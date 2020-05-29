Сможет ли Моуринью снова выиграть Лигу чемпионов?

Лига чемпионов сделала Жозе Моуринью и, возможно, для поколения футбольных фанатов Жозе Моуринью также помог создать Лигу чемпионов. В своем материале для ESPN Ники Бандини разбирается, сможет ли портулец вновь завоевать трофей.

Десять лет Лиги чемпионов прошло под знаком Моуринью

В течение большей части десятилетия он доминировал в драматургии этого турнира как ни один другой менеджер. Начиная с его первого триумфа вместе с «Порту» в 2004 году до последнего из трех его последовательных полуфиналов у руля «Реале» в 2013 году — сколько самых запоминающихся моментов были его?

Первый случился на бровке «Олд Траффорда», вдоль которой он бежал с поднятыми вверх кулаками в своем длинном пальто, когда праздновал гол Коштиньи на 90+2-й минуте, что позволил с общим счетом 3:2 пройти «Манчестер Юнайтед». Как ни было огорчительно, но сопротивление его «Интера», оставшегося в меньшинстве на «Камп Ноу» против «Барселоны», шесть лет спустя все еще является знаковым.

Даже когда его команды не побеждали, Жозе Моуринью по-прежнему требовал внимания. Он спрятался в корзину для белья, чтобы обойти дисквалификацию в 2005 году на матч против «Баварии» в Лиге чемпионов, придумал аналогии, сравнивая футбольные команды с омлетами, и представил англоговорящей аудитории термин «гол-фантом».

Более того, он также сделал ложное обвинение в отношении арбитра Андерса Фриска, утверждая, что тот встретился с наставником «Барселоны» Франком Райкардом в его раздевалке в перерыве матча 1/8 финала ЛЧ. УЕФА в конечном итоге выпустит заявление, освобождающее Моуринью от ответственности за это решение, но это будет не последний раз, когда он вызывает возмущение заявлениями о заговоре.

«10-летие Моуринью» завершилось в «Реале»

Хорошо это или плохо, но нельзя было написать историю Лиги чемпионов в этот период без него. Это были 10 лет, в течение которых португалец возглавлял четыре различные команды и только трижды не смог выйти в полуфинал.

Подняв трофей с «Порту», он вывел «Челси» в полуфинал дважды за три сезона, но оба раза на тоненького проиграл «Ливерпулю». Затем был «Интер». Под его руководством миланцы стали первой командой, которая выиграла Лигу чемпионов, Серию А и Кубок Италии.

Когда «Реал» нанял Моуринью сразу после этого триумфа, он был представлен как специалист, которого нельзя было упустить. До сеу Жозе трансферная политика королевского клуба при Флорентино Пересе в начале 2000-х годов определялась подписанием суперзвезд — так называемыми «галактикос» — таких, как Луиш Фигу, Зинедин Зидан, Дэвид Бекхэм и бразилец Роналдо. «В этом году, — пояснял президент мадридцев — "галактико" — это Моуринью».

Этот союз, казалось, был создан на небесах. Перес и Моуринью разделяли один и тот же приоритет: снова стать чемпионами континента. Хотя «Реал» уже был самой успешной командой в истории Лиги чемпионов, он не выигрывал ее с 2002 года, рассчитывая на «Decima» — свой 10-й успех в топ-еврокубке. Моуринью, став третьим тренером, когда-либо выигравшим соревнование с двумя разными клубами, увидел возможность вписать свое имя в историю, став первым, сделав это с тремя.

История гласит, что когда Перес провел Моуринью через музей клуба в «Сантьяго Бернабеу», он остановился перед трофеем и признался своему новому наставнику, что «я скучаю по нему». «Я тоже», — ответил Моуринью. «А для меня это было всего несколько дней назад».

Моуринью оставил противоречивую память в «Реале»

Тем не менее, так или иначе, они так и не сделали этого, и даже сейчас мнения о пребывании португальца в Мадриде расходятся. Его поклонники отмечают, что в плей-офф ничего не гарантировано, и что ранее команда провела шесть лет, даже не выйдя в четвертьфинал. Они указывают, что он проиграл «Баварии» только в серии пенальти в полуфинале турнира в 2012 году и лишь на один гол «Боруссии» Дортмунд годом позже.

Его критики возражают, наблюдая, что у «Сливочных» иногда был комфортный жребий до полуфинала, и что только «Манчестер Сити» потратил больше на трансферы в тот же период. И то, что его преемник, Карло Анчелотти, выиграл Лигу чемпионов с первой попытки, даже разгромив «Баварию» со счетом 5:0 в полуфинале, тоже выглядит плохо для Моуринью.

Тем не менее, он по крайней мере всегда был частью разговора о Лиги чемпионов на «Сантьяго Бернабеу»: у португальца едва ли был шанс побороться за трофей, который он больше всего жаждал за последнее десятилетие.

Моуринью растерял свой менменджмент в «Челси»

Был еще один полуфинал в начале его второго пребывания в «Челси». После ничьей 0:0 в гостях с «Атлетико» в первом матче команда Моуринью повела 1:0 в ответной игре на «Стэмфорд Бридж», но пропустила до перерыва и в итоге проиграла 1:3.

Последующая критика Моуринью в отношении Эдена Азара, который не смог встретить Хуанфрана во время результативной атаки, которая сравняла счет, возможно, стала поворотным моментом. В следующем сезоне «Челси» выиграл Премьер-лигу, но отношения менеджера с Азаром ухудшились, и партнеры по команде заметили, что бельгиец начал терять свои лучшие качества, вынуждая их отдавать ему простые пасы, пытаясь успокоить своего тренера, в то время, как раньше он сам должен был тащить мяч вперед.

Все это ведет к выводам о том, что он стал слишком эгоистичным, готовым пожертвовать своими игроками на более поздних этапах карьеры. В «Порту», «Интере» и во время своего первого пребывания в «Челси» его воспринимали как наставника, который прикрывал своих подопечных, обращая внимание СМИ на себя, делая заговорщические заявления — все это всего лишь методы снять давление с футболистов. Теперь он позволял другим становиться козлами отпущения за ошибки своей команды.

Правда в том, что на самом деле это вообще не было новой тактикой. Моуринью воевал со своими подопечными на протяжении всей своей карьеры, и часто с самыми большими звездами. В своем первом сезоне в «Порту» он запретил основному вратарю Витору Байе участвовать в командных мероприятиях через месяц после ссоры. В 2010 году на пути к требу в «Интере» Марио Балотелли был публично осмеян. Разница была лишь в том, что в то время об этом стало проще узнать из-за более открытой эпохи мессенджеров.

Со временем Моуринью стал догматиком

В «Порту» игроки видели, что молодой тренер готов принимать сильные решения. В «Интере» его подопечным, которым были даны указания действовать в духе самопожертвования, заверили, что в этом не будет никаких исключений, даже если это означало бы нанесение ущерба потенциальной стоимости того или игрока, рассматриваемого в качестве основного актива.

Есть множество причин, по которым подобная уловка могла бы не сработать так хорошо в Манчестере, Лондоне или Мадриде. Человеческие отношения сложны, и можно писать целые стать о психологическом состоянии каждой команды. Возможно, все это отвлекает. Его действительно подвело умение работать с людьми, или же тактика португальца и в самом деле устарела?

В более удачные времена он издевался над футбольными идеалистами. «В футболе много поэтов, — сказал он после победы в Лиге Европы с "Манчестер Юнайтед" в 2017 году, — но поэты не выигрывают титулы». Но Джонатан Уилсон, автор книги «Инвертирование пирамиды», утверждает, что на определенном этапе сам Моуринью стал поэтом, слишком привязанным к своей собственной вере в то, что пахота и оборонительная дисциплина могут справиться со всем. Португалец, возможно, когда-то был прав, но футбол прошел мимо него.

В начале 2010-х он соревновался с Пепом Гвардиолой, «Барселоной» и деликатной «тики-такой». Сегодня короли Европы — это «Ливерпуль» с яростным «хеви-метал футболом» Юргена Клоппа. Разные времена требуют разных решений.

Ничто из этого не говорит о том, что окно для побед Моуринью в Лиге чемпионов обязательно закрыто. Для любого менеджера трудно оставаться на переднем крае игры в течение нескольких десятилетий — есть причина, почему так мало людей сделали это — но это не есть невозможным.

Сеу Жозе не всегда был догматичным. В «Порту» и «Интере», а также во время первого пребывания в «Челси» он действительно показал себя тактически очень адаптивным. Или, может быть, тактика тоже была обманным приемом. Был ли секретный ингредиент в каждой из этих настроек чем-то другим? В прежние времена Моуринью всегда казался веселым человеком.

Моуринью не хотел покидать «Интер»

В интервью Gazzetta dello Sport на прошлой неделе Моуринью был задан вопрос о его решении покинуть «Интер» ради Мадрида летом 2010 года. Он откровенно говорил об амбициях, о том, что уже дважды отказывал испанскому клубу, и о том, что хочет достичь чего-то беспрецедентного, выиграв Лигу чемпионов с третьим клубом из трех разных стран.

И все же расставаться с «Интером» было все-таки сложно. По словам Моуринью, владелец клуба, Массимо Моратти, сказал ему после полуфинальной победы над «Барселоной», что они не будут ему мешать, что после такого выступления он им ничего не должен. По сути, итальянский клуб предоставил ему «право делать то, что я хотел. Но не право быть счастливым. На самом деле, я был счастливее в Милане, чем в Мадриде».

Устойчивая привязанность Моуринью к этому «Интеру» кажется достойной внимания. У победившей в Лиге чемпионов команды все еще есть группа в WhatsApp, и игроки заметили, что их старый тренер — самый активный пользователь в ней. Это деталь, которая кажется одновременно очаровательной, но в то же время показательной. Трудно представить такую ​​тесную связь с его командами из Манчестера или Мадрида.

Единство и общее чувство цели часто упоминаются в «Интере» как ключевые составляющие его беспрецедентного успеха в 2010 году. Время покажет, сможет ли Моуринью достичь чего-то подобного в «Тоттенхэме», или куда бы он ни отправился потом. Он уже оставил свой след на самом престижном соревновании европейского футбола. Но, по его мнению, история еще не закончена. 0