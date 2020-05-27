Карантин снят. Как РПЛ готовится к возобновлению сезона

В пятницу, 15 мая, исполком РФС принял решение о возобновлении чемпионата России. Датой рестарта было названо 21 июня. Насколько далеко лига продвинулась в подготовке возобновления чемпионата РОссииза полследние полторы недели?

РПЛ утверждает медицинский регламент

Чтобы возобновить чемпионат России и при этом гарантировать безопасность здоровья всех причастных, от игроков и судей, до работников тв-вещания, необходим новый медицинский регламент.

Благо, перед глазами уже есть хороший образец, из которого можно копировать, не боясь двойки за списывание — регламент перезапустившейся бундеслиги.

Вот некоторые выдержки из регламента РПЛ, который еще предстоит утвердить в Роспотрбнадзоре:

Общие требования к организации социальной дистанции до начала и во время матча:

— групповой выход игроков происходит без детского сопровождения, без обмена талисманами и вымпелами;

— не допускается сбора единого состава команды и никаких командных фотографий (фотографы во внутренней зоне поля и допускаются только за ворота и вдоль длинной стороны);

— не проводятся презентации с участием дополнительных персон и лиц, исключаются рукопожатия.

Прибытие команд на стадион:

— команда, тренерский штаб и медицинский персонал приезжают на нескольких автобусах/трансферах, при проходе на стадион и при перемещениях в его зонах расстояние между игроками и персоналом должно быть увеличенным (не менее 2 метров);

— требуется соблюдать раздельное прибытие команд на стадион (время и расстояние);

— для организации раздевалок необходимо использовать свободное пространство любых соседних комнат в качестве дополнительных возможностей раздевалки (например: разделение стартовых одиннадцати игроков/вратари/запасные).

Использование раздевалок:

— в раздевалке для каждого игрока должна быть приготовлена обувь и экипировка (включая личные бутылки с водой);

— в конце матча игроки используют предоставленные им раздевалки для принятия душа и оставляют свою использованную экипировку в корзинах для одежды; обувь следует оставлять в том месте, где они переодеваются;

— при принятии душа необходимо соблюдать социальную дистанцию (2 метра), душевые кабинки следует занимать в шахматном порядке; душевые следует дезинфицировать после каждой группы.

Требования по организации тренерской зоны:

— На тренерской скамейке присутствует только команда и тренерский штаб.

— Должны быть предусмотрены возможности расширения дополнительных посадочных мест для запасных игроков с соблюдением дистанции (дополнительные места/скамейки).

— Во время перерыва должен быть обеспечен раздельный доступ игроков в раздевалку.

— Требования к дистанцированию применимы и к другим специальным помещениям стадиона, включая комнаты для допинг-проб и медицинские кабинеты.

За нарушение санитарного регламента клубами, игроками или официальными лицами после возобновления РПЛ грозят штрафы от 10 000 до 100 000 рублей в соответствии с частью 2 статьи 111: «Иные нарушения регламента Соревнований».

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Медицинским регламентом РПЛ предусмотрено разделение стадионов на три зоны во время проведения матчей: «Чистая зона» («Красная группа»), «Зона трибун» («Зеленая группа») и «Наружная зона» («Желтая группа»). При этом «Зона трибун» может быть разделена на подзоны.

В состав «Чистой зоны» войдут футбольное поле, игровая зона (места нахождения помощников судьи, болбоев, медперсонала, охраны и т.д.), техническая зона для размещения игроков и других участников матча, внесенных в протокол встречи, а также «футбольный отсек» (раздевалки, комнаты судей, делегата, инспектора, комиссара матча, допинг-контроля) и первая рекламная линия.

В этой зоне смогут находиться, помимо прочих, не более 35 участников матча от каждого клуба, 4 судьи, инспектор РФС, комиссар РФС, директор по безопасности РПЛ, матч-менеджер от клуба-организатора, 16 лиц, подающих мячи, 4 представителя допинг-контроля.

Сотрудникам, аккредитованным в «Чистой зоне», будет запрещено перемещение в другие зоны. Исключениями являются делегат, директор по безопасности РПЛ, матч-менеджер, представитель по безопасности клуба организатора. При этом приближаться на расстояние менее 2 метров к игрокам и членам команд будет запрещено всем, кроме судей.

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В «Зону трибун» войдут места размещения аккредитованных представителей клубов, а также сотрудников служб, необходимых для проведения матча: диктора стадиона, персонала медпункта, охранников, представителей по безопасности клуба-организатора, полиции, Росгвардии и МЧС, иных необходимых лиц.

В «Наружной зоне» разместятся охрана, персонал скорой помощи, пожарные расчеты, персонал передвижной телевизионной станции, персонал, необходимый для функционирования зоны, и иные необходимые лица.

В ряде случаев потребуется согласование с РФС и РПЛ, также отмечается, что журналисты, кроме представителей основного вещателя («Матч ТВ»), допускаться не будут.

Клубы cобирают легионеров

Если в некоторых клубах РПЛ иностранные игроки пережидали карантин в России, то клубам отпустившим легионеров домой, приходится теперь собирать их назад, что бывает непросто из-за авиасообщения, закрытого по многим направлениям из-за пандемии.

Ахмед Айдамиров Генеральный директор «Ахмата» Все они готовы вернуться хоть сегодня, но существует проблема авиасообщений. Мы постоянно на связи, пытаемся решить эту проблему. Возможно было бы организовать чартер, если бы они находились в одной стране, но они в разных государствах: Албании, Хорватии, Сербии. С каждым из игроков мы на связи, пытаемся координировать ситуацию, но сколько на это времени понадобится, пока сложно сказать.

За границей находилось около 70 человек — игроки и тренеры. Впрочем, к настоящему моменту легионеры в большинстве клубов уже успели прилететь в Россию. Теперь прибывшим из других стран игрокам приходится отсиживаться на обязательном двухнедельном карантине.

Сложнее всего в этом плане «Спартаку», потому что кроме футболистов Самуэля Жиго, Гуса Тиля, Алекса Крала и Джордана Ларссонаа, на карантин сел тренерский штаб красно-белых в лице главного тренера Доменико Тедеско и его помощников — Андреаса Хинкеля и Макса Урванчки.

При этом, не все игроки добираются до свох клубов прямыми рейсами. Например, футболисты казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия и Зурико Давиташвили отправились из Грузии на автомобиле до Тамбова с соблюдением всех мер предосторожности. Оттуда они добирались до столицы Татарстана с клубным водителем.

🇬🇪 Хвича Кварацхелия и Зурико Давиташвили прибыли в Казань.

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Игроки добирались до столицы Татарстана на автомобиле с соблюдением всех мер предосторожности. Футболисты уже помещены на обязательный двухнедельный карантин и в ближайшее время сдадут тест на COVID-19. pic.twitter.com/ADZngtu9V1 — «Рубин» Казань (@fcrk) May 22, 2020

Впрочем, иногда добираться окольными путями приходится и вынужденно. Три футболиста «Оренбурга» в пятницу, 22 мая, не смогли улететь в Россию на частном самолете из Белграда.

На борту частого самолета находились главный тренер «Крыльев» Миодраг Божович, игроки самарцев и «Уфы», а на представителей «Оренбурга», которые тоже резервировали места на рейс, клуб не прислал необходимые документы.

Речь идет про хорвата Даниела Мишкича, серба Уроша Радаковича и португальца Рикарду Алвеша. В итоге футболистам отправиться по маршруту Белград-Загреб-Франкфурт-Минск-Москва-Оренбург.

Хеведес готов покинуть «Локо» globallookpress.com

А вот защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес и вовсе не прилетел в Москву в обозначенный клубом день — немец опасается за здоровье из-за эпидемиологической обстановки в Москве и считает, что в Германии ему будет безопаснее.

Хеведес при этом может провести переговоры с «Локомотивом» о расторжении контракта по соглашению сторон, немец хочет покинуть команду. В клубе поведение игрока вызвало непонимание, но «Локо» готов к диалогу.

Во вторник, 26 мая, РПЛ сообщила, что все иностранные футболисты и тренеры вернулись в Россию.

Клубы тестируются на коронавирус

После официального объявления о рестарте РПЛ с 21 июня, клубы перед возобновлением тренировочного процесса начали тестировать игроков на коронавирус.

Это сразу принесло свои невеселые плоды — первый случай COVID-19 в чемпионате России был обнаружен у нападающего «Локомотива» Джефферсона Фарфана.

У нашего игрока Джефферсона Фарфана диагностирован коронавирус.

Желаем здоровья, Джефф! Скорее поправляйся! ❤️💚 pic.twitter.com/3pJEpthYNk — «Локомотив» 🏠 #StayHomeStayLoko (@fclokomotiv) May 16, 2020

Согласно новому медицинскому регламенту РПЛ, в случае положительного результата теста:

— клуб обязан незамедлительно проинформировать Роспотребнадзор, а также РПЛ и получить координацию по дальнейшим процедурам;

— клубный врач должен произвести осмотр членов команды, а также дать пояснения команде по поводу ситуации;

— пациент с положительным тестом незамедлительно информирует об этом клубного врача, обязан самоизолироваться, чтобы не заразить членов семьи и/или членов команды, а в случае подтверждения Роспотребнадзором результата теста направляется в медицинское учреждение согласно предписанию Роспотребнадзора;

— игрок незамедлительно самоизолируется с целью избежать заражения других лиц; игрок должен изолироваться на 14 дней;

— все мероприятия в отношении выявленного зараженного и контактной группы выполняются строго в соответствии с предписанием Роспотребнадзора, тестирование контактной группы организуется командным врачом;

— пациент с положительным тестом, не подтвержденным Роспотребнадзором, изолируется от сотрудников, игроков на 14 календарных дней;

— условие выхода из изоляции — нахождение в ней не менее 14 календарных дней при отсутствии симптомов, а также при условии двух отрицательных тестов ПЦР; тест ИФА (при наличии) выполняется с целью экспресс-определения наличия/отсутствия иммунитета, результат теста не может быть принят для определения допуска к тренировкам или матчу.

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К счастью, перуанец, восстанавливающийся после травм, давно находился в самоизоляции и не контактировал с партнерами по команде, поэтому больше зараженных в «Локо» не было.

Вслед за «Локомотивом», положительный тест обнаружился в «Рубине» — у защитника Константина Плиева, заразившегося, предположительно в Осетии.

В отличие от Фарфана, Плиев вел активную социальную жизнь и не соблюдал изоляцию: защитник «Динамо» Заурбек Плиев, брат заболевшего, и другие осетинские футболисты РПЛ общались с Константином на различных мероприятиях на родине, в том числе на свадьбе.

Неудивительно, что следующим клубом, где обнаружился коронавирус, оказалось «Динамо». Там по итогам тестов носителями оказалось трое игроков — форвард Сильвестр Игбоун, защитник Роман Евгеньев и вратарь Дэвид Сангаре.

Александр Ярдошвили Главный врач «Динамо» У Евгеньева отличное состояние здоровья, его вообще не отличишь от здорового человека. Все идеально, симптоматики никакой нет. Но он, естественно, находится на карантине и пока лечится. Есть определенный план, определенные нормы Роспотребнадзора. Согласно этим нормам проходит определенное количество дней, у него берутся и смотрятся анализы. Если заболевание течет практически бессимптомно, как у него, это определенное количество времени с подтверждением трех анализов — тогда человек здоров. Если что-то не так, это уже другое дело. У нас приехали иностранцы, они здоровы и находятся на карантине; те футболисты, по которым есть какие-то сомнения, мы их пока держим на карантине. Пока это только сомнения, которые, скорее всего, не подтвердятся. У нас нет никого, кто бы нас беспокоил

Помимо трех игроков «Динамо», положительный тест на коронавирус сдал директор медицинского штаба команды Алексей Плесков и тренер вратарей «Динамо» Дмитрий Изотов. Подозревают коронавирус и у игрока молодежной команды.

Дальше больше — в «Урале» положительный тест сдал нападающий Павел Погребняк, у которого болезнь протекает пока наиболее тяжело, а в «Спартаке» вирус обнаружили у Зелимхана Бакаева — футболист остался в Москве и переносит болезнь дома.

Анализы спартаковца Романа Зобнина показали наличие в крови антител. Это означает, что футболист уже переболел, а сейчас полностью здоров. Также антитела были обнаружены у трех игроков «Оренбурга» — Андреа Чуканова, Филипа Рогича и Жиги Шкофлека.

Кроме того, как мы узнали из интервью полузащитника «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова, он уже успел переболеть коронавирусом в начале мая.

Клубы тренируются

Президент РФС Александр Дюков направил обращение губернаторам регионов, где выступают клубы РПЛ, попросив, чтобы игроки, персонал, судьи и иные лица, прибывшие с территорий иных субъектов РФ или территорий иностранных государств для участия в матчах, были освобождены от необходимости соблюдения режима самоизоляции после двух отрицательных тестов на коронавирус подряд.

Также функционер попросил разрешить клубам возобновить тренировочный процесс основных команд. РФС просит применить данные меры, так как тестирование участников матчей будет обеспечено согласно протоколу возобновления турнира.

Одним из первых к тренировкам приступил Футбольный клуб «Уфа» — уже 18 мая уфимцы сели на сбор в городе Аша (Челябинская область), который продлится до 4 июня.

А вот столичным клубам пришлось сложнее. Четыре московских клуба РПЛ даже обратились в РФС с просьбой отложить дату начала тренировок во всех командах лиги до 1 июня.

Пожелание «Спартака», ЦСКА, «Локомотива» и «Динамо» было вызвано тем, что в Москве до 31 мая будут действовать жесткие карантинные меры, в то время как в ряде регионов они уже смягчены.

Некоторые команды уже тренируются на открытом воздухе, что, по мнению московских команд, создает неравные условия.

Кирилл Брейдо Директор «Локомотива» по связям с общественностью Хочется внести ясность: «Локомотив» выступает за скорейшее возобновление чемпионата. При этом считаем, что условия, при которых РФС продолжит розыгрыш РПЛ, должны быть равными для всех команд. Ограничения из-за коронавируса в некоторых регионах разные, и ненормально, когда некоторые команды уже тренируются, а другие только согласовывают возможность проведения тренировок. Как организаторы соревнования, РФС и РПЛ должны создать для всех участников одинаковые условия.

Впрочем, претензии клубов безосновательны. В регламенте возобновления сезона говорится:

— рекомендуется провести тренировочный период не менее 21 календарных дней перед возобновлением соревнований;

Это означает, что тренировочный процесс должны начать не позднее 1 июня.

Не говоря уже о том, что тренироваться московские клубы могут и за пределами Москвы. Если «Уфа» тренируется в 120 км от Уфы, почему так же не может сделать «Локомотив»?

В итоге проблема решиалсь просто — столичным клуба разрешили тренроваться на своих базах в Московской области.

«Спартак» начал тренировки 23 мая — с командой тренировался и переболивший коронавирусом Роман Зобнин. Руководит занятиями сербский специалист по физподготовке Влад Чепзанович.

Сегодня на вечерней тренировке к команде присоединился Роман Зобнин 🙌

Утром наш вице-капитан прошел дополнительное обследование в связи с перенесенной ранее коронавирусной инфекцией.

Результаты показали, что Рома полностью здоров и готов к полноценным нагрузкам 💪 pic.twitter.com/LnGxZfhQEB — F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) May 25, 2020

«Локомотив» тоже временно тренируется без наставника — Юрий Семин уже сдал вахту, а новый тренер Марко Николич прилетит в москву только 30 мая, так что командой пока рулит Олег Пашинин.

«Краснодар» тоже вернулся к групповым тренировкам (хот яходили слухи, что клуб тайком тренировался и до разрешения РФС).

Всё о футболе России

Как рассказывает нападающий Ари, тренеры разделили игроков по двое, каждый из которых тренируется на своей половине поля.

Клубы подписывают контракты

Пауза в мировом футболе добавила головной боли руководителям клубов еще и потому, что сроки контрактов многих игроков, а также сроки арендных соглашений, как правило, заканчиваются в мае-июне.

Этого вполне хватало бы при обычных обстоятельствах, но теперь клубам нужно или подписывать новые контракты до конца сезона, или доигрывать сезон в весьма странных составах.

Контракт с Мануэлом Фернандешем продлен на два месяца.

Срок его действия теперь истекает 31 июля 2020 года.https://t.co/yLIt6mBnE5 — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) May 25, 2020

Продлением аренд и подписанием контракт и занялись клубы РПЛ. Так, «Тамбов» продлил аренду хавбека «Спартака» Георгия Мелкадзе, но не стал удерживать армейца Хетага Хосонова и динамовца Мигела Кардозу.

«Динамо», в свою очередь, предложило восьми футболистам продлить контракт до конца сезона. Это защитник Владимир Рыков, хавбеки Роман Нойштедтер, Артур Юсупов, Антон Соснин, Жоаозиньо, нападающий Кирилл Панченко.

Также «Динамо» хочет продлить аренду полузащитника Оскара Хильемарка и форварда Сильвестра Игбоуна. Питерский «Зенит» продлил до конца сезона контракт с нападающим Александром Кокориным, как и его аренду в «Сочи».

Олег Яровинский Спортивный директор «Рубина» По всем футболистам мы достигли договоренности о продлении контрактов до конца чемпионата. Что касается пролонгации договоров на следующий сезон, то мы будем работать над этим. У нас достаточно большой состав, никакой паники нет.

У «Урала» у целых пятнадцати футболистов 30 июня должны закончится трудовые договоры, и екатеринбургскому клубу в ближайшее время предстоит решать, с кем они будут продлены и на каких условиях.

В составе «Ахмата» контракты истекают у вратаря Евгения Городова, защитника Мирослава Богосоваца, полузащитников Дениса Глушакова, Роланда Гиголаева и Олега Иванова, а также у нападающих Магомеда Митришева, Фелипе Визеу и Абубакара Кадырова.

Ахмед Айдамиров Генеральный директор «Ахмата» Продлевать будем до конца чемпионата со всеми. В условиях пандемии никто не знает, кто может заболеть и выбыть. Так что как начинали сезон, так и будем заканчивать.

Московский «Спартак» радикально решил вопрос истекающей аренды у «Крыльев Советов» форварда Александра Соболева, и выкупил трансфер игрока.

Столичный ЦСКА пошел еще дальше и еще на сезон продлил сотрудничество с главным тренером Виктором Гончаренко, который вернулся из Белоруссии в Москву 19 мая, так что к свои обязанностям в офлайн-режиме сможет приступить лишь 3 июня.

Тренеры «Тамбова» Сергей Первушин и Тимур Шипшев также продлили контракты с клубом до конца следующего сезона РПЛ.

А вот «Оренбург» объявил, что не продлит контракт с Константином Емельяновым, занимавшим пост главного тренера. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ильшат Айткулов.

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