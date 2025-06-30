Хегельман Литауэн — Судува. Ставка (к. 3.92) и прогноз на футбол, чемпионат Литвы, 30 июня 2025 года

30 июня в 18-м туре чемпионата Литвы по футболу сыграют «Хегельман Литауэн» и «Судува». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Хегельман Литауэн» — «Судува», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Хегельман Литауэн»

Турнирное положение: «Хегельман Литауэн» сражается за чемпионский титул. Команда нынче пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Хегельман Литауэн» на 3 очка отстает от лидера. А вот отличились игроки команды 27 результативными ударами в 17 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Хегельман Литауэн» одолел «Жальгирис» (1:0).

До того команда потерпела поражение от «Кауно Жальгириса» (1:2). А вот поединок с «Дайнавой» завершился паритетом (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Хегельман Литауэн» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Хегельман Литауэн» на данном этапе выглядит нестабильно. До последней виктории она набрала всего 1 балл в 2 матчах.

Причем «Хегельман Литауэн» традиционно успешно противостоит «Судуве». В пяти последних очных поединках команда добыла 4 виктории при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда постарается подтянуться к лидеру.

«Судува»

Турнирное положение: «Судува» сражается за чемпионство. Команда на данный момент находится на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Судува» в 17 матчах чемпионата набрала 31 очко. А вот в собственные ворота команда пропустила 15 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела не столь удачно. «Судува» подписала мировую с «Шауляем» (2:2).

До того команда не смогла одолеть «Жальгирис» (2:2). А вот чуть ранее она расписала паритет с «Кауно Жальгирисом» (0:0).

При этом «Судува» в 5 своих последних поединках добыла 2 виктории. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Судува» нынче не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 25 мячей в 17 поединках литовского чемпионата.

При этом «Судува» пропускает в среднем реже гола за матч. А вот отставание от второй позиции измеряется 3 очками.

Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. При этом она не проигрывает уже два с половиной месяца.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Судува» постарается воспользоваться проблемами соперника в обороне.

Статистика для ставок

«Судува» в среднем пропускает реже гола за матч

«Хегельман Литауэн» пропускает в среднем чаще гола за матч

«Судува» не проигрывает уже 2 с половиной месяца

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хегельман Литауэн» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.79. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.92.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.90 и 1.79.

Прогноз: «Судува» явно способна поднатореть в плане результатов, и наверняка будет активно атаковать.

Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, да и оборона «Хегельман Литауэна» не блещет пресловутой надежностью.

Ставка: Победа «Судувы» за 3.92.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трёх мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.20