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    Диалло — Альтмайер. Ставка (к. 2.52) и прогноз на Уимблдон 30 июня 2025 год

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    Прогноз и ставки на Диалло — Альтмайер
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    Габриэль Диалло
    Канадец Габриэль Диалло сыграет против немца Даниэля Альтмайера в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 30 июня, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Диалло — Альтмайер, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Мужчины 30 Июня 2025 года

    Габриел Диалло

  • Канада
    •  Габриел Диалло 18:00 Даниэль Альтмайер

    Даниэль Альтмайер

  • Германия
    •

    Диалло

    Габриэль ранее в этом месяце провел на траве уже десять матчей.

    В середине июня теннисист из Канады стал победителем турнира в Хертогенбосе.

    В финале Диалло выиграл у бельгийца Зизу Бергса. В остальных раундах его соперниками были Александр Вукич, Джордан Томпсон, Карен Хачанов и Юго Эмбер.

    На «пятисотнике» в Лондоне Диалло уступил во втором круге Иржи Легечке.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    На неделе перед Уимблдоном североамериканец дошел до четвертьфинала на Мальорке — выиграл у Хауме Муньяра и Ласло Джере, после чего уступил Таллону Грикспору.

    Диалло впервые сыграет в основной сетке британского мэйджора.

    Альтмайер

    Даниэль тем временем успел сыграть на двух травяных турнирах, но, в отличие от Диалло, ему нечем похвастаться.

    На «пятисотнике» в Галле немецкий теннисист проиграл в первом круге Даниилу Медведеву — 3:6, 3:6.

    На Мальорке Альтмайер с трудом выиграл у 38-летнего Фабио Фоньини, после чего уступил Корантену Муте.

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    В предыдущих сезонах у Альтмайера тоже были слабые результаты на траве. На данный момент у него отрицательный баланс на этом покрытии — всего лишь девять побед и 16 поражений.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Диалло в этом матче можно поставить за 1.24, победу Альтмайера букмекеры предлагают за 4.05.

    Прогноз: учитывая недавние результаты теннисистов, логично предположить, что Диалло обыграет Альтмайера. Более того, канадец вполне способен стать одним из октрытий турнира.

    Рекомендуемая ставка: победа Диалло в трех сетах за 2.52.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Диалло — Альтмайер?

    Матч Диалло — Альтмайер состоится 30 июня 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Диалло — Альтмайер?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Диалло в трех сетах.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Диалло — Альтмайер?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Диалло в трех сетах» с коэффициентом у букмекеров 2.52.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Диалло — Альтмайер?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Диалло — Альтмайер?

    Коэффициенты букмекеров: на Диалло в этом матче можно поставить за 1.24, победу Альтмайера букмекеры предлагают за 4.05.

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