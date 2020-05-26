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    В чемпионский год играли по-королевски. О яркой победе «Реала» над «Валенсией» в Примере 2002/03

    Власти Испании одобрили продолжение сезона в первой половине июня. Но пока игры не возобновились, вспомним о крутых матчах Ла Лиги былой эпохи

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    В сезоне 2002/2003 «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» разгромил «Валенсию» и выдал один из лучших домашних матчей в тот год.

    Второе чемпионство для президента Переса

    В начале нулевых на свой первый президентский срок пришел Флорентино Перес. К сезону 2002/2003 в составе «Реала» уже играли Луиш Фигу и Зинедин Зидан, а в упомянутый сезон к этой галактической компании присоединился Роналдо.

    В этот футбольный год Висенте дель Боске проводил свой последний сезон у руля мадридской команды. И многие до сих пор не могут понять решение президента отправить в отставку по-настоящему значимого для истории «Реала» человека.

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    • Но Дель Боске ушел красиво. В своем финальном пути с «королевским» клубом он стал чемпионом Испании, потерпев лишь четыре поражения. Кроме того, под его крылом «Реал» забил больше остальных в Примере — 86 мячей. Мадридская команда выглядела мощно и заслуженно отпраздновала свое 29 чемпионство.

    «Валенсия» не выдержала борьбы

    Рафаэль Бенитес проводил второй сезон в качестве менеджера «Валенсии». В свой первый год испанский тренер привел «летучих мышей» к чемпионству. Окрыленная успехом команда была решительна в планах защитить титул.

    Долгое время «Валенсия» находилась в тройке лидеров турнирной таблицы, однако ближе к концу второго круга оранжевые начали опускаться ниже. За позицию в топ-3 велась ожесточенная борьба, которую подопечные Бенитеса в итоге проиграли. В сезоне 2002/2003 «Валенсия» финишировала пятой.

    В преддверии матча на «Сантьяго Бернабеу»

    Поединок двух из трех сильнейших команд на тот момент чемпионата был запланирован на 16 тур. Перед этим противостоянием «Реал» находился на втором месте с 30 очками. От «Реала Сосьедад», который шел первым, «королевский клуб» отставал на пять пунктов. «Валенсия» занимала третью строчку с 28 баллами.

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    • Через 5 дней после Нового года «Сантьяго Бернабеу» был рад приветствовать болельщиков, коих собралось в вечер игры больше 65 тысяч. Фанаты пришли увидеть не только зрелищный перформанс представителей вершины таблицы, но и голевую перестрелку одних из результативных команд того отрезка сезона.

    Два сильных стратега Висенте Дель Боске и Рафаэль Бенитес сошлись в очном сражении, выставив лучших бойцов. «Реал» в том матче расставился по схеме 4-2-3-1 с Зиданом, Раулем, Фигу и Роналдо впереди, в то время как «Валенсия» действовала по наработке 4-4-1-1, делая акцент на насыщенный центр. В 20:30 по Мадриду судья Альфонсо Пино Саморано начал этот поединок.

    Когда хватило одной контратаки

    На момент 16-го тура «Валенсия» имела лучший показатель в защите. За 15 матчей «летучие мыши» пропустили всего 8 голов. С первых минут поединка на «Сантьяго Бернабеу» как раз оборона гостей вынуждена была пахать активнее остальных. «Реал» на старте не церемонился с «Валенсией» и явно не задумывался о крутости ее защиты. Вот только пропитанное влагой и залитое в некоторых участках поле из-за непогоды мешало хозяевам быстро перекатывать мяч у чужой штрафной.

    «Реал» — «Валенсия». Чемпионат Испании 2002/2003

    Несмотря на неудобства, связанные с губчатой травой, Роберто Карлос, Рауль и Зидан на троих сотворили несколько опасных шансов в первой половине тайма. Хваленая защита «Валенсии» с треском, но пока еще держалась.

    Гостей хватило на 35 минут. Перед пропущенным голом «Валенсия» даже пошла в атаку, а потом отработала в прессинге, но капитан Фернандо Йерро у самого края поля мастерски уложил на газон игрока в оранжевом, вызвал восторг у публики «Бернабеу» и выполнил длинный пас вперед. В серии подборов «Реал» вышел победителем. В итоге Зидан выпилил разрезающий пас на ход Роналдо, а бразилец, действуя нестандартно, обыграл вратаря и катнул мяч в пустую рамку. Такой красотой мадридцы повели в счете, 1:0.

    Стандарт «Валенсии» испортил праздник

    После забитого гола «Реал» начал действовать еще опаснее. Звезды «Галактикос» организовали много перспективных походов вперед и могли спокойно забивать парочку мячей. Однако доля везения находилась на стороне «Валенсии», которая не только не пропустила, а еще и забила на 54-й минуте второго тайма.

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    • Это была типичная ситуация, когда слабая сторона противостояния реализовывает свой шанс со стандарта. Гости заработали штрафной. Выполнять подачу пошел Фабио Аурелио. Игрок сделал точный навес на Роберто Айялу, который головой отправил мяч в дальний угол, 1:1.

    «Реал» разрушил все планы Бенитеса

    Полузащитник «Валенсии» Пабло Аймар умудрился заработать две глупейшие желтые карточки за десять минут. На 64-й минуте он оставил свою команду в меньшинстве. Хозяева, почуяв запах крови, забрали мяч под контроль и начали давить.

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    Через четыре минуты после удаления мадридцы забили благодаря очередному красивому розыгрышу. В этом голевом моменте Макелеле продвинулся к центру штрафной, отпасовал на Зидана, который в касание обыгрался с Раулем. Сам Зизу пробил по воротам, а мяч от Маурисио Пеллегрино нырнул в сетку, 2:1.

    На 86-й минуте в воротах «Валенсии» эффектно расписался игрок, появившийся на поле на 79-й. В ходе контратаки Гути получил мяч в центральном круге, пробежал с ним пару десятков метров и перевел на Роберто Карлоса. Бразилец вернул мяч на Гути. 14-й номер первым касанием поднял мяч, а вторым пробил с разворота в дальний угол. Лучший футболист подмены обеспечил «Реалу» комфортное преимущество.

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    • На 93-й минуте Зидан нашел в себе силы, чтобы блеснуть напоследок мастерством и в очередной раз порадовать болельщиков своим футбольным интеллектом. С центра поля Зизу прошел, обыграв нескольких игроков «Валенсии», отдал пас-конфетку на Хавьера Портильо, который, выйдя на ударную позицию, направил мяч в ближний угол. Для испанского форварда это был только первый гол в чемпионате за 16 матчей.

    Победив в одном из важных матчей со счетом 4:1, «Реал» сократил разрыв от «Реала Сосьедад» до двух пунктов, поскольку баскская команда в 16-м туре сыграла вничью с «Малагой». «Валенсия» же опустилась на четвертую строчку и начала постепенно сдавать позиции в борьбе за лидерство. 0

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