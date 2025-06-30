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    Каунасцы начнут без раскачки

    Банга — Кауно Жальгирис. Ставка (к. 2.21) и прогноз на футбол, чемпионат Литвы, 30 июня 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Литовская А Лига Прогнозы на Кауно Жальгирис
    Прогноз и ставки на «Банга» — «Кауно Жальгирис»
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    «Кауно Жальгирис»
    30 июня в 18-м туре чемпионата Литвы по футболу сыграют «Банга» и «Кауно Жальгирис». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Банга» — «Кауно Жальгирис», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Литва. Лига А 30 Июня 2025 года

    Банга

  • Гаргждай
    •  Банга 19:00 Кауно Жальгирис

    Кауно Жальгирис

  • Литва. Лига А
    •

    «Банга»

    Турнирное положение: «Банга» пытается избежать борьбы за выживание. Команда нынче пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

    При этом «Банга» на 8 очков опережает опасную зону. А вот отличились игроки команды 16 результативными ударами в 17 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Банга» уступила «Дайнаве» (1:2).

    До того команда нанесла поражение «Джюгасу» (1:0). Да и поединок с «Ритеряем» завершился натужной викторией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Банга» забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Банга» на данном этапе выглядит нестабильно. До последней коллизии она победила дважды кряду.

    Причем «Банга» традиционно успешно противостоит «Кауно Жальгирису». В пяти последних очных поединках команда добыла 3 виктории при 2 ничьих.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда постарается оторваться от группы аутсайдеров.

    «Кауно Жальгирис»

    Турнирное положение: «Кауно Жальгирис» сражается за чемпионство. Команда на данный момент находится на 1 месте турнирной таблицы.

    Причем «Кауно Жальгирис» в 17 матчах чемпионата набрал 37 очков. А вот в собственные ворота команда пропустила лишь 9 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела удачно. «Кауно Жальгирис» переиграл «Паневежис» (3:1).

    До того команда нанесла поражение «Хегельман Литауэну» (2:1). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Судувой» (0:0).

    При этом «Кауно Жальгирис» в 5 своих последних поединках добыла 4 виктории. Команда отличилась 12 забитыми мячами при одном пропущенном в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Кауно Жальгирис» относительно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 31 мяч в 17 поединках чемпионата.

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    При этом «Кауно Жальгирис» пропускает в среднем реже гола за матч. А вот отрыв от ближайшего преследователя измеряется 3 очками.

    Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. При этом победила она в двух своих последних поединках.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Вот только «Бангу» они не обыгрывают уже почти 2 года.

    Статистика для ставок

    • «Кауно Жальгирис» в среднем пропускает реже гола за матч

    • «Банга» не проигрывает «Кауно Жальгирису» уже почти 2 года

    • Каунасцы победили в 2 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кауно Жальгирис» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 3.63, а победа оппонента — в скромные 5.19.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.01 и 1.80.

    Прогноз: «Кауно Жалгирис» борется за чемпионский титул, и наверняка сразу будет активно атаковать.

    Номинальные гости способны еще прибавить в плане реализации, да и оборона «Банги» не блещет пресловутой надежностью.

    Ставка: Победа «Кауно Жальгириса» в 1 тайме за 2.21.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.01

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Банга — Кауно Жальгирис?

    Матч Банга — Кауно Жальгирис состоится 30 июня 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Банга — Кауно Жальгирис?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Банга — Кауно Жальгирис?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.21.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Банга — Кауно Жальгирис?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Банга — Кауно Жальгирис?

    Коэффициенты букмекеров: «Кауно Жальгирис» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 3.63, а победа оппонента — в скромные 5.19.

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    Банга — Кауно Жальгирис: прогноз и ставка за 2.21, статистика, коэффициенты матча 30.06.202519:00. Каунасцы начнут без раскачки
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