«Боруссия» не рискует здоровьем Санчо. Подготовка к «Баварии» прошла успешно

Мы увидели противостояние двух команд, которые долгое время не испытывали поражений в Бундеслиге — с 19 и 21 тура, если быть точнее. Подопечным Люсьена Фавра, ранее одержавшим пять побед подряд, пришлось попотеть, чтобы положить в копилку очередные три очка.

Рафаэл Геррейру, который на прошлых выходных оформил дубль в дерби с «Шальке», открыл счет на 32-й минуте, замкнув прострельную передачу. Его партнер по команде Ашраф Хакими установил окончательный результат уже на 78-й минуте.

Не секрет, что Джейдон Санчо интересен многим топ-клубам. И вот этот самый креативный футболист Бундеслиги в третий раз подряд оказался на скамейке запасных. Однако его отсутствие в стартовом составе «Боруссии» вряд ли имеет какое-то отношение к трансферным слухам. Скорее всего, Фавр просто дозирует нагрузку Санчо, который постепенно приходит в себя после травмы икроножной мышцы.

With 12 assists, Thorgan Hazard has now equaled his highest Bundesliga assist total and we still have 7 matches left! ⚡️ pic.twitter.com/YJ7CoklTfH