Диалло — Альтмайер. Ставка (к. 2.52) и прогноз на Уимблдон 30 июня 2025 год

Габриел Диалло
Даниэль Альтмайер
Диалло
Габриэль ранее в этом месяце провел на траве уже десять матчей.
В середине июня теннисист из Канады стал победителем турнира в Хертогенбосе.
В финале Диалло выиграл у бельгийца Зизу Бергса. В остальных раундах его соперниками были Александр Вукич, Джордан Томпсон, Карен Хачанов и Юго Эмбер.
На «пятисотнике» в Лондоне Диалло уступил во втором круге Иржи Легечке.
На неделе перед Уимблдоном североамериканец дошел до четвертьфинала на Мальорке — выиграл у Хауме Муньяра и Ласло Джере, после чего уступил Таллону Грикспору.
Диалло впервые сыграет в основной сетке британского мэйджора.
Альтмайер
Даниэль тем временем успел сыграть на двух травяных турнирах, но, в отличие от Диалло, ему нечем похвастаться.
На «пятисотнике» в Галле немецкий теннисист проиграл в первом круге Даниилу Медведеву — 3:6, 3:6.
На Мальорке Альтмайер с трудом выиграл у 38-летнего Фабио Фоньини, после чего уступил Корантену Муте.
В предыдущих сезонах у Альтмайера тоже были слабые результаты на траве. На данный момент у него отрицательный баланс на этом покрытии — всего лишь девять побед и 16 поражений.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Диалло в этом матче можно поставить за 1.24, победу Альтмайера букмекеры предлагают за 4.05.
Прогноз: учитывая недавние результаты теннисистов, логично предположить, что Диалло обыграет Альтмайера. Более того, канадец вполне способен стать одним из октрытий турнира.
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Рекомендуемая ставка: победа Диалло в трех сетах за 2.52.