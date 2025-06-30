Банга — Кауно Жальгирис. Ставка (к. 2.21) и прогноз на футбол, чемпионат Литвы, 30 июня 2025 года

30 июня в 18-м туре чемпионата Литвы по футболу сыграют «Банга» и «Кауно Жальгирис». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Банга» — «Кауно Жальгирис», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Банга»

Турнирное положение: «Банга» пытается избежать борьбы за выживание. Команда нынче пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Банга» на 8 очков опережает опасную зону. А вот отличились игроки команды 16 результативными ударами в 17 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Банга» уступила «Дайнаве» (1:2).

До того команда нанесла поражение «Джюгасу» (1:0). Да и поединок с «Ритеряем» завершился натужной викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Банга» забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Банга» на данном этапе выглядит нестабильно. До последней коллизии она победила дважды кряду.

Причем «Банга» традиционно успешно противостоит «Кауно Жальгирису». В пяти последних очных поединках команда добыла 3 виктории при 2 ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда постарается оторваться от группы аутсайдеров.

«Кауно Жальгирис»

Турнирное положение: «Кауно Жальгирис» сражается за чемпионство. Команда на данный момент находится на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Кауно Жальгирис» в 17 матчах чемпионата набрал 37 очков. А вот в собственные ворота команда пропустила лишь 9 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела удачно. «Кауно Жальгирис» переиграл «Паневежис» (3:1).

До того команда нанесла поражение «Хегельман Литауэну» (2:1). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Судувой» (0:0).

При этом «Кауно Жальгирис» в 5 своих последних поединках добыла 4 виктории. Команда отличилась 12 забитыми мячами при одном пропущенном в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Кауно Жальгирис» относительно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 31 мяч в 17 поединках чемпионата.

При этом «Кауно Жальгирис» пропускает в среднем реже гола за матч. А вот отрыв от ближайшего преследователя измеряется 3 очками.

Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. При этом победила она в двух своих последних поединках.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Вот только «Бангу» они не обыгрывают уже почти 2 года.

Статистика для ставок

«Кауно Жальгирис» в среднем пропускает реже гола за матч

«Банга» не проигрывает «Кауно Жальгирису» уже почти 2 года

Каунасцы победили в 2 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кауно Жальгирис» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 3.63, а победа оппонента — в скромные 5.19.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.01 и 1.80.

Прогноз: «Кауно Жалгирис» борется за чемпионский титул, и наверняка сразу будет активно атаковать.

Номинальные гости способны еще прибавить в плане реализации, да и оборона «Банги» не блещет пресловутой надежностью.

Ставка: Победа «Кауно Жальгириса» в 1 тайме за 2.21.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.01