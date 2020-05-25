Трансферный дайджест. 19-25 мая

Марио Балотелли

«Брешия», форвард, 29 лет

Форвард «Брешии» Марио Балотелли по окончании сезона может продолжить карьеру в Бразилии.

29-летним итальянцем заинтересовались «Фламенго» и «Ботафого», сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По данным издания, Мино Райола, агент Балотелли, работает над переходом игрока в один из бразильских клубов.

Ранее стало известно, что нападающим также интересуется бразильский «Васко да Гама» и турецкий «Галатасарай», которые начали переговоры с агентом игрока.

Контракт Балотелли с «Брешией» рассчитан до июня 2022 года.

Наш прогноз: «Галатасарай»

Ян Вертонген

«Тоттенхэм», защитник, 33 года

Ян Вертонген globallookpress.com

Защитник Ян Вертонген близок к уходу из «Тоттенхэма». 30 июня у футболиста заканчивается контракт с клубом.

Бельгиец хотел бы подписать новое соглашение с «Тоттенхэмом» на два года с зарплатой 70 тысяч фунтов в неделю, но клуб пока не готов соглашаться на эти условия, сообщает ESPN.

По данным As, на игрока нацелился «Бетис». Переходу может помешать большая зарплата игрока в 3 миллиона евро за год.

Ранее сообщалось об интересе к зхащитнику со стороны «Ромы», «Интера» и «Наполи». Стоимость игрока согласно transfermarkt составляет 14,5 миллионов евро.

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33-летний Вертонген выступает за «шпор» с 2012 года. В этом сезоне ветеран провёл 19 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

Наш прогноз: «Тоттенхэм»

Марио Гетце

«Боруссия» Д, полузащитник, 27 лет

Марио Гетце globallookpress.com

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк подтвердил, что полузащитник Марио Гетце покинет команду летом, и заявил, что «это совместное решение, принятое после честного разговора».

Ранее сообщалось, что полузащитник может продолжить карьеру в Италии. Как сообщает Football Italia, лидерами в борьбе за хавбека являются «Милан» и «Лацио».

Также игрока хотят подписать «Рома», «Ницца» и клубы из АПЛ, Турции и Китая.

calciomercato.com сообщает, что основной претендент на пост главного тренера «Милана» Ральф Рангник одобрил приглашение Гетце.

Однако итальянский клуб не готов платить игроку 8 миллионов евро в год, которые он получал по контракту с «Боруссией».

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Чтобы продолжить карьеру в «Милане», Гетце придется пойти на понижение зарплаты до 2,5–3,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Бундеслиги Гетце провел 14 матчей и забил 3 гола.

Наш прогноз: «Милан»

Аркадиуш Милик

«Наполи», форвард, 26 лет

Аркадиуш Милик globallookpress.com

Форвард «Наполи» Аркадиуш Милик может сменить клуб летом, сообщает Corriere dello Sport.

По данным издания, к 26-летнему поляку проявляют интерес «Атлетико», «Ювентус», «Тоттенхэм» и «Арсенал».

«Наполи» рассчитывает получить за футболиста 50 миллионов евро. Контракт нападающего истекает в 2021 году, и его продление крайне маловероятно.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Юве» Маурицио Сарри хотел бы видеть польского нападающего в своей команде.

Чтобы снизить сумму, «Ювентус» может включить в сделку 22-летнего защитника Кристиана Ромеро, сейчас выступающего на правах аренды за «Дженоа».

Отмечается, что этот игрок нравится главному тренеру неаполитанцев Дженнаро Гаттузо.

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В нынешнем сезоне Милик провел за «Наполи» 16 матчей в Серии А и забил 9 мячей.

Наш прогноз: «Ювентус»

Альфонсо Дэвис

«Бавария», защитник, 19 лет

Альфонсо Дэвис globallookpress.com

Мадридский «Реал» интересуется защитником «Баварии» Альфонсо Дэвисом, сообщает испанское издание Don Balon.

Канадский игрок стал одним из главных открытий не только Бундеслиги, но и всего европейского сезона.

Номинальный вингер нашел для себя новую позицию на левом краю обороны — и раскрылся так, что Давид Алаба подумывает об уходе. Быстрый, мощный, да еще и хорош в отборе.

Дэвис может обойтись «королевскому клуб»у в круглую сумму. Трансфермаркт оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.

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Зато мадридский клуб может получить прекрасную замену Марсело, которому уже 32 и об уходе которого в «Ювентус» регулярно появляются слухи.

Наш прогноз: «Бавария»

Лорис Кариус

«Ливерпуль», вратарь, 26 лет

Лорис Кариус globallookpress.com

В начале мая вратарь Лорис Кариус, права на которого принадлежат «Ливерпулю», объявил о расторжении контракта с «Бешикташем».

Стамбульцы не выплачивали ему зарплату в течение года, задолжав Кариусу 1,6 млн евро. Вратарь отказался от плана выплат, который предложил ему «Бешикташ» и принял решение о расторжении контракта в одностороннем порядке.

Но при этом в «Ливерпуле» не рассчитывают на Кариуса. Он не будет внесен в заявку на остаток сезона, даже если будет такая возможность.

Кроме того, вероятно, в нынешней ситуации он не будет допущен до тренировок с командой. Скорее всего, «Ливерпуль» предоставит ему отдых и возможность совершить полноценный трансфер этим летом.

По информации goal.com, одним из клубов, заинтересовавшихся голкипером «Красных», стала берлинская «Герта».

«Бело-голубые» хотят взять 26-летнего вратаря в аренду на сезон 2020/21, что устраивает и игрока, и мерсисайдский клуб.

Действующий контракт немецкого голкипера с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2022 года.

Наш прогноз: «Герта»

Нелсон Семеду

«Барселона», защитник, 26 лет

Нелсон Семеду globallookpress.com

Защитник «Барселоны» Нелсон Семеду хочет продолжить карьеру в «Манчестер Сити», сообщает Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что 26-летний игрок может перейти в «Ювентус» в рамках обмена на полузащитника Миралема Пьянича.

Однако португалец сделал выбор в пользу английской команды, несмотря на то, что она может быть отстранена от участия в Лиге чемпионов.

В каталонский клуб по условиям сделки перейдет защитник Жоау Канселу. Агентом обоих футболистов является Жорже Мендеш.

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Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола заинтересован в приглашении Семеду и в то же время готов отпустить Канселу, игра которого его не устраивает. По информации источника, стороны близки к договоренности.

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