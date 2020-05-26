Лига чемпионов. Топ-10 тренеров в истории турнира

10. Оттмар Хитцфельд

Оттмар Хитцфельд globallookpress.com

Клубы: «Боруссия» Д, «Бавария»

Победы/ничьи/поражения: 48/27/20

Процент побед: 51%

Выигранные трофеи: 1997 («Боруссия» Д), 2001 («Бавария»)

Оттмар Хитцфельд стал тренером «Боруссии» в 1991 году и через пару лет привел их к победе в Кубке УЕФА. Затем он взялся за Лигу чемпионов, в которой привел молодую команду к победе всего лишь во втором сезоне. Затем «Бавария» переманила его к себе (как она обычно и делает). Под руководством Хитцфельда мюнхенцы потерпели душераздирающее поражение в финале 1999 года и полуфинале 2000 года, но затем тренер и его команда отомстили «Манчестер Юнайтед» и «Реалу».

«Бавария» выиграла Лигу чемпионов в 2001 году, пройдя обе команды по пути к трофею. Тот триумф сделал Хитцфельда первым тренером, которому удалось выиграть турнир с двумя разными клубами. Месть удалось осуществить, после чего и Хитцфельд, и его команда постепенно начали угасать. Однако на протяжении пяти лет команды Хитцфельда были именно теми командами, которые вы хотите видеть в этом турнире.

9. Рафа Бенитес

Клубы: «Ливерпуль», «Интер», «Челси», «Наполи», «Реал»

Победы/ничьи/поражения: 54/20/21

Процент побед: 57%

Выигранные трофеи: 2005 («Ливерпуль»)

Рафа Бенитес уже выигрывал Кубок УЕФА с «Валенсией», когда в 2004 году стал частью «Ливерпуля». В этой команде ему предстояло проделать большой объем работы, но благодаря организационному гению Бенитеса и местами откровенному везению, «красные» выиграли Лигу чемпионов в ходе его первого сезона у руля, сотворив исторический камбэк в матче с «Миланом».

Бенитес мог поступить, как Юпп Хайнкес, и просто исчезнуть после триумфа, однако он остался на своем месте и каким-то образом сумел превратить «Ливерпуль» в настоящую силу в Лиге чемпионов — команда еще раз добралась до финала в 2007 году. После «Энфилда» Бенитес был, пожалуй, менее успешен, но период в «Ливерпуле» позволяет ему занять место в этом рейтинге.

8. Висенте дель Боске

Висенте дель Боске globallookpress.com

Клубы: «Реал»

Победы/ничьи/поражения: 34/12/14

Процент побед: 57%

Выигранные трофеи: 2000, 2002 («Реал»)

Человек, который отождествил себя с золотой эпохой испанского футбола, на самом деле одну из лучших своих работ сделал еще почти за десять лет до сборной Испании. Висенте дель Боксе был всего лишь исполняющим обязанности, однако оказался настолько популярным и эффектным менеджеров, что получил полноценную должность в «Реале».

На протяжении четырехлетней эры дель Боске «Реал» регулярно выигрывал либо Ла Лигу, либо Лигу чемпионов (когда они он выиграли чемпионат, то в Лиге чемпионов добрались до полуфинала). Их победа в 2002 году — пик эры «галактикос» — была весьма примечательна, но то, как «Реал» разобрал на запчасти действующего на тот момент победителя турнира «Манчестер Юнайтед» в 2000 году, было настоящим чудом.

7. Юпп Хайнкес

Клубы: «Реал», «Бавария»

Победы/ничьи/поражения: 41/16/20

Процент побед: 70%

Выигранные трофеи: 1998 («Реал»), 2013 («Бавария»)

Хайнкес был тренером, который не задерживался в клубах слишком надолго, когда «Реал» Мадрид нанял его в 1997 году после успешной работы специалиста в «Тенерифе». Годом позже он привел «сливочных» к их первой победе в главном клубном турнире Европы за 32 года, возродив любовный роман клуба в этим турниром. Однако он был уволен за то, что финишировал лишь четвертым в Ла Лиге.

Таким образом, Хайнкес снова отправился в путешествия по клубам, и после нескольких остановок оказался в «Баварии», которую дважды подряд вывел в финалы Лиги чемпионов, выиграв один из них. Эта победа позволила «Баварии» оформить первый в истории клуба «Требл». За годы карьеры Хайнкес провел четыре сезона в ЛЧ, сумел выиграть ее дважды и не выбывал из турнира раньше полуфинала.

6. Алекс Фергюсон

Алекс Фергюсон и игроки «МЮ» globallookpress.com

Клубы: «Манчестер Юнайтед»

Победы/ничьи/поражения: 105/50/39

Процент побед: 54%

Выигранные трофеи: 1999, 2008 («МЮ»)

Сэр Алекс Фергюсон проигрывает дель Боске в личных дуэлях, но находится выше него в рейтинге благодаря тому, что за время своего феноменально долгого периода выступлений в Лиге чемпионов побеждал всех остальных как минимум по разу. Его 194 матча в турнире являются рекордными для тренеров. Фергюсон был тем человеком, который стоял за волшебной победой команды в 1999 года, а также стоял у руля прекрасной команды, которая выиграла турнир в 2008 году.

Вероятно, у него было бы еще больше побед в Лиге чемпионов, чем у любого другого тренера, но ему не повезло выиграть турнир с величайшей командой «МЮ» образца 2009 и 2011 годов. И хотя его история в ЛЧ завершилась разочарованием из-за того, трофей не удалось выиграть в третий раз, он всегда будет входить в когорту величайших тренеров в истории турнира.

5. Луи ван Гал

Клубы: «Аякс», «Барселона», «Бавария», «Манчестер Юнайтед»

Победы/ничьи/поражения: 57/16/22

Процент побед: 60%

Выигранные трофеи: 1995 («Аякс»)

Иногда суть не только в том, сколько трофеев вы выиграли, но и в том, как вы их выиграли. Луи ван Гал провел в Лиге чемпионов десять сезонов, но он никогда не блистал в турнире так, как в свои первые три сезона с «Аяксом». В первые два года он дважды выходил в финал и один раз выиграл его.

Это было наслаждением наблюдать за игрой «Аякса» — это была команда с множеством доморощенных футболистов, которая играла в великолепный футбол. Ядро той команды затем разбрелось по другим клубам и продолжило доминировать в Европе на протяжении многих лет. А та тренерская философия, которую ван Гал принес с собой сперва в «Барселону», а затем в «Баварию», помогла этим клубам построить свою династию по его следам. Ван Гал — легенда.

4. Жозе Моуринью

Жозе Моуринью globallookpress.com

Клубы: «Порту», «Челси», «Интер», «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм»

Победы/ничьи/поражения: 80/36/25

Процент побед: 56.74%

Выигранные трофеи: 2004 («Порту»), 2010 («Интер»)

Жозе Моуринью чем-то напоминает «Игру престолов». Когда он впервые заявил о себе, он был брутальным, обаятельным и одновременно гипнотическим. Однако к концу он стал противоречивым, несвязным и просто раздражающим. Его начало было потрясающим. Португалец потряс весь мир, когда выиграл Лигу чемпионов с «Порту». Затем он перешел в «Челси» и почти в мгновение ока превратил «синих» в одну из лучших команд Европы.

Ему не удалось взять ЛЧ с «Челси», однако затем он стал автором, пожалуй, наибольшего апсета в истории ЛЧ, когда его суперорганизованный «Интер» сломил невероятную «Барселону» Пепа Гвардиолы, лишив ее шанса взять три подряд трофея ЛЧ. С тех пор все пошло по наклонной, хотя ему и удалось помочь «Реалу» прервать черную полосу, в ходе которой «сливочным» не удавалось пройти первый раунд плей-офф.

3. Карло Анчелотти

Карло Анчелотти globallookpress.com

Клубы: «Парма», «Ювентус», «Милан», «Челси», ПСЖ, «Реал», «Бавария», «Наполи»

Победы/ничьи/поражения: 91/38/36

Процент побед: 55.15%

Выигранные трофеи: 2003, 2007 («Милан»), 2014 («Реал»)

Карло Анчелотти был тем человеком, который принял «Реал» после Моуринью. Великолепный итальянец помог «сливочным» оформить «Десиму» в 2014 году, что позволило ему сравняться с Бобом Пейсли по количеству побед в главном еврокубке (3).

Конечно, он переезжал в Мадрид, будучи абсолютной легендой. Анчелотти привел «Милан» к двум победам в Лиге чемпионов, хотя на самом деле их должно было быть четыре за пять лет, если бы не шокирующий результат четвертьфинала против «Депортиво» в 2004 году и финала-2005 против «Ливерпуля». С ними он, безусловно, был бы номером один в этом рейтинге.

2. Пеп Гвардиола

Клубы: «Барселона», «Бавария», «Манчестер Сити»

Победы/ничьи/поражения: 74/26/21

Процент побед: 61%

Выигранные трофеи: 2009, 2011 («Барселона»)

Как и в случае с ван Галом, дело не только в том, сколько вы выиграли, но также и в том, как вы выиграли. И никто никогда не выигрывал Лигу чемпионов столь же блестяще, как Гвардиола. Каталонский тренер просто выжег все вокруг в 2009 году — его первом сезоне в качестве тренера во взрослом футболе. Он привел «Барселону» к «Треблу», играя в стиле, который не был похож ни на что в мире. Это был невероятный скачок в игре, и весь современный футбол был сформирован этим. Продолжение, которое последовало в 2011 году, возможно, было даже лучше.

Только стихийное бедствие в 2010 году и собственное расточительство в 2012-м помешали «Барселоне» выиграть четыре Лиги чемпионов подряд. Они были командой, которую мы никогда больше не увидим. Так что, несмотря на то, что Гвардиола больше не выходил в финал ЛЧ с 2011 года и так и не сумел добиться новой европейской славы (хотя и доминировал на внутренней арене с «Баварией» и «Ман Сити»), он занимает второе место. Что бы вы о нем ни думали, но Гвардиола глубоко изменил Лигу чемпионов в лучшую сторону.

1. Зинедин Зидан

Зинедин Зидан globallookpress.com

Клубы: «Реал»

Победы/ничьи/поражения: 26/8/6

Процент побед: 65%

Выигранные трофеи: 2016, 2017, 2018 («Реал»)

Но все же в большинстве случаев речь идет о том, сколько трофеев вы выиграли. Анчелотти потребовалось одиннадцать сезонов, чтобы выиграть три титула в ЛЧ. Зинедину Зидану для аналогичного количества титулов хватило трех сезонов. На самом деле даже не трех, так как он принял «Реал» по ходу сезона — двух с половиной.

По сути Зидан ни разу в качестве тренера не оставался без трофея Лиги чемпионов. Что еще нужно говорить? Конечно, он не может похвастаться каким-либо особенным стилем или тем, что задает тактические тренды, как некоторые другие тренеры. Но когда вы побеждаете в Лиге чемпионов каждый раз, когда играете там, то как вы можете быть не на первой позиции? Зидан — прирожденный победитель. 0