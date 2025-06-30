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    В Лиепае будут забивать!

    Лиепая — Гробиня. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, чемпионат Латвии, 30 июня 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Высшая лига Латвии Прогнозы на Лиепая
    Прогноз и ставки на «Лиепая» — «Гробиня»
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    «Лиепая»
    30 июня в 21-м туре чемпионата Латвии по футболу сыграют «Лиепая» и «Гробиня». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лиепая» — «Гробиня», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Латвия. Высшая лига 30 Июня 2025 года

    Лиепая

  • Латвия. Высшая лига
    •  Лиепая 20:00 Гробиня

    Гробиня

  • Гробиня
    •

    «Лиепая»

    Турнирное положение: «Лиепая» сражается за медали чемпионата. Команда нынче пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

    При этом «Лиепая» на один пункт опережает «Ауду». А вот отличились игроки команды 33 результативными ударами в 20 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Лиепая» одолела «Тукумс» (3:1).

    До того команда нанесла поражение «Метте» (1:0). Да и поединок с «Супер Новой» завершился викторией (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Лиепая» забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Лиепая» на данном этапе выглядит весьма впечатляюще. Победная серия составляет уже 3 матча.

    Причем «Лиепая» традиционно успешно противостоит «Гробине». В пяти последних очных поединках команда добыла 3 виктории при двух поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда постарается закрепиться в тройке лидеров.

    «Гробиня»

    Турнирное положение: «Гробиня» сражается за выживание в элите. Команда на данный момент находится на 7 месте турнирной таблицы.

    Причем «Гробиня» в 20 матчах чемпионата набрала 19 очков. А вот в собственные ворота команда пропустила 39 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Гробиня» уступила «Даугавпилсу» (2:3).

    До того команда сумела одолеть «Елгаву» (1:0). А вот чуть ранее она потерпела поражение от крепкой «Ауды» (1:2).

    При этом «Гробиня» в 5 своих последних поединках добыла одну викторию. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 13 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Гробиня» не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 20 мячей в 20 поединках чемпионата Латвии.

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    При этом «Гробиня» пропускает в среднем фактически 2 гола за матч. А вот гандикап от опасной зоны измеряется 4 очками.

    Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. При этом она победила всего в 5 матчах из 20.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Гробиня» постарается преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Гробиня» в среднем пропускает фактически 2 гола за матч

    • «Лиепая» победила в 3 своих последних поединках

    • «Гробиня» в среднем забивает аккурат гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лиепая» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. Ничья оценена в 4.65, а победа оппонента — в скромные 7.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.53 и 2.32.

    Прогноз: «Лиепая» явно способна поднатореть в плане результатов, и наверняка будет активно атаковать.

    Номинальные гости способны найти свои шансы на контратаках, да и оборона «Лиепаи» не блещет пресловутой надежностью.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше четырех мячей.

    Ставка: ТБ 4.5 за 4.05

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Лиепая — Гробиня?

    Матч Лиепая — Гробиня состоится 30 июня 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Лиепая — Гробиня?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ТБ 3.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Лиепая — Гробиня?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ТБ 3.5» с коэффициентом у букмекеров 2.30.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Лиепая — Гробиня?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Лиепая — Гробиня?

    Коэффициенты букмекеров: «Лиепая» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. Ничья оценена в 4.65, а победа оппонента — в скромные 7.90.

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    Лиепая — Гробиня: прогноз и ставка за 2.30, статистика, коэффициенты матча 30.06.202519:00. В Лиепае будут забивать!
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