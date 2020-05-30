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    100 дней ожидания. АПЛ вернется 17 июня

    В этот день будет доигран незавершенный 29-й тур

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    Английская Премьер-лига должна возобновиться 17 июня матчами «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Сити» — «Арсенал», пишет BBC.
    Полноценный тур будет проведен уже на выходных, то есть 19-21 июня. До завершения чемпионата осталось провести 92 игры, ну а первыми на поле выйдут те четыре команды, которые не успели сыграть в 29-м туре.

    Все оставшиеся матчи пройдут при закрытых трибунах и будут транслироваться в Великобритании на Sky Sports, BT Sport, BBC Sport или Amazon Prime.

    BBC Sport покажет четыре матча в прямом эфире впервые с момента создания Премьер-лиги в 1992 году.

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    • Тем временем Sky Sports покажет 64 матча в прямом эфире, 25 из которых будут бесплатными для зрителей.

    Протокол безопасности все еще не издан правительством, решения которого будут зависеть от продолжающейся борьбы с пандемией коронавируса.

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    И все же мы уже знаем предварительное время начала матчей, которое будет следующим (по московскому времени):

    Пятница: 22:00.
    Суббота: 14:30, 17:00, 19:30; 22:00.
    Воскресенье: 14:00, 16:00, 18:30; 21:00.
    Понедельник: 22:00.
    Вторник, среда и четверг: 20:00; 22:00.

    BBC Sport узнал, что клубы предварительно договорились завершить сезон в субботу, 25 июля. Исходя из этого, понятно, что для проведения оставшихся матчей потребуется шесть игровых отрезков на выходных и три игровых отрезка в середине недели.

    «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на 25 очков, в то время как «Борнмут», «Астон Вилла» и «Норвич» находятся на самом дне и рискуют вылететь.

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    • «Красные», идущие за своим первым титулом в АПЛ за 30 лет, могут оформить чемпионство уже в первой игре после возвращения, если занимающий вторую позицию «Манчестер Сити» проиграет «Арсеналу».

    «Премьер-лига и наши клубы гордятся невероятно страстными и преданными болельщиками», — сказал исполнительный директор АПЛ Ричард Мастерс. — «Важно обеспечить, чтобы как можно больше людей смогли посмотреть матчи у себя дома».

    Мастерс добавил, что дата возобновления сезона не будет подтверждена «до тех пор, пока мы не выполним все необходимые требования безопасности».

    Если сезон будет продвигаться в соответствии с планом, скидка в 340 миллионов фунтов стерлингов для телекомпаний, вероятно, будет поэтапной в течение определенного периода времени. Однако, если встречи не состоятся, полная сумма должна быть выплачена в июле.

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    • Тем временем в пятницу утром Футбольная ассоциация Англии объявила о датах проведения четвертьфиналов, полуфиналов и финала Кубка Англии.

    Что касается европейских соревнований, то 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы запланированы на 6-8 августа. В этих турнирах все еще задействованы «Манчестер Сити», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Рейнджерс» и «Вулверхэмптон». УЕФА обсудит дальнейшие планы на заседании исполкома в июне, прежде чем принять окончательное решение.

    Что предшествовало?

    Премьер-лига была приостановлена 13 марта из-за пандемии коронавируса. В последнем матче «Лестер» на своем поле разгромил «Астон Виллу» 9 марта. Получается так, что турнир должен возобновиться через 100 дней после этой успешной для «лис» игры.

    Матч «Манчестер Сити» — «Арсенал» планировалось показывать на Sky Sports, а вот встреча «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед» не была включена в список прямых трансляций.

    Ожидается, что большинство матчей по традиции будут сыграны дома и в гостях, но некоторые громкие игры могут пройти на нейтральных полях по запросу полиции.

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    • Отдельные клубы выразили свое несогласие с концепцией использования нейтральных полей, включая «Брайтон» и «Вест Хэм».

    В среду, 27 мая, клубы единогласно проголосовали за возобновление контактного обучения, начав бесконтактные занятия на прошлой неделе.

    К настоящему времени 12 человек сдали положительный результат на коронавирус после 2752 проведенных тестов по всей лиге.

    Игроки и персонал клубов Премьер-лиги будут проходить тестирование два раза в неделю, при этом количество выделяемых тестов увеличится с 50 до 60 для каждого клуба к четвертому раунду тестирования.

    Каждый игрок или сотрудник, сдавший положительный тест, будет обязан самоизолироваться на семь дней.

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    А как насчет остальной Европы?

    В четверг, 28 мая, министр спорта Италии Винченцо Спадафора подтвердил, что Серия А возобновится 20 июня. «Ювентус» пока лидирует в турнирной таблице за 12 туров до завершения первенства.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес на прошлой неделе объявил, что рестарт Ла Лиги может состояться 8 июня. «Барселона» в настоящее время опережает «Реал» на два очка за 11 туров до окончания чемпионата.

    Сезон в немецкой Бундеслиге возобновился 16 мая. Немецкое первенство стало первым топ-чемпионатом Европы, которое вышло из карантина. Все матчи проходят без зрителей, «Бавария» находится на вершине с 64 баллами.

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    25 апреля в Нидерландах был досрочно завершен сезон, а бельгийская лига отменила свой сезон, хотя решение об этом все еще ожидает ратификации.

    В Шотландии 18 мая «Селтик» был признан чемпионом в девятый раз подряд, а «Хартс» отправлен во вторую лигу после досрочного завершения сезона в местной Премьер-лиге. Решение было принято на заседании совета директоров после того, как 12 клубов согласились с тем, что завершить сезон невозможно.

    Реакция на возвращение футбола

    Телеведущий Гари Линекер: «Он возвращается, он возвращается, футбол возвращается!».

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    Министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Оливер Дауден: «С позитивом смотрю на дальнейшие шаги по возвращению футбола. Я стремился к тому, чтобы как можно больше матчей были бесплатными для просмотра после рестарта АПЛ. Таким образом мы поддержим всю футбольную семью». 0

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