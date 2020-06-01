Возвращение Бундеслиги. Насколько успешным оно вышло?

Несмотря на некоторую критику со стороны фанатов и политиков, возобновление чемпионата Германии стало большим успехом для клубов и вещателей.

После того, как Бундеслига решила вернуться к матчам и получила одобрение от властей, она оказалась под шквалом возмущений политиков, журналистов и болельщиков в течение нескольких недель.

Опрос одного из исследовательских институтов, проведенный при участии телекомпании DW в конце апреля, показал, что 49 процентов немцев выступали против продолжения сезона.

Опасения заключались в том, что игроки и персонал могут заразиться и что Бундеслига потенциально может способствовать второй волне пандемии коронавируса.

«Концепция гигиены не работает. Эффект будет катастрофическим», — прогнозировал Карл Лаутербах, эксперт по вопросам здравоохранения, представляющий социал-демократов в немецком парламенте.

Впрочем, пока все опасения не подтвердились. Почти все тесты на COVID-19 дали отрицательный результат. Дрезденское «Динамо» стало единственной командой из двух сильнейших дивизионов, где пришлось продолжить карантин из-за большого количества зараженных.

При этом Немецкая футбольная лига, которая отвечает за управление первой и второй Бундеслигой, не паниковала по поводу ситуации в Дрездене.

«Я не считаю это неудачей, потому что мы ожидали, что подобное может произойти», — сказал исполнительный директор Кристиан Зайферт. — «У нас еще есть время для проведения отложенных матчей в ближайшие пару недель».

Спорные празднования голов

Единственный спорный момент, с которым пришлось столкнуться Немецкой футбольной лиге вскоре после перезапуска произошел, когда некоторые команды начали игнорировать правила физического дистанцирования.

Протокол лиги рекомендует футболистам максимально дистанцироваться друг от друга, когда нет игрового процесса. Это привело к некоторым неловким моментам, когда игроки сначала плотно соприкасаются со своими оппонентами, а потом лишь касаются локтями, чтобы отпраздновать гол.

Берлинская «Герта» стала первой командой, которая проигнорировала предостережения. Уже в первом туре после рестарта она праздновала голы в ворота «Хоффенхайма» с помощью объятий, рукопожатий и похлопываний по плечу, что вызвало обеспокоенность среди политиков, принимающих решения том, как дисциплинированно должны вести себя футболисты.

«Мне это не понравилось. Вы же знаете, что многие вещи, связанные с футболом, подверглись критике», — прокомментировал ситуацию премьер-министр «Баварии» Маркус Зедер. Он был одним из главных сторонников перезапуска Бундеслиги, но понимал, что фотографии обнимающихся игроков могут иметь неприятные последствия.

Если игрок сдаст положительный тест на COVID-19, местные органы здравоохранения решат, должен ли уходить на карантин только этот игрок или вся команда. Они смотрят на доказательства, такие как видеозапись, чтобы понять, насколько тесным был контакт других личностей с инфицированным человеком.

Другие команды тоже праздновали с избытком. Каким бы всеобъемлющим ни был протокол, инстинкт подсказывает игрокам, что, как только они выйдут на поле, все будет так, как было до пандемии.

«Невозможно скрыть свои эмоции», — сказал нападающий Ведад Ибишевич. — «Перед матчем я спросил у нашего доктора, засчитают ли гол, если мы будем его праздновать. Это было для меня самым важным. Мы страстные футболисты, а не роботы».

Атмосфера тренировки

Фактически футбол не сильно изменился. После медленного старта с несколькими мышечными травмами, темп и уровень физической подготовки заметно возросли до уровня, близкого к тому, что был в феврале и марте.

Без болельщиков преимущество домашнего поля утрачено, зато фактическое время игры продлилось из-за более коротких перерывов. Футболисты не играют на аудиторию, а действуют словно на тренировках с меньшим количеством театральных представлений.

Отсутствие фанатов также влияет на то, насколько сильно рискуют игроки. «Это шанс для любителей тренировок», — сказал легендарный игрок «Баварии» Франц Беккенбауэр. Он считает, что те, кто обычно блещет на тренировках, а затем сникает под напором в официальных матчах, могут проявить себя в новой среде.

В течение первых трех игровых дней было много финтов и ударов пяткой, но также было больше передач назад вратарям, чем обычно.

«Сейчас важно, чтобы игроки сами оказывали давление», — заявил главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик. — «Скамейка запасных также может оказать положительное влияние на команду и мотивировать ее». Он и его коллеги имеют преимущество в том, что их инструкции могут быть услышаны прямо на поле.

Некоторые полевые игроки тоже выиграли от молчаливой атмосферы, что позволило им более четко общаться с партнерами. «Если вы играете перед 81 тысячей болельщиков, у вас нет шансов дать указания полузащитникам», — сказал вратарь дортмундской «Боруссии» Роман Бюрки. — «Теперь наш главный защитник Матс Хуммельс или я иногда можем руководить полузащитой. Также мы предупреждаем партнеров, если за ними стоят оппоненты».

Рекордные телевизионные рейтинги

Хотя нынешний опыт сложно назвать идеальным для телезрителей, рейтинги Sky Germany, основного правообладателя на трансляцию Бундеслиги, были рекордными: более шести миллионов человек смотрели первые несколько матчей после перерыва 16 мая. Доля среди населения от 14 до 49 лет составила более 60 процентов. Неделю спустя, когда ситуация чуть успокоилась, субботние игры все еще смотрели три миллиона зрителей.

И даже эти цифры не являются идеально точными, потому что часть матчей была доступна на бесплатных каналах. Но перезапуск точно окупился для телекомпании, которая продолжает экспериментировать с искусственными болельщиками на играх, чтобы бороться с тишиной.

Все понимают, что текущая ситуация является временной, поскольку фанаты — один из самых больших активов Бундеслиги. Пока же болельщики разделились в своем мнении относительно «игр-призраков».

Хотя телевизионные рейтинги показывают, что многие с удовольствием смотрят футбол даже без привычной атмосферы, активные фанатские группы очень открыто высказывают свое презрению к решению возобновить сезон.

По всей стране были замечены баннеры, критикующие «жадность» руководителей Бундеслиги. Клубы просили фанатские группы присылать им свои баннеры и флаги перед домашними матчами, и большинство клубов размещают даже те баннеры, которые содержат критику, давая тем самым платформу для высказывания мнений.

Сторонники «Кельна» протестовали более креативно, поставив кушетку возле домашнего стадиона и подписав ее: «Стадионы вместо кушеток». Их критика, вероятно, не останется без внимания. «Если вы устраиваете матчи без болельщиков, то начинаете понимать, насколько они важны на стадионах», — сказал недавно тренер «Кельна» Хорст Хельдт.

Но он согласен и с другими тренерами и руководителями, что сезон должен быть завершен в соответствии с графиком, потому что клубы проделали великолепную работу и сделали все возможное в сложившейся ситуации. 0