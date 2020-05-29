Стала известна дата рестарта Кубка Англии

Стала известна дата возобновления Кубка Англии
globallookpress.com
Сообщается, что четвертьфинальные матчи турнира запланированы на 27-28 июня, полуфиналы — 11-12 июля, финал Кубка Англии должен пройти 1 августа.
В четвертьфиналах Кубка Англии состоятся матчи: «Лестер Сити» — «Челси», «Ньюкасл» — «Манчестер Сити», «Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал» и «Норвич Сити» — «Манчестер Юнайтед».
Напомним, что ранее пресс-служба чемпионата Англии объявила о возобновлении первенства. Оно запланировано на 17 июня. 0