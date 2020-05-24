«Боруссия» не рискует здоровьем Санчо. Подготовка к «Баварии» прошла успешно

Мы увидели противостояние двух команд, которые долгое время не испытывали поражений в Бундеслиге — с 19 и 21 тура, если быть точнее. Подопечным Люсьена Фавра, ранее одержавшим пять побед подряд, пришлось попотеть, чтобы положить в копилку очередные три очка.

Рафаэл Геррейру, который на прошлых выходных оформил дубль в дерби с «Шальке», открыл счет на 32-й минуте, замкнув прострельную передачу. Его партнер по команде Ашраф Хакими установил окончательный результат уже на 78-й минуте.

Санчо вновь не попал в старт

Не секрет, что Джейдон Санчо интересен многим топ-клубам. И вот этот самый креативный футболист Бундеслиги в третий раз подряд оказался на скамейке запасных. Однако его отсутствие в стартовом составе «Боруссии» вряд ли имеет какое-то отношение к трансферным слухам. Скорее всего, Фавр просто дозирует нагрузку Санчо, который постепенно приходит в себя после травмы икроножной мышцы.

With 12 assists, Thorgan Hazard has now equaled his highest Bundesliga assist total and we still have 7 matches left! ⚡️ pic.twitter.com/YJ7CoklTfH — Borussia Dortmund (@BlackYellow) May 23, 2020

Перед недавним перерывом из-за пандемии коронавируса уроженец Лондона записал на свой счет 14 голов и 15 результативных передач. Двузначными показателями в обоих графах кроме него может похвастаться только Лионель Месси, если мы говорим о сильнейших европейских чемпионатах.

Но действительно ли его не хватало команде? Как бы безумно это ни звучало, но нет. Торган Азар, который на прошлой неделе забил гол и сделал результативный пас в матче с «Шальке» и до вчерашнего дня отыгравший по 90 минут в последних 20 встречах, снова проявил свою креативность. Его 12-й сделанный ассист — повторение лучшего результата в карьере в Бундеслиге. Только вышеупомянутый Санчо и Томас Мюллер сделали больше результативных передач на сегодняшний день.

16 assists in 24 games 🎯

Jadon @Sanchooo10 is now BVB’s single-season assist record holder 🌟 pic.twitter.com/AMhipHEsD6 — Borussia Dortmund (@BlackYellow) May 23, 2020

В игре с «Шальке» Санчо вышел на последние 11 минут, а в матче с «Вольфсбургом» он отыграл уже 25 минут, чего хватило, чтобы записать на свой счет уже 16-й ассист в сезоне, напомнить о себе «Баварии», а также записать свое имя в книгу рекордов «Боруссии».

Прогресс Геррейру

Проводить время на скамейке запасных — не самое вредное занятие для Рафаэла Геррейру, который превосходно себя зарекомендовал в игровой схеме Фавра 3-4-3. 26-летний левый вингер еще в декабре прошлого года, когда его команда проиграла «Хоффенхайму» 1:2, считался резервистом, но с тех пор он начал регулярно попадать в стартовый состав, проводя на поле едва ли не каждую минуту на фоне попыток «Боруссии» догнать «Баварию».

Сказать, что бывший выпускник академии «Кана» принимает участие в победных матчах, было бы преуменьшением его заслуг. Его точный удар в матче с «Вольфсбургом» стал для него уже шестым за текущий период из десяти подряд выходов в стартовом составе, когда он также успел дважды ассистировать партнерам.

Он также успел стать воплощением трудолюбия команды Фавра. Действуя по всему левому флангу, Геррейру выполняет работу за двоих, и в защите он становится серьезным препятствием для любого высококлассного форварда.

«Я думаю, это супер, мне очень выполнять рывки и переходить в атаку», — сказал он во время зимнего перерыва. — «Это придает мне сил и уверенности, тем более что меня прикрывает другой защитник. Принятая нами тактика дает нам возможность еще более гибко реагировать на наших оппонентов».

То же самое можно сказать и об Ашрафе Хакими на противоположном фланге. Парящий марокканец в этой игре забил с передачи Санчо в конце второго тайма. Но, как и Геррейру, он гордится игрой на ноль. «Боруссия» не пропускала в пяти из последних шести встреч.

Интересно, что Геррейру играл в том матче, когда «Вольфсбург» в последний раз забивал «Боруссии». Это было в сентябре 2016 года. Дортмундцы тогда победили 5:1, португалец забил свой первый гол и сделал еще две результативные передачи. Теперь на счету «Боруссии» уже 667 игровых минут без пропущенных мячей в противостояниях с «волками».

«Волки» не удержали Брандта

«Вольфсбург» подошел к этой игре, с гордостью хвастаясь непобедимой серией из семи матчей, в которых он набрал 15 очков из 21 возможного. У Оливера Гласнера, без сомнения, был план по сдерживанию самой перспективной звезды Европы в лице Эрлинга Холанна, забившего недавно свой десятый гол в лиге, и он отчасти сработал. Джон Брукс, находясь в самом сердце обороны, проделал респектабельную работу, чего не скажешь о тех, кто расположился перед ним.

Никто не причинил «волкам» больше проблем, чем Юлиан Брандт, который сейчас катается на гребне волны. Новость о том, что капитан Марко Ройс может пропустить весь остаток сезона, не была воспринята с унынием, а все благодаря великолепной форме экс-игрока «Байера» и тому, как он превратился в неудержимого.

24' Auf der Suche nach der Lücke... Bislang 75 Prozent Ballbesitz für unseren BVB, in der Offensive suchen die Jungs allerdings noch nach der ersten richtigen Torchance. Weiter! 👏#WOBBVB 0:0 pic.twitter.com/TN8CIloAWQ — Borussia Dortmund (@BVB) May 23, 2020

При Фавре Брандт получил свободу действий на поле, и он, конечно, воспользовался таким доверием. Его движение сыграло значительную роль в образовании свободных пространств у чужих ворот. Его смещение вправо во многом создавало дисбаланс в обороне «Вольфсбурга» и открывало путь для Геррейру. Мы также должны отметить его хороший пас на Хакими, который затем организовал результативную атаку. Нет сомнений в том, что он зажигает, и заветная футболка с десятым номером может стать его уже через несколько месяцев.

Другие события Бундеслиги

«Боруссия» М — «Байер» — 1:3: Кай Хаверц оформил дубль, а его «Байер» ворвался в тройку сильнейших. За хозяев гол забил Маркус Тюрам.

«Фрайбург» — «Вердер» — 0:1: Леонардо Биттенкорт забил единственный гол в игре, когда «Вердер» набрал три крайне необходимых очка в стремлении сохранить прописку в элитном дивизионе.

«Падерборн» — «Хоффенхайм» — 1:1: оба гола в этом матче были забиты в течение первых десяти минут. Роберт Сков вывел «Хоффенхайм» вперед, прежде чем экс-нападающий «Норвича» Деннис Србени сравнял счет.

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