Лиепая — Гробиня. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, чемпионат Латвии, 30 июня 2025 года

30 июня в 21-м туре чемпионата Латвии по футболу сыграют «Лиепая» и «Гробиня». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лиепая» — «Гробиня», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Лиепая»

Турнирное положение: «Лиепая» сражается за медали чемпионата. Команда нынче пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

При этом «Лиепая» на один пункт опережает «Ауду». А вот отличились игроки команды 33 результативными ударами в 20 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Лиепая» одолела «Тукумс» (3:1).

До того команда нанесла поражение «Метте» (1:0). Да и поединок с «Супер Новой» завершился викторией (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Лиепая» забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Лиепая» на данном этапе выглядит весьма впечатляюще. Победная серия составляет уже 3 матча.

Причем «Лиепая» традиционно успешно противостоит «Гробине». В пяти последних очных поединках команда добыла 3 виктории при двух поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда постарается закрепиться в тройке лидеров.

«Гробиня»

Турнирное положение: «Гробиня» сражается за выживание в элите. Команда на данный момент находится на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Гробиня» в 20 матчах чемпионата набрала 19 очков. А вот в собственные ворота команда пропустила 39 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Гробиня» уступила «Даугавпилсу» (2:3).

До того команда сумела одолеть «Елгаву» (1:0). А вот чуть ранее она потерпела поражение от крепкой «Ауды» (1:2).

При этом «Гробиня» в 5 своих последних поединках добыла одну викторию. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 13 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Гробиня» не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 20 мячей в 20 поединках чемпионата Латвии.

При этом «Гробиня» пропускает в среднем фактически 2 гола за матч. А вот гандикап от опасной зоны измеряется 4 очками.

Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. При этом она победила всего в 5 матчах из 20.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Гробиня» постарается преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Гробиня» в среднем пропускает фактически 2 гола за матч

«Лиепая» победила в 3 своих последних поединках

«Гробиня» в среднем забивает аккурат гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лиепая» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. Ничья оценена в 4.65, а победа оппонента — в скромные 7.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.53 и 2.32.

Прогноз: «Лиепая» явно способна поднатореть в плане результатов, и наверняка будет активно атаковать.

Номинальные гости способны найти свои шансы на контратаках, да и оборона «Лиепаи» не блещет пресловутой надежностью.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше четырех мячей.

Ставка: ТБ 4.5 за 4.05