По голу в течение трех минут. «Милан» сыграл вничью с «Челси» и провалил сезон 1999/2000

«Милан», который отовсюду слился

После довольно неплохого сезона 1998/1999, в котором «россонери» завоевали чемпионство, команда во главе с Альберто Дзаккерони с треском провалила следующий футбольный год.

Суперкубок Италии «Милан» проиграл «Парме» 1:2, В Серии А он закончил гонку третьим, отстав от чемпиона «Лацио» на внушительные 11 пунктов, а из Кубка страны красно-черные вылетели в четвертьфинале. Но до всех неудач внутри Италии была еще и Лига чемпионов, с которой клуб такого уровня попрощался непривычно рано.

Играющий тренер выигрывал для «Челси»

В 1998-м году руководство лондонской команды предложило Джанлуке Виалли попробовать собственные силы в роли играющего тренера. Итальянец согласился и не прогадал с данным решением. Уже в первый год «аристократы» победили в Суперкубке УЕФА, а в Премьер-лиге финишировали третьими. На тот момент место в топ-3 было для «Челси» прекрасным достижением, которое не удавалось свершить с 70-х годов.

В следующем сезоне команда Виалли завоевала золото в Кубке Англии и сумела выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Всего же итальянец подарил лондонцам пять титулов, находясь у руля клуба, а в качестве футболиста он успел завоевать еще парочку трофеев до тренерской деятельности.

Турнирное положение не было печальным

В Лиге чемпионов миланцы оказались в Группе H вместе с «Челси», «Гертой» и «Галатасараем». Поначалу команда Дзаккерони шла ровно, зарабатывала очки, как и «Челси». Но главной силой это квартета неожиданно оказалась «Герта», находившаяся определенный период на вершине таблицы.

Первая встреча между «Челси» и «Миланом» состоялась в стартовом туре. 15 сентября 1999-го команды на «Стэмфорд Бридж» решили не забивать, поэтому поединок закончился с нулями на табло. Ответка на «Сан-Сиро» была запланирована на пятый тур.

Перед пятыми поединками дела в группе обстояли так, что на вершине таблицы находилась «Герта» с 8 очками. На один пункт от лидеров отставали лондонцы, а «Милан» шел третьим с 5 баллами. «Галатасарай» пока плелся позади с 1 очком.

В ярком тайме не забили

26 октября 1999-го года на «Сан-Сиро» съехались 74 тысячи фанатов. Болельщикам не нужно было ничего, кроме успешного выступления «Милана». Команда Дзаккерони обязана дома заработать очки, чтобы улучшить свое положение в таблице и облегчить себе жизнь перед последним туром. В 20:45 по местному судья из России Николай Левников дал стартовый свисток, сражение за второе место официально началось.

Несмотря на нули на табло до перерыва, игра в первом тайме была веселой и зрелищной. И лишь каким-то невообразимым чудом команды умудрились не реализовать хотя бы одну из своих возможностей.

«Милан» — «Челси». ЛЧ 1999/2000

В дебюте матча интереснее смотрелись гости. Джанфранко Дзола, Туре Андре Флу и другие футболисты атаки в синей форме смогли придумать несколько интересных походов вперед. «Челси» удавалось разрывать защитные звенья «Милана», поэтому в игру с первых минут активно включился вратарь Кристиан Аббьяти.

Ближе к середине тайма миланцы сумели забрать себе инициативу. На острие оборону лондонцев без устали беспокоили Шевченко и Леонардо. Позже к этому дуэту присоединился и Оливер Бирхофф. Обе команды создали достаточно прекрасных возможностей для взятия ворот. Соперники опасно исполняли штрафные, Шева пару раз хорошо пробил головой, а Андре Флу в одном из эпизодов на 21-й минуте умудрился не попасть в пустую рамку с линии вратарской зоны. В общем, в первом тайме опасностей было полно, но обошлось без голов. Команды ушли отдыхать, а над «Сан-Сиро» все же витало чувство, что забитые мячи обязательно придут. К счастью, после перерыва это ощущение влилось в реальность.

Активность хозяев была вознаграждена

После перерыва живее выглядел «Милан». «Челси» уже был не так активен, поэтому «россонери» создавали опасные моменты, как говорится, за себя и за того парня. Хозяева имели несколько хороших возможностей после штрафных ударов, подач с угловых и гораздо реже в ходе обычных атак. Миланцы оказывали давление на гостей, поэтому их гол на 74-й минуте казался вполне логичным.

Однако результативная атака возникла сразу после того, как «Челси» мог забивать первым. Футболистам в синем удалось войти в штрафную площадь «Милана», куда последовала верховая передача на Густаво Пойета. Полузащитник в упор пробил головой в створ, но Аббьяти сделал шикарный сейв.

«Милан» завладел мячом и с нуля пошел в собственное наступление. Спокойными перепасовками в защите «россонери» выбрались со своей половины поля и перевели мяч на левый фланг. В итоге Сержиньо продрался сквозь настырных опекунов и подал в штрафную. Навес бразильца удачно замкнул Оливер Бирхофф и вывел команду вперед.

Исход, который решился за три минуты

Через минуту после пропущенного гола Виалли выпустил на поле Роберто Ди Маттео. Через пару минут он своим радиоуправляемым пасом с центра доставил мяч до Денниса Уайза. Эта передача оставила не у дел защитников «Милана» и позволила англичанину войти в штрафную. Уайз, создав себе удобное положение для удара, прицельно направил мяч между ног вратарю и сравнял счет.

В финальном отрезке матча миланцы, которым нужна была победа, успели организовать несколько не очень опасных моментов. Еще раз выйти вперед хозяевам не удалось. Итоговый результат 1:1 больше устраивал «Челси».

«Милан» выбыл из Лиги чемпионов

В пятом туре первого группового этапа в гонку неожиданно включился «Галатасарай». В Берлине турецкий клуб разгромил «Герту» со счетом 4:1, благодаря чему у него теперь имелось 4 очка. «Милан» шел третьим, а «Челси» сравнялся по набранным баллам с немецким коллективом.

В заключительном туре лондонцы всухую обыграли «Герту» 2:0, заняли первую строчку в таблице и стали единоличными лидерами Группы H. В тот же вечер «Милан», пропустив голы на 87-й минуте и на 90-й с пенальти, проиграл «Галатасараю» в Стамбуле с результатом 3:2. Этот неожиданный поворот опустил итальянцев на последнее место в таблице, оставив им 6 очков. «Герта» закончила второй, а право сыграть в Кубке УЕФА заработали турки, которые спали до двух последних матчей. 0