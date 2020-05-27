Карантин снят. Как РПЛ готовится к возобновлению сезона

РПЛ утверждает медицинский регламент
Чтобы возобновить чемпионат России и при этом гарантировать безопасность здоровья всех причастных, от игроков и судей, до работников тв-вещания, необходим новый медицинский регламент.
Благо, перед глазами уже есть хороший образец, из которого можно копировать, не боясь двойки за списывание — регламент перезапустившейся бундеслиги.
Вот некоторые выдержки из регламента РПЛ, который еще предстоит утвердить в Роспотрбнадзоре:
Общие требования к организации социальной дистанции до начала и во время матча:
— групповой выход игроков происходит без детского сопровождения, без обмена талисманами и вымпелами;
— не допускается сбора единого состава команды и никаких командных фотографий (фотографы во внутренней зоне поля и допускаются только за ворота и вдоль длинной стороны);
— не проводятся презентации с участием дополнительных персон и лиц, исключаются рукопожатия.
Прибытие команд на стадион:
— команда, тренерский штаб и медицинский персонал приезжают на нескольких автобусах/трансферах, при проходе на стадион и при перемещениях в его зонах расстояние между игроками и персоналом должно быть увеличенным (не менее 2 метров);
— требуется соблюдать раздельное прибытие команд на стадион (время и расстояние);
— для организации раздевалок необходимо использовать свободное пространство любых соседних комнат в качестве дополнительных возможностей раздевалки (например: разделение стартовых одиннадцати игроков/вратари/запасные).
Использование раздевалок:
— в раздевалке для каждого игрока должна быть приготовлена обувь и экипировка (включая личные бутылки с водой);
— в конце матча игроки используют предоставленные им раздевалки для принятия душа и оставляют свою использованную экипировку в корзинах для одежды; обувь следует оставлять в том месте, где они переодеваются;
— при принятии душа необходимо соблюдать социальную дистанцию (2 метра), душевые кабинки следует занимать в шахматном порядке; душевые следует дезинфицировать после каждой группы.
Требования по организации тренерской зоны:
— На тренерской скамейке присутствует только команда и тренерский штаб.
— Должны быть предусмотрены возможности расширения дополнительных посадочных мест для запасных игроков с соблюдением дистанции (дополнительные места/скамейки).
— Во время перерыва должен быть обеспечен раздельный доступ игроков в раздевалку.
— Требования к дистанцированию применимы и к другим специальным помещениям стадиона, включая комнаты для допинг-проб и медицинские кабинеты.
За нарушение санитарного регламента клубами, игроками или официальными лицами после возобновления РПЛ грозят штрафы от 10 000 до 100 000 рублей в соответствии с частью 2 статьи 111: «Иные нарушения регламента Соревнований».
Медицинским регламентом РПЛ предусмотрено разделение стадионов на три зоны во время проведения матчей: «Чистая зона» («Красная группа»), «Зона трибун» («Зеленая группа») и «Наружная зона» («Желтая группа»). При этом «Зона трибун» может быть разделена на подзоны.
В состав «Чистой зоны» войдут футбольное поле, игровая зона (места нахождения помощников судьи, болбоев, медперсонала, охраны и т.д.), техническая зона для размещения игроков и других участников матча, внесенных в протокол встречи, а также «футбольный отсек» (раздевалки, комнаты судей, делегата, инспектора, комиссара матча, допинг-контроля) и первая рекламная линия.
В этой зоне смогут находиться, помимо прочих, не более 35 участников матча от каждого клуба, 4 судьи, инспектор РФС, комиссар РФС, директор по безопасности РПЛ, матч-менеджер от клуба-организатора, 16 лиц, подающих мячи, 4 представителя допинг-контроля.
Сотрудникам, аккредитованным в «Чистой зоне», будет запрещено перемещение в другие зоны. Исключениями являются делегат, директор по безопасности РПЛ, матч-менеджер, представитель по безопасности клуба организатора. При этом приближаться на расстояние менее 2 метров к игрокам и членам команд будет запрещено всем, кроме судей.
В «Зону трибун» войдут места размещения аккредитованных представителей клубов, а также сотрудников служб, необходимых для проведения матча: диктора стадиона, персонала медпункта, охранников, представителей по безопасности клуба-организатора, полиции, Росгвардии и МЧС, иных необходимых лиц.
В «Наружной зоне» разместятся охрана, персонал скорой помощи, пожарные расчеты, персонал передвижной телевизионной станции, персонал, необходимый для функционирования зоны, и иные необходимые лица.
В ряде случаев потребуется согласование с РФС и РПЛ, также отмечается, что журналисты, кроме представителей основного вещателя («Матч ТВ»), допускаться не будут.
Клубы cобирают легионеров
Если в некоторых клубах РПЛ иностранные игроки пережидали карантин в России, то клубам отпустившим легионеров домой, приходится теперь собирать их назад, что бывает непросто из-за авиасообщения, закрытого по многим направлениям из-за пандемии.
За границей находилось около 70 человек — игроки и тренеры. Впрочем, к настоящему моменту легионеры в большинстве клубов уже успели прилететь в Россию. Теперь прибывшим из других стран игрокам приходится отсиживаться на обязательном двухнедельном карантине.
Сложнее всего в этом плане «Спартаку», потому что кроме футболистов Самуэля Жиго, Гуса Тиля, Алекса Крала и Джордана Ларссонаа, на карантин сел тренерский штаб красно-белых в лице главного тренера Доменико Тедеско и его помощников — Андреаса Хинкеля и Макса Урванчки.
При этом, не все игроки добираются до свох клубов прямыми рейсами. Например, футболисты казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия и Зурико Давиташвили отправились из Грузии на автомобиле до Тамбова с соблюдением всех мер предосторожности. Оттуда они добирались до столицы Татарстана с клубным водителем.
🇬🇪 Хвича Кварацхелия и Зурико Давиташвили прибыли в Казань.— «Рубин» Казань (@fcrk) May 22, 2020
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Игроки добирались до столицы Татарстана на автомобиле с соблюдением всех мер предосторожности. Футболисты уже помещены на обязательный двухнедельный карантин и в ближайшее время сдадут тест на COVID-19. pic.twitter.com/ADZngtu9V1
Впрочем, иногда добираться окольными путями приходится и вынужденно. Три футболиста «Оренбурга» в пятницу, 22 мая, не смогли улететь в Россию на частном самолете из Белграда.
На борту частого самолета находились главный тренер «Крыльев» Миодраг Божович, игроки самарцев и «Уфы», а на представителей «Оренбурга», которые тоже резервировали места на рейс, клуб не прислал необходимые документы.
Речь идет про хорвата Даниела Мишкича, серба Уроша Радаковича и португальца Рикарду Алвеша. В итоге футболистам отправиться по маршруту Белград-Загреб-Франкфурт-Минск-Москва-Оренбург.
А вот защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес и вовсе не прилетел в Москву в обозначенный клубом день — немец опасается за здоровье из-за эпидемиологической обстановки в Москве и считает, что в Германии ему будет безопаснее.
Хеведес при этом может провести переговоры с «Локомотивом» о расторжении контракта по соглашению сторон, немец хочет покинуть команду. В клубе поведение игрока вызвало непонимание, но «Локо» готов к диалогу.
Во вторник, 26 мая, РПЛ сообщила, что все иностранные футболисты и тренеры вернулись в Россию.
Клубы тестируются на коронавирус
После официального объявления о рестарте РПЛ с 21 июня, клубы перед возобновлением тренировочного процесса начали тестировать игроков на коронавирус.
Это сразу принесло свои невеселые плоды — первый случай COVID-19 в чемпионате России был обнаружен у нападающего «Локомотива» Джефферсона Фарфана.
У нашего игрока Джефферсона Фарфана диагностирован коронавирус.— «Локомотив» 🏠 #StayHomeStayLoko (@fclokomotiv) May 16, 2020
Желаем здоровья, Джефф! Скорее поправляйся! ❤️💚 pic.twitter.com/3pJEpthYNk
Согласно новому медицинскому регламенту РПЛ, в случае положительного результата теста:
— клуб обязан незамедлительно проинформировать Роспотребнадзор, а также РПЛ и получить координацию по дальнейшим процедурам;
— клубный врач должен произвести осмотр членов команды, а также дать пояснения команде по поводу ситуации;
— пациент с положительным тестом незамедлительно информирует об этом клубного врача, обязан самоизолироваться, чтобы не заразить членов семьи и/или членов команды, а в случае подтверждения Роспотребнадзором результата теста направляется в медицинское учреждение согласно предписанию Роспотребнадзора;
— игрок незамедлительно самоизолируется с целью избежать заражения других лиц; игрок должен изолироваться на 14 дней;
— все мероприятия в отношении выявленного зараженного и контактной группы выполняются строго в соответствии с предписанием Роспотребнадзора, тестирование контактной группы организуется командным врачом;
— пациент с положительным тестом, не подтвержденным Роспотребнадзором, изолируется от сотрудников, игроков на 14 календарных дней;
— условие выхода из изоляции — нахождение в ней не менее 14 календарных дней при отсутствии симптомов, а также при условии двух отрицательных тестов ПЦР; тест ИФА (при наличии) выполняется с целью экспресс-определения наличия/отсутствия иммунитета, результат теста не может быть принят для определения допуска к тренировкам или матчу.
К счастью, перуанец, восстанавливающийся после травм, давно находился в самоизоляции и не контактировал с партнерами по команде, поэтому больше зараженных в «Локо» не было.
Вслед за «Локомотивом», положительный тест обнаружился в «Рубине» — у защитника Константина Плиева, заразившегося, предположительно в Осетии.
В отличие от Фарфана, Плиев вел активную социальную жизнь и не соблюдал изоляцию: защитник «Динамо» Заурбек Плиев, брат заболевшего, и другие осетинские футболисты РПЛ общались с Константином на различных мероприятиях на родине, в том числе на свадьбе.
Неудивительно, что следующим клубом, где обнаружился коронавирус, оказалось «Динамо». Там по итогам тестов носителями оказалось трое игроков — форвард Сильвестр Игбоун, защитник Роман Евгеньев и вратарь Дэвид Сангаре.
Помимо трех игроков «Динамо», положительный тест на коронавирус сдал директор медицинского штаба команды Алексей Плесков и тренер вратарей «Динамо» Дмитрий Изотов. Подозревают коронавирус и у игрока молодежной команды.
Дальше больше — в «Урале» положительный тест сдал нападающий Павел Погребняк, у которого болезнь протекает пока наиболее тяжело, а в «Спартаке» вирус обнаружили у Зелимхана Бакаева — футболист остался в Москве и переносит болезнь дома.
Анализы спартаковца Романа Зобнина показали наличие в крови антител. Это означает, что футболист уже переболел, а сейчас полностью здоров. Также антитела были обнаружены у трех игроков «Оренбурга» — Андреа Чуканова, Филипа Рогича и Жиги Шкофлека.
Кроме того, как мы узнали из интервью полузащитника «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова, он уже успел переболеть коронавирусом в начале мая.
Клубы тренируются
Президент РФС Александр Дюков направил обращение губернаторам регионов, где выступают клубы РПЛ, попросив, чтобы игроки, персонал, судьи и иные лица, прибывшие с территорий иных субъектов РФ или территорий иностранных государств для участия в матчах, были освобождены от необходимости соблюдения режима самоизоляции после двух отрицательных тестов на коронавирус подряд.
Также функционер попросил разрешить клубам возобновить тренировочный процесс основных команд. РФС просит применить данные меры, так как тестирование участников матчей будет обеспечено согласно протоколу возобновления турнира.
Одним из первых к тренировкам приступил Футбольный клуб «Уфа» — уже 18 мая уфимцы сели на сбор в городе Аша (Челябинская область), который продлится до 4 июня.
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@ufafc села на сбор, который продлится до 4 июня. Мы в небольшом и очень красивом городе Аша. Челябинская область, от Уфы 120 км. Местная команда играет в турнире КФК, но у неё такие условия для тренировок, что это просто впечатляет! В Аше живет 26 тысяч, не уверен, что все вы слышали о таком городе. Но здесь на базе есть: Хорошее травяное поле с трибуной, Искусственнее поле с подогревом и тоже с трибуной, Крытое поле для мини-футбола, Тренажёрный зал, баня, Гостиница, наконец. Где мы и будем жить. Условия великолепные. Зелёная обустроенная территория. Горы. Река. Красивая церковь неподалёку. Впечатлён, попали в сказку. Да ещё и с погодой повезло. Со вторника начинаем работать в двухразовом режиме. Проведём тестирование ребят, посмотрим в каком они состоянии и будем двигаться вперёд. Настроение рабочее. Все соскучились друг по другу. И по футболу, конечно. #спорт #футбол #фкуфа #премьерлига #нашалигачемпионов #евсеев
А вот столичным клубам пришлось сложнее. Четыре московских клуба РПЛ даже обратились в РФС с просьбой отложить дату начала тренировок во всех командах лиги до 1 июня.
Пожелание «Спартака», ЦСКА, «Локомотива» и «Динамо» было вызвано тем, что в Москве до 31 мая будут действовать жесткие карантинные меры, в то время как в ряде регионов они уже смягчены.
Некоторые команды уже тренируются на открытом воздухе, что, по мнению московских команд, создает неравные условия.
Впрочем, претензии клубов безосновательны. В регламенте возобновления сезона говорится:
— рекомендуется провести тренировочный период не менее 21 календарных дней перед возобновлением соревнований;
Это означает, что тренировочный процесс должны начать не позднее 1 июня.
Не говоря уже о том, что тренироваться московские клубы могут и за пределами Москвы. Если «Уфа» тренируется в 120 км от Уфы, почему так же не может сделать «Локомотив»?
В итоге проблема решиалсь просто — столичным клуба разрешили тренроваться на своих базах в Московской области.
«Спартак» начал тренировки 23 мая — с командой тренировался и переболивший коронавирусом Роман Зобнин. Руководит занятиями сербский специалист по физподготовке Влад Чепзанович.
Сегодня на вечерней тренировке к команде присоединился Роман Зобнин 🙌— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) May 25, 2020
Утром наш вице-капитан прошел дополнительное обследование в связи с перенесенной ранее коронавирусной инфекцией.
Результаты показали, что Рома полностью здоров и готов к полноценным нагрузкам 💪 pic.twitter.com/LnGxZfhQEB
«Локомотив» тоже временно тренируется без наставника — Юрий Семин уже сдал вахту, а новый тренер Марко Николич прилетит в москву только 30 мая, так что командой пока рулит Олег Пашинин.
«Краснодар» тоже вернулся к групповым тренировкам (хот яходили слухи, что клуб тайком тренировался и до разрешения РФС).
Как рассказывает нападающий Ари, тренеры разделили игроков по двое, каждый из которых тренируется на своей половине поля.
Клубы подписывают контракты
Пауза в мировом футболе добавила головной боли руководителям клубов еще и потому, что сроки контрактов многих игроков, а также сроки арендных соглашений, как правило, заканчиваются в мае-июне.
Этого вполне хватало бы при обычных обстоятельствах, но теперь клубам нужно или подписывать новые контракты до конца сезона, или доигрывать сезон в весьма странных составах.
Контракт с Мануэлом Фернандешем продлен на два месяца.— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) May 25, 2020
Срок его действия теперь истекает 31 июля 2020 года.https://t.co/yLIt6mBnE5
Продлением аренд и подписанием контракт и занялись клубы РПЛ. Так, «Тамбов» продлил аренду хавбека «Спартака» Георгия Мелкадзе, но не стал удерживать армейца Хетага Хосонова и динамовца Мигела Кардозу.
«Динамо», в свою очередь, предложило восьми футболистам продлить контракт до конца сезона. Это защитник Владимир Рыков, хавбеки Роман Нойштедтер, Артур Юсупов, Антон Соснин, Жоаозиньо, нападающий Кирилл Панченко.
Также «Динамо» хочет продлить аренду полузащитника Оскара Хильемарка и форварда Сильвестра Игбоуна. Питерский «Зенит» продлил до конца сезона контракт с нападающим Александром Кокориным, как и его аренду в «Сочи».
У «Урала» у целых пятнадцати футболистов 30 июня должны закончится трудовые договоры, и екатеринбургскому клубу в ближайшее время предстоит решать, с кем они будут продлены и на каких условиях.
В составе «Ахмата» контракты истекают у вратаря Евгения Городова, защитника Мирослава Богосоваца, полузащитников Дениса Глушакова, Роланда Гиголаева и Олега Иванова, а также у нападающих Магомеда Митришева, Фелипе Визеу и Абубакара Кадырова.
Московский «Спартак» радикально решил вопрос истекающей аренды у «Крыльев Советов» форварда Александра Соболева, и выкупил трансфер игрока.
Столичный ЦСКА пошел еще дальше и еще на сезон продлил сотрудничество с главным тренером Виктором Гончаренко, который вернулся из Белоруссии в Москву 19 мая, так что к свои обязанностям в офлайн-режиме сможет приступить лишь 3 июня.
Тренеры «Тамбова» Сергей Первушин и Тимур Шипшев также продлили контракты с клубом до конца следующего сезона РПЛ.
А вот «Оренбург» объявил, что не продлит контракт с Константином Емельяновым, занимавшим пост главного тренера. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ильшат Айткулов.