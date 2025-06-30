Диалло — Альтмайер. Ставка (к. 2.52) и прогноз на Уимблдон 30 июня 2025 год

Канадец Габриэль Диалло сыграет против немца Даниэля Альтмайера в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 30 июня, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Диалло — Альтмайер, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Диалло

Габриэль ранее в этом месяце провел на траве уже десять матчей.

В середине июня теннисист из Канады стал победителем турнира в Хертогенбосе.

В финале Диалло выиграл у бельгийца Зизу Бергса. В остальных раундах его соперниками были Александр Вукич, Джордан Томпсон, Карен Хачанов и Юго Эмбер.

На «пятисотнике» в Лондоне Диалло уступил во втором круге Иржи Легечке.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

На неделе перед Уимблдоном североамериканец дошел до четвертьфинала на Мальорке — выиграл у Хауме Муньяра и Ласло Джере, после чего уступил Таллону Грикспору.

Диалло впервые сыграет в основной сетке британского мэйджора.

Альтмайер

Даниэль тем временем успел сыграть на двух травяных турнирах, но, в отличие от Диалло, ему нечем похвастаться.

На «пятисотнике» в Галле немецкий теннисист проиграл в первом круге Даниилу Медведеву — 3:6, 3:6.

На Мальорке Альтмайер с трудом выиграл у 38-летнего Фабио Фоньини, после чего уступил Корантену Муте.

В предыдущих сезонах у Альтмайера тоже были слабые результаты на траве. На данный момент у него отрицательный баланс на этом покрытии — всего лишь девять побед и 16 поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Диалло в этом матче можно поставить за 1.24, победу Альтмайера букмекеры предлагают за 4.05.

Прогноз: учитывая недавние результаты теннисистов, логично предположить, что Диалло обыграет Альтмайера. Более того, канадец вполне способен стать одним из октрытий турнира.

Рекомендуемая ставка: победа Диалло в трех сетах за 2.52.