Играли достойно клубу ЛЧ, но пролетели мимо. О матче «Шальке» на «Сан-Сиро» в 2005-м

В поединке в Милане «горняки» встретились с командой Анчелотти и подарили зрителям крутой матч с пятью голами.

Забивали много, но и пропускали достаточно

В сезоне 2004/2005 команда из Гельзенкирхена стала второй в чемпионате Германии, отстав от «Баварии» на приличное расстояние в 14 очков. Но свое право попасть напрямую в группу Лиги чемпионов она получила. В новом футбольном году «Шальке» управлял тренер Ральф Рангник. Под его опекой «горняки» смотрелись интересно и имели перспективу побороться за высокие места в еврокубках.

Путь в Лиге чемпионов 2005/2006 «Шальке» начал с довольно ровной Группы E, в которой, разве что «Милан» был по классу выше остальных, но ПСВ и «Фенербахче» годно дополняли немецкий клуб в списке претендентов на выход в плей-офф со второго места.

В первом еврокубковом матче 2005-го «Шальке» не набрал очков, влетев в Эйндховене ПСВ — 0:1. Но во втором туре «королевские синие» устроили рубку с «Миланом», которая закончилась вничью — 2:2. Еще одной результативной перепалкой завершилась встреча немцев с «Фенербахче» — 3:3. А перед заключительной игрой «Шальке» всухую одолел «Фенер» и ПСВ, забив в двух матчах 5 голов.

Команда Ральфа Рангника играла в атакующий футбол, не боясь пропустить в ответ. За 5 матчей она наколотила больше остальных в квартете и с уверенностью в собственных силах готовилась к судьбоносному поединку в Италии.

«Милан» выезжал на классе

Состав «Милана» тех лет многие болельщики клуба считают мощнейшим за всю историю команды. Спорить об этом можно бесконечно, но вот в Группе E сезона 2005/2006 звездная компания из Милана, безусловно, была на уровень выше конкурентов.

Но только стартовал коллектив Карло Анчелотти не так резво, как можно спрогнозировать до начала еврокубков. В трех турах группового этапа «Милан» набрал 5 очков из 9, после чего проиграл ПСВ и подпортил свое турнирное положение.

Оклемался итальянский гранд только в пятом туре, когда покер Андрея Шевченко разбил «Фенербахче» в Стамбуле — 4:0. Перед заключительным матчем «Милан» и «Шальке» имели по 8 очков, а ПСВ шел третьим с 7 баллами. Игра на «Сан-Сиро» должна была решить судьбу всех команд-участниц Группы E.

Выжидали стопроцентный момент

Самый важный матч группы состоялся 6 декабря 2005-го года на «Сан-Сиро». В тот зимний вечер стадион собрал 43 тысячи болельщиков, которые не испугались холода и были готовы поддержать команду хозяев в столь ответственный момент. Судья Мануэль Мехуто Гонсалес в 20:45 дал стартовый свисток и игра началась.

До перерыва команды играли с желанием, но не очень ярко. Свои моменты соперники старались найти дальними ударами из-за пределов штрафной после длинных передач в атаку. Такие попытки часто заканчивались тем, что мяч летел далеко от рамки. В середине поля коллективы сталкивались нечасто, в центре они не задерживались, часто наведывались в зону около штрафной оппонентов, но на финальный рубеж выходили с трудом.

Голы возникли после нарушений

В таком матче, где чужая защита не позволяет разгуляться, иногда на помощь может прийти стандартное положение. В ситуации с данным поединком два штрафных удара позволили увидеть два гола за пять минут до перерыва.

«Милан» — «Шальке». Лига чемпионов 2005/2006

На 41-й минуте Кака бежал с мячом вперед, как вдруг его на корпус жестко принял Марсело Бордон. Защитник обошелся без предупреждения, но право на стандарт «Милан» заработал. К мячу подошел Андреа Пирло. Метров с 27-ми Маэстро попал в цель. Его мощный удар без подкрутки залетел в девятину. Франк Рост даже и руки толком не выставил, а «Милан» повел в счете.

Спустя пару минут свой стандарт заработал «Шальке» после нарушения правил на углу штрафной. Линкольн выполнил подачу на дальнюю штангу, на которую откликнулся Кристиан Поульсен. Датчанину не пришлось высоко выпрыгивать, простым кивком он направил мяч в сетку.

Индивидуальный класс «Милана» превзошел «Шальке»

В дебюте второго тайма команда Рангника играла смелее. Футболисты немецкого клуба успели создать несколько неплохих возможностей, после чего активнее начал действовать «Милан».

Первый гол «россонери» во второй половине встречи случился на 52-й минуте. Результативная атака хозяев возникла благодаря мастерству Шевченко, который с помощью своего дриблинга со своей половины поля промчался с мячом на правом краю, а затем отпасовал на ход Кака. Бразилец вошел в штрафную и с угла пробил под дальнюю штангу. Миланский дуэт разорвал практически всю оборону «Шальке» и снова повел в счете.

На 57-й минуте миланцы успели забить еще один гол, однако взятие ворот отменили из-за фола в атаке. Недовольные подобным решением хозяева положили третий мяч спустя три минуты после этого эпизода. В штрафной площади «Шальке» гости забыли про Индзаги, который вышел один на один с вратарем, но в итоге выполнил передачу на Шеву. Шева сыграл неудачно, споткнувшись перед ударом. Мяч подобрал Кака, обыграл Поульсена и Бордона, после чего пробил мимо вратаря и двух игроков, защищавших рамку. Бразилец оказался точен, теперь коллектив Карло Анчелотти лидировал с комфортным преимуществом.

«Горняки» не отчаивались

Через семь минут после гола «Милана» «Шальке» забил в ответ. Все снова началось со стандарта. Сперва удар со штрафного предотвратили игроки в красно-черном, а затем сами миланцы неудачно сыграли во втором темпе. В итоге мяч достался Линкольну, который подстроился под удар и с линии штрафной не очень удачно приложился по мячу. К счастью для гостей, круглый срикошетил в ворота, 3:2.

После пятого гола во встрече ближе к очередному забитому мячу был «Милан», который удачно пользовался свободными зонами, возникающими в ходе активных наступательных действий «Шальке». Однако итоговый счет не изменился с 67-й минуты. На «Сан-Сиро» «россонери» завоевали три очка, благодаря чему вышли из группы с первого места.

Немцам повезло меньше. ПСВ выиграл свой матч у «Фенербахче», из-за чего «горняки» опустились на третью строчку и понизились до Кубка УЕФА. Во втором по значимости турнире коллектив Рангника выступил не менее достойно. Клуб из Гельзенкирхена дошел до полуфинала, где лишь в дополнительное время уступил «Севилье» со счетом 1:0 по сумме двух встреч. Но проиграли немцы данное противостояние не кому-нибудь, а будущим обладателям Кубка. 0