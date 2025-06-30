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    Сможет ли Фриц обыграть Мпетши-Перрикара?

    Фриц — Мпетши-Перрикар. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Уимблдон 30 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Фриц — Мпетши-Перрикар
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    Тейлор Фриц
    Американец Тейлор Фриц сыграет против француза Джованни Мпетши-Перрикара в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 30 июня, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фриц — Мпетши-Перрикар, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Фриц

    Тейлор ранее в этом месяце выиграл два турнира, поэтому в его готовности к Уимблдону нет ни малейших сомнений.

    На неделе перед британским мэйджором американец стал чемпионом в Истборне.

    В финале Фриц спокойно обыграл соотечественника Дженсона Бруксби — 7:5, 6:1.

    Интересно, что он четвертый раз в карьере выиграл турнир в Истборне.

    В середине июня Фриц стал победителем турнира в Штутгарте. Здесь его соперниками были Мартон Фучович, Кантен Алис, Феликс Оже-Альяссим и Саша Зверев.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Но также стоит отметить, что между этими успехами было поражение от Корантена Муте на старте «пятисотника» в Лондоне.

    Фриц дважды доходил до четвертьфинала на Уимблдоне — в прошлом году и в 2022-м.

    Мпетши-Перрикар

    Джованни тем временем разочаровал на недавних турнирах.

    В Штутгарте француз в первом круге с трудом выиграл у Романа Сафиуллина, а во втором уступил Феликсу Оже-Альяссиму.

    На «пятисотнике» в Лондоне Мпетши-Перрикар проиграл в первом круге Брэндону Накашиме.

    После январского турнира в Брисбене, на котором он дошел до полуфинала, Мпетши-Перрикар выиграл лишь четыре матча на уровне основного тура.

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    В прошлом году Мпетши-Перрикар добрался до 1/8 финала на Уимблдоне. При этом в 2024-м он попал в основную сетку как лаки-лузер.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 1.17, победу Мпетши-Перрикара букмекеры предлагают за 4.90.

    Прогноз: несмотря на недавние результаты француза, все равно есть ощущение, что Фрицу не повезло с первым соперником. У Мпетши-Перрикара максимально неприятная подача, поэтому на траве он вдвойне опасен. Скорее всего, в предстоящем матче теннисистам понадобится хотя бы один дополнительный сет и несколько тай-брейков.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 44,5 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Фриц — Мпетши-Перрикар?

    Матч Фриц — Мпетши-Перрикар состоится 30 июня 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Фриц — Мпетши-Перрикар?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 44,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Фриц — Мпетши-Перрикар?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 44,5» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Фриц — Мпетши-Перрикар?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Фриц — Мпетши-Перрикар?

    Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 1.17, победу Мпетши-Перрикара букмекеры предлагают за 4.90.

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    Фриц — Мпетши-Перрикар: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 30.06.202518:00. Сможет ли Фриц обыграть Мпетши-Перрикара?
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