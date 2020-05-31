«Изумительный талант». Гари Линекер о Лионеле Месси

Каждый раз, когда я смотрю на него, даже в его самые скромные дни, возникают моменты, после которых приходится говорить: «Как он это делает?». Он способен выполнить в одной игре три-четыре таких трюка, которые я, вероятно, ни разу не делал за всю свою карьеру. Он делает то, что никто другой не может.

Недавно у меня была точно такая же реакция, когда я смотрел «Последний танец», документальный сериал о Майкле Джордане. Я не фанат баскетбола и никогда не следил за ним, но мне понравился этот сериал, который раскрыл абсолютное величие Джордана.

Джордан — совсем другая личность, он гораздо более общительный. Но под его описание подходит и Месси — такая же икона, влияние и способности которой намного превосходят всех остальных в конкретном виде спорта. Точно так же, как вы не должны ценить баскетбол, чтобы ценить Джордана, вам не нужно быть фанатом футбола, чтобы получать приятные эмоции от просмотра игр Месси.

Как и Джордан, он просто величайший среди тех, кто когда-либо играл в эту игру. И вот почему.

Уникальная разносторонность

Люди могут утверждает, что другие футболисты лучше, чем Месси в определенных аспектах. Например, что Криштиану Роналду — более качественный голеадор. Я бы вряд ли согласился с этой точкой зрения, но этот аргумент, по крайней мере, можно понять, потому что голы как раз и являются главной целью футбола.

Но дело не только в ошеломляющей статистике голов Месси. Необыкновенная комбинация разных факторов делает его совершенно уникальным.

Месси, как и Диего Марадона, является воплощением лучшего дриблера. Они оба умеют уходить от подкатов соперников, а также выходить из невероятно трудных ситуаций, когда они со всех сторон окружены оппонентами.

Вдобавок ко всему, он также, возможно, лучший распасовщик, которого мы когда-либо видели. Он видит то, что простые смертные не видят. Как будто он смотрит на поле сверху, одновременно бегая по нему. Но даже это не в полной мере объясняет его гениальность.

Я смотрел много его матчей в Лиге чемпионов на «Камп Ноу», и много раз замечал, как он отдавал передачи, которые я и окружающие меня люди никогда бы не сделали, ведь для этого нужно видеть ситуацию с высоты.

Именно это видение ситуации делает его несравненным игроком и таким удивительным талантом. Да, он также остается блестящими финишером, и сам регулярно забивает мяч в чужие ворота, но, если у него появится возможность отдать пас, он его сделает в правильной ситуации.

Он не просто бескорыстен, его способность принимать решения исключительна. Никто больше не делает то, что он делает, так, как он это делает, и никто никогда подобного не делал.

Скромность не вредит таланту

Его креативность и навыки уникальны, но есть и другие причины, по которым мы должны беречь Месси, пока можем. Я говорю о том, что делает его таким прекрасным примером для всех.

Месси приносит радость на футбольное поле — он не играет в театре, не симулирует, не очень часто спорит с судьями и не отвечает грубостью на грубость своим обидчикам.

Конечно, он извлекает выгоду из изменений в правилах, которые были сделаны несколько лет назад, чтобы не позволить другим игрокам просто калечить величайших, что, например, произошло с Марадоной.

Количество матчей, в которых сыграл Месси, по-прежнему впечатляет из-за отсутствия серьезных травм. Он и Криштиану Роналду в этом плане — уникальные создания.

Спортивное долголетие является еще одной частью легенды о Лионеле Месси, потому что он делал все это с подросткового возраста, а в июне ему исполнится 33 года.

Мы избалованы тем, что он так долго был столь результативным, а ведь это зависит от его духа, его характера и его стремления оставаться на самой вершине футбола.

Возможно, величие Роналду помогло ему в этом, поскольку они явно подталкивали друг друга к еще большим высотам. Но у него никогда не было серьезных проблем вне поля, которые отвлекали бы его, в отличие от хаоса, окружавшего Марадону на его пике. Аргентинец опровергает миф о том, что у гениев есть недостатки.

Конечно, Месси интересная личность в другом плане — он слишком замкнут. Это само по себе отличает его от большинства других футбольных суперзвезд, которых мы видели, но это никогда не мешало ему проявить себя на поле.

Я видел, как Месси играл много раз, но только один раз встречался с ним должным образом. В этом помог мой друг и бывший напарник по «Барселоне» Лобо Карраско, когда «Барса» играла с «Челси» в Лондоне пару лет назад.

Я пошел в отель накануне игры с моими сыновьями, и он был мил, позируя для фотографий и делясь автографами. Он был очень любезен и скромен. Даже сложно представить, в чем он мог бы стать лучше.

До этого мы с ним снимались в двух рекламных роликах, но по этому поводу мы не общались, потому что он был немного стеснительным. Тогда нас объединил лишь эффект голубого экрана.

Так что было здорово встретиться с ним, даже на довольно короткое время, и, честно говоря, я был немного ошеломлен. Даже футболисты приходят в это состояние, когда находятся рядом с другим футболистом. Что-то подобное у меня было с Марадоной.

Когда я еще играл, я был в восторге от Диего из-за его высочайшего таланта, который просто выделял его среди всех нас. Месси, несомненно, имеет такой же эффект.

Я и сам играл на высочайшем уровне, но такие футболисты находятся на самой вершине, так что нам остается лишь удивляться, как такое может быть.

До Месси именно Марадона был самым близким к званию «идеальный футболист». Если говорить о Пеле, то он был скорее голеадором, поэтому более сопоставим с Роналду.

Я никогда не думал, что увижу лучшего игрока, чем Марадона, но когда я смотрю на Месси, он делает все то же и даже больше, чем Диего.

Единственно, в чем Марадона превосходит Месси, — это победа на чемпионате мира, но действительно ли стоит оценивать величие игрока, основываясь только на этом?

Если бы Гонсало Игуаин воспользовался своим шансом в финале ЧМ-2014, Месси, вероятно, тоже стал бы чемпионом мира, но Игуаин промазал, а Лео стал лишь вице-чемпионом. Разница с финалом ЧМ-1986 заключалась лишь в том, что Марадона забил свой победный гол.

А если бы Аргентина проиграла финал 1986 года, значило бы это, что Марадона — не самый величайший игрок того поколения? Конечно нет, это чепуха. Но некоторые все еще будут утверждать, что Месси нужно выиграть чемпионат мира, чтобы считаться величайшим, хотя он выиграл абсолютно все остальное.

Конечно, чемпионат мира имеет огромное значение, но это турнир на выбывание, который проводится раз в четыре года, и в нем задействовано много разных факторов. Во времена Марадоны это был единственный турнир, где можно было увидеть лучших футболистов со всего мира, но сейчас все по-другому. Подобное можно увидеть в Лиге чемпионов каждый сезон, и Месси выигрывал ее четыре раза.

Не стоит ничего доказывать скептикам

Большинство людей сравнивают Месси с Роналду, а не с Марадоной. По своей природе люди привыкли сбиваться в племена, и сюжет «Месси против Роналду» как раз говорит об этом.

Часто кажется, что выбор зависит от того, поддерживаете ли вы «Барселону», «Реал», «Ювентус» или кого-то еще. И я это понимаю.

Я тоже большой поклонник Роналду, но если говорить о лучшем игроке, то не должно быть никаких споров о том, что это Месси. Это только мое мнение.

Некоторые люди говорят о Месси в том контексте, что все его достижения связаны с «Барсой», в то время как Роналду завоевал титулы в разных странах. Но я считаю эти доводы странными.

Месси, очевидно, играл в некоторых великих командах «Барселоны», но кто бы ни был рядом с ним, его удивительная статистика продолжала радовать. Он снова и снова доказывал свою силу скептикам.

Даже за последние пару сезонов, когда команда «Барсы» не была столь сильной, как в прошлом, его вклад не уменьшился. Если Лео не играл, то беспорядок в стане «сине-гранатовых» только увеличивался.

Сейчас редко кто-либо из игроков остается в одном клубе так долго, как Месси в «Барселоне», не говоря уже о том, что он переехал в Испанию из Аргентины в возрасте 13 лет.

Но если бы он ушел по любой причине, сразу был бы обвинен в нелояльности. В вопросе ухода он не вышел бы победителем. И зачем ему вообще уходить? Он начал карьеру в одном из величайших клубов, так что теперь любое движение будет направлено вбок, но не вверх.

Город явно ему подходит. Я не могу ответить за него, но по собственному опыту знаю, что это прекрасное место для жизни. Его там очень любят, и это понятно.

Так что не похоже, что мы увидим его в Премьер-лиге в ближайшее время — ему здесь нечего доказывать. Долгое время ходила шутка о том, на что бы он был способен «в холодный вторник вечером в Стоке». Однако некоторые люди всерьез сомневаются, что Месси мог бы преуспеть в английском футболе.

Я считаю это совершенно необъяснимым. Все, что вам нужно сделать, это посмотреть на его матчи против лучших английских клубов в Лиге чемпионов.

Он забил 22 голах в 30 играх, и это даже без учета того, что он много раз уничтожал соперников, не поражая ворота. А ведь это лучшие команды Премьер-лиги. Так почему люди думают, что ему будет тяжело против середняков АПЛ? Это нелепый аргумент.

Он не справится физически? Это какая-то шутка. Он невероятно, силен, быстр и полон энергии. Его очень сложно сбить с ног, так что это просто полная чушь. Как бы мне хотелось, чтобы у него появился шанс доказать это.

Смотреть за игрой Месси — абсолютная привилегия, и его последний матч станет одним из самых печальных дней в истории футбола. Ни один футболист не способен играть вечно, и уже можно заметить, что его силы немного ослабевают. Неважно, насколько ты хороший игрок — ты не способен победить его величество время.

У Месси больше нет такого взрывного темпа, каким он был годами. Подобное случается, когда вы становитесь старше. Но даже без этого он остается тем игроком, который может подарить что-то особенное.

Он может занять более глубокую позицию, может сделать классный пас или использовать свои навыки, чтобы обыграть нескольких соперников. Он по-прежнему может свободно забивать со штрафных, попадая идеально в верхний угол.

Надеемся, что все это поможет ему продержаться еще несколько лет, но реальность подсказывает нам, что в качестве игрока он пробудет не слишком долго, поэтому мы должны наслаждаться каждой минутой.

Мы не видели его более двух месяцев из-за пандемии коронавируса, но, похоже, что Ла Лиге очень скоро возобновится при закрытых трибунах. Без зрителей все будет не так, в этом нет сомнений, но Месси, пожалуй, единственное, чем мы сможем наслаждаться в футболе без фанатов.

Немного Месси по телевизору — отличный рецепт, который будет высоко оценен многими, в том числе и мной. 0