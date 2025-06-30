Лиепая — Гробиня. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, чемпионат Латвии, 30 июня 2025 года

Лиепая
Гробиня
«Лиепая»
Турнирное положение: «Лиепая» сражается за медали чемпионата. Команда нынче пребывает на 3 месте турнирной таблицы.
При этом «Лиепая» на один пункт опережает «Ауду». А вот отличились игроки команды 33 результативными ударами в 20 матчах.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Лиепая» одолела «Тукумс» (3:1).
До того команда нанесла поражение «Метте» (1:0). Да и поединок с «Супер Новой» завершился викторией (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Лиепая» забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Лиепая» на данном этапе выглядит весьма впечатляюще. Победная серия составляет уже 3 матча.
Причем «Лиепая» традиционно успешно противостоит «Гробине». В пяти последних очных поединках команда добыла 3 виктории при двух поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда постарается закрепиться в тройке лидеров.
«Гробиня»
Турнирное положение: «Гробиня» сражается за выживание в элите. Команда на данный момент находится на 7 месте турнирной таблицы.
Причем «Гробиня» в 20 матчах чемпионата набрала 19 очков. А вот в собственные ворота команда пропустила 39 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Гробиня» уступила «Даугавпилсу» (2:3).
До того команда сумела одолеть «Елгаву» (1:0). А вот чуть ранее она потерпела поражение от крепкой «Ауды» (1:2).
При этом «Гробиня» в 5 своих последних поединках добыла одну викторию. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 13 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Гробиня» не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 20 мячей в 20 поединках чемпионата Латвии.
При этом «Гробиня» пропускает в среднем фактически 2 гола за матч. А вот гандикап от опасной зоны измеряется 4 очками.
Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. При этом она победила всего в 5 матчах из 20.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Гробиня» постарается преуспеть в контригре.
Статистика для ставок
- «Гробиня» в среднем пропускает фактически 2 гола за матч
- «Лиепая» победила в 3 своих последних поединках
- «Гробиня» в среднем забивает аккурат гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лиепая» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. Ничья оценена в 4.65, а победа оппонента — в скромные 7.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.53 и 2.32.
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Прогноз: «Лиепая» явно способна поднатореть в плане результатов, и наверняка будет активно атаковать.
Номинальные гости способны найти свои шансы на контратаках, да и оборона «Лиепаи» не блещет пресловутой надежностью.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше четырех мячей.
Ставка: ТБ 4.5 за 4.05