обществу, но и всему миру. Коста-Рика показала, чем отличается от других стран, в том числе и крупнейших. Мы смогли это сделать», — заявил президент Союза клубов первого дивизиона (UNAFUT) Джулиан Солано.

Заявление Солано может показаться грубым и высокомерным. В то время как Бундеслига вызывает восторг в качестве европейской модели выхода из карантина. Коста-Рика — что-то вроде образца для ее американских соседей.

Сезон Клаусуры был остановлен 17 марта, на следующий день после того, как правительство Коста-Рики объявило чрезвычайное положение. Тем не менее, уже 1 мая футболисты приступили к тренировкам.

«Мы знаем, чем больше мы позаботимся о своих кондициях, тем быстрее вернемся к игре», — заявил полузащитник «Алахуэленсе» Дилан Флорес после первой тренировки. Слова и взгляд на ситуацию этого футболиста — отражение позиции целой нации.

Коста-Рика стала первой страной в Центральной Америке, которая подтвердила заражение коронавирусом одного человека еще 6 марта. Но, по состоянию на прошлую субботу, в стране с населением пять миллионов человек было зафиксировано всего 853 случая COVID-19 и 10 смертей.

Правительство приняло строжайшие меры, в том числе запрет на ночное вождение автомобиля, закрыло международные границы и предприятия, которые не имеют особой важности. Судя по всему, население прислушалось к властям, что позволило в конце прошлой неделе начать открывать пляжи, отели, театры и парки.

«Мы не тратим на армию, но инвестируем в здравоохранение, социальное обеспечение и образование. Это очень важно», — отметил эксперт по общественному здравоохранению Луис Вильялобос.

Что касается футбола, то клубы действовали быстро и решительно, хотя это гораздо проще делать, когда страна относительно небольшая, а в элите выступают всего 12 клубов. Действия Коста-Рики резко контрастировали с его северным соседом Никарагуа, где футбол к ужасу некоторых футболистов не был остановлен вовсе.

Медицинский протокол начали составлять почти сразу после остановки сезона

unafut.com Чемпионат Коста-Рики возобновлен без фанатов на трибунах

Костариканские клубы сформировали медицинскую комиссию в начале апреля, состоящую из клубных врачей и консультантов по эпидемиологии. Они разработали санитарный протокол для тренировок и в итоге возобновили чемпионат. Документ из 16 страниц по рестарту сезона был представлен 11 мая и утвержден правительством.

«Для разработки этого протокола потребовалось полтора месяца. Мы делали это, потому что знали — настанет время, когда он понадобится», — заявил доктор «Саприссы» Эстебан Кампос.

От идеи массового тестирования игроков было решено отказаться, поскольку Солано заявил, что правительство не рассматривает данный вопрос.

Внутри каждого клуба три сотрудника будут отвечать за обеспечение условий соблюдения всех процедур, а врачи обязаны немедленно уведомлять лигу о любых подозрительных случаях.

Стадионы и раздевалки должны быть продезинфицированы, а выездные команды должны выезжать из дома в день игры, если поездка занимает менее четырех часов. Останавливаться на станциях технического обслуживания не рекомендуется, и в автобусе допускается только один игрок на каждые два места. В тех случаях, когда поездка длится более четырех часов, клуб должен написать UNAFUT, чтобы был подготовлен отель со всеми санитарными условиями, а игроки будут жить по одному в номере.

Игрокам команды хозяев рекомендуется прибыть на стадион уже в их экипировке, и им не следует ехать на своих машинах. Они прибудут на арену за час до начала матча и будут покидать ее максимум через час после финального свистка. Всем регулярно будут измерять температуру.

Вода и другие напитки будут у каждого свои. Также футболисты не будут приветствовать друг друга до или после поединков. Запрещены и плевки на поле.

18 игроков из каждой команды плюс не более восьми членов тренерского штаба, которые должны носить маски, будут допущены на стадион. С командой гостей в чашу дополнительно сможет попасть только спортивный директор или президент, а также сотрудник пресс-службы.

В соответствии с протоколом, празднование голов не должно проходить коллективно, а игрокам рекомендуется менять весь комплект формы в перерыве.

Существуют также жесткие ограничения в работе журналистов и второстепенного персонала. Разрешено всего четыре медработника и четыре человека, подающих мячи. Что касается службы безопасности, то их тоже должно быть четверо. По возможности комиссары должны быть моложе 60 лет.

«Мы начинали с нуля, наш протокол на сто процентов сделан в Коста-Рике и врачами из Коста-Рики», — отметил Кампос.

Финансовый вопрос — не вопрос

Футболисты получили четкие правила для проведения матчей facebook.com/Saprissaoficial

Есть одна проблема, которая стала глобальной в нынешнем кризисе. Это зарплаты игроков, ведь клубы несут ответственность за их выплату в полном объеме. Похоже, в данном случае серьезных споров не было. Ассоциация игроков и клубы пришли к соглашению уже 24 марта, спустя неделю после остановки сезона.

«Мы являемся первой ассоциацией в мире, которая достигла соглашения, позволяющего футболистам продолжать зарабатывать себе на жизнь. Мы гордимся тем, что диалог привел к консенсусу, и благодарим федерацию футбола, а также клубы, которые с нами согласились», — заявил представитель ассоциации.

Соглашение, действующее до 30 июня, гласит, что игрокам, которые зарабатывают менее 900 долларов, платят зарплату в полном объеме. Кто имеет больше — получают те же 900 долларов плюс половину своего оклада. После возобновления чемпионата, футболисты должны получать 75% денег, если играют при болельщиках, либо 60% — при пустых трибунах.

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