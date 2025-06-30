Фриц — Мпетши-Перрикар. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Уимблдон 30 июня 2025 года

Американец Тейлор Фриц сыграет против француза Джованни Мпетши-Перрикара в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 30 июня, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фриц — Мпетши-Перрикар, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Фриц

Тейлор ранее в этом месяце выиграл два турнира, поэтому в его готовности к Уимблдону нет ни малейших сомнений.

На неделе перед британским мэйджором американец стал чемпионом в Истборне.

В финале Фриц спокойно обыграл соотечественника Дженсона Бруксби — 7:5, 6:1.

Интересно, что он четвертый раз в карьере выиграл турнир в Истборне.

В середине июня Фриц стал победителем турнира в Штутгарте. Здесь его соперниками были Мартон Фучович, Кантен Алис, Феликс Оже-Альяссим и Саша Зверев.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

Но также стоит отметить, что между этими успехами было поражение от Корантена Муте на старте «пятисотника» в Лондоне.

Фриц дважды доходил до четвертьфинала на Уимблдоне — в прошлом году и в 2022-м.

Мпетши-Перрикар

Джованни тем временем разочаровал на недавних турнирах.

В Штутгарте француз в первом круге с трудом выиграл у Романа Сафиуллина, а во втором уступил Феликсу Оже-Альяссиму.

На «пятисотнике» в Лондоне Мпетши-Перрикар проиграл в первом круге Брэндону Накашиме.

После январского турнира в Брисбене, на котором он дошел до полуфинала, Мпетши-Перрикар выиграл лишь четыре матча на уровне основного тура.

В прошлом году Мпетши-Перрикар добрался до 1/8 финала на Уимблдоне. При этом в 2024-м он попал в основную сетку как лаки-лузер.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 1.17, победу Мпетши-Перрикара букмекеры предлагают за 4.90.

Прогноз: несмотря на недавние результаты француза, все равно есть ощущение, что Фрицу не повезло с первым соперником. У Мпетши-Перрикара максимально неприятная подача, поэтому на траве он вдвойне опасен. Скорее всего, в предстоящем матче теннисистам понадобится хотя бы один дополнительный сет и несколько тай-брейков.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 44,5 за 1.92.