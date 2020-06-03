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    Нарушения, красная и два автогола. О матче между «Челси» и «Барселоной» в Лиге чемпионов 2005/06

    Еврокубковый февраль 2006-го года подарил любителям футбола противостояние «Челси» и «Барсы», в котором было немало запоминающихся моментов

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    Лионель Месси
    Лионель Месси
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    В поединке на «Стэмфорд Бридж» соперники не щадили друг друга, а исход встречи решили два автогола и достойная игра лидеров атаки «Барселоны».

    С самого начала их было не остановить

    В сезоне 2005/06 «Барселона» завоевала золотой дубль. В тот памятный для фанатов сине-гранатовых год их любимцы стали чемпионами Испании и выиграли Лигу чемпионов. А вел к вершинам «Барсу» голландец Франк Райкард.

    Под его опекой каталонский клуб феерил в Группе C Лиги чемпионов. В квартете с «Вердером», «Удинезе» и «Панатинаикосом» сине-гранатовой атаке во главе с Роналдиньо, Это’о и Месси было где разгуляться. За шесть матчей группы «Барса» набрала 16 очков, забила 16 голов и 2 пропустила. В пяти поединках каталонцы выиграли, еще один скатали вничью с «Панатинаикосом» в третьем туре — 0:0.

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    • Уже в стартовых двух турах ЛЧ «Барса» обыграла «Вердер» — 2:0 и разбила «Удинезе» благодаря хет-трику Роналдиньо — 4:1. А после непрухи в первой встрече с «Панатинаикосом» коллектив Райкарда хлопнул представителей Греции дома — 5:0. В последних матчах «блауграна» дважды победила и со спокойной душой вышла в 1/8 с первого места и отрывом в 9 пунктов от преследователей.

    Группа, в которой нереально раскрыть потенциал

    Пока «Барса» таранила всех конкурентов в своем квартете, «Челси» шел скромно в Группе G, в которой также выступили «Ливерпуль», «Бетис» и «Андерлехт». В такой не самой сильной компании «Челси» с Жозе Моуринью во главе набрал 11 очков, забив 7 мячей и пропустив 1. В шести встречах «аристократы» трижды выиграли, два раза обошлись ничейными исходами и раз уступили.

    В стартовых двух турах лондонцы обыграли «Андерлехт» — 1:0 и без толку съездили на «Энфилд» — 0:0. В следующем матче синие уже разгулялись, разбив «Бетис» на «Стэмфорд Бридж» — 4:0. В ответной встрече испанская команда дала «Челси» отпор и победила со счетом 1:0. В предпоследнем туре лондонцы заработали три очка, одолев «Андерлехт» — 2:0, после чего команда Моуринью снова закончила без голов поединок с «Ливерпулем».

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    • В скромной и невзрачной группе коллектив Жозе выступил средне, забивал мало и подходил к каждому матчу прагматично, несмотря на то что атакующий потенциал у лондонцев был внушительный.

    Зеркальные схемы, но разная эффективность

    Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Челси» и «Барселоной» прошел 22 февраля 2006-го на «Стэмфорд Бридж». К грядущему поединку лондонская команда подходила в качестве слабейшей стороны данного противостояния.

    Разумеется, Жозе Моуринью не хотел облажаться в большой игре на глазах у своих же фанатов, поэтому португалец, проводя часы за просмотрами записей игр противника, пытался продумать каждую деталь в схеме и составе своего коллектива.

    В матче с «Барсой» Моуринью использовал классическую схему 4-3-3. В середине поля ближе к флангам отходили Лэмпард и Гудьонсен, Макелеле вынужден был больше отрабатывать в центральной зоне. Впереди это трио поддерживало Роббена Креспо и Джо Коула.

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    • Франк Райкард понимал всю важность голов на выезде. Если «Барсе» удастся зацепиться за положительный результат в Лондоне, то подобный расклад смог бы легко подкосить «Челси» перед ответкой на «Камп Ноу». Голландец также решил применить схему 4-3-3. По составу «Барса» была реально массивнее своих оппонентов, особенно если взглянуть на тройку атаки с Роналдиньо, Это’о и Месси. В середине нападающим помогали Деку, Эдмилсон и Тиагу Мотта. Внушительный подбор кадров сине-гранатовых был готов подтвердить статус фаворита битвы за четвертьфинал.

    На табло нули, а на поле стычки

    В первой половине встречи опасностей в исполнении обеих команд было куда меньше, чем фолов, грубостей и грязной игры. Первый тайм можно четко разбить на два отрезка. В его начале интереснее выглядела команда Моуринью, которая не особо парилась о том, какие планы на игру имела «Барса».

    Индивидуальные действия впереди в исполнении футболистов в синем держали оборонительную линию гостей в напряжении, но выжать максимум из своих попыток «аристократам» не удалось, после чего инициатива потихоньку переходила к другой команде.

    «Челси» — «Барселона». Лига чемпионов 2005/06

    Моменты, которые придумывала команда Райкарда, начали появляться благодаря активным флангам. Слева должность волшебника была закреплена за Роналдиньо, а справа Лео Месси пару раз удачно положил защитника Дель Орно на газон. Испанец просто не успевал за Лионелем. В итоге он, по мнению арбитра, сфолил на красную карточку и на 37-й минуте обиженно ушел досматривать игру по телевизору.

    Сигнал SOS молниеносно дошел до скамейки синих. Жозе решил вмешаться в игру, не дожидаясь перерыва. На 40-й минуте вместо ни в чем не повинного Джо Коула на поле появился Жереми Нжитап, который опустился ниже. «Барса», заполучив численное превосходство, почувствовала запах жареного, но в первом тайме додавить хозяев не смогла.

    Без мысли о красной карточке

    В раздевалке Моуринью успокоил своих подопечных, объяснив, что никакой катастрофы не произошло. Да, «Челси» теперь в меньшинстве, однако и «Барса» пока особо не блещет.

    Перед второй половиной встречи португалец выпустил на поле Дрогба, заменив Креспо. Вероятно, такой ход сделал «Челси» увереннее впереди, так как второй тайм лондонцы начали динамично, будто у соперников и не было численного перевеса.

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    • Боевитость «Челси» была вознаграждена к часу игры, когда лондонцы получили право на штрафной. У мяча стоял Лэмпард. Фрэнки был максимально сосредоточен на подаче, которая могла обернуться в результативный пас. Со свистком судьи Лэмпард выполнил навес во вратарскую. В то мгновение Вальдес начудил с выходом вперед, а Тиагу Мотта под давлением Джона Терри влетел во вратаря и направил мяч в собственную сетку.

    Лондонцы не вывезли на одном характере

    Открыв счет в матче, «Челси» мог забивать еще. Лэмпард и Дрогба несколько раз успели потревожить Вальдеса, а затем «Барса» вспомнила, что она горит на «Стэмфорд Бридж» имея перевес в составе. Коллектив Райкарда принялся отыгрываться. Главные действующие лица впереди пытались решить все самостоятельно, из-за чего страдала эффективность завершения атак.

    На 72-й минуте «Барселона» переломила ход поединка благодаря Роналдиньо и автоголу Терри. Бразилец, выполняя штрафной удар, закрутил мяч в сторону ворот. В плотной борьбе Джон Терри головой срезал круглого в рамку. Теперь защитник лондонцев испытал на себе все то, что 12 минут назад пережил Мотта.

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    После гола «Челси» начал чаще прижиматься к своей штрафной. «Аристократы» играли более закрыто и в некоторых эпизодах действовали на отбой. Силенок у хозяев оставалось не так много, но редкие забеги вперед они совершали. У своих ворот лондонцам пока крупно везло, однако удача покинула хозяев на 80-й минуте, когда подачу Рафаэля Маркеса головой замкнул Самюэль Это'о. В эпизоде с голом камерунец выиграл борьбу у Паулу Феррейры, а Петр Чех ошибся на выходе.

    Импульсивный и порывистый матч на «Стэмфорд Бридж» израсходовал немало энергии у футболистов. В конечном счете «Барселона» совершила камбэк и увезла из Лондона подходящий для нее результат перед ответкой. 0

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