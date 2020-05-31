«Бавария» должна играть в финале Лиги чемпионов

В 29-м туре немецкой Бундеслиги «Бавария» со счетом 5:0 разгромила «Фортуну». Приводим комментарии медиа об этой игре.

«Бавария» просто не заметила «Фортуну»

«Томас Мюллер появился на поле незадолго до начала игры. Он стоял один на пустом поле, а его партнеры по "Баварии" все еще были в проходе. Он сделал пару пробежек в районе 11-метровой отметки и пнул мяч», — пишет на страницах Süddeutsche Zeitung Себастьян Фишер.

«Если бы в это время зрители были на на мюнхенской арене, можно было бы предположить, что так он хотел показать им, как "сильно" он хочет сыграть с "Фортуной". Но так как фанатов, конечно, не было, появилось другое объяснение: возможно, он просто действительно так чувствовал. Еще один матч, пять голов и ноль пропущенных мячей усилиями его команды только доказали это ощущение».

Левандовски забил всем клубам Бундеслиги

«Нападающий мюнхенцев Роберт Левандовски забил в матчах против всех нынешних клубов Бундеслиги, после того как в субботу поразил ворота дюссельдорфцев. 31-летний футболист отличился 29-м голом в сезоне, оформив дубль в этом поединке. "Фортуна" была единственной командой, отсутствующей в его послужном списке», — констатирует официальный сайт Бундеслиги.

«Новичок немецкой элиты "Унион Берлин" был еще одним клубом, которому не забивал поляк, но ему удалось отметиться в обоих матчах против "Железных" в текущей кампании. Форвард забивал даже "Баварии", пусть и только раз — в 30 туре Бундеслиги 2011/2012, чем тогда помог своей экс-команде "Боруссии" Дортмунд выиграть чемпионство. Он продолжает свою гонку за звание лучшего бомбардира лиги в третий раз кряду, пытаясь повторить рекорд Герда Мюллера — в 1972 году тому удалось забить 40 мячей».

Дэвис — герой матча, Йоргенсен — его неудачник

«Это было еще одно образцовое выступление новоявленного левого защитника Альфонсо Дэвиса. Он использовал свою невероятную скорость, чтобы остановить контратаку перед стартовым голом хозяев и в последний момент заблокировал удар Кенана Карамана по воротам своей команды на 33-й минуте. Наконец, затем он помог устранить все сомнения по поводу исхода игры в начале второго тайма», — отмечает Том Уэббер в отчете Goal.com о матче.

«У Матиаса Йоргенсена выдалось плохое начало поединка, когда он забил мяч в свои ворот, после чего соперник продолжал использовать его промахи в обороне. Он не смог встретить Левандовски в эпизоде с первым голом, не был достаточно быстр, чтобы пересечь путь форварду "ротен" в его втором взятии ворот. Датчанин также не смог помешать Дэвису пробиться сквозь оборону гостей, когда "Бавария" забивала пятый мяч».

«Баварии» нет конкуренции в Германии

«Финал Лиги чемпионов должен был состояться в субботу. Судя по ее форме до и после перерыва, "Бавария" выглядела бы фаворитом на то, чтобы в нем участвовать. Это все еще может осуществиться, если футбольный сезон закончится так, как мы все надеемся, но мюнхенцы, несомненно, играют в другой, более высокий уровень футбола, чем кто-либо еще в Германии», — убеждены в материале ESPN Том Хэмилтон и Билл Коннелли.

«Хозяева забили трижды еще в первом тайме благодаря автоголу от Йоргенсена, которого подставил классный удар от Бенжамена Павара, а также прицельным действиям головой от того же Павара и Левандовски, увенчашем атаку, которая показала способность его команды двигать снаряд с молниеносной скоростью и точностью. Поляк отметился в начале второго тайма восхитительным щелчком, и к нему в списке авторов голов присоединился великолепный Дэвис». 0