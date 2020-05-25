Трансферный дайджест. 19-25 мая

Марио Балотелли
«Брешия», форвард, 29 лет
Форвард «Брешии» Марио Балотелли по окончании сезона может продолжить карьеру в Бразилии.
29-летним итальянцем заинтересовались «Фламенго» и «Ботафого», сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
По данным издания, Мино Райола, агент Балотелли, работает над переходом игрока в один из бразильских клубов.
Ранее стало известно, что нападающим также интересуется бразильский «Васко да Гама» и турецкий «Галатасарай», которые начали переговоры с агентом игрока.
Контракт Балотелли с «Брешией» рассчитан до июня 2022 года.
Наш прогноз: «Галатасарай»
Ян Вертонген
«Тоттенхэм», защитник, 33 года
Защитник Ян Вертонген близок к уходу из «Тоттенхэма». 30 июня у футболиста заканчивается контракт с клубом.
Бельгиец хотел бы подписать новое соглашение с «Тоттенхэмом» на два года с зарплатой 70 тысяч фунтов в неделю, но клуб пока не готов соглашаться на эти условия, сообщает ESPN.
По данным As, на игрока нацелился «Бетис». Переходу может помешать большая зарплата игрока в 3 миллиона евро за год.
Ранее сообщалось об интересе к зхащитнику со стороны «Ромы», «Интера» и «Наполи». Стоимость игрока согласно transfermarkt составляет 14,5 миллионов евро.
33-летний Вертонген выступает за «шпор» с 2012 года. В этом сезоне ветеран провёл 19 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.
Наш прогноз: «Тоттенхэм»
Марио Гетце
«Боруссия» Д, полузащитник, 27 лет
Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк подтвердил, что полузащитник Марио Гетце покинет команду летом, и заявил, что «это совместное решение, принятое после честного разговора».
Ранее сообщалось, что полузащитник может продолжить карьеру в Италии. Как сообщает Football Italia, лидерами в борьбе за хавбека являются «Милан» и «Лацио».
Также игрока хотят подписать «Рома», «Ницца» и клубы из АПЛ, Турции и Китая.
calciomercato.com сообщает, что основной претендент на пост главного тренера «Милана» Ральф Рангник одобрил приглашение Гетце.
Однако итальянский клуб не готов платить игроку 8 миллионов евро в год, которые он получал по контракту с «Боруссией».
Календарь и таблица Бундеслиги
Чтобы продолжить карьеру в «Милане», Гетце придется пойти на понижение зарплаты до 2,5–3,5 миллиона евро.
В текущем сезоне Бундеслиги Гетце провел 14 матчей и забил 3 гола.
Наш прогноз: «Милан»
Аркадиуш Милик
«Наполи», форвард, 26 лет
Форвард «Наполи» Аркадиуш Милик может сменить клуб летом, сообщает Corriere dello Sport.
По данным издания, к 26-летнему поляку проявляют интерес «Атлетико», «Ювентус», «Тоттенхэм» и «Арсенал».
«Наполи» рассчитывает получить за футболиста 50 миллионов евро. Контракт нападающего истекает в 2021 году, и его продление крайне маловероятно.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Юве» Маурицио Сарри хотел бы видеть польского нападающего в своей команде.
Чтобы снизить сумму, «Ювентус» может включить в сделку 22-летнего защитника Кристиана Ромеро, сейчас выступающего на правах аренды за «Дженоа».
Отмечается, что этот игрок нравится главному тренеру неаполитанцев Дженнаро Гаттузо.
В нынешнем сезоне Милик провел за «Наполи» 16 матчей в Серии А и забил 9 мячей.
Наш прогноз: «Ювентус»
Альфонсо Дэвис
«Бавария», защитник, 19 лет
Мадридский «Реал» интересуется защитником «Баварии» Альфонсо Дэвисом, сообщает испанское издание Don Balon.
Канадский игрок стал одним из главных открытий не только Бундеслиги, но и всего европейского сезона.
Номинальный вингер нашел для себя новую позицию на левом краю обороны — и раскрылся так, что Давид Алаба подумывает об уходе. Быстрый, мощный, да еще и хорош в отборе.
Дэвис может обойтись «королевскому клуб»у в круглую сумму. Трансфермаркт оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.
Зато мадридский клуб может получить прекрасную замену Марсело, которому уже 32 и об уходе которого в «Ювентус» регулярно появляются слухи.
Наш прогноз: «Бавария»
Лорис Кариус
«Ливерпуль», вратарь, 26 лет
В начале мая вратарь Лорис Кариус, права на которого принадлежат «Ливерпулю», объявил о расторжении контракта с «Бешикташем».
Стамбульцы не выплачивали ему зарплату в течение года, задолжав Кариусу 1,6 млн евро. Вратарь отказался от плана выплат, который предложил ему «Бешикташ» и принял решение о расторжении контракта в одностороннем порядке.
Но при этом в «Ливерпуле» не рассчитывают на Кариуса. Он не будет внесен в заявку на остаток сезона, даже если будет такая возможность.
Кроме того, вероятно, в нынешней ситуации он не будет допущен до тренировок с командой. Скорее всего, «Ливерпуль» предоставит ему отдых и возможность совершить полноценный трансфер этим летом.
По информации goal.com, одним из клубов, заинтересовавшихся голкипером «Красных», стала берлинская «Герта».
«Бело-голубые» хотят взять 26-летнего вратаря в аренду на сезон 2020/21, что устраивает и игрока, и мерсисайдский клуб.
Действующий контракт немецкого голкипера с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2022 года.
Наш прогноз: «Герта»
Нелсон Семеду
«Барселона», защитник, 26 лет
Защитник «Барселоны» Нелсон Семеду хочет продолжить карьеру в «Манчестер Сити», сообщает Mundo Deportivo.
Ранее сообщалось, что 26-летний игрок может перейти в «Ювентус» в рамках обмена на полузащитника Миралема Пьянича.
Однако португалец сделал выбор в пользу английской команды, несмотря на то, что она может быть отстранена от участия в Лиге чемпионов.
В каталонский клуб по условиям сделки перейдет защитник Жоау Канселу. Агентом обоих футболистов является Жорже Мендеш.
Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола заинтересован в приглашении Семеду и в то же время готов отпустить Канселу, игра которого его не устраивает. По информации источника, стороны близки к договоренности.
Наш прогноз: «Барселона» 0