Анри оформил хет-трик в Риме, а позже «Арсенал» облажался. О матче с «Ромой» в ЛЧ 2002-го года

В сезоне 2002/2003 «Арсенал» провел идеальный матч против «Ромы» в гостях, но, как выяснилось позже, это не помогло лондонцам в дальнейшем.

Первый раунд, где нельзя было расслабиться

«Арсенал» вошел в еврокубковый сезон 2002/2003 очень эффектно. Сперва команда Арсена Венгера обыграла «Боруссию» Д — 2:0, а затем на выезде она разнесла ПСВ — 4:0. Еще одним соперником по группе «пушкарей» был французский «Осер».

В квартете А лондонская команда победила трижды. Два раза англичане проиграли, а еще раз разошлись миром с ПСВ — 0:0. В итоге «Арсенал» набрал 10 очков и финишировал первым. Но столько же баллов оказалось и дортмундцев, а у «Осера», который закончил третьим, имелось 7 пунктов в копилке. Команде Венгера не было легко, однако, преодолев все трудности по ходу турнира, она ворвалась во второй групповой раунд.

Римская команда под опекой Фабио Капелло на первой групповой стадии завоевала 9 очков. Соперниками по таблице у «Ромы» были «Реал», АЕК и «Генк». Мадридцы также набрали 9 пунктов, а греческий клуб раздобыл 6 баллов и финишировал третьим.

Для выхода в следующий раунд желто-красным хватило двух побед и трех ничьих. А единственное поражение в группе «Рома» потерпела в первом же туре, влетев в родных стенах «королевскому клубу» — 0:3.

Когда важно хорошо продолжить

Второй групповой этап свел «Арсенал» и «Рому» в одном квартете с «Валенсией» и «Аяксом». Первый поединок итальянско-английского противостояния должен был пройти в рамках первого тура на стадионе «Олимпико» в Риме.

27 ноября 2002-го года этот римский Колизей был заполнен 49 тысячами болельщиков, ведь между собой сошлись два мощных клуба, амбиции которых не ограничивались одним лишь групповым этапом. Поэтому в очной дуэли соперники хотели показать превосходство друг над другом.

На этот поединок Дон Фабио выбрал лучших из своей обоймы и выставил команду по изысканной схеме 3-4-1-2. Двумя чистыми нападающими в упомянутом матче выступили Антонио Кассано и Марко Дельвеккио, под форвардами играл капитан Франческо Тотти.

Арсен Венгер со своим мощным составом действовал проще. На гостевую игру в Риме «Арсенал» вышел по схеме 4-4-2. Центр поля с Фредриком Юнгбергом, Жилберту Силвой, Патриком Виейрой и Робером Пиресом блестяще взаимодействовал с Тьерри Анри и Сильвеном Вильтором на острие.

Обменялись любезностями за 10 минут

Поединок на стадионе «Олимпико» стартовал в 20:45 по местному времени. Судить эту большую встречу было доверено словацкому арбитру Любошу Михелю.

Уже с самого начала матча «Рома» оказалась чуточку активнее. До забитого мяча она успела совершить несколько опасных походов вперед, а результативным действием хозяева отметились на 5-й минуте.

«Арсенал» — «Рома». ЛЧ 2002/2003

Во время быстрой атаки Тотти своим гениальным пасом обрезал всю защитную линию «Арсенала» и вывел Кассано к воротам. Антонио сделал обманное движение и пробил в ближний угол. Мяч курьезно попал в штангу, покатился практически вдоль линии, а затем резко крутанул под самый уголок дальней стойки.

Разыграв мяч с центра, «Арсенал» довел его до своего голкипера, а затем осторожными перепасовками пошел вперед. В той же атаке он сравнял счет. На 6-й минуте все закончилось тем, что Жилберту Силва отпасовал на левый фланг на Тьерри Анри. «Рома» почему-то решила не накрывать француза, который спокойно вбежал в штрафную площадь и технично подкрутил мяч в дальний угол. Вот так римляне поплатились за то, что дали свободу для маневра форварду «канониров», на табло 1:1.

После гола лондонцев матч разделился на два отрезка. В одном из них активнее выглядел«Арсенал», а во второй половине тайма свои моменты растрачивала «Рома». Итальянский клуб несколько раз претендовал на пенальти, но справедливо их не получил, а также создал парочку реально классных шансов, включая удар Тотти, который на последнем рубеже принял на себя защитник Паскаль Сиган. Команды играли бодренько, однако до перерыва обошлось без голов.

Команда, пострадавшая от Тьерри Анри

Второй тайм слегка зажевал игру,. С настоящими угрозами воротам было туго, да и скоростей стало меньше. Результативная засуха продлилась 25 минут, а на 70-й «Рома» еще раз привезла гол в собственную рамку.

На правом фланге Олег Лужный выполнил подачу в направлении Анри. От головы француза мяч попал в Кристиана Пануччи, что смутило самого 23-го номера и рядом стоящего Кафу. Два футболиста обороны так и не разобрались в данном эпизоде, а Тьерри со своим голевым инстинктом сыграл как полагается. Француз направил мяч между ног вратарю и побежал праздновать свой пятый гол в турнире.

Через 5 минут Анри втоптал в газон все желания «Ромы» победить на своем поле. В нескольких метрах от штрафной площади «Арсенал» заработал стандарт. К мячу подошли Пирес и Анри. После свистка арбитра Робер пробежал мимо мяча, а Тьерри закрутил круглого в дальнюю от вратаря девятку.

Все в итоге оказалось бесполезным

Поединок на «Олимпико» так и закончился со счетом 3:1 в пользу лондонцев. Хет-трик Анри вытаскивает «Арсенал» в большом матче.

В то самое время в Группе B «Валенсия» и «Аякс» разошлись миром, поэтому они заняли середину таблицы. Команда Венгера оказалась единоличным лидером квартета. Вот только победа в Риме была последней для «Арсенала» в еврокубковом сезоне. В четырех других встречах «канониры» четырежды сыграют вничью и еще раз обойдутся без набранных очков. В итоге «Арсенал» наберет 7 баллов, займет третье место и попрощается с Лигой чемпионов сезона 2002/2003. Да и «Рома» вылетит из турнира, оказавшись последней в таблице. 0