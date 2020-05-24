Ничуть не хуже именитой «Барсы». В 1999-м «Фиорентина» дома дала отпор каталонцам

Во Флоренции грозный состав сине-гранатовых столкнулся с мощным сопротивлением итальянского коллектива.

«Барселона» сносила всех на своем пути

Луи ван Гал, которого травили испанские медиа в течение периода работы в Испании, проводил свой последний год у руля «Барселоны». В конце сезона 1999/2000 он громко хлопнет дверью, сказав культовую фразу: «Друзья из прессы. Я ухожу. Поздравляю». Но до того времени еще следовало дойти, а в оговариваемый период футбольные баталии на всех фронтах только начинались, и каталонский коллектив эффектно ворвался в еврокубки, оказавшись в Группе B.

В этом квартете «Барса» таранила всех, кто становился для нее преградой к вершине таблицы. А соперниками по группе испанской команды были «Фиорентина», «Арсенал» и шведский АИК. В первых двух поединках подопечные ван Гала забили 6 мячей, одержав верх над АИКом — 2:1 и разбив «Фиорентину» — 4:2.

Затем «Барселона» обменялась голами с «Арсеналом» — 1:1, после чего одолела «пушкарей» в Лондоне — 4:2. Ну а после разгрома АИКа со счетом 5:0 сине-гранатовые уже обеспечили себе выход дальше. На тот момент в активе каталонцев было 16 забитых мячей в пяти поединках.

«Фиорентине» пришлось несладко

Очевидно, что для флорентийского клуба, который уже давно не считался грозной итальянской силой, битва с «Барсой» и «Арсеналом» была тем еще испытанием. Но под чуткой опекой Джованни Трапаттони, который, как и ван Гал, проводил последний сезон, «Фиорентина» смогла навести шороху в Группе B, оставив за бортом «Арсенал».

Дорога на групповой этап Лиги чемпионов началась для «лилий» с третьего квалификационного раунда. В двухматчевом противостоянии «Фиорентина» легко справилась с польским клубом «Видзев» — 5:1.

В первых же групповых матчах итальянцы заработали всего 1 балл, сыграв в безголевую ничью с «Арсеналом» в первом туре. Затем флорентийцы потерпели поражение от «Барсы» — 2:4 и обошлись без голов во встрече с АИКом.

Реальной силой, с которой нужно было считаться, «Фиорентина» стала во второй половине группового этапа. Сперва она крупно обыграла АИК — 3:0, а затем в Лондоне победила «Арсенал» — 1:0. В последнем поединке на данной стадии должна решиться дальнейшая судьба фиолетовых в Лиге чемпионов, но только их соперником была никого не жалеющая «Барса».

Посмели повести с помощью шедевра

Матч 6 тура Лиги чемпионов между «Фиорентиной» и «Барсой» состоялся 2 ноября 1999-го года на стадионе «Артемио Франки». В вечер игры эту арену заполнили чуть больше 23 тысяч болельщиков из всех уголков Флоренции. Было очевидно, что «Арсенал» в гостях заберет три очка у АИКа, а вот «лилиям» предстояло справиться с серьезным вызовом.

На старте поединка, который начался в 20:45 под пристальным взглядом шотландского судьи Хью Далласа, «Барселона» организовала несколько моментов, однако они не выглядели какими-то реально опасными. «Фиорентина» же забила быстрый гол в течение 15 минут.

«Фиорентина» — «Барселона». ЛЧ 1999/2000

На 14-й минуте гости отличились голом-красавцем, который многие болельщики до сих пор считают лучшим в истории самого престижного клубного соревнования Европы. Красивейший результативный удар исполнил Мауро Брессан. Сперва хозяева попытались придумать гол с помощью прострела в штрафной площади, но мяч каталонцы вынесли. Далее Йорг Хайнрих подставил ногу, а затем головой скинул круглого в сторону Брессана. Мауро в красивом прыжке пробил через себя из-за пределов штрафной, мяч полетел за шиворот вратарю и пересек линию в районе дальней девятки, 1:0.

Гости приструнили «Фиорентину»

Лидерство хозяев продержалось недолго Подопечным ван Гала потребовалось 6 минут, чтобы восстановить паритет. Обыденная атака каталонского клуба позволила Рональду Де Буру получить мяч из глубины и адресовать его на Луиша Фигу. Дальше португалец все сделал сам, накрутив в обороне Алессандро Пьерини и технично направив мяч в сетку, 1:1.

После обмена голами команды продолжали угрожать чужим воротам, но небольшой игровой перевес имела «Барселона». На 42-й минуте гости сотворили камбэк и все встало на свои места, забил фаворит встречи. Мяч в сетку Франческо Тольдо положил Ривалдо ударом низом со штрафного. Мастерство бразильца, который пристреливался по ходу поединка, позволило сине-гранатовым уйти на перерыв лидерами.

«Фиорентина» выгрызала нужный результат

На 45-й минуте первого тайма Патрик Клюйверт упустил железобетонный шанс, чтобы удвоить преимущество «Барсы». Поэтому, выйдя из раздевалки, команда гостей принялась наверстывать упущенное. В течение нескольких минут второй половины встречи «Барселона» вновь потратила вхолостую свои моменты, когда «Фиорентина» здорово воспользовалась собственной возможностью на 56-й минуте.

Результативная атака началась с голкипера, а затем мяч постепенно зажевался на левом фланге. Но «лилии» технично вышли из сложной ситуации на чужой половине поля, после чего Абель Бальбо обыгрался с Брессаном, вышел на ударную позицию и на финальном рубеже разобрался с Арнау. Хозяева сравняли счет, 2:2.

Несмотря на пропущенный гол, сине-гранатовые продолжали превосходить соперников в нападении. Патрик Клюйверт и дальше губил моменты, которые создавали для него Ривалдо и Фигу, а «Фиорентина» на 70-й минуте организовала максимально простую атаку, позволившую забить. Руй Кошта со своей половины поля отрезал пасом почти всю «Барсу» на правом фланге и довел мяч до Бальбо. Абель ворвался в штрафную, проскочил мимо Фредерика Дею и переиграл в ближнем бою голкипера. Франсеск Арнау вынужден был третий раз вынимать из своей сетки.

И даже ничья не помешала хозяевам

Усилиями Ривалдо «Барселона» сравняла счет спустя четыре минуты. Луис Энрике выполнил хороший пас на Патрика Клюйверта. Нападающий сместился левее и мягенько навесил на Ривалдо. Бразилец успел обработать мяч и расстрелять практически пустую рамку, 3:3 на табло. Этому голу каталонцы радовались сдержанно. Турнирное положение для них не менялось, но подпортить настроение хозяевам им удалось.

Сумасшедшая встреча на «Артемио Франки» завершилась голевым праздником 3:3. «Фиорентина» заработала один балл. Теперь с девятью очками в копилке она могла не оглядываться на «Арсенал» так как заняла второе место и прошла во второй групповой раунд, в котором она уже попрощается с Лигой чемпионов сезона 1999/2000. 0