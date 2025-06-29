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    «ПСЖ» — «Интер Майами». Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция первого матча 1/8 финала Клубного ЧМ

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    Лионель Месси
    В воскресенье в Атланте сойдутся команды, чьи амбиции пересекаются на одной точке мировой карты — в 1/8 финала Клубного чемпионата мира. Парижский суперклуб, который провёл один из самых доминирующих сезонов в своей истории, встретится с клубом, чей бренд взлетел на глобальный уровень благодаря Лионелю Месси. Впервые с его отъезда из Европы, Месси сыграет против «ПСЖ». Следить за ходом матча можно с нашим онлайном, присоединяйтесь!

    До матча

    18:10 Начинаем онлайн-трансляцию 1/8 финала со стартовых составов команд:

    «Пари-Сен-Жермен»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Витинья, Невеш, Руис, Дуэ, Барколя, Кварацхелия.

    «Интер Майами»: Устари, Альба, Аллен, Пикарт, Вейгандт, Сеговия, Бускетс, Солари, Альенде, Суарес, Месси.

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    «Пари-Сен-Жермен»

    После неожиданного поражения от «Ботафого» команда Луиса Энрике мгновенно вернулась в свою стихию, спокойно разобрав «Сиэтл» (2:0) и завершив групповой этап на первом месте. Шесть очков, шесть разных авторов голов, 73% владения мячом в среднем и — главное — тотальный контроль над матчами. ПСЖ всё ещё не включил максимальные обороты, но уже выглядит как фаворит турнира.

    Ключевой фигурой остаётся Хвича Кварацхелия, который принял участие в половине голов команды на турнире. В средней линии дирижирует Витинья — никто не сделал больше передач на групповой стадии, а в атаке готов вернуться к действиям Дембеле, только-только восстановившийся после травмы.

    Витинья и Хвича Кварацхелия
    gettyimages.com

    «Интер Майами»

    Мало кто верил, что этот день наступит: Месси снова выходит на поле против «ПСЖ», на сей раз в официальном матче. Его гол со штрафного в ворота «Порту» и блестящее взаимодействие с Луисом Суаресом и Бускетсом позволили американскому клубу пробиться в плей-офф. Однако теперь соперник другого масштаба — и никакой сентиментальности.

    Под руководством Хавьера Маскерано «Интер Майами» остаётся без поражений в шести матчах, но оборонительные проблемы очевидны: команда пропускала во всех играх группового этапа, и справиться с атакой «ПСЖ» будет настоящим испытанием.

    Лионель Месси
    globallookpress.com

    Оскар Устари, ветеран мексиканского футбола, снова займет место в воротах в отсутствие травмированного Дрейка Каллендера. Жорди Альба может выйти в старте впервые на турнире, но не исключено, что сыграет и Ноа Аллен, проявивший себя в групповом этапе.

    Эта игра — не просто турнирный этап, в ней слишком много исторических пересечений. Помимо личных счётов Месси и «ПСЖ» — Луис Энрике снова на тренерской скамейке напротив Месси, Суареса и Бускетса. И всё это в рамках турнира, который годами казался невозможным сценарием для таких пересечений.

    Эксперты Livesport.ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.80.

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